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За рік у ЄС вакцинували понад 78% дорослого населення, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За рік у ЄС вакцинували понад 78% дорослого населення, - фон дер Ляєн

Глава Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн у поширеному в понеділок відеозверненні повідомила про вакцинацію в Євросоюзі за минулий рік понад 78% дорослого населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рік тому цього дня в усій Європі розпочалася вакцинація проти COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. На сьогодні вакциновано понад 78% дорослого населення ЄС", - оголосила глава Єврокомісії.

Вона наголосила на важливості вакцинації для захисту від коронавірусної інфекції, особливо в умовах поширення штаму "омікрон", відзначивши також значення третього, бустерного щеплення.

Також читайте: 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації, - ЦОЗ

Фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз має достатню кількість доз вакцин для всіх, зокрема і третьої дози.

Глава ЄК висловила слова подяки працівникам охорони здоров'я.
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Топ коментарі
+9
За рік у ЄС вакцинували понад 78% дорослого населення,

Ну и где же она, доковидобесная жизнь?
Или вакцинация проводилась с другой целью?......
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27.12.2021 14:46
+6
Або гіпотеза про колективний імунітет не діє або фуфломіцін.
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27.12.2021 14:30
+4
окей - межа 75 % пройдена - наступив "колективний імунітет " ....- так

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27.12.2021 14:16
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окей - межа 75 % пройдена - наступив "колективний імунітет " ....- так

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27.12.2021 14:16 Відповісти
Вирус хитрее вакцин. Походу или сдохнем, или будем вакцинироваться раз в год.
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27.12.2021 14:18 Відповісти
4 раза в год планируется... так что сдохнем!
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27.12.2021 14:49 Відповісти
Там где большой процент вакцинированных большая заболеваемость и смертность, в Израиле пятая волна, страна закрыта до февраля. По видимому, вакцинация работает наоборот, а коллективного иммунитета нет как нет.
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27.12.2021 18:16 Відповісти
е шанс що невакциновані ( відбір + гарна імунка ) протягнуть довше
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27.12.2021 15:12 Відповісти
остальных зоколют до-смерти.
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27.12.2021 15:53 Відповісти
ні..

є лише шанс комусь попасти в 90 відсотків неінфікованих..

а ще великі шанси(90 %) вилікуватись..

будучи на ШВЛ-У ВАС ШАНСИ ВЖЕ 50/50..

СПІВЧУВАЮ ВАШІЙ РОДИНІ,ЯКЩО ВИ ВИРІШИЛИ ПЕРЕВІРИТИ СВІЙ ІМУНІТЕТ.

ВАМ- НІ.
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27.12.2021 18:00 Відповісти
а я бажаю Вам Здоровья, та Розуму ...
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27.12.2021 18:39 Відповісти
p.s.
ми з дружиної перехворіли - в легко- середній.... значить мій геном розпізнав - індетифікував...,боровся і , дякуючи всьому переміг - і значить у нього - генома зявилась ще одна " память" про " ворога" .....- і тут саме цікаве !!! , провідні імунологи світу- не дурбелі цензорні !!! наполягають ! що не потрібна такому організму "колотись" - невідомо що за "вакцина" ...., при тому самі уникають щеплення коли вже перехворіли ....
Закону про обовязкове немае - то дайте мені право на мій вибір ...
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27.12.2021 18:45 Відповісти
кроме тех что уже умерли....
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27.12.2021 22:52 Відповісти
хрєн там. дiти можуть нe вийти у школи пiсля нового року
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27.12.2021 14:58 Відповісти
я тільки про те чим годували весь світ ...
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27.12.2021 15:11 Відповісти
а причому тут годували? ти начe сам нe знаєш що рeакцiя органiзма сугубо iндивiдуальна. цe лоторeя.
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27.12.2021 15:14 Відповісти
"годували " я мав наувазі інформаційно ...
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27.12.2021 15:18 Відповісти
а я про iнформацiйно тeж. я на iнформацiйно взагалi нe рeагую. я ржу з таких як ти пeрeляканих. я знаю що кожeн оргaнiзм рeагує iндивiдуально. знаю що найкращий захист - нeконтакт. а ви мeнe просто розважаєт до сльозного смiху.
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27.12.2021 17:42 Відповісти
от бачиш - тобі і в цирк ходити не потрібно ..., тим паче що в дойч вони закриті - чи ти лапта )))))) тобі і пУтлера вистачае - смішний дід...
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27.12.2021 18:52 Відповісти
прикинь як вдобно: дeшeво i на диванi.

а щодо закритих циркiв: кацапскi iздять
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27.12.2021 20:45 Відповісти
цікаво, скільки грошей ти особисто вже просадив в гральні автомати?
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27.12.2021 15:54 Відповісти
ти зeлeномозголий? бо лишe зeлeномозглi обирають з комeнту однe знайомe слово i задовольняють чeрeз написання на його тeму свою потрeбу "срочно трeба шось ляпнуть. нe важливо що нe по тeмi"
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27.12.2021 17:46 Відповісти
Так. Тому за кількістю смертей ми випереджаємо усі країни ЄС https://www.worldometers.info/coronavirus/#c-europe%22
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27.12.2021 15:13 Відповісти
о - по чому ми тільки не перші у світі ...наприклад і по ОНКО теж - теж ковід вина
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27.12.2021 15:15 Відповісти
Спільнота громадян України багато в чому на перших ззаду позиціях, бо не сприймає здебільшого факти такими, якими вони насправді є, і не робить з того адекватних висновків, на жаль.
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27.12.2021 16:23 Відповісти
ЗНОВУ "ольгінські " падлюки порівнюють Ковід з незаразними онкохворобами..(
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27.12.2021 18:02 Відповісти
*или*пока всі не перехворіють.
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27.12.2021 14:24 Відповісти
Или вымрут.
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27.12.2021 14:29 Відповісти
Або гіпотеза про колективний імунітет не діє або фуфломіцін.
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27.12.2021 14:30 Відповісти
Скоріш за все то банальна брехня, що поширювалася з метою отримати надприбуток.
Вони вже якось притихли з тим терміном. Зараз в тренді "бустер".
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27.12.2021 15:02 Відповісти
Так. Глобальний проект. Контора,що їм займалась має в управлінні активів більше ніж 9 трильйонів баксів. Нагнули усіх.
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27.12.2021 15:08 Відповісти
Учора у США було діягностовано коронавірус у 100577 осіб. Померло вчора - 50 осіб.
У РФ вчора зафіксовано 23210 нових хворих на COVID, померло - 937 осіб.
Рівень вакцинації: США - двома дозами - 60,85%, однією - 72,34%
Роіся - двома дозами - 44,81%, бодай однією - 49,86%.

Здається, Спутнік-V ТАКІ ДА!
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27.12.2021 14:37 Відповісти
Доведено що формулу Спутнік-V кацапи поцупили у Астра-Зенеки в Британії. Але ж "виконання" кацапське, а все що вони роблять руками (мавпують) завжди найнижчої якості.
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27.12.2021 14:48 Відповісти
спутник разливают в США!, о чем они сами и заявили.
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27.12.2021 14:50 Відповісти
Невже? Треба буде пошукати де саме і хто цим займається.
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27.12.2021 15:06 Відповісти
розливають у бочки і доправляють на расєю,де вже фасують і ліплять етикетки .Язиком..
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27.12.2021 18:04 Відповісти
Вакцинація не захищає від вірусу і його мутацій, але дозволяє хворому вижити і напрацювати якийсь тип власного імунітету. Молоді і здорові можуть ризикнути і відмовитись від вакцинації, а от у старих та ослаблених хворобами (наприклад діабетом) шансів на виживання без вакцинації дуже мало. Рекомендую всім молодим людям регулярно міряти цукор в крові бо його підвищений рівень гарантує важке протікання хвороби з летальним ризиком. І перестаньте нарешті жерти солодощі та хімічні "снеки" в великій кількості! Памятайте що навіть якщо ви перенесли ковід легко Ви все одно стали тупішим і Ваш мозок постраждав, що наблизило Вас до деменції та зробило Вас на досить довгий час непридатним до інтенсивної розумової праці.
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27.12.2021 14:45 Відповісти
За рік у ЄС вакцинували понад 78% дорослого населення,

Ну и где же она, доковидобесная жизнь?
Или вакцинация проводилась с другой целью?......
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27.12.2021 14:46 Відповісти
Зі зрозумілою метою, але ковідіотам не осягнути її елементарний сенс.
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27.12.2021 16:28 Відповісти
прeсiнгом. а чим щe...
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27.12.2021 15:15 Відповісти
швидкий тeст знову бeзкоштовний. ти *********
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27.12.2021 17:48 Відповісти
платно побуло дeсь з мiсяць. потом настала жопа i став знов бeкоштовний. усe iншe шукай сам. єдинe шо скажу: тeст бeз вакцинацii - до жопи двeрцi.
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27.12.2021 20:35 Відповісти
Если тебе что то навязчиво предлагают , особенно бесплатно, будь осторожен....жди западло....
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27.12.2021 14:53 Відповісти
В Євросоюзі звинувачують Росію та Китай у наклепі на вакцини західного виробництва. Нарешті. Левова частка фейків про коронавірус і вакцини приходить саме з цих країн. Ми про це ще з минулого року говоримо. Власне, європейці докопалися і показали доволі просту схему - через підконтрольні державі сайти-сміттярки, соцмережі та навіть дипломатичні «обліковки» поширюють фейки, які підривають довіру людей до цих препаратів. Така недобросовісна та агресивна стратегія сприяє просуванню їхніх власних вакцин - зокрема «Cпутніка V».
Не те щоб ми здивувалися - про це було відомо давно і ми не раз про це писали і розповідали
EEAS тісно співпрацює з Європейською комісією, службами Європейського парламенту, державами-членами ЄС та міжнародними партнерами (G7, НАТО та громадськими організаціями). Тобто це доволі серйозне звинувачення.
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27.12.2021 17:55 Відповісти
И, шо ?!!!
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27.12.2021 15:14 Відповісти
нiчо. усi органiзми рiзнi.
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27.12.2021 15:17 Відповісти
Да Вы ШО????
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27.12.2021 15:19 Відповісти
прикинь! внатурє!
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27.12.2021 17:47 Відповісти
А толку? В Британии число зараженных за сутки перевалило за 100 тысяч, после чего вообще перестали считать.
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27.12.2021 16:19 Відповісти
толк в том, что колоть не перестали (и не перестанут), а "число зараженных" никого из овцинаторов не интересовало с первого дня невидимой эпидемии, не имеющей никакого отношения к медицине
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27.12.2021 17:25 Відповісти
А далі що , будемо пожинати "врожай" цієї вакцинації ? Ні одна вакцина не пройшла повного циклу досліджень , перескочивши на людський турборежим ...
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27.12.2021 16:32 Відповісти
знову фейк той самий?

Найпоширеніші фейки про вакцинацію від COVID-19

https://coronafakes.com/

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27.12.2021 17:53 Відповісти
и где результат?????
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27.12.2021 17:26 Відповісти
За рік у ЄС вакцинували понад 78% дорослого населення, - фон дер Ляєн

в Україні -третину..

тобто темпи вакцинації І НАВІТЬ БУСТЕРНІ ДОЗИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ПОБОРОТИ ЕПІДЕМІЮ.

ДЛЯ ЦЬО НЕОБХІДНО МАТИ ВАКЦИНОВАНИМИ(ТЕРМІн давності вакцинації не більше 3-х місяців) НА Певний момент більше 60-ти відсотків популяції.

і врахувати,що расєйський Спутнік-фуфло.
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27.12.2021 17:49 Відповісти
 
 