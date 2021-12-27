Лавров не вірить в "небачені" санкції проти РФ: Розрахунок на розсудливість західних партнерів

Глава МЗС Росії Сергій Лавров не вірить у реалізацію сценарію, за якого проти Москви буде запроваджено небувалі санкції, включаючи повне відрізання країни від Заходу та заборону громадянам на подорожі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Спутник Армения".

"Переконаний, що навіть якщо цей фантастичний для мене сценарій матеріалізується тією чи іншою мірою, то в 100% його матеріалізацію я не вірю. Але тим не менш, смію вас запевнити, ми знайдемо відповідь", - сказав міністр.

Глава МЗС Росії висловив надію, що божевільні у питанні відносин з Москвою все ж таки не візьмуть гору на Заході, зазначивши, що зараз він таких людей при владі не бачить.

"Повторю, у мене розрахунок на розсудливість наших західних партнерів і на те, що, незважаючи на всі перипетії електоральних циклів, які дають такі результати, які ми зараз бачимо в Німеччині, коли їжак і трепетна лань в одній упряжці, незважаючи на це, все ж зрілі політики будуть потрібні", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Штати готові ввести досі не бачені санкції проти Росії.

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