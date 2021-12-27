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Туристичні об'єкти Карпат будуть об'єднані новими дорогами в рамках проєкту "Мале карпатське коло", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Туристичні об'єкти Карпат будуть об'єднані новими дорогами в рамках проєкту

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив , що туристичні об'єкти українських Карпат будуть "зшиті" новими та якісними дорогами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці. 

Шмигаль відзначив: "Зшити туристичні об’єкти Українських Карпат новими та якісними дорогами. Таке завдання ми почнемо реалізовувати вже наступного року в межах проєкту "Мале карпатське коло" — частини президентської програми "Велике будівництво"".

"Проєкт, який ми презентували цього тижня, реалізовуватиметься на території Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, а загальна протяжність доріг складе понад 640 км. Причому, передбачається не лише ремонт уже наявних доріг, але й будівництво нових. "Мале карпатське коло" — це лише перший крок із розбудови Карпатського регіону. У наших планах низка інфраструктурних проєктів, які сприятимуть розвитку туристичного й транзитного потенціалу всієї України", - підкресив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дерево впало на залізничні колії в Карпатах, що призвело до сходження локомотива з рейок, затримується низка потягів, - Укрзалізниця
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Навіть будівництво нових шляхів для кращого вивозу лісу зелені примудряються рекламувати як якесь "карпатське коло"..."Карпатське коло" серед "мільярду дерев"...
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27.12.2021 14:01 Відповісти
подивіться інтервью Коростильова нижче:

на вітчизняну ракетну програму грошей ЗЕ-ленський не дає
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27.12.2021 15:02 Відповісти
Таке воно, Велике Крадівництво...
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27.12.2021 15:04 Відповісти
Лучше бы сделал дорогу к подножию Говерлы у Заросляка. Там ее вообще нет. Или уже сделали?
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27.12.2021 14:12 Відповісти
Як це немає? Та Гройсман туди метро прокопав, як скрізь. Обліцованое плітками шоколада.
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27.12.2021 14:15 Відповісти
говерла - це ющенко
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27.12.2021 14:46 Відповісти
варто залізницею з.єднати закарпаття від рахова до чопа
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27.12.2021 14:48 Відповісти
там якась вузькоколійка здається ходить. А більшого там мабуть і не треба
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27.12.2021 15:13 Відповісти
залізниця отримає повне навантаження - не лише туристів до рахова, а й вантажі ...також вдихнулося б життя в мараморщину
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27.12.2021 15:30 Відповісти
Головне, щоб бенін буковель не забули.
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27.12.2021 14:58 Відповісти
шмуль гнида. где дороги ( хотя бы отремонтированые) на юге????
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27.12.2021 15:03 Відповісти
не переживай, що тільки юг обійшли, а в остальних будто би вони є...
скрізь латочками, ямочний і рівчачковий ремонт
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27.12.2021 15:34 Відповісти
а че малый??? хачу большой карпатский круг....и вокруг ))))

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27.12.2021 15:42 Відповісти
Смоет ближайшим же паводком. Как "3 порции шашлыка выбросила в пропасть"...
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27.12.2021 17:50 Відповісти
 
 