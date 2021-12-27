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Коломойський (1414) олігарх (688) США (14513)

Коломойський за гроші українських платників податків купив нерухомість у США на сотні мільйонів, - Pittsburgh Post-Gazette

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коломойський за гроші українських платників податків купив нерухомість у США на сотні мільйонів, - Pittsburgh Post-Gazette

Український бізнесмен Ігор Коломойський з 2008-го до 2011 року придбав у Клівленді (штат Огайо) елітну нерухомість на сотні мільйонів доларів за кошти українських платників податків.

Про це йдеться в опублікованому 26 грудня розслідуванні американської газети Pittsburgh Post-Gazette, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

За даними американських журналістів, у найкращі роки Optima Ventures Коломойського володіла понад 260 тис. м² комерційної нерухомості у штаті Огайо.

"Історія почалася 2008-го, коли Коломойський із напарниками "інвестував" у США $12,9 млн, купивши одну з найпомітніших багатоповерхівок міста – бізнес-центр на 55 Public Square. Того самого року компаньйони виклали у США ще $36 млн, щоб купити One Cleveland Center. А 2010 року перерахували до країни через чотири різні офшорні банківські рахунки $18,5 млн, щоб придбати Гантінгтон-білдінг", – повідомляють у статті.

Читайте: Україна в іноземних судах звинувачує Коломойського в шахрайстві, але влада до нього не має претензій, – Financial Times

До 2011 року Коломойський придбав ще дві визначні пам'ятки Клівленда: 21-поверхову вежу та готель Westin, стверджують автори.

"Після цього Коломойський через свої фірми став найбільшим власником комерційної нерухомості у місті. За кошти кредитів, виданих його українським компаніям його українським банком", – ідеться у розслідуванні американського видання.

За даними прокуратури США, шахрайське походження цих кредитів є очевидним. Наприклад, $12 млн, за які придбали One Cleveland Center, – це кредит, виданий одному феросплавному заводу в Україні на фінансування поточних операцій, зазначають журналісти.

Також читайте: Від війни Зеленського з Ахметовим може виграти Коломойський, - ЗМІ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+51
Але чомусь розслідування в США ведуть не проти Порошенка і Ахметова, а проти Бєні, його шавки Дубінеску, його друзів Деркача і Портнова... До речі, а де кримінальні справи з мільярдними заставами проти них від нашої генпрокуратури?? Чому американці проти них санкції ввели, а наші мовчать, а?
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27.12.2021 15:07
+45
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27.12.2021 15:18
+34
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27.12.2021 16:00
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Сторінка 3 з 3
Ты, "интеллектуал" диванный, в смысл написанного хоть вникаешь, или тебя на своей "************" волне несёт?

"То есть не украл, а наоборот дал".

Где ты такое вычитал в моём комменте? Или подобных тебе в спец заведениях обучали, или перепрофилировали?
Я ясно дал понять, что он не украл, а лишь укрепил недоверие к предыдущим "руководствам" страны. И он из их обоймы не выпал, как находился в системе до этого 20-ть с лишним лет, так и остался. И лояльности к ней у него тоже не уменьшилось, поскольку сам был и остаётся составляющей этой системы.
Так что не веру он дал, а полную ей противоположность.
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27.12.2021 20:43 Відповісти
Так у тебя, в твоем, бесконечно тупом, непонимаемом тобой самим тексте и прочитал. У тебя было недоверее к вере, оно укрепилось благодаря Порошенко, то есть увеличилось, то есть прибавилось. Прибавление- действие обратное отъему.

А если ты, тупорогий, хочешь порассуждать про веру в людей, то знай - ты не оригинален. Вот как это звучит в словах Остапа Бендера у Ильфа и Петрова в "Золотом теленке":-
"- Я не только трудился. Я даже пострадал. После разговоров с Берлагой, Скумбриевичем и Полыхаевым я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей, вера в человечество?". Я за это деньги получаю. "
Во сколько ты, недоразумение, оценило свою веру в людей?
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27.12.2021 21:32 Відповісти

Не, я видел упоротых в своей "правоте", но таких полудурков тупорылых ещё не видел. Перекрутит всё с точностью до наоборот - это не "талант", это "дар божий". Правда только в жёлтом доме. ))
Или для тебя понятие "недоверие" тождественно понятию "вера"?

Повторюсь, я неверущий, по крайней мере не "сектант", в отличии от тебя. Причём в прямом и переносном смысле. И поэтому сужу по результатам "проделанной работы" наших политиканов.
То что читал Ильфа и Петрова - это похвально, только не пытайся лепить цитаты из их произведений там, где они неуместны, и не имеют смысла.
Хотя... В отношении тебя может там подтекст и есть, хотя ты его будешь отрицать.
А свою верю в людей я оцениваю адекватно, пропорционально к их отношению к окружающим. А вот блюдолизов, считающих других "недоразумениями" я вообще имел в виду. И это в лучшем случае. К "верунам" и продажным сявкам доверия нет.
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27.12.2021 23:45 Відповісти
Полудурок у тебя в зеркале живет, заглядывай к нему почаще, можешь улыбаться или корчить ему ему рожи. Потом расскажешь, что он в ответ делал.

как раз таки ты - сектант и есть, если ты начинаешь свой ответ на вопрос, что у тебя украл Порошенко, со слов: " Лично у меня - веру в "руководителей" Украины"

То- есть, по сути, кроме твоего тупого пи#дежа про веру, ты так и не смог из себя выдавить, что же у тебя Порошенко украл.

А твой экзистенциальный опыт веры или недоверия кому либо - нахер никому не нужен, ибо он субъективен и критерием оценки служить не может.
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28.12.2021 18:14 Відповісти
"А твой экзистенциальный опыт веры или недоверия кому либо - нахер никому не нужен, ибо он субъективен и критерием оценки служить не может".

Ну наконец-то, ты прозрел. ))
Это в равной степени касается и тебя. И вся разница между нами , что я на это не претендую, а вот ты из трусов готов ради этого выпрыгнуть.
Так что лучше ты повесь образок "лучезарного" у себя вместо зеркала, и отбивай ему поклоны. Только другим эту муть не предлагай.
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28.12.2021 18:25 Відповісти
" И вся разница между нами , что я на это не претендую, "

Ну как это ты не претендуешь.? але, гараж. Ты влез отвечать на вопрос, что у тебя украл Порошенко, причем не тебе заданный. И все что смогло выдавить твое подсознание - это рассказ про твою веру.

Если бы ты не претендовал, то молчал бы себе в тряпочку, за неимением, что сказать по сути
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28.12.2021 18:46 Відповісти
Стрелочник недалёкий, мне с тобой обсуждать нечего. В силу твоей непробиваемой упоротости.
Так что будь здоров, дискуссия закончена.
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28.12.2021 19:01 Відповісти
Тебе нах , нужно было с самого начала пойти , цитирую себя :"за неимением, что сказать по сути"
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28.12.2021 19:05 Відповісти
С твоим непревзойдённым гонором и самомнением там крутится можно (и нужно) вечно, не выходя из образа.
Самовлюблённость и напыщенность своим "умом" из тебя так и прёт.
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28.12.2021 19:25 Відповісти
Ха-ха-ха. А ведь написал, что дискуссия закончена. Ты еще и не человек слова, что, впрочем, не удивляет.
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28.12.2021 19:43 Відповісти
Ну-ну, потешь свою "правоту" и самолюбие. ))
Я этого не хотел, но ты сам этого жаждешь. Дорога туда всегда без заторов.
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28.12.2021 19:58 Відповісти
Что, чмо, все никак не успокоишься , "закончивший дискуссию", балабол.
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28.12.2021 20:07 Відповісти

Нет, "брат по разуму.
Это тебе покоя не даёт твоё эго, что последнее слово должно остаться за то тобой. ))
Комплексы?
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28.12.2021 20:13 Відповісти
Хочешь поговорить об этом?
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28.12.2021 20:15 Відповісти
О комплексах?
Да не в жизнь! Я ведь не психотерапевт. ))
Просто , если когда-то пересечёмся в дискуссии, то давай только по теме обсуждать, без "нах" и "дебилов".
Будет и продуктивнее и более понятно.
ОК, или не согласен?
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28.12.2021 20:25 Відповісти
Предложение о сделке от человека, который не держит слова? Это так мило. Спасибочки , конечно, но - нет. Оставляю за собой право, действовать на свое усмотрение.
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28.12.2021 21:02 Відповісти
Во общем предсказуемо, и понятно. Своё мнение и эго непокобелимы непоколебимы.))
Но сойдёт и так.
Без обид.
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28.12.2021 21:24 Відповісти
Очень о многом говорит, то что ты не услышал обоснования. И это тоже идет как причина.
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28.12.2021 21:30 Відповісти
Не согласен. Ты только высказываешь и отстаиваешь "до хрипоты" свою точку зрения, но не пытаешься проанализировать процесс со всех сторон. Я не знаю, это это у тебя в силу уверенности в непогрешимость единственного "верного" видения ситуации, или ещё каких-то факторов. Но вот только в реальности такого не бывает. Даже "почти" не бывает.
Именно поэтому я более скептик, чем оптимист. Это в отношении, которое касается в бОльшей степени "телодвижений" нашей власти, причём не первый десяток лет. А вот в отношении частной жизни - да, там суждение у любого может быть чисто субъективным.
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28.12.2021 21:48 Відповісти
Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ
И Главное у человека не деньги, а натурально ХВорма, вчЕнасть.
Потому ежели человек вчЕный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон вверх дыбом.
И тогда когда тому, одному которому, невчЕному будетЬ белое,
так уже ему, вчЕному, которому, будет уже как ну рябое!
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30.12.2021 16:06 Відповісти
Попытался "усвоить" твой пост, но на получилось. Честно.
Видимо"человечности" во мне нет, или "не хватает", по твоей "логике". ))
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30.12.2021 20:01 Відповісти
Поддержку Запада с 2015 года. Там кормить воров не будут.
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27.12.2021 19:51 Відповісти
То есть - до 2015 года Запад тебя поддерживал, а потом они узнали, что ты вор и перестали поддерживать?
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27.12.2021 20:04 Відповісти
Т.е. когда президент просит помощи Запада для укрепления обороны и тратит помощь на ВСУ, развитие страны, тогда это нормальный президент.
А когда президент просит помощь и вкладывает ее в Приват, который выводит деньги в офшоры... когда покупает "африканский" уголь, финансируя тем самым террористов, когда отказывается от модернизации ТЭЦ, чтобы уйти от антрацита... Чего Западу топить за Украину, если сам Порошенко набивает свои закрома, создавая коррупцию, а не борясь с ней!? Кто отмазал бриллиантовых прокуроров?
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27.12.2021 20:17 Відповісти
Ты хочешь сказать, что Порошенко просил помощь Запада, потом вкладывал ее в Приват и выводил ее в какие то офшоры? Ты - #банутый?

Какие свои закрома набивал Порошенко, можно в цифрах?
И как он тебе отказывался от модернизации ТЭЦ, если это вообще не его компетенция. И ты вообще понимаешь, что такое - модернизация ТЭЦ и в какие сроки она проходит. И, вообще, в чем разница между ТЭЦ и ТЭС?
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27.12.2021 20:41 Відповісти
кстати, его или не его компетенция, но при нем с 2016 помоему большинство ТЕЦ перевели с антрацита на газовый уголь, который добывался даже во львовской области) сам он это придумал или кто из управленцев по енергетике подсказал уже не важно) важно то что когда Зеля пришел к власти то эти ТЕЦ выключили, а включили остатки антрацитовых, что бы под них закупать у росиянцев уголь и мутить на этом)
на угольной теме пидозру надо не Пороху, а Зеленскому как раз)
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28.12.2021 14:41 Відповісти
у порошенок, воровать семейная традиция еще от папы порошенки! петин папа за воровство сидел, сыну это скоро предстоит.
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27.12.2021 20:50 Відповісти
Сидеть за воровство? Но ему же это не вменяют. Но, если верить твоим последовательностям - твои дети - лжецы и идиоты.
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27.12.2021 21:45 Відповісти
"ему же это не вменяют"_________ЭТО СОВСЕМ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ПЕТЯ НЕ ВОРОВАЛ! вообще удивительные вещи творятся в Украине - чиновник, который последние 30 лет ПОСТОЯННО занимающий чиновничьи должности разного уровня и которому в связи с этим Закон ПРЯМО ЗАПРЕЩАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, каким то образом сумел сколотить миллиардное состояние! совпадение?
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27.12.2021 23:41 Відповісти
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28.12.2021 00:14 Відповісти
Ты разницу понимаешь между владением и ведением деятельности? очевидно нет
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28.12.2021 10:36 Відповісти
чтобы чем то "владеть", нужно произвести определенную "деятельность"! вопрос: КАК человек стал ВЛАДЕЛЬЦЕМ миллиардного состояния, если его должности все 30(!) лет ЗАПРЕЩАЮТ "деятельность" в сфере бизнеса?????
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28.12.2021 11:30 Відповісти
наверно петя деньги берет..."из тумбочки")))))))))))
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28.12.2021 11:31 Відповісти
_________ЭТО СОВСЕМ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ПЕТЯ НЕ ВОРОВАЛ!

Ну вот смотри, дебилоид. В Украине кто-то совершил убийство Шеремета, тебя в нем не обвиняют. ____________ НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ТЫ НЕ УБИВАЛ ШЕРЕМЕТА !

Как тебе такое? Ну что я раскрыл преступление? Видишь, раскрыл. Иди уже с повинной, мерзкий убийца и кайся, может тебе срок то и скостят.

Вот точно по твоей логике все воспроизвел.
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28.12.2021 18:22 Відповісти
Конечно, схематозные откаты -это не воровство, а честный бизнес.
Докажут это, или нет - вопрос. Но у нас по другому"бизнес" и не делают. Особенно когда для этого "политические и экономические обоснования" для этого есть. Когда находишься при власти. ))
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28.12.2021 00:05 Відповісти
схематозные откаты? так он сам себе откатывал? ох ты ж и дебил
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28.12.2021 10:31 Відповісти
Это у тебя мысли "глубокие", Полиграф Полиграфович. И то только тогда, когда речь о "найпатриотичном" ведётся.
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28.12.2021 13:16 Відповісти
немножко смущает, что статья про масштабное воровство у Коломойского, а горит седалище у тебя от Порошенко) ты прикрути комфорку, врятли тебе за это царапанье по клаве платят столько что б постоянно табурет менять под собой)
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28.12.2021 14:45 Відповісти
Мне таки не "врятли", а точно не платять за комменты.
А вот твоё "царапанье", как ты правильно выразился, точно заангажированное.
Я про ведение бизнеса в целом по Украине постил, а не конкретно о твоём "всенародно обожаемом хетьмане".
Так что учить читая понимать ещё и смысл написанного, и не искать там только сочетание букв.
Хотя это вряд ли для тебя. ))
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28.12.2021 16:47 Відповісти
Ну вот, ты опять со своей верой приперся. Ну и разве ты не сектант? Да типичный. А вот как бы на твоем месте поступил человек разумный, под которого ты так неумело пытаешься мимикрировать.

человек разумный, оценил бы доходы за разный срок. Кстати, если ты, тупой скот это сделаешь, ты увидишь, что состояние Порошенка с конца 13 ого до нашего времени, уменьшалось, а потом росло, ровно так же , как это происходило с доходами среднего украинца и только в 21году достигло уровня 13- ого года.

А вот у Коломойского, например, за 20- год увеличилось, по памяти, что то - раза в 2. У Ахметова - раза в 3 ( конечно у Ахметоваесть объективные причины - очень хорошая конъюктура на руду, но не в 3 же раза. Вот в таких случаях - как раз уже можно , с высокой долей вероятности подозревать схемы и прочее.

а без этого - у тебе, сектанта, есть только твоя вера
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28.12.2021 18:39 Відповісти
Петро це робив дуже патріотично
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27.12.2021 18:58 Відповісти
Не только )следующая партия компромата от Запада подробности о криминальных офшорах зекрысы)
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27.12.2021 18:38 Відповісти
По якій кримінальній справі звинувачено Яценюка?
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27.12.2021 17:37 Відповісти
...ти какойта русскій...
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27.12.2021 17:43 Відповісти
Кацап, ти не заблукав часом?
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27.12.2021 17:43 Відповісти
как зовут фюрерка русни?
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27.12.2021 18:26 Відповісти
любишь своего фюрерка,животное?
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27.12.2021 18:31 Відповісти
Так один уже почули.
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27.12.2021 17:39 Відповісти
Ринат тем же самым занимается. Но это Ринат, священная корова.
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27.12.2021 17:52 Відповісти
Понятно, к Бене тихонько подбирается дядясем чтоб Зе не думал о выгодной продаже Украины дяде Пу. Если Зе не второпает то дядясем позабирать плюшки у Бени. Это все стало возможно после того как Зе решил что умнее дядисема.
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27.12.2021 17:53 Відповісти
у беньки и так все в арестах, кроме того что в Украине) удручает, что зебенцион почему то думает, что о его офшоры никто в США не знает) иначе обьяснить его поведение крайне сложно)))) хотя может он из семьи Маклаудов?)
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28.12.2021 14:48 Відповісти
Пф, нам, простим смердам, нічого не шкода для нашого пана
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27.12.2021 17:59 Відповісти
є 2 реальні факти.
1 порох потратив 155 ярдів наших з Вами грошей за аферу бені з боголюбовим.
беня втік щоб не сісти.
2 моня впустив беню назад в Україну, робити те ж саме, що останній успішно робе.
не вже так важко сбу, прокуратурі чи рнбо вирахувати, хто з них, порох чи моня, злочинець.
арештувати та посадити. в першому випадку пороха, в другому, моню та беню.....
навіть не приховую що я є прихильником пороха але я за справедливість.
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27.12.2021 18:12 Відповісти
не вже так важко сбу, прокуратурі чи рнбо вирахувати
=================
ты сам-то понял какой сюр ты написал? РАЗЪЯСНЯЮ:

НЕ ВЖЕ ТАК ТЯЖКО БАКАНОВУ (ДРУГУ ДЕТСТВА И БИЗНЕС_ПАРТНЁРУ ЗЕЛЕНСКОГО), ВЕНЕДИКТОВОЙ (СВОЕЙ НА 200%), ЗЕЛЕНСКОМУ (ГОЛОВА РНБО, ОН ЖЕ ПОДЕЛЬНИК И МАРИОНЕТКА КОЛОМОЙСКОГО) ВИРАХУВАТИ...
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27.12.2021 18:32 Відповісти
А про "посадить Пороха" это влажые и неосуществимые мечты Зеленского и стада идиотов, которые привели наркомана к власти.
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27.12.2021 18:34 Відповісти
т.е. не беня скзди 115 ярдов, а "порох потратив"? браво, какой ты идиот
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28.12.2021 10:33 Відповісти
вишь поголовье рабов набежало) стараются отмыть своего барина бородатого и его молодую зеленую болонку)
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28.12.2021 14:50 Відповісти
мысль понимать научись.
а то больно, дословно воспринимаешь.
и поймешь, кто из нас идиот
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28.12.2021 15:36 Відповісти
Зеленский не далеко отстал, только мы про это пока не знаем.
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27.12.2021 18:26 Відповісти
Надеюсь зесрани понятно,что в следующий раз будут подробности об криминальных офшорах зекрысы)
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27.12.2021 18:35 Відповісти
На палю коломойського поруч з ахмєтовим,порошенком,фірташем.
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27.12.2021 18:39 Відповісти
Видав сам собі кредит. Хто з олігархів які мали власні банки не давали кредит самі собі?
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27.12.2021 19:02 Відповісти
ніхто
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28.12.2021 10:34 Відповісти
Блажен хто вірує.
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28.12.2021 15:09 Відповісти
Це тому мабуть Гонтарєва від сорому в Англію чкурнула.
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27.12.2021 19:02 Відповісти
И осла на здачу
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27.12.2021 19:19 Відповісти
"Коломойский приобрел элитную недвижимость на сотни миллионов долларов за средства украинских налогоплательщиков".

"Уважаемая редакция", я совершенно не собираюсь отмазывать, или заступаться за беню, тут я полностью соглашаюсь с этим.
Но напомните пожалуйста, кто из наших олигархов и властьимущих приобрёл подобную недвижимость иным путём? Если быть беспристрасным.
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27.12.2021 19:35 Відповісти
О, Бєня залишив усіх інших власників банків-помийок, які потім зачищала Гонтарєва, дуже далеко-далеко-далеко позаду.
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27.12.2021 21:20 Відповісти
Порох чесною працею заробив усі свої статки. В неробочий час. )
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27.12.2021 21:38 Відповісти
Це копійки тільки з 2008 по 2011 коли Бєня розкручувався.
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27.12.2021 21:17 Відповісти
Список американских активов олигархов стал известен из иска ПриватБанка, который он подал в Канцелярский суд штата Делавэр 21 мая. Согласно иску, недвижимость и метзаводы были куплены на выведенные из ПриватБанка деньги, а общая сумма отмытых денег за десять лет составляет около $470 млрд.

Подконтрольная бывшим акционерам Привата Optima Ventures стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде. Она контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в центре города.

20.12.2021 10:20
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27.12.2021 21:44 Відповісти
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27.12.2021 21:44 Відповісти
Все фотки его недвижимости и заводов в США ТУТ
20.12.2021 10:16
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27.12.2021 21:46 Відповісти
вот тебе раз! а предатель оказывается порох ))
зеля под ногами землю уже не відчуває, на всьо уже пох
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27.12.2021 22:00 Відповісти
ну и чего США ушами хлопает??
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27.12.2021 22:34 Відповісти
Судячи з усього, платникам податків по хріну!
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27.12.2021 22:51 Відповісти
Под любой статьей про каломойшу ,его дебильных слуг и его ручного клоуна идут стенания кацапов и зеленосраких обезьян,,какихабакралпорох,,. При этом за три года так и не смогли придумать как и где. Как оно за деньгу малую работать на тезис е**того *****,,лишбынепорох,,?
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28.12.2021 00:03 Відповісти
Кернес займався спеуляцією нерухомістю в Германії завдяки славетним зв'язкам своїх співвітчизників, і заробив на цьому капітал сумнівної чистоти.
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28.12.2021 13:23 Відповісти
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