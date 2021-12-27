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Лукашенко хоче змінити Конституцію Білорусі, виключивши статтю про без’ядерний і нейтральний статус держави

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко хоче змінити Конституцію Білорусі, виключивши статтю про без’ядерний і нейтральний статус держави

Режим "президента" Олександра Лукашенка оприлюднив для "всенародного обговорення" проєкт нової Конституції Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Национальный правовой интернет-портал Беларуси".

Серед іншого, пропонується прибрати з Конституції статтю про безстрокову кількість президентських термінів. Новообраний президент зможе пробути на посаді максимум два терміни поспіль. Для колишнього очільника країни пропонують впровадити недоторканість. Іноземним громадянам і особам з посвідками на проживання чи іншими документами іноземних держав заборонили балотуватися в президенти.

Також президент не зможе призначати і звільняти голів Конституційного та Верховного судів. Таке право пропонують надати Загальнобілоруським народним зборам. Вони ж зможуть відправити президента у відставку, якщо він порушить Конституцію чи здійснить держзраду або інший тяжкий злочин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ні окупації", "Ні інтеграції з РФ", - антиросійські листівки з'явилися у Білорусі. ФОТОрепортаж

Зі статті про зовнішню політику прибрано згадки про без’ядерний та нейтральний статус держави. Тепер вказано, що Білорусь "виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".

Білоруси можуть написати електронний лист із своїми думками щодо змін, заповнити електронну форму на сайті чи відправити паперового листа.

Референдум щодо поправок до Конституції Білорусі має відбутися у лютому 2022 року.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
Швидка, на всяк випадок, добила російського націоналіста просвіріна!

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27.12.2021 19:06
+17
Не важко здогадатися хто йому завезе ядерну зброю
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27.12.2021 18:52
+8
У нас уже все сделано....курс на вступление в НАТО уже прописан в Конституции...поэтому нейтрального статуса нет..?
И о ЯО в Конституции нет ни слова..
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27.12.2021 19:05
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Можна зразу позбавляти "державу" статусу держави
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27.12.2021 20:33 Відповісти
***** дал команду а таракан озвучил
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27.12.2021 20:42 Відповісти
Сгорел сарай - гори и хата.

Ну получит Беларусь эмбарго и отключение от свифта вместо санкций.
Будет, как Иран только без нефти.
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27.12.2021 20:50 Відповісти
Бульбахвюрер
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27.12.2021 20:57 Відповісти
Это то что нам надо! Как только пройдёт подобное---сразу согласовать с США и Англией как гарантами Будапешта востановление тактического яо нам. Идеальный случай. И с отсрочкой вступления в НАТО при наличии уже такого яо. А вот в ЕС тогда категорически настаивать о принятии! А потом когда у братанов произойдут изменения кардинальные можно сыграть в обратную конфигурацию. Но нужны реальные государственники во власти. А с этими нужно срочно (к весне) заканчивать через досрочные выборы!
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27.12.2021 21:28 Відповісти
Нам ні в кого нічого питати не потрібно. Гаранти не виконали своїх зобовязань що автоматично дає всі права на відновлення ЯО України і якби влада не була переповнена кротама **********, жидами, піджидами, всіляки арахаміями та гогілашвілями то за 8 років війни на захисті України вже стояло пару десятків комплексів які б були здатні знищити всі великі міста **********. Звідси, голосуйте за українських націоналістів і будете спати спокійно. І хай кацапам сняться кошмари в липких простирадлах!
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27.12.2021 22:42 Відповісти
це за яких ще "українських націоналістів"? за кремлівську консєрву Тягнибока?
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28.12.2021 13:36 Відповісти
"Свобода" має вигнати з своїх лав Тягнибока та Кривицького або саморозпуститися. В ********* стані "Свобода" зовсім не відповідає потребам українського суспільства. Героїзм та жертовність рядових членів "Свободи" входить в жорстке протиріччя з продажністю та інтелектуальною неповноцінністю верхівки. Звідси український націоналізм потребує зміни іміджу - геть тупих соціопатів і корумпованих пристосуванців! З зрозумілих причин (жидобільшовики) жодна олігархічна структура в Україні не надасть власні ЗМІ в якості трибуни для справжніх націоналістів. Державні канали теж контролюються тими ж самими жидобільшовиками. Залишається тільки інтернет, наглядна вулична агітація, смс та ммс. Як то кажуть "свято наближаєтья! " - вітаємо український неонаціоналізм.
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28.12.2021 18:31 Відповісти
То есть этот колхозан себе еще два срока президентских нарисовал . Тварина куйловская .
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27.12.2021 21:39 Відповісти
Що там у нас в Чорнобилі? Ядерний реактор заморожено? То можна запустити і ... "провести експеримент" як колись зробили по команді з Москви з попутним вітром в сторону Білорусі. Мало бяшкам не буде.
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27.12.2021 22:36 Відповісти
И ядерное оружие будет контролироваться и производится лукашенуо...я правильно понял
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27.12.2021 23:48 Відповісти
"Среди прочего предлагается убрать из Конституции статью о бессрочном количестве президентских сроков. Из статьи о внешней политике убраны упоминания о безъядерном и нейтральном статусе государства".

Да, так и представляю "вечно живого " бульбофюрера в роли МакЛауда, ну или на крайний случай его "заменителя" Колю. ))
Мечтать конечно можно, но какая будет реакция на это у остальных интересантов в этом деле? Судя по всему наверное не очень восторженная. А для Беларуси жизнь тогда точно "буйным цветом расцветёт".
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28.12.2021 00:33 Відповісти
Буде Конституція федерального округу.
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28.12.2021 06:59 Відповісти
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