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За програмою "єПідтримка" українці вже придбали понад 100 тис. квитків на поїзди, - Укрзалізниця

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За програмою

З моменту початку виплат коштів від держави вакцинованим українцям на спеціальні картки за програмою "єПідтримка" пасажири здійснили понад 100 тисяч транзакцій, купуючи квитки на потяги.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Укрзалізниці.

"За час дії програми станом на зараз пасажири витратили на залізничні квитки більше 42 млн гривень. Середній чек однієї транзакції складає 420 грн",- зазначається в повідомленні.

Пресслужба нагадує, що для отримання спеціальної картки за програмою "єПідтримка" в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок "Дія". У розділі "Послуги" застосунку треба знайти й активувати послугу "єПідтримка", обравши банк для виплати. Отримані кошти можна витратити впродовж 4 місяців на подорожі, спорт або відвідування культурних закладів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже 6,5 млн українців скористалися програмою єПідтримка, - Кабмін

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
Это какраз те, кому все равно с какой стороны принимать. Они бы и тысячу ***** приняли. Деньги ж не пахнут.

Так почему бы не тысячу ЗЕ...
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28.12.2021 02:06
+3
Хуже русни только ЗЕбанаты!
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28.12.2021 02:24
+3
Ми перебуваємо на фінальній стадії агонії зеленої влади. Зеленський буде сидіти!
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28.12.2021 02:47
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Это какраз те, кому все равно с какой стороны принимать. Они бы и тысячу ***** приняли. Деньги ж не пахнут.

Так почему бы не тысячу ЗЕ...
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28.12.2021 02:06 Відповісти
Хуже русни только ЗЕбанаты!
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28.12.2021 02:24 Відповісти
Тілько так!!!
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28.12.2021 07:03 Відповісти
Не має в світі нічого огиднішого від порохоботів.
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28.12.2021 09:04 Відповісти
Не хуже. Они из одного говна слеплены.
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28.12.2021 09:40 Відповісти
Ми перебуваємо на фінальній стадії агонії зеленої влади. Зеленський буде сидіти!
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28.12.2021 02:47 Відповісти
На пару з баригою.
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28.12.2021 04:57 Відповісти
Очень на это надеюсь
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28.12.2021 08:31 Відповісти
А как критиковали,а как деньги дали то все взяли
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28.12.2021 06:57 Відповісти
Так, але з сльозами на очах )))
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28.12.2021 07:10 Відповісти
І де тут підтримка малого бізнесу, найбільш постраждалого від локдауну? Кошти із бюджету повернулись до бюджету
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28.12.2021 07:18 Відповісти
Фишка в другом. Не каждый билет стоит 1000 грн, допустим 501 грн в одну сторону. На оставшиеся 499 ты уже билет обратно не купишь. Не хватает средств. А через 4 месяца деньги списываются х.з. куда. Это обычная схема по распилу бюджета.
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28.12.2021 09:02 Відповісти
Kaкая жуткая бредятина.
При Леониде Ильиче билеты продавались просто в кассе, за наличку. Всем было глубоко по барабану: кто ты, куда едешь, и зачем.
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28.12.2021 09:55 Відповісти
 
 