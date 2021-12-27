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Заступник глави Міноборони РФ Фомін заявив, що НАТО готується до масштабного збройного конфлікту з Росією

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник глави Міноборони РФ Фомін заявив, що НАТО готується до масштабного збройного конфлікту з Росією

Північноатлантичний альянс використав події в Україні як привід для припинення взаємодії з Москвою та готується до масштабного збройного конфлікту з Росією.

Про це заявив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін на брифінгу для військових аташе та представників посольств іноземних держав у Москві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне агентство "ТАСС".

"Військове будівництво блоку повністю перенацілене на підготовку до масштабного збройного конфлікту високої інтенсивності з Росією", - сказав Фомін.

Він підкреслив, що в документах НАТО останніх років (наприклад, у військовій стратегії Альянсу 2019 року) Росія "без будь-яких еківоків визначена як головне джерело загроз коаліційній безпеці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не виключаю, що Захід прагне зробити в Україні маленьку "войнушку" та звинуватити в цьому РФ, - Лавров

При цьому, додав Фомін, продовжує діяти Римська декларація 2002 року, яка передбачає, що НАТО та Росія не розглядають одне одного як противників.

Заступник міністра оборони заявив про "прямі провокації" НАТО біля кордонів Росії. Зокрема, за його словами, у 2021 році кораблі країн Альянсу 30 разів заходили в акваторію Чорного моря (2020-го було 23 таких заходи), а їх сумарна тривалість перебування там перевищила 400 діб (2020-го - 359).

Також Фомін зазначив, що НАТО щорічно проводить близько 30 великих навчань, на яких відпрацьовується ведення війни проти Росії, і відмовляється вести з Москвою діалог на рівних.

Фомін повторив позицію РФ, що західні партнери самі "спровокували події в Україні, а Північноатлантичний альянс використав їх як привід для припинення взаємодії з Росією" у 2014 році.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+36
Интересно, в какой из стран НАТО проживают личинки этого русского патриота?
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27.12.2021 23:05
+28
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27.12.2021 23:02
+15
Так имея под боком такую раковую опухоль как вы, нужно быть готовым к войне, в любой момент!
И я бы, на месте стран-участниц НАТО, ускорил бы процесс подготовки.
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27.12.2021 23:07
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27.12.2021 23:02 Відповісти
Ще трішечки і з криками "НАТО йде!" кацапи самі почнуть стрибати у вікна...
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28.12.2021 00:05 Відповісти
Боти баби Мані
@Mariya_Ivanivna

5 ч





Один лидер уже полетел бомбить.
Из окна, голяком...
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28.12.2021 00:23 Відповісти
запасная жына шойги должна жужжать иное?
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27.12.2021 23:02 Відповісти
НАТА ідьот! У лаптєй паніка.
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27.12.2021 23:03 Відповісти
Не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний.
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27.12.2021 23:04 Відповісти
А на кой хрен НАТО воевать с московией,фомин?
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27.12.2021 23:05 Відповісти
_На какой хрен ты не понимаешь что рашист говорит это вовсе не потому, что действительно так думает?!
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28.12.2021 00:13 Відповісти
Интересно, в какой из стран НАТО проживают личинки этого русского патриота?
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27.12.2021 23:05 Відповісти
думаешь кужугетович там путёвками ведает?
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27.12.2021 23:10 Відповісти
Почему обязательно НАТО?
Всевозможные подонки и отморозки, очень любят такие страны как Швейцария, Австрия, Швеция...
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27.12.2021 23:10 Відповісти
- Во время строительства пирамид египетских мастеров кормили хлебом и пивом. Интересно, сколько хлеба и пива надо , чтобы египтяне сейчас новую пирамиду построили?
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, для удовлетворения своего "вяличия"?...
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28.12.2021 00:35 Відповісти
хорошо бы что бы так))
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27.12.2021 23:06 Відповісти
Так имея под боком такую раковую опухоль как вы, нужно быть готовым к войне, в любой момент!
И я бы, на месте стран-участниц НАТО, ускорил бы процесс подготовки.
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27.12.2021 23:07 Відповісти
Даже если расея нападет на Украину, виновата будет США и НАТО.
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27.12.2021 23:08 Відповісти
ще один оракул темників *****.
Було вже! У виконанні обох диктаторів тридцятих-сорокових.
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27.12.2021 23:09 Відповісти
Я не понял? Петюня фабрику закрыл. Стрелок ушел не солоно хлебавши. А ты не в курсе? Петя вам больше не платит. Иди домой

Купи маме рогалик, на большее ты не заработало. А, лучше - два - эсперанзе занесешь. Забавно, петюня фабрику остаеовило и ср@не ь и мр@зь типа тебя исчезло?
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28.12.2021 05:44 Відповісти
Десь читав, що з естонської бази НАТО F-35 долітають до москви за 22 хвилини. Який нахєр конфлікт між супертехнологіями і ординцями з пращами?
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27.12.2021 23:10 Відповісти
свинособака мильчаков:
Если противник сильнее вас, бейте по больному, у него есть семья, дети, родители. Ваша задача победить любой ценой. У меня нет моральных ограничений, пусть их и у вас не будет
Дохлая свинособака просвирин: Здесь мы видим логику нормального русского человека
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27.12.2021 23:10 Відповісти
Вздернуть мильчакова на берёзе не просто морально,а богоугодно.
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28.12.2021 00:06 Відповісти
27 декабря 2021, 23:41

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада, передает «Газета.ру».

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - сказал Жириновский.
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27.12.2021 23:15 Відповісти
Че же повелись и влезли в капкан в Крыму. В Крыму вам поставили уже Цугцванг. Кинули кость, а РФ и радо ее схватила, а то, что кость в капкане Россия только сейчас начала понимать.
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27.12.2021 23:19 Відповісти
Им капканы не ставили. Параше с путлером захотелось захватить чужие территории, расширить сеть прислуг для параше. А неожиданно им стали давать по морде.
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28.12.2021 08:49 Відповісти
"Россия "без всяких экивоков определена как главный источник угроз коалиционной безопасности"
Ну так потому ша вы единственные недоговороспособные воинственные ипанаты.
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27.12.2021 23:19 Відповісти
надеюсь, что тайное будет очень качественным и больным для кацапии
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27.12.2021 23:43 Відповісти
декларації 2002 року дуже застаріла після 2008 і 2014 років її можно в камін разом з меморандумом.
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27.12.2021 23:21 Відповісти
Це абсолютно зрозуміло, якщо поблизу є скажена собака, то треба її остерігатися. Нікому і в голову не прийде на неї нападати.
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27.12.2021 23:26 Відповісти
какцапы имеют очень завышенное чсв. Кому нах они нужны, Хоспади?
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27.12.2021 23:33 Відповісти
Так тому й репетують.
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28.12.2021 01:56 Відповісти
А НАТО что, должно сидеть и просто смотреть на 120 тысячную группировку Рашки развернутую у границы с Украиной?!
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27.12.2021 23:35 Відповісти
Закрытый брифинг высокопоставленных сотрудников Администрации США по России.

https://www.state.gov/.../%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1.../...
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27.12.2021 23:35 Відповісти
трут коммент твой. Я прочитал и надеюсь, что тайное станет гвохдем в гроб лаптестана
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27.12.2021 23:45 Відповісти
Аннексия роССией Крыма и развязанная ею же на Востоке "гражданская война" это на путинском новоязе "события в Украине" *******!
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27.12.2021 23:42 Відповісти
РуССкие не могут не врать!

Цитаты русских классиков о руССких и РоССии:

"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». - Иван Тургенев

"Русский человек умеет быть святым, но не может быть честным". - Константин Леонтьев, российский философ (1831 - 1891)

«Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость" - Максим Горький

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.

"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.

«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.

«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли» - Александр Пушкин

«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ

«Не народ, а адский урод». - В.Розанов - русский философ, публицист и критик.

"Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют.... - Философ Владимир Соловьев

"Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных
Вот он, вот он, русский бог.
Бог грудей и ж... отвислых
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог." - П.А. Вяземский

«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922)

Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев

"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин

В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много. - Василий Ключевский

Русский простолюдин - православный - отбывает свою веру как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей то души, только не его собственной, которую спасать он не научился, да и не желает. Как ни молись, а все чертям достанется. Это все его богословие. - Василий Ключевский

Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их верования. - Василий Ключевский

Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. - Александр Герцен

Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

«Русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т.п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно».
«Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трихины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед.»
«Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но всё это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие…»
«Русский человек любит вспоминать, но не любит жить».
«Русскому человеку не хватает желания желать».
- А.П.Чехов

«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - Антон Павлович Чехов в беседе с Максимом Горьким.

«В нашем национальном характере преобладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, изуверство и пьянство». - Митрополит Илларион

«Национальное самосознание - национальное самодовольство - национальное самообожание - национальное самоуничтожение».
«Русские даже не способны иметь ум и совесть, а всегда имели одну подлость». - В.Соловьев

«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п. Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю». - В. Розанов, российский философ (1856-1919)

Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы. - Н. Чернышевский

"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." - В. М. Боткин во время спора с Некрасовым. Авдотья Панаева. «Воспоминания»

Выдающийся композитор М. Глинка, окончательно покидая 27 апреля 1856 года Россию, на границе вылез из рыдвана, плюнул на землю и сказал: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!"

Русский народ слишком живет в национально-стихийном коллективизме, и в нем не окрепло еще сознание личности, ее достоинства и ее прав. Этим объясняется то, что русская государственность была так пропитана неметчиной и часто представлялась инородным владычеством.» -- Николай Александрович Бердяев.

Россия не содержит в себе никакого здорового и ценного зерна. России собственно - нет, она - только кажется. Это - ужасный фантом, ужасный кошмар, который давит душу всех просвещенных людей. От этого кошмара мы бежим за границу, эмигрируем; и если соглашаемся оставить себя в России, то ради того единственно, что находимся в полной уверенности, что скоро этого фантома не будет; и его рассеем мы, и для этого рассеяния остаемся на этом проклятом месте Восточной Европы. Народ наш есть только "среда", "материал", "вещество" для принятия в себя единой и универсальной и окончательной истины, каковая обобщенно именуется "Европейскою цивилизациею". Никакой "русской цивилизации", никакой "русской культуры". - В.В. Розанов.

Ничего доброго, ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на од
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27.12.2021 23:46 Відповісти
а Ильин это не простой философ, это зачинатель одного из течений евразийства, именно о нем напоминает сам фюрер как о предтече рассиянства.
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28.12.2021 06:48 Відповісти
Мля, не поверю что в окружении путлера нет здраво мыслящих людей, которые имеют на него влияние. Или просто боятся до смерти этого второго гитлера?
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27.12.2021 23:46 Відповісти
Это мафия, они связаны компроматом, кровными клятвами, семейными связями, общими преступлениями. И они будут их продолжать.
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28.12.2021 00:05 Відповісти
....

Ничего доброго, ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной. - А. Хомяков

«Мы жестокое зверье, в наших жилах все еще течет темная и злая рабья кровь - ядовитое наследие татарского и крепостного ига. Нет слов, которыми нельзя было бы обругать русского человека… В русской жестокости чувствуется дьявольская изощрённость, в ней есть нечто тонкое, изысканное... Можно допустить, что на развитие жестокости влияло чтение житий святых великомученников... Кто более жесток: белые или красные? Вероятно - одинаково, ведь и те и другие - русские». - М. Горький, «пролетарский» писатель (1868 - 1936 гг.)

Никакой особой миссии у России не было и нет! Не надо искать никакой национальной идеи для России-это мираж. Жизнь с национальной идеей приведёт сначала к ограничениям, а потом возникнет нетерпимость к другой расе, к другому народу и к другой религии. Нетерпимость же обьязательно приведёт к террору. Нельзя добиваться возвращения России к какой-либо единой идеологии, потому-что единая идеология рано или поздно приведёт Россию к фашизму. - Академик Д. С. Лихачёв
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27.12.2021 23:48 Відповісти
Так а шо НАТО делать? Ждать пока макаки начнут нападение?
Превентивно нанесут упреждающий ядерный удар по Мокселю.
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27.12.2021 23:48 Відповісти
"....отказывается вести с Москвой диалог на равных"___________для этих ублюдков, главное оказывается ПОНТЫ!))))))))))))))))))))
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27.12.2021 23:55 Відповісти
********* це всього лише крихітних 1,5% світового ВВП. Всі їх погрози цивілізованому світу це 1.5% занепокоєння...
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28.12.2021 00:01 Відповісти
Ворога, який має тисячі ядерних боєголовок і тони "Новічка", не треба недооцінювати. Його потрібно взірвати зсередини, причому так, щоб він не встиг загидити планету.
Великою помилкою стало те, що Захід не добив совка - навпаки, витяг з могили, виходив і вигодував.
Тепер помилку треба виправляти. Важко, набагато важче, ніж в 80-х, але треба, конче необхідно.
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28.12.2021 00:20 Відповісти
Щось мені підказує що "ніжок Буша" їм більше не пришлють... І доведеться працювати. А для кацапа чесна праця це завжди кара небесна...
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28.12.2021 00:51 Відповісти
Що значить "працювати". Росії не повинно бути. Мають бути 50-80 незалежних, суверенних, демократичних країн. Інакше цей рак цивілізації не зупиниться.
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28.12.2021 01:46 Відповісти
Росії немає. Є субєкти федерації але такої території як "росія" в федерації немає і ніколи не було. Були перелицьована з ординської Тартарії Московія, потім самоназвана "російська імперія" і її ублюдок СРСР і врешті "російська федерація" без етнічної території тих манкуртів які самоназвались "росіянами". Там зараз 84 суб'єкта + окупований Крим (який кацапи оголосили 85 субєктом) та "кандидати" в нові субєкти - окуповані Луганськ з Донецьком і "аншлюсна" Білорусь. Конституція ********** забороняє вихід з федерації. Санкції поступово перейдуть в торгові ембарго. А потім в програму "нафта в обмін на продовольство" - 71% продуктів харчування країна з 61% вічної мерзлоти імпортує за кошт отримні від продажу нафти, газу і всіляких корисних копалин. Лише голод і тотальний бандитизм призведе до розвалу федерації. І це можна їм організувати як санкціями так і диверсіями. Їм же подобається "гібридна війна" на чужій території, то чом би не влаштувати її на їхній.
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28.12.2021 04:09 Відповісти
Понятно,что это кудахтанье кацапни с разных насестов для того,чтобы продавить Запад своей повесткой. Кудахтаньем всё и закончится. Кому из кремлядей и околоплавающих охота,чтобы конфисковали их недвижимость за рубежом и отправили их детишек обратно на кацапские @беня из различных уголков мира. А вот алкашу Ваньке из Чебоксар рассказать по телевизору про ""вяличие"- самое то.
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28.12.2021 00:03 Відповісти
и не только Ваньке, а и журнашлюшкам и "юристам" из тех же Чебоксар.
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28.12.2021 06:51 Відповісти
Кацапы-кацапы...
"Пан Путін, ваш маніфест про вторгнення заснований на брехні. Російськомовні в Україні - не росіяни. І якщо ви не вірите мені, запитайте у ірландських членів цього парламенту, чи хочуть вони, щоб ними правили з Лондона просто тому, що вони говорять англійською." - депутат парламента ЕС
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28.12.2021 00:09 Відповісти
Рашка жила и живёт по принципу:

идёмте побьём его втроём!
-А если он нас побьёт!?
-А нас то за что!?
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28.12.2021 00:11 Відповісти
Геополитика по русски: Захватить Крым, разосравшись со всеми соседями в Европе, развязать войну на Донбассе, убить полтора десятка тысяч украинцев, а деньги на это «одолжить» у китайцев, отдав им в аренду, за символическую сумму в 5 долларов за гектар, на 50 лет, территорию Сибири, раз в ПЯТЬ превышающую оккупированную территорию Крыма и Донбасса… (а теперь ещё и ломать голову, как захваченный Крым водой напоить, а Донбасс - накормить…).
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28.12.2021 00:41 Відповісти
Всё проще, фашистские режимы не выживают без экспансии. Без внешних и внутренних врагов, трудно оправдать несостоятельность правящей клики
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28.12.2021 01:08 Відповісти
после оккупации Крыма фюрер было задумал провести новую Ялтинскую встречу, на подобие встречи 1945 года. Даже памятник изваяли в бронзе - Сталина, Рузвельта и Черчиля согласно исторического фото. Но новое трио не собралось, а приглашение фрау и микрона посчитали неприемлемым. Все они ввели формальные санкции. А теперь фюрер развил бурную фантазию грозит всем небьесными карами, но боже, уже начал "подмигивать". пока записные "автоматчики" нагоняют "ужас" а фюрер уже готов к танцу и приглашает кавалеров, но они не согласны с мелодией и хотят фюрера научить танцевать твист. Но тлетворное влияние Запада не пройдет, они хотят заставить танцевать Калинку и закусывать под подмосковние вечера
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28.12.2021 07:02 Відповісти
То - проблеми "фюрера" Тільки от "фюрер" вже не "зразка 2014-го" Бо "підтоптаний" Нема "геройського блиску в очах" як у Гітлера в 1941-му Путін уже "гітлер зразка 1944-го" Навіть без тотальної війни
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28.12.2021 07:48 Відповісти
москалі вже почали святкувати Новий Рік ?
Господи, марять війною - і все.
Не навоюються ніяк, аніки-воїни.
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28.12.2021 01:53 Відповісти
Не, НАТА будет нежеть жевать поглядывая на 170 тысячную орду... ПХИ...
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28.12.2021 05:13 Відповісти
2007 год. Путин- человек года журнала Тайм. Запад активно пиарил и помогал Путину, даже сейчас помогает, не трогая его личные активы. Ню-ню.
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28.12.2021 05:56 Відповісти
эти активы фюреру доверил великий единый русский народ, а вы украл, украл. Там все исключительно на доверии.
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28.12.2021 07:04 Відповісти
правду у них говорить вредно, а ложь - норма.
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28.12.2021 07:06 Відповісти
Готується, таки так і є.
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28.12.2021 09:00 Відповісти
не сци, Фамін, ти ж прямим рейсом в Рай попадеш куйло сказало
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28.12.2021 09:22 Відповісти
"и отказывается вести с Москвой диалог на равных." Источник: https://censor.net/ru/n3307449
На равных, это с какого ухя? В чем расейка равна со странами НАТО в целом и с США в частности? расейка готова вести диалог "на равных" с какой-то африканской страной 3-4 мира?
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28.12.2021 10:52 Відповісти
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28.12.2021 14:49 Відповісти
 
 