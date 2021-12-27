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Вінниця (433) хибна тривога (66) мінування (1159)

Телефонного терориста, який "замінував" лікарню та вокзал, затримано у Вінниці, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

26 грудня працівники патрульної поліції затримали підозрюваного на вулиці Соборній. Телефоном він повідомив про замінування залізничного вокзалу та лікарні швидкої медичної допомоги в обласному центрі. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Затриманого перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території інших областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"Повідомлення надійшло до поліції близько 22:30 від рятувальників. На їхню телефонну лінію подзвонив невідомий чоловік та повідомив, що невдовзі може статися вибух.

За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи, інші профільні служби. З приміщень вокзалу та лікарні ШМД поліцейські евакуювали понад 100 осіб.

Вибухотехніки та кінологи обстежили приміщення та прилеглі до них території. Небезпечних предметів не виявили", - відзначається у повідомленні. 

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За словами начальника Відділу поліції №1 Вінницького РУП Юрія Голуба, провівши оперативні та розшукові заходи, поліцейські встановили особу чоловіка, який телефонував до поліції. Ним виявився 34-річний житель Черкаської області. Правопорушника затримали патрульні поліцейські на вулиці Соборній.

Підозрюваний розповів, що він повідомив про замінування заради розваги.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчий відділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання - до 6 років позбавлення волі. Проводиться розслідування.

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Телефонного терориста, який замінував лікарню та вокзал, затримано у Вінниці, - Нацполіція 01
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Топ коментарі
+7
Лупіть 800 000 гривень штрафу та відпускайте . Нехай дзвонить ще . Гроши бюджету не завадять 🤣
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27.12.2021 13:24
+4
...саперів також
Але цих покидьків треба карати показово та нещадно!
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27.12.2021 13:03
+4
Повесить этого комсомольца на вокзальном фанере.
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27.12.2021 13:06
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А шо вы хотели ,с такой житухой психов ,нариков и алкашей будет становиться только больше ..
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27.12.2021 13:01 Відповісти
...саперів також
Але цих покидьків треба карати показово та нещадно!
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27.12.2021 13:03 Відповісти
Повесить этого комсомольца на вокзальном фанере.
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27.12.2021 13:06 Відповісти
Фонаре или водонапорной башне, с триколором в сраке...
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27.12.2021 13:08 Відповісти
Ало, поліція? Кабінет головлікаря швидкої допомоги Володимира Олександровича заміновано! Бо він зєлєбобік! Хто говорить? Анонім Олексійович!
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27.12.2021 13:06 Відповісти
Невже Грося?
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27.12.2021 13:07 Відповісти
"34-річний житель Черкаської області"
І що він робив у Вінниці 26-го грудня о 22:30 на вулиці Соборній (це центр міста)?
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27.12.2021 13:15 Відповісти
Лупіть 800 000 гривень штрафу та відпускайте . Нехай дзвонить ще . Гроши бюджету не завадять 🤣
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27.12.2021 13:24 Відповісти
Агент Кремля с черкащины ? Или просто продажна тварюка ? 6 лет для развлечения будет даже маловато ******
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27.12.2021 13:47 Відповісти
34 годика дебилу.... Как он до таких лет дожил, и ни разу не попал в ментовку??? Дайте чуваку плетей чтобы неделю ходил и думал - "нахрена я это сделал"?? И тыс 100 штрафа для доходчивости. И показать это все в каждом городе на банерах!! Родина должна знать своих "хероев"!!
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27.12.2021 15:25 Відповісти
Черговий дебіл...
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27.12.2021 15:37 Відповісти
И бало в студию!
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27.12.2021 16:24 Відповісти
Если голосовал за зэ, то могут признать невменяемым
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27.12.2021 17:27 Відповісти
 
 