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Глава Ради Федерації Матвієнко про скупчення військ РФ біля України: У Росії на всі випадки є сценарій адекватних заходів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава Ради Федерації Матвієнко про скупчення військ РФ біля України: У Росії на всі випадки є сценарій адекватних заходів

Глава Ради Федерації Валентина Матвієнко прокоментувала нарощування російських військ біля кордону з Україною. За її словами, Росія може розміщувати війська на своїй території там, де захоче.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Як пояснила Матвієнко, Росія стягує війська до кордону нібито для захисту. Сьогодні, за її словами, російський кордон надійно захищений.

"Я можу вас твердо запевнити, що в Росії на всі випадки розвитку подій є сценарій адекватних заходів. Ми надійно захищаємо свій кордон, тут ні в кого з наших громадян не повинно бути жодних сумнівів щодо цього. Ми маємо право розміщувати свої війська, проводити навчання на своїй території там, де ми вважаємо за потрібне, для того, щоб адекватно відповідати на ті виклики, які з'являються", - запевняє вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина та США по-різному оцінюють загрозу вторгнення військ РФ до України, - Reuters

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
Україна теж може розміщувати війська на своїй території. І не тільки свої.
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27.12.2021 13:59
+20
Сотни сценариев, стакан один.
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27.12.2021 14:02
+20
Саме час товаришу дзінь піню подбати про повернення сибіру та сходу на історичну батьківщину.
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27.12.2021 14:03
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Україна теж може розміщувати війська на своїй території. І не тільки свої.
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27.12.2021 13:59 Відповісти
І вступати - куда сама захоче !
Основне - щоб її туда прийняли усі члени ... інакше - ніяк
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27.12.2021 14:15 Відповісти
Абсолютно верно, мы тоже, по приглашению законного правительства, можем размещать войска нато на своей территории, в которую входит Крым и кубань
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27.12.2021 14:20 Відповісти
Заборонено кацапнею. Тому що вона буде вимушена "захищатися"...напавши на Україну. Ну не маячня,бл#дь?!
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27.12.2021 14:38 Відповісти
як у неадекватного утворення можуть бути адекватні заходи? Росія це країна агресор, яка як усі країни агресори захлибнеться в крові та ненависті та зникне. історія першої та другої світової війни їх нічому не навчила.
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27.12.2021 13:59 Відповісти
Сотни сценариев, стакан один.
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27.12.2021 14:02 Відповісти
Полстакана, не путайте)))
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27.12.2021 14:21 Відповісти
У Вальки есть заначка. Значит все-таки стакан
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27.12.2021 14:22 Відповісти
Это точно. Лучше Валька пусть займется нерешенной философской дилеммой: стакан наполовину полон, или наполовину пуст.
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27.12.2021 14:21 Відповісти
Саме час товаришу дзінь піню подбати про повернення сибіру та сходу на історичну батьківщину.
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27.12.2021 14:03 Відповісти
це лише справа часу!
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27.12.2021 14:11 Відповісти
Залить бы твой поганый рот жидким алюминием.
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27.12.2021 14:11 Відповісти
Валька- полукацапка, страшнее предателя и лицемера чем валька-полстакана из Шепитовки я ещё не встречал!!!
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27.12.2021 14:16 Відповісти
Валька чистокровная, и по отцу и по матери мордвинка-мокша и девичья ее фамилия Тютина. А в Украину она попала по месту службы ее отца.
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27.12.2021 15:13 Відповісти
Та и йух на неё!
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27.12.2021 15:49 Відповісти
Не любит ано мастосраный свой мардвань азикань.
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27.12.2021 22:16 Відповісти
так и Украина и каждая страна НАТО может размещать войска на территории своих стран так как им будет угодно...
меньше вошкаться нужно с русскими,
на каждый ультиматум-свой!на уровне государства(официальное заявление!),
при том как со стороны Украины ,так и от каждой из 30 стран НАТО!
и пусть свои предложения о безопасности оставят себе,на память,как раз
до того времени когда от масковии останется масковская область да с болотами!
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27.12.2021 14:16 Відповісти
Темники ****** роздані, і це - розповсюджується касапський інформаційний спам. Так само кричали "правда" іже з ними пропагандонські іздєлія ще за часів сраліна. Нічого нового.
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27.12.2021 14:18 Відповісти
Тоесть ********* может где захочет и как захочет размещать вооружение и войска а Украина не имеет права даже на оборонительное вооружение. А не пойти козломордым к Кобздону
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27.12.2021 14:19 Відповісти
вийдіть з Донбасу і приберіть своє лайно за собою в Криму
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27.12.2021 14:22 Відповісти
матвиенко вызывает плохие чуства, как и все перебежчики. в их дурдоме любая дикость "адекватна". оттяпали Крым, устроили бойню на "дамбасе", а теперь возмущаются и требуют себе "безопасности". о чем с такими упырями можно договариваться?
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27.12.2021 14:27 Відповісти
что эта тупая украинская алкоголичка, "Валька стакан" там звездит!!
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27.12.2021 14:28 Відповісти
Народилася 7 квітня 1949 у Шепетівці Хмельницької області, дівоче прізвище - Тютіна.
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27.12.2021 14:31 Відповісти
А всего-то надо было её папаше вовремя высунуть. Какая ирония.
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27.12.2021 14:35 Відповісти
Типишно мардовскае паганялово.
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27.12.2021 22:46 Відповісти
В ней украинского не больше,чем у любого сибирского манкурта Васи. Она просто в Украине родилась.
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27.12.2021 14:40 Відповісти
Крим фашистська роССія почала захоплювати іще в 1991 році, відразу, після проголошення незалежності Україною. То британці вміють іти із своїх колоній і більше ніколи туди не повертатися, а, так звана роССія, не джентльмен, вона дрібний злодюжка.
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27.12.2021 14:32 Відповісти
Они там друг другу по эстафете передают листок с этим бредом?
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27.12.2021 14:34 Відповісти
ну они вообще рассчитывали, что листок передавать никому не прийдётся, но что-то пошло с самого начала не так и другого плана, кроме попугайничать, не осталось.
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27.12.2021 16:24 Відповісти
Как может разглагольствовать об адекватности неадекватная баба-алкашка.
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27.12.2021 14:35 Відповісти
Часу обмаль.
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27.12.2021 14:36 Відповісти
Потрібно готуватись до перемоги. Слава Націі.
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27.12.2021 14:38 Відповісти
т.е. рашка вольна использовать свою территорию как захотелось...и даже в приграничьи бряцать оружием....
но вот другим, особенно соседям, особенно свободолюбивым соседям, это строго-настрого возбороняется ибо мешает сцарю спокойно спать в бункере... и матвиенко это лишний раз подтвердила
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27.12.2021 14:39 Відповісти
Бог ты мой, красные трусы захрюкало...
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27.12.2021 14:40 Відповісти
Адекватность и россия на данный момент, к сожалению, не совместимы.
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27.12.2021 14:44 Відповісти
Извините, а когда адекватность и росия (московия), были совместимы? В каком столетии?
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27.12.2021 15:05 Відповісти
А ведь тетка, судя по фамилии, из Украины.
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27.12.2021 14:48 Відповісти
Боюсь фамилию украла у несчастного мужа. Как наташка дубинская (витренко)...
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27.12.2021 15:16 Відповісти
Не зрозуміло,навіщо тут цитують цю кацапську алкашку?
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27.12.2021 15:02 Відповісти
Це кацапська паніка, кацапів ніхто не слухає, ось вони і перебирають свої балакучі голови по черзі)
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27.12.2021 16:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********

Швец о том как кротярня спешит сдать Украину в то время когда "в кремле моргнули#байден #путин #нато
см об этом с 24 мин

Путин "моргнул"/ Новые фейки "кремлевских"/ Выступление посла Китая в США/ Полный обзор/ Видео №107
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27.12.2021 15:02 Відповісти
Шепетівська КУРВА !!!
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27.12.2021 15:03 Відповісти
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27.12.2021 15:15 Відповісти
валентина матвиенко
захатела малака
не попала под корову
а попала под быка
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27.12.2021 15:15 Відповісти
Кадыров: Украина должна стать частью РФ, если Зеленский продолжит антироссийскую политику

InfoResist

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украину необходимо будет присоединить к России, если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить «антироссийскую политику». Об этом подконтрольный Кремлю политик сказал на брифинге, передает «РИА Новости».

«Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение», - считает Кадыров.

Он добавил, что присоединил бы Чечню к Украине или давно бы забрал украинские территории, «решил бы вопрос там». Однако есть государственные договоренности, запрещающие предпринимать такие шаги.

Кадыров отметил, что сам решил бы украинский «вопрос», однако требуется соответствующее поручение.

Также глава Чечни утверждает, что Запад заинтересован в том, чтобы разместить на территории Украины свои военные базы и таким образом диктовать условия РФ. Но, по словам Кадырова, президент РФ Владимир Путин не позволит таким планам свершиться.

Кадыров назвал себя «пехотой», готовой к выполнению приказа, потому что «целостность, безопасность государства и нашего народа - важнее всего».
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27.12.2021 15:16 Відповісти
прямо со всех щелей угрожают всем чем могут



Россия требует признать вакцину «Спутник V» для открытия КПВВ на Донбассе

InfoResist

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Россия требует от Украины признать российскую вакцину «Спутник V» и справки о такой иммунизации прибывших из ОРДЛО людей для открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, 22 декабря на последнем заседании ТКГ не удалось достичь договоренностей об открытии всех КПВВ. Украинские пункты въезда-выезда открыты с 10 ноября 2020 года, однако со стороны оккупированных территорий КПВВ закрыты.

«Наши КПВВ уже более года открыты. Открываются ежедневно в 8 утра. Осталось только пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину «Спутник V» в документах, признать документы с печатями так называемых «ДНР» и «ЛНР». Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем», - сказал Арестович.

Арестовчи добавил, что переговоры об открытии КПВВ на Донбассе в ТКГ сводятся «к субъективизации так называемых ЛНР и ДНР».

«Их задача вывести Россию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ - посредник, а у нас - внутренний гражданский конфликт. Конечно, мы на это не пойдем. Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, которой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих», - добавил он.

Представитель украинской делегации также о
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27.12.2021 15:17 Відповісти
І це говорить **** , яка дала згоду в 2014 році ввести війська в Україну. На гіляку
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27.12.2021 15:47 Відповісти
хабалка шепетовская....
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27.12.2021 16:13 Відповісти
Уже не знают, кого ещё ко внешней политике подключить, уже Вальку-стакан расчехлили. Следующее слово за Ротенбергом и Тимченко)
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27.12.2021 16:21 Відповісти
Ну і морда!
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27.12.2021 16:29 Відповісти
Так и НАТО может размещать там где захочет.
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27.12.2021 16:34 Відповісти
есть возможность ещё надёжнее укрепиться,выведя из оккупированных земель свою военщину и расставив "на своей территории куда захочется" )
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27.12.2021 16:51 Відповісти
Кабаю сцыкотно размещать войска у границ с Китаем, а то не дай Бог они воспримут это как угрозу. В таком случае роССия закончит свою вяликую историю за два часа.
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27.12.2021 17:12 Відповісти
БАРЫГА НАРКОМАНСКАЯ !!!
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27.12.2021 17:48 Відповісти
Ага, там на "все случаи" один адекВАТНЫЙ сценарий - ведро бояры и обосраться...
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28.12.2021 01:07 Відповісти
Какие адекватные меры? Голой жопой на ежа? Для войны нет не средств ни ресурсов, но дедку надо типа репутацию держать вот и устроили эти танцы сшашками и молятся запад дать хоть какую-то уступочку великому геополитику ибо все что он делает последние 8 лет обсырается.
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28.12.2021 01:58 Відповісти
вафлентина,завязывай с чемергесом,смотреть больно как тебя колбасит,за стаканидзе мути продала и родину и себя,да и хрен тебе в ковыряло,краснотрусая жаззи.
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28.12.2021 06:56 Відповісти
****.
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21.02.2022 17:28 Відповісти
 
 