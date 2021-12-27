Якщо Росія могла б впливати на вступ до НАТО, то Польща, напевно, не змогла б приєднатися до Альянсу, - заступник глави МЗС Пшидач
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Росія не вирішуватиме, хто має бути членом НАТО, а хто ні. Це має бути рішенням Північноатлатичного альянсу і країн-кандидатів, наприклад, України.
Про це в ефірі телеканалу TVP1 заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Думаю, що це не буде предметом якоїсь поглибленої дискусії: це не Росія вирішуватиме, кого НАТО прийматиме у свої ряди. У 10-й статті Договору про НАТО йдеться про можливість розширення Альянсу, і це вирішуватимуть країни НАТО і країна, яка була би кандидатом, тобто, наприклад, Україна, а не жодна інша країна",- заявив Пшидач, який відповідає у міністерстві за східну політику.
На його переконання, Росія не повинна вирішувати таке питання.
"Якщо Росія могла б вирішувати це, то Польща, напевно, не приєдналася б до НАТО в 1999 році", - наголосив заступник глави польського зовнішньополітичного відомства.
За його словами, якщо Росія хоче дискутувати з НАТО, то це добре, адже останні два роки Москва не хотіла вести перемовин із Альянсом.
"Якщо Росія хоче дискутувати про Східну Європу, то є простір для дискусії. Можна говорити про Донбас, про Мінські домовленості, про Крим, дестабілізаційні дії Росії на Південному Кавказі, зокрема, у контексті Грузії. Є цілий ряд тем, які можна у дипломатичних рамках порушувати з Росією і зберігати мир",- підкреслив Пшидач.
На його переконання, Москві треба подати тверді сигнали, включно зі зміцненням східного флангу НАТО.
"Якщо є можливість захистити мир без політики умиротворення (агресора. - Ред.), без відступання, то цю можливість треба використати. Натомість треба пам’ятати, що з іншого боку актор є агресивним і хотітиме вести агресивну політику", - підкреслив польський дипломат.
Як відомо, засідання Ради НАТО-Росія, яка не збиралася понад два роки, може відбутися 12 січня. Москва наразі остаточно не підтвердила цю дату переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
До того, як москва розпочала купляти європейських політиків оптом і вроздріб.
Поки що НАТО не діє на Балтиці, де москва встановлює свою шпигунську апаратуру ніби-то для контролю за північними потоками. Ба більше, ядерні боєголовки НАТО найближче на східному фланзі розміщені в Германії, що лобіює ей Потік. Це південний фланг власними зусиллями прикриває Туреччина. І саме її військо, а не союзників, було найактивнішим в регіоні. Ядерна зброя сама не дає захисту без наявності ефективного війська. А створювати військо кожна країна НАТО має власними зусиллями.
Так що буде важко Україні вступити у НАТО , насправді, а істерія кацапів це для виправдання широкомаштабної війни , більше на внутрішнього кацапа розраховано.
Слова Делягина, прозвучавшие на его не особо популярном You-tube, тут же процитировали ведущие российские СМИ федерального уровня, что уже говорит об определённой заготовке, что логично - люди такого уровня без разрешения открывать рот его не открывают. Кто-то может сказать, что зацепил темой, но в действительности это больше похоже на распал информационного костра.
Важным моментом, на который следует обратить внимание, является то, что Михаил Делягин тесно сотрудничает с Царьград-ТВ, основателем и владельцем которого является Константин Малофеев. Если же кто запамятовал, то именно на Малофееве, так же известном как "православный олигарх", лежала и продолжает лежать ответственность за дестабилизацию Украины посредством сети агентов в религиозных структурах. Константин Малофеев является человеком МО РФ, выполняющим свои функции под курированием ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) на религиозном фронте, и на протяжении всей войны с Украиной был, остаётся и будет находиться в тандеме с Владиславом Сурковым-Дудаевым. - https://tverezo.info/post/149805
Руководство Грузии всегда утверждало, что первым боевые действия начала Россия, а Тбилиси вступил в войну из самообороны - после того, как российские вооруженные силы оказались на территории Южной Осетии. Грузинские власти предъявили распечатки телефонных переговоров, свидетельствовавших, по их мнению, о том, что российские танки прошли Рокский туннель и вторглись в Южную Осетию еще до атаки грузинских военных на Цхинвали.
Так выглядит граница автономной республики Южная Осетия с остальной Грузией
Определенность в этот вопрос внесла независимая Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе, созданная Евросоюзом. Выводы комиссии были однозначны: первой боевые действия начала Грузия.
Все началось с артиллерийского обстрела в ночь на 8 августа столицы Южной Осетии Цхинвали, а затем сухопутной операции грузинских военных на территории автономной республики. Комиссия не нашла достаточных доказательств утверждений Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа.
В последующие столетия территория Украины находилась под контролем Оттоманской империи, Польши, России. И лишь в 1918 году на политической карте появилось государство Украина.
УКРАИНА СУЩЕСТВУЕТ НЕ МЕНЕЕ 10 000 лет - бо трипольская эРа и Киевская Русь - ВСЕ ЕСТЬ УКРАИНА
палитесь
27 декабря 2021, 23:41
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада, передает «Газета.ру».
«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - сказал Жириновский.
Политик отметил, что сам бы отдал такой приказ, если бы занимал пост президента России.