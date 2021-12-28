Синоптики прогнозують сильні снігопади в Україні та попереджають про можливість відключення світла
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У багатьох областях України очікуються сильні снігопади та завірюхи, можливі відключення енергопостачання.
Такі дані Українського гідрометеорологічного центра оприлюднило видання BBC, передає Цензор.НЕТ.
28 грудня у центральних областях очікуються найскладніші погодні умови - сильний сніг, хуртовини, снігові замети, розповідає синоптик Наталя Діденко.
Негода також торкнеться сходу, півдня України та західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини).
У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.
У північних областях - сніг ймовірний.
Морози в Україні домінуватимуть. Лише на півдні очікується плюсова температура.
У Києві 28 грудня - хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин.
Вночі в Києві -8…-10, вдень близько -5 градусів.
По всій Україні, крім західних та північних областей, пориви вітру 15-20 м/с, завірюхи, снігові замети, на дорогах - ожеледиця.
"Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів", - попереджають в Укргідрометцентрі.
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а зелені проявили турботу та попередили нас.
а ще, беня, випадково повернувся, який не причетний до виведення 5,5 ярда привата.
а ще, країною керує хрен зна хто, випадково
нач сбу, лейтенант, заднім числом.
ціна дороги подвоїлась
брат Юзіка виграв тендер на 2 ярда
поляков помер.
та у нас все випадково після приходу ЗЕ.
а приходи, мабудь часто
сопли замерзли в носу
и яйки похоже тоже,
иду по морозу мудями звеня,
с красной озлобленной рожей.
только одно греет меня,
от стужи лютой зверея,
с улыбкой думаю я:
- а в раше ж ещё холоднее!
Нічне холодне небо, в'язь зірок,
скляних гірлянд... усміхнені вітання,
річних подій розмотаний клубок
і наші новорічні сподівання.
Нема нічого зайвого навкруг -
ні каменя, ні пагорба, ні гілки;
лежить застиглий вибілений пруг
замерзлої зимової сопілки.
Зіщулившись, сповільнюється час,
і годі розібратись до світанку:
це вічність мерзне кригою у нас
чи ми, як лід, подзенькуєм у жбанку.
Вікторія Торон