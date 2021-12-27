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Байден підписав оборонний бюджет США, що передбачає $300 млн допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден підписав оборонний бюджет США, що передбачає $300 млн допомоги Україні

Президент США Джо Байден у понеділок поставив свій підпис під документом щодо оборонного бюджету США на 2022 рік розміром $768,2 млрд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше у грудні бюджет 363 голосами проти 70 схвалила Палата представників Конгресу, а потім Сенат – 88 голосами проти 11.

Американські ЗМІ раніше зазначали, що бюджет, зокрема, передбачає виділення Україні $300 млн на навчання та екіпірування армії, включно з $75 млн на летальну зброю.

Також західним ЗМІ стало відомо, що ще $4 млрд передбачено для Європейської оборонної ініціативи і $150 млн - на розвиток співпраці з країнами Балтії у сфері безпеки.

Читайте: США не мають тиснути на Україну, щоб не винагороджувати Росію за її агресію, -​​​ Волкер

Водночас, ЗМІ зазначали, що до проекту бюджету не увійшли положення щодо санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", а також поправка, що забороняє американцям купувати російський суверенний борг.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
А в нас влада забезпечує роботою на будівництві доріг турків та білорусів

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27.12.2021 21:47
+11
зелебобику это расскажи...а то он предпочитает дермака слушать...
а нам не надо
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27.12.2021 21:59
+9
Ну шо, расеяне, спасибо американскому деду за Победу, тогда и сейчас.
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27.12.2021 21:58
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Вот так и обеспечивают работой свой оборонный комплекс.
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27.12.2021 21:37 Відповісти
А в нас влада забезпечує роботою на будівництві доріг турків та білорусів

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27.12.2021 21:47 Відповісти
Це не від хорошого життя.
А тому, що наші дорожники не вміють працювати, а можуть лише красти.
Дуже чудова ілюстрація цього - 2 траси: Київ-Чоп, що була побудована турками і Київ-Одеса, яку десятки років будували наші по принципу "з цієї ділянки я харчуюся вже багато років, побудував собі маєток і діти мої будуть з неї харчуватися, а тому її не можна закінчувати будувати ніколи".

Тому ті ж тірки винаймають наших робітників або на допоміжні роботи - як-то водіїв, або ж під жорстким наглядом турецьких прорабів.
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27.12.2021 21:53 Відповісти
Крадуть, перш за все тоді, коли такі умови висувають організатори тендерів. Що нижче за ієрархією підрядників, то менше залишається вкрасти. Ви, якось, і не помітили, мабуть, що в попередню каденцію до будівництва інфраструктури питання де й були, то дріб'язкові.
Не проблема, якщо турки чи хто завгодно на загальних умовах торгується за участь в цих масштабних проектах. Водночас, ніхто не вчиться, якщо не робить справу власними силами.
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27.12.2021 22:22 Відповісти
А твоя сынуля умеет строить дороги или патлы красить? Скорее - второе! Турки - умеют и строят во асей Европе. Сначала научи свою личинку что-то делать, потом - воняй
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27.12.2021 22:06 Відповісти
То може в українців руки почнуть не із жадібної сраки рости?
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28.12.2021 12:58 Відповісти
И что в этом плохого для нас? Они своему ВПК дают за свой счет, мы - получаем оружие для защиты от московско-фашистской агрессии. Все довольны, кроме агрессора. Но агрессор и не должен быть доволен.
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27.12.2021 21:48 Відповісти
Мы должны делать выводы. И обеспечивать работой свои оборонные предприятия и развивать программы. Садится на иголку зависимости не нужно. Без патетики, но нужно думать о государстве и будущем.
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27.12.2021 21:56 Відповісти
зелебобику это расскажи...а то он предпочитает дермака слушать...
а нам не надо
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27.12.2021 21:59 Відповісти
А ты разве не зелебобик?)
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27.12.2021 22:01 Відповісти
не хами,портянкин
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27.12.2021 22:03 Відповісти
Есть у нас неЛох, а ты почетный неЗелебобик.)))
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27.12.2021 22:05 Відповісти
у вас,портянкин,*****...не отрекайся не думая.а то прознает и обьявит иноагентом .вот тогда и повертишься
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27.12.2021 22:22 Відповісти
Не расстраивайся! И семья к новому имени скоро привыкнет.)))
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27.12.2021 22:29 Відповісти
с наступающим,кацапа

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27.12.2021 22:37 Відповісти
Как жена свое/твое новое прозвище неЗелебобик приняла?))) Хвастается перед подругами?)
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27.12.2021 22:41 Відповісти
то у богдана воно слухало...у цього нюхайе...
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27.12.2021 22:04 Відповісти
укроборон пром профукали....
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27.12.2021 22:27 Відповісти
Укроборонпром - это прокладка, созданная Януковичем для ограбления и уничтожения украинской оборонки.
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27.12.2021 22:32 Відповісти
Какую еще иголку? Американцы нам поставляют те виды вооружений, которых мы сами не умеем делать. И не должна одна страна делать абсолютно все виды вооружений в современном мире глобализации.
Их Джавелины с нашими Стугнами не слишком конкурируют - несколько разное применение у этих ПТРК. А антиартиллерийских радаров мы не делали и не делаем.
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27.12.2021 22:31 Відповісти
И экипировку мы сами делать не можем. И винтовки крупнокалиберные(несколько разработок готовых) недосуг нам делать. И палатки импортные покупаем. И бронеавтомобили кому то выгоднее покупать за границей. Их то я понимаю - они на денежных потоках сидят, а вы тут к чему??? Кто вы?
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27.12.2021 22:39 Відповісти
Это все какое отношение имеет к оборудованию, которое нам бесплатно для нас поставляют американцы?
Бронеавтомобили у нас закупаются в основном свои - Онциллы покупали только потому, что наши деятели не смогли довести до ума нашу "Онциллу" - то есть - "Дозор" - они ведь одноплатформенники. Американские Хамви мы не покупали - их нам подарили - отказываться от такого - глупо.

Винтовки крупнокалиберные закупаются и наши, но снайперам хорошие снайперские комплексы нужны уже вчера, потому их покупают у тех, кто их уже давно разработал и высокого качества.
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27.12.2021 23:08 Відповісти
А какое оборудование и оружие американцы нам поставят под эту сумму? Назовите плиз.
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27.12.2021 23:19 Відповісти
Они передо мной не отчитываются обычно.
Но все поставки согласуются с нами.
Скорее всего это будут те же радары, джавелины и тд. То есть то, чего у нас нет своего.
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27.12.2021 23:43 Відповісти
Думается там будет высокотехнологичное оборудование, которое требует обслуживания и квалифицированных специалистов, а в дальнейшем и закупок ремонтных модулей. Это будет дополнительные статьи в нашем военном бюджете, вместо своих. Цена на все в американском "супермаркет" очень приличные. Я не говорю что надо отказываться от ВСЕГО предлагаемого, но разум в этом деле нужен. Даже страны НАТО прилагают максимальные усилия, не всегда успешные, чтобы отказываться от закупок американского военпрома.
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27.12.2021 23:54 Відповісти
Строится завод беспилотников с Турцией. Выпускаются снайперские комплексы. В войска идут разного типа ракеты. Выпускаются самоходные тяжёлые миномётные установки. Модернизируется авиация. Инструкторы НАТО помогают готовить специалистов.
Враг у границ в Беларуси, напротив Чернигова, Сум, Харькова, в оккупированном Крыму. Их свыше сотни тысяч, и всё больше. Поэтому нужны быстрые решения. Создание собственной техники и технологий требует времени. Благодаря тактике Зеленского по "прекращению огня" оно, это время - было. Но сейчас враг понял, что Зеленский обвёл их вокруг пальца, одурачил, что Украина всё более стремительно продвигается в НАТО, что сильно укрепилась армия и инфраструктура, что подписаны уже 9 соглашений со странами Евросоюза, поддерживающими вступление Украины. И враг взбесился и ставит ультиматумы. В такой ситуации довооружаться надо быстро, создавать что-то новое некогда.
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27.12.2021 23:47 Відповісти
"Не потребуй нічиєї ласки , бо не надійно!"
Чому зірване держ замовлення на потреби війська? Де наші ракетні комплекси, де наша , українська зброя???
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27.12.2021 22:19 Відповісти
Це претензія до мене чи до американців?
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27.12.2021 22:25 Відповісти
Водночас, ЗМІ зазначали, що до проекту бюджету не увійшли положення щодо санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", а також поправка, що забороняє американцям купувати російський суверенний борг.

І "козачок" - молодець, зараз сектанти будуть восхваляти своє "животворяще" божество.

А коли минулого року санкції були - то вищали до неба. Вето було з двох зовсім інших причин, але слухати ніхто не збирався.
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27.12.2021 21:38 Відповісти
По данным министерства обороны США, траты на военное вмешательство США в Афганистане с октября 2001 года по сентябрь 2019 года составили 778 млрд долларов.
https://www.bbc.com/russian/features-51687498
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27.12.2021 21:42 Відповісти
Лучшее в Украину,, чем на тех бабуинов
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27.12.2021 22:21 Відповісти
таки сэкономил две сотни гадёныш...
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27.12.2021 21:42 Відповісти
Согласен с ним, надо было ни хера не давать а построить тут в США ещё один детский госпиталь хоть какая-то польза бы была, ведь всеравно эти деньги потеряются в вашей полит системе🤣
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27.12.2021 23:48 Відповісти
шо мучиццо?сразу видсмокчить ***** и будэ вам щастя.
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27.12.2021 23:57 Відповісти
Зато в вашей политсистеме швабры не закончатся никогда
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28.12.2021 08:07 Відповісти
Яким боком тебе обходить наша політична система, пєтросян?
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28.12.2021 12:59 Відповісти
Дай Бог, чтоб все в дороги с откатами не запустили
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27.12.2021 21:49 Відповісти
это не наш бюджет .это американский.туда чужих не допускают
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27.12.2021 22:01 Відповісти
Спасибі союзникам за допомогу.
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27.12.2021 21:50 Відповісти
это зачем?шоб зелебобик наводнил тот консорциум кротами,работающими на раху?
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27.12.2021 22:02 Відповісти
Ты хочешь, чтобы тебе вживили рак желудка? Если нет, то поймёшь насколько глупа и невыгодно для сша твоя идея. Что бы Украину хо ь кто то начал воспринимать как серьёзного партнёра, Уничтожте коррупцию которая в Украине начинается с детсада.
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27.12.2021 23:51 Відповісти
На вашей свинособакии не так?
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28.12.2021 08:08 Відповісти
Ну шо, расеяне, спасибо американскому деду за Победу, тогда и сейчас.
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27.12.2021 21:58 Відповісти
Старый ДЖО, желательно дровами помощь, зеленые копюры сожрут, как салат. Благодарен за ранее, верю в Рождество, а не в замерзание. Санта Клаус нас спасет, это не ДЕД МОРОЗ.
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27.12.2021 22:01 Відповісти
Який стосунок має військова допомога до дров, або грошей?
"Благодарен за ранее" - за яке "ранєє" ви вдячні?
Яким боком Дід Мороз до Різдва?
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27.12.2021 23:08 Відповісти
Карманы все жирней и жирней
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27.12.2021 22:07 Відповісти
Как Пентагон посоветует,так Байден и сделает.А сценариев у Пентагона -уйма.Американские сержанты - не из слабаков..Если надо и Флот призовут и Авиацию и Спутники.Вагнеры это на себе испытали недалече.При переговорах со сморчком Пентагон будет за спиной Байдена.
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27.12.2021 22:08 Відповісти
На армию Афганистана (имел статус "основной союзник США вне НАТО", что для нас такой статус торпедировал Ермак с Вовкой Зеленским и всей зеленой бандой) США потратили 86 миллиардов.
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27.12.2021 22:15 Відповісти
у дану хвилину Карасьов переконує Голованова(недавнього медведучіквського) а з ним і вову що, треба прийняти ультимамтум РАШИСТІВ до НАТО ТА США
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27.12.2021 22:18 Відповісти
Вроде у государства в год чиновники воруют 40 МЛРД долларов.....и не стыдно брать мелочь от США ....??
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27.12.2021 22:21 Відповісти
4000 триллионов в месяц
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27.12.2021 22:28 Відповісти
Не просто ваши чиновники лазят по миру и клянчат бабло вместо того, что бы делать что то для блага страны, более того я бы вообще не выделил никакой помощи ибо это просто подаренные вашим чиновникам бабки, которые разве что в качестве шоколадок на новый год дойдут до ограниченного числа солдат.
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27.12.2021 23:46 Відповісти
Какие проблемы властям США давать эти деньги траншами с инспекцией как и на что их потратили и следующий транш-только после инспекции?Какие проблемы поселить в Украине американских военных инспекторов?
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28.12.2021 01:02 Відповісти
Поди ***** в жилетку поплачь
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28.12.2021 08:10 Відповісти
Боже! Бережи Америку та Джо Байдена!

Які ж ці трампісти кончені вороги , знов вищать, що Байден допомагає Україні.
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27.12.2021 22:24 Відповісти
Lets go Brandon
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28.12.2021 05:05 Відповісти
Русня так визжала, что Байден остановил помощь в 200 млн. А оказалось он остановил, чтобы увеличить до 300 млн. 😅
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27.12.2021 22:54 Відповісти
???

https://m.censor.net/ua/news/3305460/senat_ssha_shvalyv_pryyinyattya_oboronnogo_byudjetu_v_yakomu_peredbacheno_300_mln_dlya_pidtrymky_ukrayiny

Сенат США схвалив прийняття оборонного бюджету, в якому передбачено $300 млн для підтримки України

Проєкт бюджету передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні, що на $50 млн більше, ніж запитував президент Байден, включаючи $75 мільйонів на летальне озброєння.

"Помічничок".

Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Її запропонували сенатори-республіканці Боб Менендес та Джим Ріш.
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27.12.2021 23:03 Відповісти
На какой год остановил 200 млн.
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28.12.2021 02:39 Відповісти
ЗЕ Коломою и Фирташу больше подарил.
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27.12.2021 23:09 Відповісти
27 декабря 2021, 23:41

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада, передает «Газета.ру».

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - сказал Жириновский.

Политик отметил, что сам бы отдал такой приказ, если бы занимал пост президента России.
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27.12.2021 23:09 Відповісти
$300 млн помощи Украине / До купы. Джекпот Powerball достиг $400 миллионов. /США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год./ Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.

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27.12.2021 23:25 Відповісти
Израиль воюет за себя? Выбирает клоунов?
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28.12.2021 02:20 Відповісти
Израильские евреи воруют меньше Коломойского, Зеленского, Шэфиров, Пинчука, Фирташа , Мецгера, Суркисов, Фукса , Кауфмана и им подобных? Вряд ли.
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28.12.2021 08:37 Відповісти
Перевожу для возрадовавшихся укроватников! Вам опять сказали идите на ..., реальной помощи не будет! До тех пор пока вы не начнёте помогать себе сами! На те косточку только нойте поменьше, нам 300 миллионов это 0 а вам будет, что стырить.
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27.12.2021 23:36 Відповісти
Лаптеногое, шо жаба давит? ***** привет
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28.12.2021 08:11 Відповісти
Зебілам на замітку: обороний бюджет (читай, по нашому - ДОЗ, держоборонзамовлення) в США приймається до нового року.
Коли в нас - не нагадуватиму, але на 2021рік досі не прийнято.
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28.12.2021 00:00 Відповісти
300 млн против Рашки-это очень мало. Нужно раз в 15 больше,тем более что и доллар давно обесценился думаю на 20% за 2 года-тоесть цены выросли. если Израиль получает от США 4 млрд-почему Украина против которой намного более сильный врах-Рашка,почему украина получает так мало? почему не дать 4 млрд и проконтролировать чтобы деньги потратили не на велике крадивництво а непосредственно на армию:на довольствие солдат и на производство оружия в Украине. Хотя-бы патроны начали производить. Ведь в Украине есть собственые станки для этого-почемку не проихзводим патроны?
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28.12.2021 00:59 Відповісти
А патроньі на складах пусть дальше лежат ? Совок их заготовил на большую войну . Делать нужно то , чего не хватает , те же снарядьі . А снайперские патроньі пока лучше закупать. Имхо
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28.12.2021 06:28 Відповісти
300 млн. Это огромные деньги. Причем, давно это к нам поступает. А что нам поставили из оружия, которое реально повысило наши возможности к сопротивлению РФ? Ну, кроме Джавелинов.
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28.12.2021 01:05 Відповісти
Раскрадут, как всегда, кому и как надо. Как пить дать - раскрадут!
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28.12.2021 02:23 Відповісти
Ну кАнечно, лаптеногое, унитаз купил?.
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28.12.2021 08:13 Відповісти
достойная ответка. браво. пальчики ещё бегают по клавке и мозга шевелится, а калошки утопают в домашних тапочках - что ещё лучшего для сей жизни грешной надобно?
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28.12.2021 12:48 Відповісти
 
 