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США не мають тиснути на Україну, щоб не винагороджувати Росію за її агресію, -​​​ Волкер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США не мають тиснути на Україну, щоб не винагороджувати Росію за її агресію, -​​​ Волкер

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер прокоментував публікацію Associated Press про те, що Сполучені Штати запропонують Україні надати територіям на сході країни, які зараз контролюють російські гібридні сили, "певний рівень" автономії.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Я також читав цей матеріал, але я не чув офіційно чи публічно нічого подібного від будь-кого з адміністрації Байдена. Думаю, це відображає розбіжності в Мінських угодах. Принцип у переговорах має залишатися - нічого про Україну без України, ми маємо консультуватися з Україною про те, як Україна бачить врегулювання конфлікту та на цій основі вести переговори з Росією. Ми не повинні тиснути на Україну, щоб не винагороджувати Росію за її агресію", - зазначив Волкер в коментарі проєкту Радіо Свобода "Донбас.Реалії".

Водночас, на його думку, завершенню війни сприятиме посилення тиску на Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поки не пізно", - Волкер закликав негайно запровадити санкції проти Росії

"Все залежить від позиції Путіна. Він розпочав війну, він може її зупинити. Чому він має зупинити війну? Думаю, якщо він відчує більше тиску США та Європи у вигляді санкцій, у вигляді військової допомоги Україні, дипломатичного тиску, публічного викриття того, що Росія робить в Україні. Думаю, це може вплинути на розрахунки Путіна та буде стимулом закінчити війну", - додав Волкер.

У Білому домі назвали неправдивими повідомлення про те, що США чинять тиск на Україну, щоб вона надала "певний рівень" автономії окупованим територіям на сході. Спростували інформацію, наведену в матеріалі Associated Press, і в Офісі президента України.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+33
Приходит как-то Крупская к Ленину, а тот сидит и из кусочков сала что-то строит.
- Володя, ты что это делаешь?
- Да вот, Надюша, Укгаину пгидумываю.
- А зачем сало взял?! Говна возьми - у нас же его больше!
- Да пгобовал я, из говна Госсия получается.
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27.12.2021 20:06
+9
Великие русские историки, половцев победители и печенегов сокрушители! Простой вопрос.
Если великая Россия несла нам, сирым хохлам, ученость и образование, то где, напомните, учился основатель ПЕРВОГО университета России Михайло Ломоносов?
Где печатал первые руськие книги ИЗГНАННЫЙ из Московии Иван Федоров?

Если "никакой Украины не было до 1922гогода!", то с кем объединялась Московия в 1654м?
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27.12.2021 20:34
+7
да да. влажные мечты рашкованца. не шиша вы не получите. а расплачиваться за нападение в 2014 придется поколениями
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27.12.2021 20:16
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27.12.2021 20:04 Відповісти
красава )))))
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27.12.2021 20:07 Відповісти
Вот ведь плющит чувака. И это все без таблеток!!!)
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27.12.2021 20:15 Відповісти
Нічого сміятися над Віталієм , так як людина бачить майбутнє на 200 років вперед 😃👍🏼👍🏼👍🏼

Молодець наш мер ✊👍🏼🙏🏼
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28.12.2021 01:31 Відповісти
хоть один мало бредит...
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27.12.2021 20:05 Відповісти
Приходит как-то Крупская к Ленину, а тот сидит и из кусочков сала что-то строит.
- Володя, ты что это делаешь?
- Да вот, Надюша, Укгаину пгидумываю.
- А зачем сало взял?! Говна возьми - у нас же его больше!
- Да пгобовал я, из говна Госсия получается.
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27.12.2021 20:06 Відповісти
а картавила эта пара из-за шведских корней...
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27.12.2021 20:11 Відповісти
Крупская нормально говорила.
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27.12.2021 20:38 Відповісти
я комсомольца чы комуняку выкупил?
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27.12.2021 20:41 Відповісти
что есть, моя не понимай, "выкупил"?
Все, кто старше полтинника, помнят политзанятия, политинформации. А Крупская жила долго и записей её выступлений полным полно. Дем более, что она как раз со школьниками и работала.
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27.12.2021 20:52 Відповісти
ну лично мэни остогыдло в 74-ом пионэром...так шо я болт забил на все политинформации достатньо давно...
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27.12.2021 20:57 Відповісти
Кацап, а где коммунизьма которую ета ******** строила вместе со своим сіффілитиком? Или нинешний режим в паРаше ето оно и есть?
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27.12.2021 21:18 Відповісти
Где то в 30 годах Крупская с чем то была не согласна и на заседании КПК порола какую то чушь, что Ленин был бы против. Тогда набиравший очки Каганович внезапно выпалил -если будете так себя вести, ЦК назначит другую женой Ленина. И все онемели. И только Сталин уверовал в преданность Кагановича.
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27.12.2021 22:38 Відповісти
мені цікавий ваш вік..точніше чи весь молодняк настільки прямолінійно все сприймає...
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27.12.2021 21:03 Відповісти
Ага, ага и праздновали шведский новый год - Рош ха Шана, и кугочку ели на шведский Пейсах...
Тооочнооо !
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27.12.2021 21:09 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣
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28.12.2021 01:32 Відповісти
Думаю, що "дикий захід" облегшено видихнув би, якби Україна віддалась ху-лу, як бульбостан.
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27.12.2021 20:14 Відповісти
да да. влажные мечты рашкованца. не шиша вы не получите. а расплачиваться за нападение в 2014 придется поколениями
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27.12.2021 20:16 Відповісти
Так це ти тут кацапура. Всі знають.
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27.12.2021 20:19 Відповісти
Що ти спамиш, кацапчику?
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27.12.2021 20:41 Відповісти
а з якої ти України хлопче? Щось смердить від тебе дуже паРашей
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27.12.2021 21:21 Відповісти
А потом Польша, Балтия, правильно? А там, глядишь, и Стену снова в Берлине поставят...
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27.12.2021 20:35 Відповісти
Поки що Захід робить все, щоб так і сталося.
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27.12.2021 20:39 Відповісти
ну видишь,не ведутся на твои вбросы...чего повторяешься как попугай?дуй на точку сру.там тебя поймут
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27.12.2021 21:48 Відповісти
Я думав, взагалі, що Ви розумніший. Я також можу Вас послати, але мене забанять. Чао, Ви мені нецікаві.
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28.12.2021 19:02 Відповісти
як цікаво...навіть слова ті самі

earthman-999

Какое тебе дело?ты ведь мне не интересен.
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28.12.2021 19:36 Відповісти
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29.12.2021 19:33 Відповісти
я посмотрю на этот цирк. как беня с ахеткиным голосуют за "автономию" бамбаза)
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27.12.2021 20:14 Відповісти
Може це не патріотично,але ,здаеться,це той випадок,коли вигодніше втратить,чим здобуть!Якщо цю кучу лайна впхати в Україну,та об'еднать з тіею ватою,яка вже тут е,то багатьом прийдеться тікать з країни!
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27.12.2021 20:15 Відповісти
хто бажав здриснути-здриснув...чи то ти так завуальовано про бажання додатково придбати набої?
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27.12.2021 20:30 Відповісти
тікать йух. а в остальном я такого же мненія. потом заберем.
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27.12.2021 20:54 Відповісти
Для того і існує перехідний період, аби всю ту проросійську шоблу витравити!
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27.12.2021 21:10 Відповісти
Жорстка критика від американської преси та дипломатів: чи витримає Зеленський?
https://www.youtube.com/watch?v=axqmc7S8Gp4
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27.12.2021 20:24 Відповісти
Все они начинают молоть языком,когда не состоят в должностях.Будучи на посту,они держат языки в задницах,хотя именно тогда от них ждут поддержки больше всего.
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27.12.2021 20:34 Відповісти
Звідки ви всі ідіоти лізете?! Вокер завжди підтримував Україну!
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27.12.2021 20:38 Відповісти
100-відсотково!!!
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27.12.2021 20:57 Відповісти
Мабуть звідти звідки й ти.
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27.12.2021 21:06 Відповісти
Ты ********** поганая,будучи на должности,он не был таким смелым и резким.
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27.12.2021 21:32 Відповісти
а ты? смелый и резкий на должности?или только когда анонимно на форуме резкий?
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27.12.2021 21:51 Відповісти
Какое тебе дело?ты ведь мне не интересен.
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27.12.2021 22:51 Відповісти
Великие русские историки, половцев победители и печенегов сокрушители! Простой вопрос.
Если великая Россия несла нам, сирым хохлам, ученость и образование, то где, напомните, учился основатель ПЕРВОГО университета России Михайло Ломоносов?
Где печатал первые руськие книги ИЗГНАННЫЙ из Московии Иван Федоров?

Если "никакой Украины не было до 1922гогода!", то с кем объединялась Московия в 1654м?
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27.12.2021 20:34 Відповісти
ну мисько точно не був русичем...
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27.12.2021 20:48 Відповісти
чы то токо поморы называли себя универсальным чэловэком?
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27.12.2021 20:52 Відповісти
Помором.
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27.12.2021 20:54 Відповісти
Світ має вбити ******* в мозги , аби той, якщо йому так страшно від підльотного часу до кремля , переніс своэ стойбище у Туру , туруханського краю. там за 4000 км його точно не дістануть , бо він і задаром нікому нахрен не потрібен. А з москви зробити федеральний округ московія із правом виходу з федерації.
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27.12.2021 20:50 Відповісти
низзя.там китайские союзнички будут в опасной близости .вот ежели в ямало-ненецкий край-тогда дело
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27.12.2021 21:53 Відповісти
На жаль з таким недоробком у президентах Україна нині пасе задніх.
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27.12.2021 20:51 Відповісти
Украина не будет брать Донбасс в состав Украины! Украина уже решила его отрезать, как раковую опухоль! Без них Украине будет лучше жить!
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27.12.2021 20:59 Відповісти
Що вирішила робити з донбасом Україна , це комусь зась. Що треба , те і вирішила, і не з кацалопами радитися про це.
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27.12.2021 21:07 Відповісти
кацапы хотят эту гниль впихнуть в Украину троянским конем. я не хочу с ними жить в одной стране!
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27.12.2021 21:41 Відповісти
Посмотри вот это видео, где ребенка спрашивают, что нужно делать с Украинцами и он отвечает - убить. Ты хочешь с этими жить в одной стране??? вот видео с ютуба https://www.youtube.com/watch?v=VnqZiUZGlDE
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27.12.2021 21:44 Відповісти
ты хочешь, чтобы Украина приняла автономию и их с боевиками этими и они сидели в Верховной Раде и автономия - это уже федерализация и развал страны. ты хочешь, чтобы жители Донбасса нам опять выбирали президента - пидо... - Медведчука какого-то на этот раз вместо Яныка. я не хочу всего этого опять!!! Пусть идут они нах со своей россией сраной. Надоело! Отрезать нахер их и идти без них будет легче и в ЕС и в НАТО.
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27.12.2021 21:48 Відповісти
а зачем его брать или отрезать? расейка затевала эту игру с маладыми республиками-вот пусть сама и решает этот вопрос.
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27.12.2021 21:55 Відповісти
играть в долгую значит и быть подсадной уткой. Чтобы быть подсадной уткой и дальше, Запад должен больше давать денег и оружия Украине, чтобы компенсировать экономике ибо Украина истощается больше России, а Россия нифига не истощается, судя по их резервам. Мозаика не складывается! не могу увидеть черных лебедей для России. Стратегия должна быть с намного большими уровнями. Один уровень должен быть, чтобы Украина становилась успешнее быстрее. Потому что население Украины в своем большинстве стало намного беднее. А этот уровень должен быть наоборот намного сильнее русского. И США должны держать на крючке Украинских олигархов, а не РФ их должна держать. Потому что РФ через них изнутри может дестабилизировать и взорвать все без прямого своего участия на первой стадии. Нужно ограничить вывод денег олигархами из Украины. И нужно всему Западу скидываться Украине деньгами, чтобы противостоять дальше РФ. А иначе зачем оно будет надо Украине??? Украина тратит и время и истощается. Нужен новый план Маршала для Украины. Тогда на этом уровне - будет происходить подрыв социальных настроений в России ибо они воюют, а Украина становится будет богаче и сильнее, а они наоборот. И США должны Украине всех союзников своих призывать в Украину заходить. Таким образом произойдет ускорение времени - игры в долгую. Можно перематывать ибо известны вероятности будущих событий независимо от поворотов!
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27.12.2021 23:01 Відповісти
Точечное давление все-таки необходимо. А давление на пятую точку ЗЕпудала не просто необходимо, а критически необходимо.
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27.12.2021 20:59 Відповісти
Зараз не США мають тиснути на Україну за ігнорування виконати обіцянки нашим партнерам, а на комуняку зе тиснути повині патріоти, треба затиснуть між двирима мошонку акробата, поки не перестане саботувати реформи, кадрову політику, та інше.
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27.12.2021 20:59 Відповісти
З кадровою політикою все ОК ,вселякі кремлівські гниди повертаються на держпосади ,щей з мільйоними компенсаціями !!!)))
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27.12.2021 21:39 Відповісти
_Имеет место сговор путлера и бабайдена с зелёными против Украины с целью снова сделать Украину собственностью кремля.
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27.12.2021 21:03 Відповісти
Навколо суцільна зрада.
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27.12.2021 21:08 Відповісти

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27.12.2021 21:13 Відповісти
3 точки. самое устойчивое положение.
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27.12.2021 21:19 Відповісти
_Да уж... Просто отказываются думать - и точка! С башкой в песке им удобней. Это на уровне прошивки в психике: игнорировать действительность чтобы зону комфорта не ломать.
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27.12.2021 21:49 Відповісти
Так краще?
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27.12.2021 21:43 Відповісти
Дебил или кацап?
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27.12.2021 21:08 Відповісти
Кто ж тебя знает?
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27.12.2021 21:14 Відповісти
обычно это бинго...два в одном
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27.12.2021 21:56 Відповісти
Білий дім вже рік дуже активно веде переговори з рашкою на всіх рівнях.
А тоді переказує вимоги фюрера Україні.
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27.12.2021 21:14 Відповісти
Агітпроп Московії працює ,гібридна війна триває !!!)))
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27.12.2021 21:19 Відповісти
Резервація Лугандон. Звучить гордо. Більшого вони не варті.
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27.12.2021 21:37 Відповісти
ЗЕ!лена мерзота за якихось 2.5 рочки обнулила всі ті досягнення на зовнішньополітичному і дипломатичному напрямку, котрі були напрацьовані важкою, кропіткою працею нашого дип-корпусу за часи "папєрєдніков" з 2014 по 2019. Україна вже набула статусу суб'єктності за часи Порошенка - без України ніхто би тоді навіть не подумав би обговорювати безпекову ситуацію в Україні без участі п'ятого Президента, а зараз США обговорюють безпекову ситуацію з Рашкою та Європою, а лише потім, через 2 доби просто ставлять перед фактом "найвеличнішого лідора саврємєннасті" ... Поздоровляю всіх, наголосовавших у 2019 па-пріколу, ви всі разом повернули країну, майже по всім параметрам, в часи януковОча... І як ви тепер своїм дітям та онукам будете в очі дивитись???
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27.12.2021 21:49 Відповісти
Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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27.12.2021 21:56 Відповісти
сценарій знищення України... бо розвиток України це смерть московської орди
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27.12.2021 21:58 Відповісти
Сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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27.12.2021 22:01 Відповісти
цього не станеться, московська орда вже втратила час, хоча й не хоче цього усвідомити... БО вже виросло покоління українців в незалежній Україні, котрі ніколи не приймуть путінскій "рускіймір" й, тим більше, "нео-совок"про котрий мріє ботоксне кремлівське ху@ло... широкомасштабна війна проти України буде руйнівною для московської орди -"расєі".
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27.12.2021 22:08 Відповісти
Я казав про кремлівський сценарій розвитку України ,а відносно українського сценарія поки що ,на жаль,визначиться неможлиао !!! Куда прямує Україна ,під кермуванням зеленої плісняви ???))))
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27.12.2021 22:16 Відповісти
Розвиток ,річ багатобічна ,буває прогресивний ,буває і регресивний !!!))))
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27.12.2021 22:05 Відповісти
регрес це не розвиток це занепад.
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27.12.2021 22:42 Відповісти
Регрес та регресивний ,це різні речі !!!)))
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27.12.2021 23:31 Відповісти
Та ты шо? Ковровую дорожку им , *****. простелите. Что собственно вы и делаете.
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27.12.2021 22:03 Відповісти
Сильных не давят, давят слабых с невнятной позицией, отсутствующей стратегией борьбы и ссыкливыми хенералами, что с тупыми рожами говорят о мирном решении, как будто они не военные, а балерины в розовых пачках.
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27.12.2021 22:10 Відповісти
Поки ще, тисне ***** на Україну, щоб скоріше пішли до НАТО!
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27.12.2021 22:42 Відповісти
памятається як волкер біля Трампа танцював, був в дуеті з бувшим послом по Україні. Тоді не агітував за санкції. А в конгресі лепетав, що Трамп балакав по телефону з найвеличнішим без відома Госдепу. В зараз знову крутиться біля Єрмака.
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27.12.2021 22:45 Відповісти
Та , не ! Помнится совсем другое , как Волкер заставил европейских лидеров "увидеть" Расею стороной конфликта и как он обнулил Суркова на переговорах .
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28.12.2021 06:19 Відповісти
Харківська правозахисна група (ХПГ) опублікувала матеріал про кримінальне провадження проти п'ятого президента України, в якому зокрема пояснюється, чому ця підозра має характер політичного переслідування проти опозиціонера.

Відповідну публікацію члени ХПГ опублікували в інформаційному порталі "Права людини в Україні".

Вони нагадали, що під час передвиборчої кампанії чинного президента Володимира Зеленського, він постійно прямо або опосередковано висловлювався щодо необхідності "посадки" Петра Порошенка.

Лозунг "Весна прийде - саджати будемо", на думку правозахисників, був адресований саме Порошенку. Пізніше такі заяви робили Генеральний прокурор, нардепи та інші високопосадовці.

Правозахисники вважають це явною ознакою політичних мотивів переслідування п'ятого президента.

Попередні погрози в адресу Петра Порошенка суперечать принципам справедливого судового розгляду, які викладені у Статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Правозахисники посилаються на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), згідно з яким право кожного обвинуваченого вважатися невинуватим і покладати на сторону обвинувачення обов'язок доведення висунутих звинувачень, належать до загального поняття справедливого судового розгляду в розумінні статті 6 § 1, яке застосовується до процедури постановлення вироку ("Грейсон та Барнхем проти Сполученого Королівства" (Grayson and Barnham v. the United Kingdom), §§ 37 і 39).

"При цьому, Стаття 6 § 2 Конвенції має на меті перешкодити порушенню права на справедливий судовий розгляд внаслідок упереджених висловлювань, безпосередньо пов'язаних з судовим розглядом ("Ізмойлов та інші проти Росії" (Ismoilov and Others v. Russia), § 160). Так, презумпція невинуватості може бути знехтуваною не тільки суддею або судом, але й іншими державними органами ("Алленет де Рібемонт проти Франції" (Allenet de Ribemont v. France), § 3). Це стосується, наприклад, посадових осіб поліції ("Алленет де Рібемонт проти Франції" (Allenet de Ribemont v. France), §§ 37 та 41), Президента Республіки ("Пеша проти Хорватії" (Peša v. Croatia), § 149) голови парламенту ("Буткевічус проти Литви" (Butkevičius v. Lithuania), § 53), прокурора ("Дактарас проти Литви" (Daktaras v. Lithuania), § 42) тощо", - зазначають правозахисники.

Члени ХПГ додали, що, згідно зі статтею 6 § 2 Конвенції, посадовим особам держорганів заборонено здійснювати будь-які заяви стосовно проведення кримінального слідства, які впливали б на думку громадськості на користь того, що підозрюваний є винним. Як приклад, правоохоронці послалися на рішення ЄСПЛ по справі "Ізмойлов та інші проти Росії" (Ismoilov and Others v. Russia), § 161.

Цих прикладів є безліч
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27.12.2021 23:58 Відповісти
прогресс і регрес взаємовиключні, регрес написано для швидкості і економії місця. Дякую за обачність
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28.12.2021 07:07 Відповісти
 
 