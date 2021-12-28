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Гідрометцентр (156) погода (755) Діденко Наталка (12)

Синоптики прогнозують сильні снігопади в Україні та попереджають про можливість відключення світла

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Синоптики прогнозують сильні снігопади в Україні та попереджають про можливість відключення світла

У багатьох областях України очікуються сильні снігопади та завірюхи, можливі відключення енергопостачання.

Такі дані Українського гідрометеорологічного центра оприлюднило видання BBC, передає Цензор.НЕТ.

28 грудня у центральних областях очікуються найскладніші погодні умови - сильний сніг, хуртовини, снігові замети, розповідає синоптик Наталя Діденко.

Негода також торкнеться сходу, півдня України та західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини).

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У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.

У північних областях - сніг ймовірний.

Морози в Україні домінуватимуть. Лише на півдні очікується плюсова температура.

У Києві 28 грудня - хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин.

Вночі в Києві -8…-10, вдень близько -5 градусів.

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По всій Україні, крім західних та північних областей, пориви вітру 15-20 м/с, завірюхи, снігові замети, на дорогах - ожеледиця.

"Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів", - попереджають в Укргідрометцентрі.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+37
Снігопад - добрий привід для віялових відключень.
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27.12.2021 21:03
+20
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27.12.2021 21:55
+14
теперь снег станет причиной веерных отключений . дождь причиной увеличения коммунальных тарифов а сильный ветер причиной падения курса гривни
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27.12.2021 21:39
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Снігопад - добрий привід для віялових відключень.
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27.12.2021 21:03 Відповісти
це так співпало.
а зелені проявили турботу та попередили нас.
а ще, беня, випадково повернувся, який не причетний до виведення 5,5 ярда привата.
а ще, країною керує хрен зна хто, випадково
нач сбу, лейтенант, заднім числом.
ціна дороги подвоїлась
брат Юзіка виграв тендер на 2 ярда
поляков помер.
та у нас все випадково після приходу ЗЕ.
а приходи, мабудь часто
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27.12.2021 21:20 Відповісти
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27.12.2021 21:55 Відповісти
шо ты мелеш?????
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27.12.2021 21:32 Відповісти
Ну, переохлажденный дождь или мокрый снег это жопа не только для проводов, но и для деревьев.
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27.12.2021 21:36 Відповісти
Подтверждаю. Наш мер (не Киева) говорит, что авариями власти и татарские мафиозные олигархи маскируют веерные отключения.
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27.12.2021 22:21 Відповісти
а оказалось, что веерные отключения только в симфере и севасе
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28.12.2021 10:42 Відповісти
Тим би віялом всю ЗЕпогань- під сраку геть !
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27.12.2021 21:08 Відповісти
можна фамилии,шоб колысь по судам затаскать?
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27.12.2021 21:09 Відповісти
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27.12.2021 21:13 Відповісти
мож синоптикам с нкре сразу шлюб взять?шо мучиццо?
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27.12.2021 21:17 Відповісти
Нахер идите со своей грёбаной зимой!
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27.12.2021 21:19 Відповісти
Согласен и все идет с Московии.
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27.12.2021 21:35 Відповісти
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27.12.2021 21:40 Відповісти
В нас таких холодів ніколи не було,то нам кацапи лаптями занесли..
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27.12.2021 22:01 Відповісти
Пора созывать РНБО, снять с с.................. лапти.
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27.12.2021 22:06 Відповісти
***
сопли замерзли в носу
и яйки похоже тоже,
иду по морозу мудями звеня,
с красной озлобленной рожей.
только одно греет меня,
от стужи лютой зверея,
с улыбкой думаю я:
- а в раше ж ещё холоднее!

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27.12.2021 22:11 Відповісти
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27.12.2021 22:26 Відповісти
Краще б замість дротів,кабелі прокладали,але зелемойське лайно всі гроші закатує в асфальт,тупориле стадо цьому радіє,то нехай сидить при свічках та ржот па пріколу.
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27.12.2021 21:36 Відповісти
Конец клоуну, газ быстро закончится, провода оборвутся.
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27.12.2021 21:36 Відповісти
теперь снег станет причиной веерных отключений . дождь причиной увеличения коммунальных тарифов а сильный ветер причиной падения курса гривни
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27.12.2021 21:39 Відповісти
стройка вообще и дорог в частности + наркотитки - традиционный бизнес коза-ностры и наших зе-прохвесианалов. ничего не напоминает?
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27.12.2021 21:41 Відповісти
Ну дороги в Европе получше тех, что строятся у нас... так вот откуда ноги растут, надо в руссию взад тикать, там нет дорог и соответственно коррупции
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27.12.2021 21:56 Відповісти
ковидный фонд разворовать "таланту" хватило. а газ купить вовремя - денюх нет. это я о твоих хозяевах - ты же у нас слуга слуги. дороги в рф-ии получше будут чем у нас, и протяженность не ровнять - другой масштаб. будешь тикать на рф-ию - не забудь командировочные у подоляки получить.
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27.12.2021 22:11 Відповісти
Ниху.се, синоптики уже отключение тока прогнозируют, вотето технологии.
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27.12.2021 22:05 Відповісти
***
Нічне холодне небо, в'язь зірок,
скляних гірлянд... усміхнені вітання,
річних подій розмотаний клубок
і наші новорічні сподівання.

Нема нічого зайвого навкруг -
ні каменя, ні пагорба, ні гілки;
лежить застиглий вибілений пруг
замерзлої зимової сопілки.

Зіщулившись, сповільнюється час,
і годі розібратись до світанку:
це вічність мерзне кригою у нас
чи ми, як лід, подзенькуєм у жбанку.

Вікторія Торон
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27.12.2021 22:19 Відповісти
Зима таки близько!
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27.12.2021 22:27 Відповісти
Через 6 миллиардов лет начнёт угасать Солнце и станет холодно. Кацапы вымрут, на Земле останутся только украинцы и жовто-блакитные птеродактили.Украинские потомки Илона Маска будут переселять только их.
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27.12.2021 22:34 Відповісти
Поки клоуни рулять добра не чекайте.
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27.12.2021 22:53 Відповісти
Лять..Нет слов..С каких это пор синоптики ( СИНОПТИКИ, КАРЛ!!!!!!) предупреждают об отключении СВЕТА !!! Не ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, а света ! У зеленых оленей и синоптики - просто дебилы...
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28.12.2021 00:08 Відповісти
 
 