Глава Ради Федерації Матвієнко про скупчення військ РФ біля України: У Росії на всі випадки є сценарій адекватних заходів
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Глава Ради Федерації Валентина Матвієнко прокоментувала нарощування російських військ біля кордону з Україною. За її словами, Росія може розміщувати війська на своїй території там, де захоче.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Як пояснила Матвієнко, Росія стягує війська до кордону нібито для захисту. Сьогодні, за її словами, російський кордон надійно захищений.
"Я можу вас твердо запевнити, що в Росії на всі випадки розвитку подій є сценарій адекватних заходів. Ми надійно захищаємо свій кордон, тут ні в кого з наших громадян не повинно бути жодних сумнівів щодо цього. Ми маємо право розміщувати свої війська, проводити навчання на своїй території там, де ми вважаємо за потрібне, для того, щоб адекватно відповідати на ті виклики, які з'являються", - запевняє вона.
Будь ласка, зачекайте...
Основне - щоб її туда прийняли усі члени ... інакше - ніяк
меньше вошкаться нужно с русскими,
на каждый ультиматум-свой!на уровне государства(официальное заявление!),
при том как со стороны Украины ,так и от каждой из 30 стран НАТО!
и пусть свои предложения о безопасности оставят себе,на память,как раз
до того времени когда от масковии останется масковская область да с болотами!
но вот другим, особенно соседям, особенно свободолюбивым соседям, это строго-настрого возбороняется ибо мешает сцарю спокойно спать в бункере... и матвиенко это лишний раз подтвердила
Швец о том как кротярня спешит сдать Украину в то время когда "в кремле моргнули#байден #путин #нато
см об этом с 24 мин
Путин "моргнул"/ Новые фейки "кремлевских"/ Выступление посла Китая в США/ Полный обзор/ Видео №107
захатела малака
не попала под корову
а попала под быка
InfoResist
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украину необходимо будет присоединить к России, если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить «антироссийскую политику». Об этом подконтрольный Кремлю политик сказал на брифинге, передает «РИА Новости».
«Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение», - считает Кадыров.
Он добавил, что присоединил бы Чечню к Украине или давно бы забрал украинские территории, «решил бы вопрос там». Однако есть государственные договоренности, запрещающие предпринимать такие шаги.
Кадыров отметил, что сам решил бы украинский «вопрос», однако требуется соответствующее поручение.
Также глава Чечни утверждает, что Запад заинтересован в том, чтобы разместить на территории Украины свои военные базы и таким образом диктовать условия РФ. Но, по словам Кадырова, президент РФ Владимир Путин не позволит таким планам свершиться.
Кадыров назвал себя «пехотой», готовой к выполнению приказа, потому что «целостность, безопасность государства и нашего народа - важнее всего».
Россия требует признать вакцину «Спутник V» для открытия КПВВ на Донбассе
InfoResist
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Россия требует от Украины признать российскую вакцину «Спутник V» и справки о такой иммунизации прибывших из ОРДЛО людей для открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
По его словам, 22 декабря на последнем заседании ТКГ не удалось достичь договоренностей об открытии всех КПВВ. Украинские пункты въезда-выезда открыты с 10 ноября 2020 года, однако со стороны оккупированных территорий КПВВ закрыты.
«Наши КПВВ уже более года открыты. Открываются ежедневно в 8 утра. Осталось только пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину «Спутник V» в документах, признать документы с печатями так называемых «ДНР» и «ЛНР». Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем», - сказал Арестович.
Арестовчи добавил, что переговоры об открытии КПВВ на Донбассе в ТКГ сводятся «к субъективизации так называемых ЛНР и ДНР».
«Их задача вывести Россию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ - посредник, а у нас - внутренний гражданский конфликт. Конечно, мы на это не пойдем. Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, которой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих», - добавил он.
Представитель украинской делегации также о