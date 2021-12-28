Голова Кабінету президента Польщі Шрот про війська РФ біля кордонів України: "Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна"
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Президент Польщі Анджей Дуда підтримує Україну, коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою.
Про це сказав в ефірі Третього каналу Польського радіо голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Дуда отримує інформацію на тему ситуації на українсько-російському кордоні. Ця інформація надходить як від польських служб, так і від союзників Польщі.
Гість Третього каналу Польського радіо підкреслив, що ситуація - серйозна, а Польща тісно співпрацює з Україною.
"Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна. Ми тісно співпрацюємо з Україною. Перед святами президент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Найближчим часом - це не останні контакти, співпраця є дуже інтенсивною. Президент дуже підтримує Україну, коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою", - уточнив Шрот.
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А його не пускають.
Тому, розглядаючи Бандеру, треба оцінити наслідки його діяльності в цілому. Вони негативні. І ніхто мене не переконає в протилежному.
Все життя він виношував ідею вільної України, а не тоталітарної держави, такої як СРСР або Нацистська Германія, з якими він і боровся.
А про те, що Бандеру не бояться, це ти вигадуєш. Степан Андрійович багато років як помер, а росіян від одного його прізвища трусить від страху досі. Рекомендую подивитися лекцію у МГИМО Валерія Солов'я російського історика, аналітика та публіциста, десь за 2014-2015 рік, там він достатньо точно визначає чому саме Бандера, а не Шухевич чи Теліга, став для росіян, як ти пишеш ідолом, точніше анти-ідолом. І як саме російські ЗМІ розкрутили українського національного героя.
І якщо ти вважаєш, що Бандера такий поганий, то чому на західній Україні, а тепер вже й по всій країні, його та УПА вшановують як героїв, а Леніна, Сталіна, КДБ, Червону армію, та інших катів ненавидять?
Я вже писав, що "страх перед Бандерою" - це вигадка, міф. Пам'ятники йому ставлять там, де вчора ставили пам'ятники Лєніну, бо ви просто не можете без ідола.
Безперечно, він говорив про вільну Україну і присвятив цьому своє життя. Але добивався цього терором, авторитаризмом, вбивством, в тому числі своїх колег.
І на цьому крапка.
А те що страх перед Бандерою у росіян на підсвідомому рівні, це правда. Я тобі навіть написав що подивитися, для розуміння страху росіян перед прізвищем Бандера. Росіяни, у своїй більшості, це тупі, забиті, дурнуваті маргінали, виховані телевізором, які ніколи не відчували і не розуміли свободи. Воля для них - це все те що не в'язниця. Коли цьому стаду дикунів кожного дня телевізор розповідає що Бандера такий страшний, а Україну захопили жахливі бандерівці, то росіян охоплює тваринний страх. То чому б і не підіграти їх емоціям? Абсолютно підтримую встановлення пам'ятників Степану Андрійовичу.
А можеш про це детальніше? Ніколи такого не чув.
Там написано, що братовбивство при розколі ОУН забрало до 800 людей. Тобто, в ОУН вбивали без наказу вождя?
Повний абсурд.
- Наскільки кривавим було протистояння?
- Цифри про 200-800 осіб вбитих часто перебільшені.
Тобто, людина пише, що інформацію про вбитих не підтверджено взагалі. Чи може в тебе є посилання на задокументовані факти загибелі членів ОУН(М) за наказом Бандери? Я про такі не чув. То це тільки твоя уява та вигадки. До того ж, ОУН(М) та ОУН(Б) стали різними організаціями, які ж вони колеги? Мельниковці працювали на Гестапо та здавали бандерівців німцям, так по-твоєму вчиняють колеги?
Бандера 100% не віддавав наказів на вбивство колег українців ні по ОУН(Б), ні по, зовсім не колегам, з ОУН(М), це бездоказовий наклеп.
64 такі самі літаки придбала Фінляндія. Формально ця країна не член НАТО. Формально.
Треба нагадати, що даний універсальний бойовий літак в стані транспортувати як конвенціональну, так і керовану ядерну зброю всередині корпусу, на надзвуковій швидкості.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1475475440378822663
Тільки потужно сформована позиція змусить президента Росії путіна не уникати перемовин. Про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Ларисі Губіній.
"Ми зробимо Вашингтонський формат, ми зробимо Женевський формат, ми зробимо Будапештський формат. Це божевілля. Проблема не в місті, проблема не в форматі, проблема в тому, щоб ти сформував дуже потужну позицію, яка не дасть Путіну уникнути проведення переговорів. Пан Зеленський для мене лише опонент, а для України ворог - Путін. Не бійтеся Путіна і не вірте Путіну", - заявив Порошенко.
Повну версію інтерв'ю п'ятого Президента України Петра Порошенка дивіться у вівторок 28 грудня о 19:40 в програмі Лариси Губіної "Дійові особи" на 5-му каналі.
Особенно на фоне вот этого сообщения:
'По данным GSA Platform, уже восьмой день подряд «Газпром» не бронирует транзитные мощности на следующий день. Это происходит из-за отсутствия заявок от европейских клиентов. О том, что на вторник мощности также не забронированы стало известно в понедельник, 27 декабря.
На фоне таких сообщений миф о «замерзающей Европе» выглядит достаточно неубедительно. Причина отсутствия поставок газа в Европу - отсутствие спроса."
https://newsland.com/community/1003/content/prichina-otsutstviia-postavok-gaza-v-evropu-otsutstvie-sprosa/7527904