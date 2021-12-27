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Лікарі закликають бути уважними й обережними на зимові свята, щоб вберегти дітей від опіків, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Лікарі закликають бути уважними й обережними на зимові свята, щоб вберегти дітей від опіків, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відвідав опіковий центр Київської міської клінічної лікарні №2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Ляшко.

"Святкові дні для медиків - це завжди підвищена готовність, особливо у період новорічних та різдвяних свят. Сьогодні відвідав опіковий центр Київської міської клінічної лікарні №2. Це заклад, у якому лікарі "витягують" пацієнтів з усієї країни навіть при найкритичніших опіках з 70% ураження площі шкіри. Чудові спеціалісти, які можуть і хочуть працювати, тому на найближче майбутнє маємо багато планів, як підтримати наших комбустіологів та забезпечити необхідні умови для розвитку цього важливого напрямку. Але про це вже розповім "після свят", - зазначив він.

За словами міністра, наразі лікарі просять усіх бути дуже уважними і обереженими, "адже у зимові свята до них найбільше потрапляє саме діток із різними опіками, починаючи від малюків і закінчуючи підлітками через небезпечні забавки із піротехнікою. А також багато, на жаль, і так званих обожнювачів селфі біля високовольтних проводів".

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Ляшко зауважив, що понад 12 тисяч дітей в Україні щороку отримують опіки, що займає перше місце серед дитячого травматизму. Близько 90% з них стаються на кухні у дітей віком до п’яти років.

"Інколи лікарям дуже важко врятувати життя попечених дітей, які отримали понад 50% опіків шкірного покриву тіла. А причиною цієї трагедії є необережність та/або безвідповідальність батьків", - додав він.

Ляшко також надав поради, як запобігти опікам.

Перша. Не залишайте у доступному для маленьких дітей місці чашки з гарячими напоями чи окропом. Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип’ятильників і чайників не звисали вниз.

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Гарячі рідини є найпоширенішою причиною опіків у віковій категорії дітей від 0 до 5 років і людей похилого віку.

Друге. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися піротехнічними виробами. Навіть звичайні петарди можуть завдати непоправної шкоди.

Третє. Розкажіть дитині, особливо у підлітковому віці, якою небезпечною може стати забавка молодіжного руху "зачеперів". Термічні опіки, які діти отримують під час селфі на потягах чи в інших місцях із високою напругою можуть коштувати життя.

"До речі, саме в Опіковому центрі нещодавно рятували життя 12-річного хлопчика після селфі на потязі метро. Виконання цих порад не потребує додаткових матеріальних витрат з боку батьків, але точно врятує життя та здоров'я вашій дитині", - наголосив він.

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Автор: Анна Судак
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просто недолуга спроба піара міністра...біда в тому,що вони це не сприймають і не розуміють своїм зеленим мозгом...чи,полушаріями,звиняйте...
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27.12.2021 21:39 Відповісти
а министр не с зелёным мозгом?
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27.12.2021 21:46 Відповісти
Напевно прочитав казку про Івасика Телесика
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27.12.2021 23:02 Відповісти
а перевіряти нваселення раз у рік на предмет своєчасного виявлення онкозахворювання на апаратах МРТ в голову не приходить?
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28.12.2021 08:23 Відповісти
из-за таких как ты я сегодняшнего вечера начну ненавидеть прямоходящих с особым складом ума.
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27.12.2021 21:55 Відповісти
Ну типа, папа на пальцах показал, насколько опасны петарды.
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27.12.2021 22:12 Відповісти
ЗЕшобла пиарится на всём, где может всунуть свои морды. Как это ещё ********** ЗЕ видосик не запилил на праздники, прям удивительно
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28.12.2021 08:45 Відповісти
А 5-тая вакцина поможет от ожогов ?
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28.12.2021 08:48 Відповісти
 
 