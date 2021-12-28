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Голова Кабінету президента Польщі Шрот про війська РФ біля кордонів України: "Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Кабінету президента Польщі Шрот про війська РФ біля кордонів України:

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує Україну, коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою.

Про це сказав в ефірі Третього каналу Польського радіо голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Дуда отримує інформацію на тему ситуації на українсько-російському кордоні. Ця інформація надходить як від польських служб, так і від союзників Польщі.

Гість Третього каналу Польського радіо підкреслив, що ситуація - серйозна, а Польща тісно співпрацює з Україною.

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"Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна. Ми тісно співпрацюємо з Україною. Перед святами президент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Найближчим часом - це не останні контакти, співпраця є дуже інтенсивною. Президент дуже підтримує Україну, коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою", - уточнив Шрот.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Приходить, карочє, Зєлєнскій до воріт Раю, а там Петро
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28.12.2021 02:09
+3
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28.12.2021 01:03
+2
Порошенко пояснює, що "Потрібно сформувати потужну позицію союзників України на переговорах з ******". П'ятий президент нагадав, що ворогом для усієї України залишається *****

Тільки потужно сформована позиція змусить президента Росії путіна не уникати перемовин. Про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Ларисі Губіній.
"Ми зробимо Вашингтонський формат, ми зробимо Женевський формат, ми зробимо Будапештський формат. Це божевілля. Проблема не в місті, проблема не в форматі, проблема в тому, щоб ти сформував дуже потужну позицію, яка не дасть Путіну уникнути проведення переговорів. Пан Зеленський для мене лише опонент, а для України ворог - Путін. Не бійтеся Путіна і не вірте Путіну", - заявив Порошенко.

Повну версію інтерв'ю п'ятого Президента України Петра Порошенка дивіться у вівторок 28 грудня о 19:40 в програмі Лариси Губіної "Дійові особи" на 5-му каналі.
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28.12.2021 02:26
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28.12.2021 01:03 Відповісти
Батьком можна назвати лише одну людину - свого батька.
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28.12.2021 01:50 Відповісти
Приходить, карочє, Зєлєнскій до воріт Раю, а там Петро
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28.12.2021 02:09 Відповісти
Стоїть біля воріт і проситься, цукерками спокушає, каже, шо він же тьоска.
А його не пускають.
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28.12.2021 14:08 Відповісти
Ти щось чув про метафору?
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28.12.2021 06:50 Відповісти
Я чув про тих, що ліплять ідола при найменшій можливості. Шоб був. Бо як же без ідола.
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28.12.2021 14:06 Відповісти
Україна це не ідол, а моя батькивщина, яку я буду захищати до останнього москаля. А Степан Андрійович це один з героїв моєї батькивщини, який поклав життя за те, щоб я жив. Це не ідолопоклонство, а шана й повага до людини, яка боролася до самої смерті. Бандера не єдиний герой, їх багато, але якщо русняві таргани бояться саме його, то саме це ім'я повинно звучати у патріотичних піснях. Нехай бояться, брудні пацюки. То в чому твоя проблема, злякався страшних бандерівців?
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28.12.2021 21:16 Відповісти
Не вважаю Бандеру героєм. Це тоталітарний вождь, який відкидав ідею демократії і пропагував перевагу лише нації, а не патріотизму, порядності, розуму і народовладдя (грецькою "демократія"). Легенди, що хтось його боявся - смішні. КГБ вчинило його вбивство з тією ж метою, що й ******* пробу вбивства "Новічком" в Британії: показати Заходу свої "технологічні досягнення" у вбивствах. Лапотна Росія постійно лізе зі шкіри, щоб переконати, що вона ніби не лапотна. Бандера був паперовою мішенню у тирі. Як Скрипалі. Жодної загрози для совка він не являв. Він був навіть в свій час в певній мірі корисним для них, бо організував замах на польського міністра. Кращого подарунка для КГБ тоді важко було уявити - про теракт тоді написали всі совєцькі газети як про "освободітєльную борьбу украинцев Галіціі протів панской польші". А потім, в 1939 році,по домовленості з Гітлером Сересер пішов "на допомогу" галичанам... І Гітлер вдарив з другої сторони.
Тому, розглядаючи Бандеру, треба оцінити наслідки його діяльності в цілому. Вони негативні. І ніхто мене не переконає в протилежному.
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28.12.2021 21:49 Відповісти
"Тоталітарний вождь"? Ти нічого не наплутав? )))
Все життя він виношував ідею вільної України, а не тоталітарної держави, такої як СРСР або Нацистська Германія, з якими він і боровся.
А про те, що Бандеру не бояться, це ти вигадуєш. Степан Андрійович багато років як помер, а росіян від одного його прізвища трусить від страху досі. Рекомендую подивитися лекцію у МГИМО Валерія Солов'я російського історика, аналітика та публіциста, десь за 2014-2015 рік, там він достатньо точно визначає чому саме Бандера, а не Шухевич чи Теліга, став для росіян, як ти пишеш ідолом, точніше анти-ідолом. І як саме російські ЗМІ розкрутили українського національного героя.
І якщо ти вважаєш, що Бандера такий поганий, то чому на західній Україні, а тепер вже й по всій країні, його та УПА вшановують як героїв, а Леніна, Сталіна, КДБ, Червону армію, та інших катів ненавидять?
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29.12.2021 04:11 Відповісти
Саме тоталітарний, бо давав наказ вбивати українців, колег по ОУН, які не поділяли його поглядів. Такий собі мікро-Сталін.
Я вже писав, що "страх перед Бандерою" - це вигадка, міф. Пам'ятники йому ставлять там, де вчора ставили пам'ятники Лєніну, бо ви просто не можете без ідола.
Безперечно, він говорив про вільну Україну і присвятив цьому своє життя. Але добивався цього терором, авторитаризмом, вбивством, в тому числі своїх колег.
І на цьому крапка.
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29.12.2021 14:40 Відповісти
Зрозуміло. Ти не здатний оцінити ідею, а осуджуєш саме людину Бандеру як індивідуум, а не як видатного діяча, та не його вклад у створення України. Це теж саме, що казати що, скажімо, Пушкін був поганим стрільцем та напів мавром, тому його не слід сприймати як видатного російського письменника, або Черчилль був алкоголіком, тому він не заслуговує на увагу. Оціни саму ідею, що він доносив, яка спрацювала. Україна є, існує і нікуди не зникне.
А те що страх перед Бандерою у росіян на підсвідомому рівні, це правда. Я тобі навіть написав що подивитися, для розуміння страху росіян перед прізвищем Бандера. Росіяни, у своїй більшості, це тупі, забиті, дурнуваті маргінали, виховані телевізором, які ніколи не відчували і не розуміли свободи. Воля для них - це все те що не в'язниця. Коли цьому стаду дикунів кожного дня телевізор розповідає що Бандера такий страшний, а Україну захопили жахливі бандерівці, то росіян охоплює тваринний страх. То чому б і не підіграти їх емоціям? Абсолютно підтримую встановлення пам'ятників Степану Андрійовичу.
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29.12.2021 22:13 Відповісти
давав наказ вбивати українців, колег по ОУН
 А можеш про це детальніше? Ніколи такого не чув.
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30.12.2021 02:02 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/30798456.html
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03.01.2022 07:34 Відповісти
За твоїм посиланням нема ані слова про те, що Бандера дав наказ вбивати українців колег з ОУН. То в тебе фантазія розігралася?
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03.01.2022 08:56 Відповісти
Куди там твоїй вбогій фантазії до реалій.
Там написано, що братовбивство при розколі ОУН забрало до 800 людей. Тобто, в ОУН вбивали без наказу вождя?
Повний абсурд.
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03.01.2022 13:31 Відповісти
Ти навіть прочитати неспроможний. Цитата:

- Наскільки кривавим було протистояння?

- Цифри про 200-800 осіб вбитих часто перебільшені.

Тобто, людина пише, що інформацію про вбитих не підтверджено взагалі. Чи може в тебе є посилання на задокументовані факти загибелі членів ОУН(М) за наказом Бандери? Я про такі не чув. То це тільки твоя уява та вигадки. До того ж, ОУН(М) та ОУН(Б) стали різними організаціями, які ж вони колеги? Мельниковці працювали на Гестапо та здавали бандерівців німцям, так по-твоєму вчиняють колеги?
Бандера 100% не віддавав наказів на вбивство колег українців ні по ОУН(Б), ні по, зовсім не колегам, з ОУН(М), це бездоказовий наклеп.
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04.01.2022 01:43 Відповісти
Мене не цікавить ця тема. Мені цілком достатньо тієї інформації, що я маю.
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04.01.2022 02:27 Відповісти
Ага, бачу що ти не в темі, можеш тільки ярлики навішувати безапеляційно та бездоказово.
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04.01.2022 21:01 Відповісти
Мене не цікавлять надумані квазіісторичні теми, рясно присмачені міфами і легендами.
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08.01.2022 22:32 Відповісти
То навіщо ти приписуєш людям те, чого вони не робили?
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10.01.2022 18:42 Відповісти
Польща купила 32 літаки F-35. На жаль, вони прибудуть не так швидко, як хотілося б.
64 такі самі літаки придбала Фінляндія. Формально ця країна не член НАТО. Формально.
Треба нагадати, що даний універсальний бойовий літак в стані транспортувати як конвенціональну, так і керовану ядерну зброю всередині корпусу, на надзвуковій швидкості.
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28.12.2021 02:00 Відповісти
ЗЕчмошник недоношенный, спать ложись, утренюю дойку наркомана проспишь.
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28.12.2021 02:16 Відповісти
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28.12.2021 02:15 Відповісти
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28.12.2021 02:20 Відповісти
Після слів я голосувала і агітувала за *************, можна не слухати і не дивитися!
https://twitter.com/herooftheday10/status/1475475440378822663
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28.12.2021 02:41 Відповісти
Порошенко пояснює, що "Потрібно сформувати потужну позицію союзників України на переговорах з ******". П'ятий президент нагадав, що ворогом для усієї України залишається *****

Тільки потужно сформована позиція змусить президента Росії путіна не уникати перемовин. Про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Ларисі Губіній.
"Ми зробимо Вашингтонський формат, ми зробимо Женевський формат, ми зробимо Будапештський формат. Це божевілля. Проблема не в місті, проблема не в форматі, проблема в тому, щоб ти сформував дуже потужну позицію, яка не дасть Путіну уникнути проведення переговорів. Пан Зеленський для мене лише опонент, а для України ворог - Путін. Не бійтеся Путіна і не вірте Путіну", - заявив Порошенко.

Повну версію інтерв'ю п'ятого Президента України Петра Порошенка дивіться у вівторок 28 грудня о 19:40 в програмі Лариси Губіної "Дійові особи" на 5-му каналі.
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28.12.2021 02:26 Відповісти
Врагом Украины был и остается любовник ***** - зеленое чмо.
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28.12.2021 02:28 Відповісти
я лично наблюдаю новое течение в истории дипломатии - петля зеленского. Суть проста-следы у бундестага, возле Капитолия и Белого дома, в Варшаве и Вильнюсе, даже в Оттаве наследил, А Даунинг-Стрит и Бейкер Стрит вообще родной дом. И главное услышать от него только первый абзац, потому что дальше ..... (вся сила в Ермаке)
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28.12.2021 06:17 Відповісти
Польше за поддержку - респект !
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28.12.2021 06:36 Відповісти
"Ситуация серьезная" - а то.
Особенно на фоне вот этого сообщения:

'По данным GSA Platform, уже восьмой день подряд «Газпром» не бронирует транзитные мощности на следующий день. Это происходит из-за отсутствия заявок от европейских клиентов. О том, что на вторник мощности также не забронированы стало известно в понедельник, 27 декабря.

На фоне таких сообщений миф о «замерзающей Европе» выглядит достаточно неубедительно. Причина отсутствия поставок газа в Европу - отсутствие спроса."
https://newsland.com/community/1003/content/prichina-otsutstviia-postavok-gaza-v-evropu-otsutstvie-sprosa/7527904
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28.12.2021 08:57 Відповісти
Серьезная. Но Пуйло таки и зассало атаковать на Католическое рождество. Думаю до конца отопительного сезона не нападет. А там всем полегчает и план Шатун закончится до следующего отопительного сезона. Запад сами себя обхитрили с третьим энергопакетом. Беда, но что поделать.
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28.12.2021 09:47 Відповісти
 
 