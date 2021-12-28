Чоловіка застрелили з пневматичного пістолета в Кропивницькому, підозрюваного затримали в Києві, - Нацполіція

Поліцейські затримали громадянина, який спричинив поранення жителю Кропивницького. Пригода сталася 27 грудня близько 6 години ранку в обласному центрі.

Невідомий громадянин під час конфлікту з двома місцевими жителями здійснив кілька пострілів з пневматичної зброї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції. Поранення отримав 31-річний чоловік, який помер на місці до приїзду карети швидкої медичної допомоги.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, співробітників управління карного розшуку обласного главку та інших оперативних служб, введено в дію оперативний план "Сирена".

За кілька годин особу зловмисника та можливий напрямок його руху встановили.

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Поліцейських Кіровоградщини та Головного управління Національної поліції в м. Київ, із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, затримали у столиці чоловіка, причетного до скоєння злочину, - 24-річного мешканця Кіровоградської області.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.