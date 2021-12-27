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Якщо Росія могла б впливати на вступ до НАТО, то Польща, напевно, не змогла б приєднатися до Альянсу, - заступник глави МЗС Пшидач

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо Росія могла б впливати на вступ до НАТО, то Польща, напевно, не змогла б приєднатися до Альянсу, - заступник глави МЗС Пшидач

Росія не вирішуватиме, хто має бути членом НАТО, а хто ні. Це має бути рішенням Північноатлатичного альянсу і країн-кандидатів, наприклад, України.

Про це в ефірі телеканалу TVP1 заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Думаю, що це не буде предметом якоїсь поглибленої дискусії: це не Росія вирішуватиме, кого НАТО прийматиме у свої ряди. У 10-й статті Договору про НАТО йдеться про можливість розширення Альянсу, і це вирішуватимуть країни НАТО і країна, яка була би кандидатом, тобто, наприклад, Україна, а не жодна інша країна",- заявив Пшидач, який відповідає у міністерстві за східну політику.

На його переконання, Росія не повинна вирішувати таке питання.

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"Якщо Росія могла б вирішувати це, то Польща, напевно, не приєдналася б до НАТО в 1999 році", - наголосив заступник глави польського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, якщо Росія хоче дискутувати з НАТО, то це добре, адже останні два роки Москва не хотіла вести перемовин із Альянсом.

"Якщо Росія хоче дискутувати про Східну Європу, то є простір для дискусії. Можна говорити про Донбас, про Мінські домовленості, про Крим, дестабілізаційні дії Росії на Південному Кавказі, зокрема, у контексті Грузії. Є цілий ряд тем, які можна у дипломатичних рамках порушувати з Росією і зберігати мир",- підкреслив Пшидач.

На його переконання, Москві треба подати тверді сигнали, включно зі зміцненням східного флангу НАТО.

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"Якщо є можливість захистити мир без політики умиротворення (агресора. - Ред.), без відступання, то цю можливість треба використати. Натомість треба пам’ятати, що з іншого боку актор є агресивним і хотітиме вести агресивну політику", - підкреслив польський дипломат.

Як відомо, засідання Ради НАТО-Росія, яка не збиралася понад два роки, може відбутися 12 січня. Москва наразі остаточно не підтвердила цю дату переговорів.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
Польща проскочила раніше.
До того, як москва розпочала купляти європейських політиків оптом і вроздріб.
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27.12.2021 22:15
+10
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27.12.2021 22:18
+10
Якби вибрали в 1991 році дисидента Чорновола (так само,я к поляки дисидента Валєнсу, а чехи - дисидента Гавела), то мабуть в 1999 вступили б! Але у нас мудрий нарід в один день 1 грудня 1991 одночасно умудрився проголосувати за незалежність і вихід із комуно-рабства на референдумі і обрати президентом комуняку Кравчука 🤦‍♀️
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27.12.2021 22:56
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Таки впливає, бо нам не запропонували пдд у 2008
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27.12.2021 21:52 Відповісти
Польща проскочила раніше.
До того, як москва розпочала купляти європейських політиків оптом і вроздріб.
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27.12.2021 22:15 Відповісти
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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28.12.2021 07:18 Відповісти
Такі гучні гасла, що, мабуть, в кремлі від самих них всруться. Ні? Мені теж так здається.

Поки що НАТО не діє на Балтиці, де москва встановлює свою шпигунську апаратуру ніби-то для контролю за північними потоками. Ба більше, ядерні боєголовки НАТО найближче на східному фланзі розміщені в Германії, що лобіює ей Потік. Це південний фланг власними зусиллями прикриває Туреччина. І саме її військо, а не союзників, було найактивнішим в регіоні. Ядерна зброя сама не дає захисту без наявності ефективного війська. А створювати військо кожна країна НАТО має власними зусиллями.
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28.12.2021 22:06 Відповісти
Нам не запропонували в 2008 році план дій тому що перед тим прем"єр Янукович поїхав у Брюссель і заявив що Україна не готова до вступу в НАТО
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27.12.2021 22:45 Відповісти
Нет, потому что они не хотят принимать - а отговорки всегда найти можно.
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28.12.2021 00:06 Відповісти
кароче,бида в тому,шо мокши губами к пупку своему не достают...
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27.12.2021 22:00 Відповісти
не напевно, а ясень пень, что не приєдналася б
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27.12.2021 22:03 Відповісти
Не має срашка..... але Франція й тим більше Німеччина на газовому гачку чи то продалися за криваві гроші московитів.... й вони з радістю заблокувати можуть. А ще є Угорщина котра теж ***** підспівує.
Так що буде важко Україні вступити у НАТО , насправді, а істерія кацапів це для виправдання широкомаштабної війни , більше на внутрішнього кацапа розраховано.
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27.12.2021 22:05 Відповісти
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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27.12.2021 22:05 Відповісти
Депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия - За правду" Михаил Делягин заявил, что Украина в начале 2022 года может напасть на Россию. "Целью" Украины являются Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.

Слова Делягина, прозвучавшие на его не особо популярном You-tube, тут же процитировали ведущие российские СМИ федерального уровня, что уже говорит об определённой заготовке, что логично - люди такого уровня без разрешения открывать рот его не открывают. Кто-то может сказать, что зацепил темой, но в действительности это больше похоже на распал информационного костра.

Важным моментом, на который следует обратить внимание, является то, что Михаил Делягин тесно сотрудничает с Царьград-ТВ, основателем и владельцем которого является Константин Малофеев. Если же кто запамятовал, то именно на Малофееве, так же известном как "православный олигарх", лежала и продолжает лежать ответственность за дестабилизацию Украины посредством сети агентов в религиозных структурах. Константин Малофеев является человеком МО РФ, выполняющим свои функции под курированием ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) на религиозном фронте, и на протяжении всей войны с Украиной был, остаётся и будет находиться в тандеме с Владиславом Сурковым-Дудаевым. - https://tverezo.info/post/149805
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27.12.2021 22:07 Відповісти
и потом будем наступать на ставрополь и астрахань)) сказочные...
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27.12.2021 22:24 Відповісти
Помоніторь будь-ласка, що вони казали про Грузію в 2008. Мільйонам росіянців без жодних вагань зашла теза, що це Грузія напала на них. Вони знають, для кого оте інформаційне лайно вкидають.
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27.12.2021 22:49 Відповісти
Так кто первым начал, Грузия или Россия?

Руководство Грузии всегда утверждало, что первым боевые действия начала Россия, а Тбилиси вступил в войну из самообороны - после того, как российские вооруженные силы оказались на территории Южной Осетии. Грузинские власти предъявили распечатки телефонных переговоров, свидетельствовавших, по их мнению, о том, что российские танки прошли Рокский туннель и вторглись в Южную Осетию еще до атаки грузинских военных на Цхинвали.


Так выглядит граница автономной республики Южная Осетия с остальной Грузией

Определенность в этот вопрос внесла независимая Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе, созданная Евросоюзом. Выводы комиссии были однозначны: первой боевые действия начала Грузия.

Все началось с артиллерийского обстрела в ночь на 8 августа столицы Южной Осетии Цхинвали, а затем сухопутной операции грузинских военных на территории автономной республики. Комиссия не нашла достаточных доказательств утверждений Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа.
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27.12.2021 23:39 Відповісти
Внимание: вражеский бот!
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28.12.2021 00:08 Відповісти
зачем? там нет не слова правды с 2004 года
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28.12.2021 10:04 Відповісти
Росія не може впливати на вступ України до НАТО. Так що, Пошлинах.
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27.12.2021 22:10 Відповісти
у франеков туча обмокшанившыхся...как и у фрицев,воющих про саюс нерушимый пэриодычно...
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27.12.2021 22:16 Відповісти
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27.12.2021 22:18 Відповісти
В каком году возникло украинское государство?



В последующие столетия территория Украины находилась под контролем Оттоманской империи, Польши, России. И лишь в 1918 году на политической карте появилось государство Украина.
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27.12.2021 23:42 Відповісти
толег,тут про голых мужиков нет,на весна сру тебе,голубокъ..
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27.12.2021 23:45 Відповісти
Брысь под лавку , мордва
УКРАИНА СУЩЕСТВУЕТ НЕ МЕНЕЕ 10 000 лет - бо трипольская эРа и Киевская Русь - ВСЕ ЕСТЬ УКРАИНА
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27.12.2021 23:52 Відповісти
Послушай, потомок ассимилированных монголо-татарами мокшей и мордвы, карты государства Украина, с названием "UKRAINE" печатались еще голландцами в 1648 г., а вот "россии" на этих картах тогда не было, да и не могло быть, потому, что тогда твоих предков мы называли "москалями", а на европейских картах твое "золотое кольцо" тогда называлось Московия и на картах того времени так и было написано - Moscovia...
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28.12.2021 00:13 Відповісти
повезло вам, пшидач, проскочили. а нам - ба кацапи заважають з вами обійнятися.
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27.12.2021 22:22 Відповісти
"Россия не будет решать, кто должен быть членом НАТО, а кто нет." Параша существует на планете Земля уже лишних 30 лет. Ровно с тех пор, как её окорочками выкормили.

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27.12.2021 22:35 Відповісти
РФ ,то так ,а ідеологія імперських параноїдних шоіністів РІ (Московії) на багато довше !!!)))
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27.12.2021 22:42 Відповісти
в 1939 році дві сильні держави ділили слабших за себе без їх відома. Зараз РФ пропонує повторити.Якщо світ не порозумнішав то які перспективи у нашої цивілізації?
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27.12.2021 22:48 Відповісти
Польшу приняли в 1999. Рашка тогда ещё по уши в говне была и им не до Польш было. Надо было и Украине тогда вступать.
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27.12.2021 22:48 Відповісти
У нас був Кучма. І ше купа іншого лайна.
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27.12.2021 22:50 Відповісти
Якби вибрали в 1991 році дисидента Чорновола (так само,я к поляки дисидента Валєнсу, а чехи - дисидента Гавела), то мабуть в 1999 вступили б! Але у нас мудрий нарід в один день 1 грудня 1991 одночасно умудрився проголосувати за незалежність і вихід із комуно-рабства на референдумі і обрати президентом комуняку Кравчука 🤦‍♀️
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27.12.2021 22:56 Відповісти
полностью согласен.
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27.12.2021 22:58 Відповісти
тому мабуть, що в Польщі нема так багато руцкогаварящих и ждущих путина.... тому й рашка не дуже воліла захищати там "руцкий мир".... поки тут є "свидетели сссра" и "ониженашибратья" рашка буде нав"язувати слабким і безхребетним очкозаглядувачам своє бачення існування України... бажано в тісних обіймах... поки не задушить останній вільний подих останнього українця...
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27.12.2021 22:48 Відповісти
Ну, вони тут ще будуть, як мінімум, 50-60 років.
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27.12.2021 22:50 Відповісти
хто зна...
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27.12.2021 22:52 Відповісти
трохы йэ прибитых...
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27.12.2021 22:59 Відповісти
а де їх нема? ))))
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27.12.2021 23:03 Відповісти
про %% поддержки рашковании - пропагандистская сказка.
палитесь
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28.12.2021 10:05 Відповісти
Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
27 декабря 2021, 23:41

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада, передает «Газета.ру».

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - сказал Жириновский.

Политик отметил, что сам бы отдал такой приказ, если бы занимал пост президента России.
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27.12.2021 22:58 Відповісти
Жирик уже кричал в Ираке - Эй Джордж приходи ,мы тут тебенаваляем. Пришёл Джордж и Жирик сбежал на расию а Хусейна вздёрнули,ни одногоо Абрамса не смогли потбить .
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27.12.2021 23:02 Відповісти
Это какой то маразм
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27.12.2021 22:59 Відповісти
Польша может больше оружия давать Украине и тем самым держать врага на дистанции! Потому что за Украиной сразу будет линия фронта - это граница Польши и границы прибалтийских стран, которые вообще отрезаны. Для Польши - защита Украины - это стратегическая задача обороны. Польше нужно больше инвестировать в экономику Украины и вооружать Украину воевать с РФ без своих граждан, пока РФ не дошла до их границы.
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27.12.2021 23:10 Відповісти
Проблема не вступу України в НАТО та Євросоюз значно глибше. Порівняйте рівень життя і економічного розвитку в Євросоюзі католичних та православних держав. Наприклад Польщі та Болгарії, що починали однаково, чи Чехії та Румунії. І нарешті Греції, яка отримує в Євросоюзі дотації та аж ні як не інвестиції.
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28.12.2021 00:02 Відповісти
Польський народ прагнув свободи. А наш рабства73%
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28.12.2021 01:55 Відповісти
Польща, перестрахувалася спочатку в 1999 р. приєдналася до НАТО а потім інтегрувалася в 2004 році в ЄС. І від моменту підписання нею угоди про асоціацію до вступу ЕС пройшло більше 13 років. Поляки відразу ж отримали величезні субсидії від ЄС 85 млрд євро. А в бюджеті ЄС на 2014-2020 рр. для Польщі виділили вже 105,8 млрд євро. І тут же злісна профашистська личакова паРаша (росія) пригрозила Польщі повним закриттям свого ринку. І що, тепер ми бачимо що навіть без ринку паРаші ВВП на душу населення Польщі за перші 10 років в ЄС збільшився на 70% і продовжив стрімко зростати. Якщо ці темпи збережуться, в Польщі скоро рівень життя буде такою ж, як у Німеччині чи Франції. Уже в ЄС Польща змогла створити привабливий інвестиційний клімат - і туди ринув західний капітал. У підсумку за невеликий час перебування в ЄС Польща на багато обігнала жахливу личакову ********* паРашу (росію) з її незліченними природними багатствами, по ВВП на душу населення. А Україна вона вже давно почала процес приєднання до братніх країн ЄС, а скільки триватиме цей процес 13р. або менше чи більше років ... але все одно Україна по любому буде успішною європейською державою в ЄС і НАТО як би цього не хотів наш лютий ворог окупант українських територій Криму і Донбасу проклята фашистська паРаша кривавого маніяка )(уйла.
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28.12.2021 07:10 Відповісти
Что ты сравнил? Сколько от Польши до Московии и сколько с Сумской обл. Разницу в растсоянии почувствуй.
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28.12.2021 09:02 Відповісти
 
 