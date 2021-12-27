Байден підписав оборонний бюджет США, що передбачає $300 млн допомоги Україні
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Президент США Джо Байден у понеділок поставив свій підпис під документом щодо оборонного бюджету США на 2022 рік розміром $768,2 млрд.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Раніше у грудні бюджет 363 голосами проти 70 схвалила Палата представників Конгресу, а потім Сенат – 88 голосами проти 11.
Американські ЗМІ раніше зазначали, що бюджет, зокрема, передбачає виділення Україні $300 млн на навчання та екіпірування армії, включно з $75 млн на летальну зброю.
Також західним ЗМІ стало відомо, що ще $4 млрд передбачено для Європейської оборонної ініціативи і $150 млн - на розвиток співпраці з країнами Балтії у сфері безпеки.
Водночас, ЗМІ зазначали, що до проекту бюджету не увійшли положення щодо санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", а також поправка, що забороняє американцям купувати російський суверенний борг.
Будь ласка, зачекайте...
А тому, що наші дорожники не вміють працювати, а можуть лише красти.
Дуже чудова ілюстрація цього - 2 траси: Київ-Чоп, що була побудована турками і Київ-Одеса, яку десятки років будували наші по принципу "з цієї ділянки я харчуюся вже багато років, побудував собі маєток і діти мої будуть з неї харчуватися, а тому її не можна закінчувати будувати ніколи".
Тому ті ж тірки винаймають наших робітників або на допоміжні роботи - як-то водіїв, або ж під жорстким наглядом турецьких прорабів.
Не проблема, якщо турки чи хто завгодно на загальних умовах торгується за участь в цих масштабних проектах. Водночас, ніхто не вчиться, якщо не робить справу власними силами.
а нам не надо
Их Джавелины с нашими Стугнами не слишком конкурируют - несколько разное применение у этих ПТРК. А антиартиллерийских радаров мы не делали и не делаем.
Бронеавтомобили у нас закупаются в основном свои - Онциллы покупали только потому, что наши деятели не смогли довести до ума нашу "Онциллу" - то есть - "Дозор" - они ведь одноплатформенники. Американские Хамви мы не покупали - их нам подарили - отказываться от такого - глупо.
Винтовки крупнокалиберные закупаются и наши, но снайперам хорошие снайперские комплексы нужны уже вчера, потому их покупают у тех, кто их уже давно разработал и высокого качества.
Но все поставки согласуются с нами.
Скорее всего это будут те же радары, джавелины и тд. То есть то, чего у нас нет своего.
Враг у границ в Беларуси, напротив Чернигова, Сум, Харькова, в оккупированном Крыму. Их свыше сотни тысяч, и всё больше. Поэтому нужны быстрые решения. Создание собственной техники и технологий требует времени. Благодаря тактике Зеленского по "прекращению огня" оно, это время - было. Но сейчас враг понял, что Зеленский обвёл их вокруг пальца, одурачил, что Украина всё более стремительно продвигается в НАТО, что сильно укрепилась армия и инфраструктура, что подписаны уже 9 соглашений со странами Евросоюза, поддерживающими вступление Украины. И враг взбесился и ставит ультиматумы. В такой ситуации довооружаться надо быстро, создавать что-то новое некогда.
Чому зірване держ замовлення на потреби війська? Де наші ракетні комплекси, де наша , українська зброя???
І "козачок" - молодець, зараз сектанти будуть восхваляти своє "животворяще" божество.
А коли минулого року санкції були - то вищали до неба. Вето було з двох зовсім інших причин, але слухати ніхто не збирався.
https://www.bbc.com/russian/features-51687498
"Благодарен за ранее" - за яке "ранєє" ви вдячні?
Яким боком Дід Мороз до Різдва?
Які ж ці трампісти кончені вороги , знов вищать, що Байден допомагає Україні.
https://m.censor.net/ua/news/3305460/senat_ssha_shvalyv_pryyinyattya_oboronnogo_byudjetu_v_yakomu_peredbacheno_300_mln_dlya_pidtrymky_ukrayiny
Сенат США схвалив прийняття оборонного бюджету, в якому передбачено $300 млн для підтримки України
Проєкт бюджету передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні, що на $50 млн більше, ніж запитував президент Байден, включаючи $75 мільйонів на летальне озброєння.
"Помічничок".
Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Її запропонували сенатори-республіканці Боб Менендес та Джим Ріш.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада, передает «Газета.ру».
«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - сказал Жириновский.
Политик отметил, что сам бы отдал такой приказ, если бы занимал пост президента России.
Коли в нас - не нагадуватиму, але на 2021рік досі не прийнято.