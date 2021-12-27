УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14430 відвідувачів онлайн
Новини Події
9 008 13
смерть (6542) офіцер (90)

Пішов з життя один із засновників Спілки офіцерів України полковник Віталій Лазоркін

Новини Цензор.НЕТ Події

Пішов з життя один із засновників Спілки офіцерів України полковник Віталій Лазоркін

Віталій Лазоркін був автором Концепції створення національних Збройний Сил України.

Про це повідомив Голова Всеукраїнської громадської організації "Спілка офіцерів України" полковник Олександр Сасько, пише Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку у фейсбуці Євгена Лупакова.

Віталій Лазоркін народився 9 липня 1945 року. Він закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище Протиповітряної оборони та Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. В подальшому служив у Військах протиповітряної оборони, штабі Прикарпатського військового округу, викладав у Львівському політехнічному інституті, був заступником начальника Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони України.

"Він розробив Концепцію створення національних Збройних Сил України, яка була оприлюднена ним 1 грудня 1990 року та реалізована протягом 1991-1992 років. Полковник Віталій Лазоркін був керівником робочої групи з розробки проектів законів України "Про оборону України" і "Про Збройні Сили України", які були ухвалені Верховною Радою України 6 грудня 1991 року", - пише Сасько.

Також читайте: Відомий танцівник з України Корольов помер у Польщі

Після звільнення з військової служби Лазоркін очолював управління міжнародного співробітництва в Національному агентстві з питань інформатизації при Президентові України. А також був наставником і радником громадських організацій з питань національної безпеки і оборони, захисту національних інтересів, національно-патріотичного виховання воїнів.

Віталій Лазоркін відійшов у вічність 26 грудня. У нього залишилися вдова, троє дітей, онуки.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скорбим ! Земля пухом защитнику Украины!
показати весь коментар
27.12.2021 17:00 Відповісти
Світла пам'ять ......
показати весь коментар
27.12.2021 17:03 Відповісти
С у м н о...
показати весь коментар
27.12.2021 17:04 Відповісти
Вічна пам'ять тобі, побратиме!
Співчуття родині, патріотам України та близьким.
показати весь коментар
27.12.2021 17:42 Відповісти
Хай з Богом спочиває... Хороший товариш був, земля йому пухом
показати весь коментар
27.12.2021 17:42 Відповісти
Спокій душу покійного р.т. Віталія!
показати весь коментар
27.12.2021 17:51 Відповісти
Відходять достойники... захисники... сумно... Царство Небесне!!!
показати весь коментар
27.12.2021 18:39 Відповісти
Cвітла пам'ять, Царство Небесне....
RIP
показати весь коментар
27.12.2021 18:53 Відповісти
Вічна слава Герою! Дуже гарна людина була! У всіх Майданах брав участь! Покойся з миром, козаче!
показати весь коментар
27.12.2021 19:31 Відповісти
Вечная память Герою ! Очень жаль ,что уходят лучшие 💙💛❤️🇺🇦
показати весь коментар
29.12.2021 09:00 Відповісти
"Он разработал Концепцию создания национальных Вооруженных Сил Украины" то то Украина осталась к 2014 вообще без армии, видать сильную концепцию разработал)))) жа и офицеров по призванию до 2014 в Украине по сути и не было, были только звёздочки. Впрочем, что я помню, в новостях ведь скажут что хороший 🤣
показати весь коментар
27.12.2021 23:06 Відповісти
 
 