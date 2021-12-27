За рік у ЄС вакцинували понад 78% дорослого населення, - фон дер Ляєн
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Глава Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн у поширеному в понеділок відеозверненні повідомила про вакцинацію в Євросоюзі за минулий рік понад 78% дорослого населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Рік тому цього дня в усій Європі розпочалася вакцинація проти COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. На сьогодні вакциновано понад 78% дорослого населення ЄС", - оголосила глава Єврокомісії.
Вона наголосила на важливості вакцинації для захисту від коронавірусної інфекції, особливо в умовах поширення штаму "омікрон", відзначивши також значення третього, бустерного щеплення.
Фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз має достатню кількість доз вакцин для всіх, зокрема і третьої дози.
Глава ЄК висловила слова подяки працівникам охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
є лише шанс комусь попасти в 90 відсотків неінфікованих..
а ще великі шанси(90 %) вилікуватись..
будучи на ШВЛ-У ВАС ШАНСИ ВЖЕ 50/50..
СПІВЧУВАЮ ВАШІЙ РОДИНІ,ЯКЩО ВИ ВИРІШИЛИ ПЕРЕВІРИТИ СВІЙ ІМУНІТЕТ.
ВАМ- НІ.
ми з дружиної перехворіли - в легко- середній.... значить мій геном розпізнав - індетифікував...,боровся і , дякуючи всьому переміг - і значить у нього - генома зявилась ще одна " память" про " ворога" .....- і тут саме цікаве !!! , провідні імунологи світу- не дурбелі цензорні !!! наполягають ! що не потрібна такому організму "колотись" - невідомо що за "вакцина" ...., при тому самі уникають щеплення коли вже перехворіли ....
Закону про обовязкове немае - то дайте мені право на мій вибір ...
а щодо закритих циркiв: кацапскi iздять
Вони вже якось притихли з тим терміном. Зараз в тренді "бустер".
У РФ вчора зафіксовано 23210 нових хворих на COVID, померло - 937 осіб.
Рівень вакцинації: США - двома дозами - 60,85%, однією - 72,34%
Роіся - двома дозами - 44,81%, бодай однією - 49,86%.
Здається, Спутнік-V ТАКІ ДА!
Ну и где же она, доковидобесная жизнь?
Или вакцинация проводилась с другой целью?......
Не те щоб ми здивувалися - про це було відомо давно і ми не раз про це писали і розповідали
EEAS тісно співпрацює з Європейською комісією, службами Європейського парламенту, державами-членами ЄС та міжнародними партнерами (G7, НАТО та громадськими організаціями). Тобто це доволі серйозне звинувачення.
Найпоширеніші фейки про вакцинацію від COVID-19
https://coronafakes.com/
в Україні -третину..
тобто темпи вакцинації І НАВІТЬ БУСТЕРНІ ДОЗИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ПОБОРОТИ ЕПІДЕМІЮ.
ДЛЯ ЦЬО НЕОБХІДНО МАТИ ВАКЦИНОВАНИМИ(ТЕРМІн давності вакцинації не більше 3-х місяців) НА Певний момент більше 60-ти відсотків популяції.
і врахувати,що расєйський Спутнік-фуфло.