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Двох українських воїнів поранено в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 10 разів відкривав вогонь, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двох українських воїнів поранено в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 10 разів відкривав вогонь, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 28 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"В напрямку НЬЮ-ЙОРКУ противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу НОВОЗВАНІВКИ окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси. Неподалік ГНУТОВОГО російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17. В районі НОВОЛУГАНСЬКОГО ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу МАР’ЇНКИ з мінометів калібру 120 мм. На околицях КРАСНОГОРІВКИ та ТРАВНЕВОГО, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів. На Луганщині, поблизу населеного пункту ЛОБАЧЕВЕ, противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - розповіли в штабі ООС.

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"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Станом на 7 годину ранку, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі ООС.
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Найшвидшого одужання пораненим захисникам.
Горіть у пеклі москалі !!!
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28.12.2021 08:09 Відповісти
Черговий борт( МІ-2) іпанувся в **********, хоч щось позитивне. Нашим лопцям, як найшвидшого одужання!!!
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28.12.2021 08:38 Відповісти
Святкове перимир!я ?! Це ціна домовленостей з расєїю !
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28.12.2021 08:45 Відповісти
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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28.12.2021 10:56 Відповісти
Повідомлення про поранених і загиблих на фронті проходять по ЗМІ включно з Г+Г тільки вранці, коли люди майже не дивляться телебачення і новини. Зате ввечері про це не згадають. Адже це було вже зранку, а подія сталася, як правило, вночі. Отаке масштабне пересмикування фактів на догоду Сцикуну.
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28.12.2021 11:12 Відповісти
І ввечері про це не скажуть ні слова.
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28.12.2021 11:30 Відповісти
где хермак? где его перемирие?
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28.12.2021 11:59 Відповісти
Захисникам України швидкого одужання!
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28.12.2021 16:08 Відповісти
 
 