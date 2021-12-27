Глава Ради Федерації Матвієнко про скупчення військ РФ біля України: У Росії на всі випадки є сценарій адекватних заходів

Глава Ради Федерації Валентина Матвієнко прокоментувала нарощування російських військ біля кордону з Україною. За її словами, Росія може розміщувати війська на своїй території там, де захоче.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Як пояснила Матвієнко, Росія стягує війська до кордону нібито для захисту. Сьогодні, за її словами, російський кордон надійно захищений.

"Я можу вас твердо запевнити, що в Росії на всі випадки розвитку подій є сценарій адекватних заходів. Ми надійно захищаємо свій кордон, тут ні в кого з наших громадян не повинно бути жодних сумнівів щодо цього. Ми маємо право розміщувати свої війська, проводити навчання на своїй території там, де ми вважаємо за потрібне, для того, щоб адекватно відповідати на ті виклики, які з'являються", - запевняє вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина та США по-різному оцінюють загрозу вторгнення військ РФ до України, - Reuters