Байден підписав оборонний бюджет США, що передбачає $300 млн допомоги Україні

Президент США Джо Байден у понеділок поставив свій підпис під документом щодо оборонного бюджету США на 2022 рік розміром $768,2 млрд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше у грудні бюджет 363 голосами проти 70 схвалила Палата представників Конгресу, а потім Сенат – 88 голосами проти 11.

Американські ЗМІ раніше зазначали, що бюджет, зокрема, передбачає виділення Україні $300 млн на навчання та екіпірування армії, включно з $75 млн на летальну зброю.

Також західним ЗМІ стало відомо, що ще $4 млрд передбачено для Європейської оборонної ініціативи і $150 млн - на розвиток співпраці з країнами Балтії у сфері безпеки.

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Водночас, ЗМІ зазначали, що до проекту бюджету не увійшли положення щодо санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", а також поправка, що забороняє американцям купувати російський суверенний борг.