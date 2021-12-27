Туристичні об'єкти Карпат будуть об'єднані новими дорогами в рамках проєкту "Мале карпатське коло", - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив , що туристичні об'єкти українських Карпат будуть "зшиті" новими та якісними дорогами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шмигаль відзначив: "Зшити туристичні об’єкти Українських Карпат новими та якісними дорогами. Таке завдання ми почнемо реалізовувати вже наступного року в межах проєкту "Мале карпатське коло" — частини президентської програми "Велике будівництво"".

"Проєкт, який ми презентували цього тижня, реалізовуватиметься на території Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, а загальна протяжність доріг складе понад 640 км. Причому, передбачається не лише ремонт уже наявних доріг, але й будівництво нових. "Мале карпатське коло" — це лише перший крок із розбудови Карпатського регіону. У наших планах низка інфраструктурних проєктів, які сприятимуть розвитку туристичного й транзитного потенціалу всієї України", - підкресив він.

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