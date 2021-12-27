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Лавров не вірить в "небачені" санкції проти РФ: Розрахунок на розсудливість західних партнерів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лавров не вірить в

Глава МЗС Росії Сергій Лавров не вірить у реалізацію сценарію, за якого проти Москви буде запроваджено небувалі санкції, включаючи повне відрізання країни від Заходу та заборону громадянам на подорожі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Спутник Армения".

"Переконаний, що навіть якщо цей фантастичний для мене сценарій матеріалізується тією чи іншою мірою, то в 100% його матеріалізацію я не вірю. Але тим не менш, смію вас запевнити, ми знайдемо відповідь", - сказав міністр.

Глава МЗС Росії висловив надію, що божевільні у питанні відносин з Москвою все ж таки не візьмуть гору на Заході, зазначивши, що зараз він таких людей при владі не бачить.

"Повторю, у мене розрахунок на розсудливість наших західних партнерів і на те, що, незважаючи на всі перипетії електоральних циклів, які дають такі результати, які ми зараз бачимо в Німеччині, коли їжак і трепетна лань в одній упряжці, незважаючи на це, все ж зрілі політики будуть потрібні", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Штати готові ввести досі не бачені санкції проти Росії.

Також читайте: Не виключаю, що Захід прагне зробити в Україні маленьку "войнушку" та звинуватити в цьому РФ, - Лавров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Улыбнуло его "коли їжак і трепетна лань в одній упряжці". Ибо установочная поговорка "В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань". Явно отслеживает скульптуры в свою часть
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27.12.2021 13:35
+13
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27.12.2021 13:47
+11
Кремлевские бандиты засуетились...Донбасс будет освобожден, Крым возвращён а педирация расчленена на 6 государств вот и вся песня...
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27.12.2021 13:36
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Я тоже не верю. Мягкотелые они.
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27.12.2021 13:27 Відповісти
Все когда-нибудь случается в первый раз, даже то, что до поры, до времени считалось невозможны.
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27.12.2021 14:03 Відповісти
Это мордва, ещё время не пришло, но будет
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27.12.2021 14:14 Відповісти
Тоже так думаю, поки іскандери не почнуть вибухати в містах бюргерів вони лишень стурбовані рожі корчитимуть
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27.12.2021 14:57 Відповісти
Тому й будуть "небачені санкції" бо ніхто вже не вірить у вашу "розсудливість..."
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27.12.2021 13:29 Відповісти
Глава МЗС Росії Сергій Лавров не вірить у реалізацію сценарію, за якого проти Москви буде запроваджено небувалі санкції Джерело: https://censor.net/ua/n3307410

Вот и не лезь. Правильно мыслите, товарищи.
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27.12.2021 13:31 Відповісти
Лаврушка, ладно будет проявлять благоразумность (типа ты их убедил), а рашка что взамен предлагает? Или это односторонне - мы будем дальше гнобить наших соседей а вы Запад будьте благоразумны
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27.12.2021 14:05 Відповісти
Ишь ты, *******... Расчитывает он... Скажи честно, что бздишь
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27.12.2021 13:32 Відповісти
Лавруху від Заходу не відріжеш,Там все його бабло.
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27.12.2021 13:34 Відповісти
Улыбнуло его "коли їжак і трепетна лань в одній упряжці". Ибо установочная поговорка "В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань". Явно отслеживает скульптуры в свою часть
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27.12.2021 13:35 Відповісти
Кста, у Пушкина в "Полтаве" именно так. Да и у Тургенева
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27.12.2021 13:36 Відповісти
Кремлевские бандиты засуетились...Донбасс будет освобожден, Крым возвращён а педирация расчленена на 6 государств вот и вся песня...
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27.12.2021 13:36 Відповісти
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27.12.2021 13:47 Відповісти
Шойгу сказал,что это сделано,потому что могли хлынуть в Крым украинские нацисты и радикалы".
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27.12.2021 14:30 Відповісти
дивись як кацапи розпереживалися! такі добрі хоч до рани прикладай.. таких друзей як кажуть за йух і в музей. Москва має бути спалена! це ракова пухлина на планеті Земля.
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27.12.2021 13:48 Відповісти
Что введут. Что введут?
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27.12.2021 14:01 Відповісти
Попробуй статью еще раз прочитать, а потом сразу тот коммент
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27.12.2021 15:14 Відповісти
А почему ты веришь только в благоразумие западных партнеров при этом забывая указать что рашка тоже должна проявить благоразумие? Как то односторонненько, ты не находишь? У рашки же с Западом рыночные отношения? А что взамен? Или рашке все прощается потому что у них куйло безумец и ему всё можно? Фигня какая то получается, не считаешь
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27.12.2021 14:01 Відповісти
Интересно узнать в чем же будет состоять это рашистское «благоразумие»?
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27.12.2021 14:12 Відповісти
Садимся за стол переговоров Запад , рашка и Украина. Все делается сразу Украину принимают в ЕС и в НАТО (туже все оформляется документально), Украина взамен признаёт Крым рашистским (раша уходит с бамбаса). Вариант 2 - раша уходит из Крыма и из луганда, Украина становится членом ЕС и партнером НАТо без членства. Вариант 3 (без присутствия раши) - Украина замораживает все отношения с лугандоном (стена и ров) и вступает в НАТО. В любом случае рашка идёт на йух!!
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27.12.2021 16:05 Відповісти
Швабру, введут? Так она уже)))
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27.12.2021 14:16 Відповісти
"У що вірила сумна конячка"
так називатиметься майбутній бестселлер
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27.12.2021 13:59 Відповісти
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27.12.2021 14:05 Відповісти
Ты историю лучше ***** расскажи и коню своему
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27.12.2021 14:17 Відповісти
Исторические экскурсы от болотных кикимор всегда забавляли.
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27.12.2021 14:29 Відповісти
Если НАТО ограничится только угрозами кремлю и не остановит новую агрессию против Украины, значит НАТО - пустопорожнее сборище трусов и терпил.....Зачем тратить ежегодно десятки миллиардов долларов на поддержание миропорядка и прятаться в кусты , когда надо дать по зубам кремлёвскому террористу?
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27.12.2021 14:10 Відповісти
Если худо был бы дедушкой, то у него не было бы рыла бабушки
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27.12.2021 14:18 Відповісти
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27.12.2021 16:24 Відповісти
Саме тому країни Балтії і знаходяться у перманентному переляку. Бо розуміють, що ганси та джони можуть і не захистити від ваньків.
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27.12.2021 16:40 Відповісти
А чего это они так раскудахтались??? Выходной сегодня! Никого нет. Приходите завтра!
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27.12.2021 14:23 Відповісти
Забирай доцю из Нью-Йорка,гнедой. В Магнитогорск её. Или Кострому. Вот будет ответ так ответ.
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27.12.2021 14:27 Відповісти
Неадекватні розраховують на адекватність інших... дебіли, бл...(по лаврову)...
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27.12.2021 14:29 Відповісти
Эти тотальные санкции надо вводить сейчас, превентивно. Поводов Рашка натворила более чем достаточно, да и Евросоюз прозревает. А то потеплеет, и у европейцев опять расстают их добрые души. А так нужно делать добро немедленно и вводить санкции. Х*уйло ведь говорил, что санкции на пользу. Вот и надо отсыпать рашистам этой пользы по горло.
Как писал известный американский писатель:

мы же говорили - не надо им слезать с пальмы. Некоторые из нас были ещё категоричнее, и сказали, что, собственно, им не нужно было и залазить на неё.
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27.12.2021 14:42 Відповісти
Ультиматум предъявлен глупо. ЕС должны плюнуть сами в себя , как и Штаты и унизиться. Это уже не политика и не дипломатия, здесь не будет промежуточного результата. Не запретят странам (и Украине с Грузией) входить в НАТО. И половину из ультиматума ,, заговорят,, Единственное на что может расчитывать Путлер -,,новые страны входящие в НАЯтО должны соответствовать,,- не более. Если полезет на пролом - его таки вырубят навсегда...
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27.12.2021 15:01 Відповісти
Да ,ответить вам упырям придётся ,ответите вы твари за ВСЁ .
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27.12.2021 16:08 Відповісти
Та я тоже не верю.
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27.12.2021 16:09 Відповісти
А я верю в санкции.
Хотя ... представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн заявила, что Россия выполняет свои контрактные обязательства, перебоев с газоснабжением в Германии нет, безопасность обеспечена, газ в Европе подешевел до $1064
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27.12.2021 16:09 Відповісти
А я бы ввел еще санкции на запуски спутников и OneWeb интернет.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с рекордными 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, были выполнены 11 из 19 положенных по контракту с компанией Arianespace пусков спутников OneWeb: четыре - с Байконура, шесть - с Восточного и один - с Куру.

В 2022 году планируется шесть пусков с Байконура, а также один пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Запретить! 😤
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27.12.2021 16:24 Відповісти
Сдохни ****
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27.12.2021 16:15 Відповісти
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27.12.2021 16:20 Відповісти
Як же я хочу, щоб ця мерзотна істота була у повному розпачі після введення нищівних санкцій проти смердючого Мордору!
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27.12.2021 16:22 Відповісти
Именно такие санкции и нужно было вводить еще в 2014 м году , а не то что им ввели тогда . Та мягкотелость западных демократий будет иметь далеко идущие последствия
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27.12.2021 16:40 Відповісти
Ще після Грузії треба було. Але святий бакс тоді переміг.
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27.12.2021 16:42 Відповісти
Еще лучше в 2008 м после агрессии в Грузии .Тогда бы ничего того что мы имеем сейчас не произошло . НО для этого должен был на выборах победить Маккейн или еще лучше новый Рейган
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27.12.2021 18:04 Відповісти
Я той період і мав на увазі.
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27.12.2021 18:21 Відповісти
Напряжение между Россией и Украиной снизилось, и «большая война» между ними невозможна, заявил Павел Климкин
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27.12.2021 16:59 Відповісти
Кремлёвские фашисты )(уйла жутко истерически воя, громогласно заявили что за внедрение " невиданных "санкций против их лапотной ********** они тотчас применят строгие ответные санкции всему демократическому миру. В результате этих контр -санкций будт строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Финляндию, Канаду, льда в Гренландию, песка в Саудовскую Аравию, нефти в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и куриных окорочков в США........и в др. страны. А «также лапотной было решено нанести смертельный удар экономике враждебных стран. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: балалайки, матрешки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) обоссаные кацапские портки и лапти ручного плетения в комплекте с вонючей портянкой». А ещё лапотная ********* паРаша стала всем угрожать своим огромным ядерным арсеналом правда прошлого века. И тем что её пускай даже и не все, но некоторые допотопные ядерные ракеты всё таки могут даже взлететь и при этом не взорваться во время старта. И не исключено что они может даже, ну хоть куда ни будь но всё же долететь, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки взлетят, долетят и взорвутся.....и будет тогда всему миру "кузькина мать" !!!!!!
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27.12.2021 17:08 Відповісти
Унылая лошадь думает, что если его жеребёнок живёт в США, то это не возможно в принципе... Я бы не был столь категоричен.
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27.12.2021 17:20 Відповісти
Просто выслать с запретом на въезд вечный детей окружения путина и окружения окружения и все... хотя конечно лучше всех....
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27.12.2021 17:45 Відповісти
лучше взять в заложники
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27.12.2021 22:20 Відповісти
 
 