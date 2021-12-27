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Протистояння загрозам з боку РФ - один з головних підсумків року, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Протистояння загрозам з боку РФ - один з головних підсумків року, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що у 2021 році Євросоюз протистояв викликам силової політики, і згадав у зв'язку з цим Росію, пообіцявши "відповісти з усією рішучістю".

Про це йдеться у передноворічному огляді, опублікованому у понеділок у його блозі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нашому східному сусідстві 2021 рік став яскравими прикладами силової політики, як ми бачили у випадках з Україною, Білоруссю та Молдовою. (...) У міру поширення гібридних конфліктів ми повинні продовжувати підтримувати Україну чи Молдову в опорі тиску з боку Росії та зберігати твердий підхід до Білорусі", - зазначив Боррель.

Щоб протистояти цим загрозам, продовжив він, ЄС надає "тверду та єдину політичну, а також оперативну підтримку своїм партнерам". Як приклад, дипломат навів "п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі".

Читайте: Заява Блінкена та Борреля: Росія має піти на деескалацію: подальша агресія проти України матиме величезні наслідки для РФ

На думку голови дипломатії ЄС, саміт програми "Східне партнерство", що відбувся у Брюсселі 15 грудня, підтвердив "стратегічний, амбітний та далекоглядний підхід ЄС" до своїх східноєвропейських партнерів.

"У 2021 році ми працювали над захистом інтересів та цінностей ЄС та зміцненням заснованого на правилах глобального порядку (...). Ця робота має продовжитися у 2022 році з усією нашою рішучістю", - написав Боррель.

Також читайте: ЄС легко досягне консенсусу щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель

Автор: Ольга Лузан
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Кличко привітав українців з наступаючим 2220... ...2222 роком!!!
Кияни, вітаю вас з мером.
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27.12.2021 18:44 Відповісти
і што тіпєрь будіт?
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27.12.2021 18:46 Відповісти
Поки невідомо.

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27.12.2021 18:52 Відповісти
Може руки трясуться як у цього чувака і двійку задробило.
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27.12.2021 19:13 Відповісти
значит будем жить. долго. спасиб.
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27.12.2021 18:54 Відповісти
Бот тупой
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27.12.2021 18:54 Відповісти
А я - Петро Воля.
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27.12.2021 18:57 Відповісти
Так иди в Камеди клаб. Что тут забыл?
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27.12.2021 19:04 Відповісти
майстры розмовного жанру...ось вам и насыплемо першу торбу...
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27.12.2021 18:45 Відповісти
Треба той гнійник вишкрібати, бо він нікому жити спокійно не дасть.
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27.12.2021 18:47 Відповісти
Шоб вам в старости так дети воду подавали, как вы противостояли угрозам рашки....
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27.12.2021 19:02 Відповісти
Лучше б вы заставили Украинскую верхушку прекратить разводить коррупцию !!!
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27.12.2021 19:04 Відповісти
Приход Гитлера к власти 30.01.1933, начало 2 й мировой 1.09.1939.. Запад проспал почти 7 лет ( в постоянных уступках, попытках договориться за счет третьих стран ), в результате чего мир погрузился в пучину мировой войны с колоссальными жертвами и разрушениями. Путин пришел к власти 31 декабря 1999 г ( по факту же еще с 1998-1999 сначала как глава ФСБ, потом глава правительства, секретарь совета безопасности) и вот на дворе декабрь 2021 года, по сути Запад проспал целых 21 лет ( как минимум), этакий летаргический сон..( с точно такими же попытками договориться, индульгенциями на агрессию, убийства, развязывание войн и т.д) И что имеем на сейчас - наглый, беспрецедентный ультиматум от последователей нацизма- сталинизма , путинистов, по отношению ко всему Западному и не только Миру. Они ставят ультиматум, по сути требуя капитуляции Миру и по сути сдачу им Украины, Грузии, а по сути и Молдовы, Азербайджана, Армении, Беларуси , стран Средней Азии. Но как известно по предыдущей истории аппетит приходит во время еды, по сути даже это прозвучало в требованиях Путина. Скоро это коснется стран Балтии, Польши, Финляндии, стан Балканского полуострова. Так может Западу нужно все таки уже проснуться, и остановить зарвавшегося маньяка и его адептов.
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27.12.2021 19:37 Відповісти
 
 