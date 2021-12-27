Пішов з життя один із засновників Спілки офіцерів України полковник Віталій Лазоркін
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Віталій Лазоркін був автором Концепції створення національних Збройний Сил України.
Про це повідомив Голова Всеукраїнської громадської організації "Спілка офіцерів України" полковник Олександр Сасько, пише Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку у фейсбуці Євгена Лупакова.
Віталій Лазоркін народився 9 липня 1945 року. Він закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище Протиповітряної оборони та Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. В подальшому служив у Військах протиповітряної оборони, штабі Прикарпатського військового округу, викладав у Львівському політехнічному інституті, був заступником начальника Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони України.
"Він розробив Концепцію створення національних Збройних Сил України, яка була оприлюднена ним 1 грудня 1990 року та реалізована протягом 1991-1992 років. Полковник Віталій Лазоркін був керівником робочої групи з розробки проектів законів України "Про оборону України" і "Про Збройні Сили України", які були ухвалені Верховною Радою України 6 грудня 1991 року", - пише Сасько.
Після звільнення з військової служби Лазоркін очолював управління міжнародного співробітництва в Національному агентстві з питань інформатизації при Президентові України. А також був наставником і радником громадських організацій з питань національної безпеки і оборони, захисту національних інтересів, національно-патріотичного виховання воїнів.
Віталій Лазоркін відійшов у вічність 26 грудня. У нього залишилися вдова, троє дітей, онуки.
Будь ласка, зачекайте...
Співчуття родині, патріотам України та близьким.
RIP