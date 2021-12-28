Чоловіка застрелили з пневматичного пістолета в Кропивницькому, підозрюваного затримали в Києві, - Нацполіція
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Поліцейські затримали громадянина, який спричинив поранення жителю Кропивницького. Пригода сталася 27 грудня близько 6 години ранку в обласному центрі.
Невідомий громадянин під час конфлікту з двома місцевими жителями здійснив кілька пострілів з пневматичної зброї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції. Поранення отримав 31-річний чоловік, який помер на місці до приїзду карети швидкої медичної допомоги.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, співробітників управління карного розшуку обласного главку та інших оперативних служб, введено в дію оперативний план "Сирена".
За кілька годин особу зловмисника та можливий напрямок його руху встановили.
Поліцейських Кіровоградщини та Головного управління Національної поліції в м. Київ, із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, затримали у столиці чоловіка, причетного до скоєння злочину, - 24-річного мешканця Кіровоградської області.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.
Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
Тут диды на лавочке рядом, говорят, шо нужно записать "проникающее ранение от инородного предмета, обнаруженного в теле в результате вскрытия, повлекшее последующую смерть." И токо еще нужно записать, шо вскрывали уже труп, шоб потом паталого-анатома не посадили...
А потом следак должен найти и установить орудие убийства. Потому как может быть и духовое ружье племени чуваку-попердаку... А могли и спицей вязальной убить, а потом в рану протолкнуть дробину от пистолета-флобера соседа-мента, если правильно следы заметать.
При пострілі з"являються порохові гази Цим вже займається наука "термодинаміка" "Гаюлій"! Ти ж людина з освітою Ти тут бачиш "вогонь"? Мені все більше здається що ти - ПТУшник з "Южнава Бутово"
ароче, академик Сен-Сира, введи на фиг у обиход и лексику украинской полиции термин "оружие, использующее достижения физики" шоб вы уже мозги не напрягали заглядывая в Википедию и конспекты ваших академий военно-президентских...
Давно, давно...
Свинцовые пращныепули с надписью «лови это», Греция, Афины, IV век до н. э.
Отакої! Век живи - век учись! И все равно дураком помрешь...
Так вот, я узнал про пращу и Давида с Голиафом, когда читать научился - 65 лет назад. И уже тогда с другом сделали и себе какие-то подобия пращ. Так шо ты, со своим заключением, перднул в очередной раз за общим столом.
А вот о том, что эти пращные снаряды называю "пулями" (от французского кажись ""boule", т.е. шар) узнал только вчера - после дисскуссии с таким хамом, как ты, отдохнул за чтением умных книг.
Так шо пока академик штабной... И утром себя проверяй, когда штаны одеваешь - той ли стороной вывернуты наружу. А то вместо лампас будет видна коричневая полоска между ягодицами!
И хоть ти и знал про пращные снаряды четверть столетия назад, но все равно умрешь дураком! Но хамоватым!
Так що не треба "боготворить" порох - пневматика теж має свою "нішу" Адже звичайний удар кулаком в груди (якщо він співпадає по амплітуді зі скороченням серцевого м"яза , приводить до його зупинки! )
З "травматом" взагалі "простіше" Постріл в голову може спричинить струс головного мозку , розрив судини і крововилив От вам і смерть! Були такі факти в реальності!
Шо могу сказать - выбор оружия свидетельствует о том, шо нападавший, вероятнее всего, не имел четко определенной цели убить потерпевшего. Следователя отправить на доучивание, с удержанием зарплаты и последующей переэкзаминацией. Начальнику следаков - выговор и жырную бонус на юудущее увольнение в размере 10%.
Иначе доживем то патрульных, которые писать не могут и составляют протокол на диктофон в Айфоне с последующей расшифровкой и стенографией в отделе. Хотя учительницы украинского языка получат второе дыхание для трудоустройства на пенсии. Тем более, они хорошо знают диалект и произношение своих бывших ученичков.
А вообще поражаюсь ограниченной фантазии самодеятельных киллеров - нет шоб пригласить чувака в гости, выпить, расслабить и закормить вареныками до смерти... Нет же ш - он бы еще спланировал швейной иглой заколоть до смерти!