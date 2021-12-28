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Чоловіка застрелили з пневматичного пістолета в Кропивницькому, підозрюваного затримали в Києві, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловіка застрелили з пневматичного пістолета в Кропивницькому, підозрюваного затримали в Києві, - Нацполіція

Поліцейські затримали громадянина, який спричинив поранення жителю Кропивницького. Пригода сталася 27 грудня близько 6 години ранку в обласному центрі.

Невідомий громадянин під час конфлікту з двома місцевими жителями здійснив кілька пострілів з пневматичної зброї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції. Поранення отримав 31-річний чоловік, який помер на місці до приїзду карети швидкої медичної допомоги.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, співробітників управління карного розшуку обласного главку та інших оперативних служб, введено в дію оперативний план "Сирена".

За кілька годин особу зловмисника та можливий напрямок його руху встановили.

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Поліцейських Кіровоградщини та Головного управління Національної поліції в м. Київ, із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, затримали у столиці чоловіка, причетного до скоєння злочину, - 24-річного мешканця Кіровоградської області.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+22
Я не "врублюся" : якщо "пневмат" - то до чого тут "вогнепальне поранення"?! Треба писать про "кульове" чи "травматичне"
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28.12.2021 00:29
+13
и что самое интересное что шваль голосовавшая за эту падаль зэленую никак не признается в ошибке-молчат как в рот влды набрали а то и отгавкиваются отбросы
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28.12.2021 01:03
+8
Что не сходится? В глаз попал или в висок и все сойдется.
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28.12.2021 01:32
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Я не "врублюся" : якщо "пневмат" - то до чого тут "вогнепальне поранення"?! Треба писать про "кульове" чи "травматичне"
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28.12.2021 00:29 Відповісти
Неа! Треба менять редактора)
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28.12.2021 00:35 Відповісти
з пневматики не може бути "умисне вбивство" в принципі.Попав, видно, не туди. А от чого в 6 ранку двоє київлян створили конфлікт - в статті ні слова!!! Скоріш за все, хлопець був змущений захищатись від двох. Знову однобоке характерне подання інформації : винен в Україні лише той, хто намагається захиститись навть таким несмертельним способом як пневматика.
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28.12.2021 06:08 Відповісти
Кстати, не хочу никого обидеть, но менты скорее всего тоже так напишут в отчетах.)))
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28.12.2021 00:41 Відповісти
Это у представитей пресс-службы нацполиции надо спросить, они так написали
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28.12.2021 00:58 Відповісти
Передрукували з місцевих новин. Деяки пишуть про травматичну зброю. А та відноситься до вогнепальної.
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28.12.2021 08:50 Відповісти
А я думаю, цитировали местного участкового, после утреннего противошокового пива...
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28.12.2021 10:32 Відповісти
Праффессор, а кульове бывает невогнепальным? На него шо, бетонну куля диаметром в два метра накатили и получилось кульове-компресионне?
Тут диды на лавочке рядом, говорят, шо нужно записать "проникающее ранение от инородного предмета, обнаруженного в теле в результате вскрытия, повлекшее последующую смерть." И токо еще нужно записать, шо вскрывали уже труп, шоб потом паталого-анатома не посадили...
А потом следак должен найти и установить орудие убийства. Потому как может быть и духовое ружье племени чуваку-попердаку... А могли и спицей вязальной убить, а потом в рану протолкнуть дробину от пистолета-флобера соседа-мента, если правильно следы заметать.
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28.12.2021 09:46 Відповісти
Пневма́тика (от греч. πνεῦμα - дыхание, дуновение, дух) - раздел физики[1], изучающий равновесие и движение газов, а также посвящённый машинам, механизмам и устройствам использующим разность давления газа (воздуха) для своей работы.
При пострілі з"являються порохові гази Цим вже займається наука "термодинаміка" "Гаюлій"! Ти ж людина з освітою Ти тут бачиш "вогонь"? Мені все більше здається що ти - ПТУшник з "Южнава Бутово"
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28.12.2021 09:59 Відповісти
Не, мое ПТУ было чуть левее - в Восточном Бутово, если ты помнишь. Рядом с твоим интернатом-академией для умственно-отсталых, желающих поумнеть.
ароче, академик Сен-Сира, введи на фиг у обиход и лексику украинской полиции термин "оружие, использующее достижения физики" шоб вы уже мозги не напрягали заглядывая в Википедию и конспекты ваших академий военно-президентских...
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28.12.2021 10:29 Відповісти
Для стратегов уточняю - левее, это если лицом на Север, т.е. там куда смотрит стрелка компаса, а не куда вы к бабам ходите...
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28.12.2021 10:30 Відповісти
Блин, признаю пробел мозгов! Оказывает были пули, которые не выстреливались из ствола...
Давно, давно...
Свинцовые пращныепули с надписью «лови это», Греция, Афины, IV век до н. э.

Отакої! Век живи - век учись! И все равно дураком помрешь...
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28.12.2021 19:25 Відповісти
Пшёл на*** Дурнем жив -дурнем вмреш! Я про ці пращні снаряди знав ше чверть століття тому!!!
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28.12.2021 19:38 Відповісти
Да блин. Дебилы вообще-то славятся тем, что принимают решения не подумав. Или подумают, но совсем не о том, о чем нужно думать.
Так вот, я узнал про пращу и Давида с Голиафом, когда читать научился - 65 лет назад. И уже тогда с другом сделали и себе какие-то подобия пращ. Так шо ты, со своим заключением, перднул в очередной раз за общим столом.
А вот о том, что эти пращные снаряды называю "пулями" (от французского кажись ""boule", т.е. шар) узнал только вчера - после дисскуссии с таким хамом, как ты, отдохнул за чтением умных книг.
Так шо пока академик штабной... И утром себя проверяй, когда штаны одеваешь - той ли стороной вывернуты наружу. А то вместо лампас будет видна коричневая полоска между ягодицами!
И хоть ти и знал про пращные снаряды четверть столетия назад, но все равно умрешь дураком! Но хамоватым!
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30.12.2021 10:14 Відповісти
Ой "Гаюлій"! Як же ти стараєшся "з штанів вискочить" щоб "відмазаться" І плюєшся і лайном кидаєшся І нічого не виходить - розуму тобі це все одно не додає
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30.12.2021 10:44 Відповісти
Пневмат, пистолет, зимой.... очень нереально выглядит.
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28.12.2021 00:42 Відповісти
якщо в око влучив - реально
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28.12.2021 08:58 Відповісти
Чому? При точному (навіть випадковому) попаданні в око куля з "пневматики" може потрапить у життєво важливий орган - мозок Так само як постріл з близької відстані (при сильному "пневматі") може проламать скроневу кістку А може просто прорвать важливу артерію У мене самого пневматика на 4,5 мм "на виході" має 305 м/сек У радянського ПМ куля "на виході" - 315 м/сек ЇЇ убивча сила - лише в масі кулі! А у деяких "Діан" пневматичних швидкість кулі "на виході" досягає 340-360 м/сек!!! У часи наполеонівських війн австрійці вибивали обслугу французьської артилерії снайперським вогнем з гвинтівок саме пневматичних! (Жаль - їх було дуже мало)
Так що не треба "боготворить" порох - пневматика теж має свою "нішу" Адже звичайний удар кулаком в груди (якщо він співпадає по амплітуді зі скороченням серцевого м"яза , приводить до його зупинки! )
З "травматом" взагалі "простіше" Постріл в голову може спричинить струс головного мозку , розрив судини і крововилив От вам і смерть! Були такі факти в реальності!
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28.12.2021 09:46 Відповісти
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28.12.2021 00:52 Відповісти
и что самое интересное что шваль голосовавшая за эту падаль зэленую никак не признается в ошибке-молчат как в рот влды набрали а то и отгавкиваются отбросы
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28.12.2021 01:03 Відповісти
'Чєлавєк состоялся, он нєордінарєн"))
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28.12.2021 08:11 Відповісти
Убил из пневматической пукалки? Что-то здесь не сходится.
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28.12.2021 01:05 Відповісти
Что не сходится? В глаз попал или в висок и все сойдется.
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28.12.2021 01:32 Відповісти
Не, он как в случае с Кащеем Бессмертным - выстрелил дробинкой в яйцо, которое вылезло из уточки, которую нес убиенный под мышкой с базара...
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28.12.2021 09:31 Відповісти
Насколько я помню, из травмата рекомендуется стрелять не ближе 3 метров. Видимо, дистанции ближе чреваты серьезными травмами или летально
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28.12.2021 06:31 Відповісти
пневматика- это не травмат, травмат - огнестрел
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28.12.2021 07:25 Відповісти
Флобер пневмат , а принцип огнестрела , плюс в патрон подсыпал пороху чуток и газоблок пробивает ( но это уже статья ).
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28.12.2021 09:03 Відповісти
А что же за конфликт такой?? Возможно двое злодеев убивали человека, а он защищал свою жизнь, как мог!
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28.12.2021 02:12 Відповісти
ну да, украинец должен спокойно наблюдать, как ему ломают челюсть и отбивают внутренности и подбадривать убийц, иначе ему светит 15!!! лет.
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28.12.2021 07:28 Відповісти
Просто захищався, і сплив аж в Києві.
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28.12.2021 13:18 Відповісти
Вполне вероятно добрые соседи пришли требовать оплаты чересчур большой коммунальной задолженности.Подобный случай был в Киеве, там э должник расстрелял пришельцев из автомата.
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28.12.2021 07:35 Відповісти
Это что-же за пневмат такой ,ну разве что в глаз попал ...
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28.12.2021 08:09 Відповісти
В глаз так просто не убьешь - это нужно попаст в сосуд, который соединяет глаз с кровеносной системой и вызвать тромб. И потом пару часов сидеть на жертве и крепко ее держать, шоб он умер от тромба, а не расшиб себе голову об асфальт, вырываясь от тромба...
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28.12.2021 09:54 Відповісти
до 15 лет) за что)рыги и коломойша то гуляют..
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28.12.2021 09:21 Відповісти
Ахренеть! Криминальных репортеров в Украине вывели как профнепригодных...
Шо могу сказать - выбор оружия свидетельствует о том, шо нападавший, вероятнее всего, не имел четко определенной цели убить потерпевшего. Следователя отправить на доучивание, с удержанием зарплаты и последующей переэкзаминацией. Начальнику следаков - выговор и жырную бонус на юудущее увольнение в размере 10%.
Иначе доживем то патрульных, которые писать не могут и составляют протокол на диктофон в Айфоне с последующей расшифровкой и стенографией в отделе. Хотя учительницы украинского языка получат второе дыхание для трудоустройства на пенсии. Тем более, они хорошо знают диалект и произношение своих бывших ученичков.
А вообще поражаюсь ограниченной фантазии самодеятельных киллеров - нет шоб пригласить чувака в гости, выпить, расслабить и закормить вареныками до смерти... Нет же ш - он бы еще спланировал швейной иглой заколоть до смерти!
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28.12.2021 09:28 Відповісти
Блин, а из кого партизан вербовать, если они на бой скоро будут с рогаткой китайской ходить!
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28.12.2021 09:33 Відповісти
Перечитал снова этот бред... Похоже менты кроме 115 статьи других не знают. впаривают сразу ее! А потом берут бутылку и едут к адвокату Зяме посоветоваться...
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28.12.2021 09:51 Відповісти
Пневматы бывают разные - Javelin тоже первые пять метров от ствола является пневматом. И ракета Трайдент, пока из воды не выйдет тоже пневмат...
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28.12.2021 09:56 Відповісти
Походу Флобер
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28.12.2021 10:40 Відповісти
 
 