Заступник глави Міноборони РФ Фомін заявив, що НАТО готується до масштабного збройного конфлікту з Росією
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Північноатлантичний альянс використав події в Україні як привід для припинення взаємодії з Москвою та готується до масштабного збройного конфлікту з Росією.
Про це заявив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін на брифінгу для військових аташе та представників посольств іноземних держав у Москві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне агентство "ТАСС".
"Військове будівництво блоку повністю перенацілене на підготовку до масштабного збройного конфлікту високої інтенсивності з Росією", - сказав Фомін.
Він підкреслив, що в документах НАТО останніх років (наприклад, у військовій стратегії Альянсу 2019 року) Росія "без будь-яких еківоків визначена як головне джерело загроз коаліційній безпеці".
При цьому, додав Фомін, продовжує діяти Римська декларація 2002 року, яка передбачає, що НАТО та Росія не розглядають одне одного як противників.
Заступник міністра оборони заявив про "прямі провокації" НАТО біля кордонів Росії. Зокрема, за його словами, у 2021 році кораблі країн Альянсу 30 разів заходили в акваторію Чорного моря (2020-го було 23 таких заходи), а їх сумарна тривалість перебування там перевищила 400 діб (2020-го - 359).
Також Фомін зазначив, що НАТО щорічно проводить близько 30 великих навчань, на яких відпрацьовується ведення війни проти Росії, і відмовляється вести з Москвою діалог на рівних.
Фомін повторив позицію РФ, що західні партнери самі "спровокували події в Україні, а Північноатлантичний альянс використав їх як привід для припинення взаємодії з Росією" у 2014 році.
Будь ласка, зачекайте...
@Mariya_Ivanivna
5 ч
Один лидер уже полетел бомбить.
Из окна, голяком...
Всевозможные подонки и отморозки, очень любят такие страны как Швейцария, Австрия, Швеция...
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, для удовлетворения своего "вяличия"?...
И я бы, на месте стран-участниц НАТО, ускорил бы процесс подготовки.
Було вже! У виконанні обох диктаторів тридцятих-сорокових.
Купи маме рогалик, на большее ты не заработало. А, лучше - два - эсперанзе занесешь. Забавно, петюня фабрику остаеовило и ср@не ь и мр@зь типа тебя исчезло?
Если противник сильнее вас, бейте по больному, у него есть семья, дети, родители. Ваша задача победить любой ценой. У меня нет моральных ограничений, пусть их и у вас не будет
Дохлая свинособака просвирин: Здесь мы видим логику нормального русского человека
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада, передает «Газета.ру».
«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - сказал Жириновский.
Ну так потому ша вы единственные недоговороспособные воинственные ипанаты.
https://www.state.gov/.../%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1.../...
Цитаты русских классиков о руССких и РоССии:
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». - Иван Тургенев
"Русский человек умеет быть святым, но не может быть честным". - Константин Леонтьев, российский философ (1831 - 1891)
«Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость" - Максим Горький
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.
«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли» - Александр Пушкин
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
«Не народ, а адский урод». - В.Розанов - русский философ, публицист и критик.
"Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют.... - Философ Владимир Соловьев
"Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных
Вот он, вот он, русский бог.
Бог грудей и ж... отвислых
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог." - П.А. Вяземский
«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922)
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много. - Василий Ключевский
Русский простолюдин - православный - отбывает свою веру как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей то души, только не его собственной, которую спасать он не научился, да и не желает. Как ни молись, а все чертям достанется. Это все его богословие. - Василий Ключевский
Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их верования. - Василий Ключевский
Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. - Александр Герцен
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев
«Русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т.п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно».
«Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трихины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед.»
«Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но всё это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие…»
«Русский человек любит вспоминать, но не любит жить».
«Русскому человеку не хватает желания желать».
- А.П.Чехов
«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - Антон Павлович Чехов в беседе с Максимом Горьким.
«В нашем национальном характере преобладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, изуверство и пьянство». - Митрополит Илларион
«Национальное самосознание - национальное самодовольство - национальное самообожание - национальное самоуничтожение».
«Русские даже не способны иметь ум и совесть, а всегда имели одну подлость». - В.Соловьев
«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п. Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю». - В. Розанов, российский философ (1856-1919)
Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы. - Н. Чернышевский
"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." - В. М. Боткин во время спора с Некрасовым. Авдотья Панаева. «Воспоминания»
Выдающийся композитор М. Глинка, окончательно покидая 27 апреля 1856 года Россию, на границе вылез из рыдвана, плюнул на землю и сказал: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!"
Русский народ слишком живет в национально-стихийном коллективизме, и в нем не окрепло еще сознание личности, ее достоинства и ее прав. Этим объясняется то, что русская государственность была так пропитана неметчиной и часто представлялась инородным владычеством.» -- Николай Александрович Бердяев.
Россия не содержит в себе никакого здорового и ценного зерна. России собственно - нет, она - только кажется. Это - ужасный фантом, ужасный кошмар, который давит душу всех просвещенных людей. От этого кошмара мы бежим за границу, эмигрируем; и если соглашаемся оставить себя в России, то ради того единственно, что находимся в полной уверенности, что скоро этого фантома не будет; и его рассеем мы, и для этого рассеяния остаемся на этом проклятом месте Восточной Европы. Народ наш есть только "среда", "материал", "вещество" для принятия в себя единой и универсальной и окончательной истины, каковая обобщенно именуется "Европейскою цивилизациею". Никакой "русской цивилизации", никакой "русской культуры". - В.В. Розанов.
Ничего доброго, ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на од
Ничего доброго, ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной. - А. Хомяков
«Мы жестокое зверье, в наших жилах все еще течет темная и злая рабья кровь - ядовитое наследие татарского и крепостного ига. Нет слов, которыми нельзя было бы обругать русского человека… В русской жестокости чувствуется дьявольская изощрённость, в ней есть нечто тонкое, изысканное... Можно допустить, что на развитие жестокости влияло чтение житий святых великомученников... Кто более жесток: белые или красные? Вероятно - одинаково, ведь и те и другие - русские». - М. Горький, «пролетарский» писатель (1868 - 1936 гг.)
Никакой особой миссии у России не было и нет! Не надо искать никакой национальной идеи для России-это мираж. Жизнь с национальной идеей приведёт сначала к ограничениям, а потом возникнет нетерпимость к другой расе, к другому народу и к другой религии. Нетерпимость же обьязательно приведёт к террору. Нельзя добиваться возвращения России к какой-либо единой идеологии, потому-что единая идеология рано или поздно приведёт Россию к фашизму. - Академик Д. С. Лихачёв
Превентивно нанесут упреждающий ядерный удар по Мокселю.
Великою помилкою стало те, що Захід не добив совка - навпаки, витяг з могили, виходив і вигодував.
Тепер помилку треба виправляти. Важко, набагато важче, ніж в 80-х, але треба, конче необхідно.
"Пан Путін, ваш маніфест про вторгнення заснований на брехні. Російськомовні в Україні - не росіяни. І якщо ви не вірите мені, запитайте у ірландських членів цього парламенту, чи хочуть вони, щоб ними правили з Лондона просто тому, що вони говорять англійською." - депутат парламента ЕС
идёмте побьём его втроём!
-А если он нас побьёт!?
-А нас то за что!?
Господи, марять війною - і все.
Не навоюються ніяк, аніки-воїни.
На равных, это с какого ухя? В чем расейка равна со странами НАТО в целом и с США в частности? расейка готова вести диалог "на равных" с какой-то африканской страной 3-4 мира?