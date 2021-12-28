США не мають тиснути на Україну, щоб не винагороджувати Росію за її агресію, - Волкер
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер прокоментував публікацію Associated Press про те, що Сполучені Штати запропонують Україні надати територіям на сході країни, які зараз контролюють російські гібридні сили, "певний рівень" автономії.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
"Я також читав цей матеріал, але я не чув офіційно чи публічно нічого подібного від будь-кого з адміністрації Байдена. Думаю, це відображає розбіжності в Мінських угодах. Принцип у переговорах має залишатися - нічого про Україну без України, ми маємо консультуватися з Україною про те, як Україна бачить врегулювання конфлікту та на цій основі вести переговори з Росією. Ми не повинні тиснути на Україну, щоб не винагороджувати Росію за її агресію", - зазначив Волкер в коментарі проєкту Радіо Свобода "Донбас.Реалії".
Водночас, на його думку, завершенню війни сприятиме посилення тиску на Росію.
"Все залежить від позиції Путіна. Він розпочав війну, він може її зупинити. Чому він має зупинити війну? Думаю, якщо він відчує більше тиску США та Європи у вигляді санкцій, у вигляді військової допомоги Україні, дипломатичного тиску, публічного викриття того, що Росія робить в Україні. Думаю, це може вплинути на розрахунки Путіна та буде стимулом закінчити війну", - додав Волкер.
У Білому домі назвали неправдивими повідомлення про те, що США чинять тиск на Україну, щоб вона надала "певний рівень" автономії окупованим територіям на сході. Спростували інформацію, наведену в матеріалі Associated Press, і в Офісі президента України.
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Молодець наш мер ✊👍🏼🙏🏼
- Володя, ты что это делаешь?
- Да вот, Надюша, Укгаину пгидумываю.
- А зачем сало взял?! Говна возьми - у нас же его больше!
- Да пгобовал я, из говна Госсия получается.
Все, кто старше полтинника, помнят политзанятия, политинформации. А Крупская жила долго и записей её выступлений полным полно. Дем более, что она как раз со школьниками и работала.
Тооочнооо !
earthman-999
Какое тебе дело?ты ведь мне не интересен.
https://www.youtube.com/watch?v=axqmc7S8Gp4
Если великая Россия несла нам, сирым хохлам, ученость и образование, то где, напомните, учился основатель ПЕРВОГО университета России Михайло Ломоносов?
Где печатал первые руськие книги ИЗГНАННЫЙ из Московии Иван Федоров?
Если "никакой Украины не было до 1922гогода!", то с кем объединялась Московия в 1654м?
А тоді переказує вимоги фюрера Україні.
Відповідну публікацію члени ХПГ опублікували в інформаційному порталі "Права людини в Україні".
Вони нагадали, що під час передвиборчої кампанії чинного президента Володимира Зеленського, він постійно прямо або опосередковано висловлювався щодо необхідності "посадки" Петра Порошенка.
Лозунг "Весна прийде - саджати будемо", на думку правозахисників, був адресований саме Порошенку. Пізніше такі заяви робили Генеральний прокурор, нардепи та інші високопосадовці.
Правозахисники вважають це явною ознакою політичних мотивів переслідування п'ятого президента.
Попередні погрози в адресу Петра Порошенка суперечать принципам справедливого судового розгляду, які викладені у Статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
Правозахисники посилаються на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), згідно з яким право кожного обвинуваченого вважатися невинуватим і покладати на сторону обвинувачення обов'язок доведення висунутих звинувачень, належать до загального поняття справедливого судового розгляду в розумінні статті 6 § 1, яке застосовується до процедури постановлення вироку ("Грейсон та Барнхем проти Сполученого Королівства" (Grayson and Barnham v. the United Kingdom), §§ 37 і 39).
"При цьому, Стаття 6 § 2 Конвенції має на меті перешкодити порушенню права на справедливий судовий розгляд внаслідок упереджених висловлювань, безпосередньо пов'язаних з судовим розглядом ("Ізмойлов та інші проти Росії" (Ismoilov and Others v. Russia), § 160). Так, презумпція невинуватості може бути знехтуваною не тільки суддею або судом, але й іншими державними органами ("Алленет де Рібемонт проти Франції" (Allenet de Ribemont v. France), § 3). Це стосується, наприклад, посадових осіб поліції ("Алленет де Рібемонт проти Франції" (Allenet de Ribemont v. France), §§ 37 та 41), Президента Республіки ("Пеша проти Хорватії" (Peša v. Croatia), § 149) голови парламенту ("Буткевічус проти Литви" (Butkevičius v. Lithuania), § 53), прокурора ("Дактарас проти Литви" (Daktaras v. Lithuania), § 42) тощо", - зазначають правозахисники.
Члени ХПГ додали, що, згідно зі статтею 6 § 2 Конвенції, посадовим особам держорганів заборонено здійснювати будь-які заяви стосовно проведення кримінального слідства, які впливали б на думку громадськості на користь того, що підозрюваний є винним. Як приклад, правоохоронці послалися на рішення ЄСПЛ по справі "Ізмойлов та інші проти Росії" (Ismoilov and Others v. Russia), § 161.
Цих прикладів є безліч