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Дві дози COVID-вакцини Pfizer та Moderna діють на "Омікрон" слабше, ніж на "Дельту", - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Дві дози COVID-вакцини Pfizer та Moderna діють на

Японські вчені у перебігу досліджень виявили, що дві дози COVID-вакцин Pfizer і Moderna значно менш ефективні проти штаму "Омікрон", аніж проти "Дельти".

Таку інформацію оприлюднило агентство NHK, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Група фахівців під керівництвом професора Катаяма Кадзухіко з Університету Кітасато виміряла рівні нейтралізуючих антитіл у культивованих клітинах, взятих зі зразків крові дванадцяти осіб, які пройшли повну вакцинацію… Шість зразків були взяті у людей, які отримали дві дози вакцини Pfizer, решта шість - у тих, хто вакцинувався препаратом Moderna", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рівні антитіл у зразках, узятих у людей, вакцинованих три місяці тому препаратом Pfizer, проти варіанта "Омікрон" були в середньому на 72% нижчі, ніж рівні проти варіанта "Дельта". Рівні у зразках тих, хто три місяці тому отримав другу дозу вакцини Moderna, були в середньому нижчими на 82%.

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Утім, за словами професора, який очолює групу дослідників, результати цього лабораторного експерименту не означають, що вакцини неефективні проти "Омікро"н-штаму.

При цьому, додає NHK, Катаяма закликав тих, хто повністю пройшов вакцинацію, продовжувати дотримуватися основних заходів профілактики інфекції.

Як повідомлялося, науковці Гонконгу опублікували дослідження, в якому йдеться про те, що три дози COVID-вакцини CoronaVac, виробленої китайською компанією Sinovac, не продукують достатньо антитіл для боротьби з "Омікроном".
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Топ коментарі
+13
побольше вакцин,ещё побольше,иначе сдохнете,скот должен быть послушен и стоять в стойле,
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28.12.2021 07:58
+12
В стране,где высокие чиновники заявляют, что сведения о прививках не являются медицинской тайной,но никто не видел не их сертификатов,никто не знает сколько бустеров они укололи себе...
В стране,где из того количества привитых официально,у половины левые сертификаты, но ничего не происходит и не мрут согласно вашим страшилкам...В стране, где врачи бегут от вакцинаций, и по знакомству рассказывают,что на самом деле происходит и отговаривают от прививок...В стране, где нет доверия к властям, которые ежечасным враньем дискредитировали всех и вся, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПАНДЕМИИ, такой как вы рисуете, иначе бы за три осенних месяца, в условиях разваленной медицины, в Украине уже осталось бы 25-30 процентов населения!
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28.12.2021 07:56
+12
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28.12.2021 08:53
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Вколовся "короноваком" і порядок.
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28.12.2021 07:36 Відповісти
Который как раз и так наименее эффективный, а против нового штамма так и вообще практически не действует. Это уже вакцина на уровне фуфломицинов. Вообще в борьбе меча и щита в исторической перспективе всегда побеждает меч, так что верующие во всемогущественные вакцины и лекарства могут расслабиться и получать удовольствие от процесса. Ждем какую-нибудь "пси" или "омегу", которая будет ещё более заразной, но ещё менее смертельной. Которая вытеснит все остальные штаммы, да так и останется с нами на уровне легких эпидемий, происходящих каждые три месяца. Хорошего мало, на самом деле, даже "малосмертельный и неопасный" грипп ежегодно уносит жизни не одной сотни тысяч человек, но на него мы точно уже давно забили. Потому что "вакцина против гриппа", которая действует в лучшем случае в одном случае из трех для большинства населения кажется пустой забавой. Сходить к бабке-шептухе "вывести порчу" этому "населению" не кажется пустой забавой, хоть там и эффект ещё куда меньше, но что делать, другого "населения" у нас нет.
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28.12.2021 07:56 Відповісти
Против нового штама нужна новая вакцина
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28.12.2021 08:13 Відповісти
каждому ! (c)
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28.12.2021 08:48 Відповісти
Щотижня )
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28.12.2021 10:24 Відповісти
Судя по росту дерева мутаций короны, твои слова недалеки от истины. Идея об "универсальной вакцине от всех штаммов" уже потерпела крах, теперь надо осознать и принять истину, что коронавирус теперь навсегда с нами, и будет потихоньку подкашивать население, что бы мы тут не делали. И, либо мы привыкнем к тому, что надо ходить в масках и мыть руки, либо к тому, что корона будет основной причиной смерти у людей. Либо и к тому, и к тому одновременно.
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28.12.2021 19:16 Відповісти
Можливо з часом вірулентність коронавірусу знизиться у нових штамах і будемо мати сезонний грип 2.0
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28.12.2021 19:40 Відповісти
Нет, не снизится и это не будет "сезонный грипп". Корона вообще никак не привязана к погоде, темпы роста заболеваемости примерно одинаковы в обоих полушариях, болеют одинаково что в холодной Канаде, что в жарких Арабских Эмиратах. Вот у гриппа это не так, эпидемии гриппа четко привязаны под сырую холодную погоду. С короной будет скорее как с чумкой у домашних животных, периодически целыми городами все будут уходить болеть на пару недель.

У тебя никогда домашней кошки не было? Вот кошки мрут от коронавируса (другого, не ковида). Даже если никогда из дома не выходят. Достаточно, чтобы ты походил в обуви по следам больного животного, а потом этой же обувью потоптался на коврике возле входной двери. А кошки на них обожают ждать своих хозяев. И всё...
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29.12.2021 03:23 Відповісти
Все, облегчился? Полегчало?
У вас все только темное-не просвещенное население и виновато... Идите уколитесь вакцинкой еще раз, продвинутьій и учОній вьі наш
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28.12.2021 09:38 Відповісти
Я не кололся и теперь точно колоться не вижу смысла. Разве только для того, чтобы получить бамажку, что я человек, а не какашка. Если она мне вдруг понадобится. Но если понадобится - схожу и уколюсь, не вижу в этом ничего страшного, из-за чего надо метаться по интернету, как стадо испуганных макак. Давай, расскажи мне про оксид графена в вакцине.
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28.12.2021 19:08 Відповісти
Я тоже не кололся, за что и был отстранен от работы до окончания карантина. Вот и сижу теперь без работы. А мне говорили да уколись ты, тебе что жалко, тебя же отстранят от работы, а через три месяца уволят. Мне нас рать на ляшко и его запугивания, я вижу что эпидемии нет - недалеко больница и морг и зал для прощания с умершими, я на них посматриваю и нихрена там движа нет. А если послушать ляшку так у нас пол Украины вымерло. Вакцина не работает, потому как по их же утверждениям все равно болеют уколотые. А отмазки что вот болеют не так а лучше - для идиотов. Сейчас согласно рекомендациям, получается необходимо колоться каждые полгода, а лучше каждые три месяца, тогда титры будут высокие. Идиоты, колитесь хоть каждую неделю... Я делаю ставку на иммунитет, природа его оттачивала веками и не нужно ему мешать.
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29.12.2021 08:47 Відповісти
Твой иммунитет запросто тебя может подвести. Это лотерея, не важно какое решение ты принимаешь, ты всё равно делаешь ставку в игре и ставишь на кон свою жизнь. Нужно это понимать, а не успокаивать себя глупыми надеждами. Я посчитал риск умереть от короны лично для себя несущественным, поскольку у меня гораздо больше шансов в любой момент откинуть копыта от других моих болячек, а такая вероятность гораздо выше, чем умереть от короны. И мне мешает пойти уколоться элементарная лень, а не какие-то глупые надежды или принципы. Но вы продолжайте тешить себя иллюзиями, что вас лично элементарная статистика не касается. Чузен Ван. Вокруг одни Избранные.
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29.12.2021 10:14 Відповісти
"Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика."
Бенджамин Дизраэли
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29.12.2021 10:33 Відповісти
Был недалекого ума человек, к тому же чистой воды гуманитарий. Ему простительны глупости. Впрочем, есть мнение, что он этого не говорил, мы про это знаем только со слов Марка Твена. А тот был большой любитель пошутить и разыграть мистификации.
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29.12.2021 11:24 Відповісти
А якщо 2+2?
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28.12.2021 07:39 Відповісти
Антивакса:
- А мы что говорили?! Без предел!!!!
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28.12.2021 07:50 Відповісти
Смешная ситуация,ваксобесы придули антиваксов,теперь и коменты типа от них пишут)
Нужно срочно исследовать внутричерепную субстанцию,думаю,нас ждут большие открытия
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28.12.2021 08:32 Відповісти
Если он не смертельный зачем бустер?
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28.12.2021 07:50 Відповісти
Мнение крепостных никого не интересует. Барин сказал колоть значит колоть
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28.12.2021 08:12 Відповісти
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28.12.2021 09:39 Відповісти
В стране,где высокие чиновники заявляют, что сведения о прививках не являются медицинской тайной,но никто не видел не их сертификатов,никто не знает сколько бустеров они укололи себе...
В стране,где из того количества привитых официально,у половины левые сертификаты, но ничего не происходит и не мрут согласно вашим страшилкам...В стране, где врачи бегут от вакцинаций, и по знакомству рассказывают,что на самом деле происходит и отговаривают от прививок...В стране, где нет доверия к властям, которые ежечасным враньем дискредитировали всех и вся, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПАНДЕМИИ, такой как вы рисуете, иначе бы за три осенних месяца, в условиях разваленной медицины, в Украине уже осталось бы 25-30 процентов населения!
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28.12.2021 07:56 Відповісти
Ты просто обкурился и гонишь. Даже если вообще никак не помогать больным, в условиях полного отсутствия медицинской помощи, от "Дельты" умирает примерно 2.5-3% заболевших. Даже если вся страна вдруг, по какой-то причине заболеет, а так не бывает в принципе, умрет вот эти 2.5% и всё, эпидемия этого штамма на этом закончится, у всех будет иммунитет на полгода. Предположим через полгода вся страна опять целиком заболеет, иммунитет же не пожизненный, всё, закончился. Умрет 97.5%*2.5%=2.43% (от исходного населения) Итого, даже если мы тут будем ходить с каменными топорами и танцевать с бубном вокруг костра, и всей страной есть из одной тарелки и спать в одной постели, за год из 40 миллионов умрет один миллион 975 тысяч человек. Напоминаю, у нас "естественная" смертность на уровне 600 тысяч человек в год. И дополнительные 50-60 тыс человек, умерших от ковида, это много, конечно, но от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 300 тыс человек ежегодно, и никого это не волнует. Но вообще, страна, в которой врачи бегут от вакцинации, а главнокомандующим выбрали четырежды уклониста, похоже таки обречена на вымирание.
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28.12.2021 08:59 Відповісти
Я хотел сказать,что та "пандемия" которую они раздувают, служит только для освоения ковидных денег, и если бы она была в таких масштабах, как заявляют они, в Украине уже бы осталась треть населения.
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28.12.2021 10:33 Відповісти
Ковидные деньги "освоили", половину спустив на "Велике крадiвнiцтво". Врачи от обещанных добавок получили максимум треть, кислорода в больницах традиционно не хватает, больничных коек банально не хватает. Деньги до медицины просто не дошли, а на что их спишут зеленые - да в общем всё равно, им пофиг, они деребанят страну, пока ещё есть возможность, им нужен повод, а не причина.
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28.12.2021 19:00 Відповісти
и все-таки смертность от ковида на число зараженных у нас значительно выше чем в Европе и США
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28.12.2021 14:35 Відповісти
Ну так "выше" - это вот эти 2.5%-3% и есть. В США текущий уровень смертности в районе одного процента. Т.е. у нас выше в три раза. Но это ведь не повод для беспокойства, правда? Главное, чтобы дороги к кладбищу были освещены и заасфальтированы.
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28.12.2021 19:02 Відповісти
побольше вакцин,ещё побольше,иначе сдохнете,скот должен быть послушен и стоять в стойле,
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28.12.2021 07:58 Відповісти
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28.12.2021 08:51 Відповісти
Те вакцины вообще бесполезны против омикрона,по причине,что омикрон-новая мутация.От омикрона новую надо колоть вакцину и тд.
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28.12.2021 08:03 Відповісти
а после омикрона,будет дебилон,и тоже новая вакцина,финальная стадия будет штам трупикон,когда все предложат цианид.
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28.12.2021 08:07 Відповісти
Нє-нє, всі ждуть пі*. Народ уже українізував ту грецьку букву.
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28.12.2021 09:15 Відповісти
сомневаешься, что ЗЕбизян подставят под новый укол? Этот ЗЕскот выстроится в очередь и будет кукарекать, что они же образованные европейцы, а кто не колится, тот - ватник!
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28.12.2021 08:08 Відповісти
А может, ну его на х..? И особенно новые, иначе это будет без конца! Помните об основных убийцах человека. Они же никуда не делись!
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28.12.2021 08:09 Відповісти
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28.12.2021 08:53 Відповісти
а старую куды девать?
не государственный падход у вас таварищъ...
а вдруг поможет, ну если не поможет то хоть видимость заботы и борьбы создадим...
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28.12.2021 09:45 Відповісти
По твоей логике нужно прекратить разрабатывать вакцины, лекарства? Забить на это? Пусть выживут сильнейшие?
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28.12.2021 12:46 Відповісти
Если вам не получилось потушить пожар двумя бочками подсолнечного масла - пробуйте третей залить. А если третья не поможет, то и 4, 5, 6-ой и так далее, пока не поможет, или не поумнеете.
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28.12.2021 08:33 Відповісти
Надо бензином попробовать...
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28.12.2021 11:48 Відповісти
Я намагаюся зрозуміти, як це чергове =дослідження= на 12-ти людях: "взятих зі зразків крові дванадцяти осіб, які пройшли повну (??? - зараз це скільки доз ?) вакцинацію… Шість зразків були взяті у людей, які отримали дві дози вакцини Pfizer, решта шість - у тих, хто вакцинувався препаратом Moderna", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3307459 корелює зі словами Ляшка:

Тестуватися на наявність антитіл після вакцинації не потрібно, це виключно маркетингові пастки, - Ляшко Джерело: https://censor.net/ua/n3288601

Здавати аналіз крові на антитіла після вакцинації не потрібно. Після вакцинації організм захищений. Джерело: https://censor.net/ua/n3288601

Оте, що ви бігаєте, здаєте в лабораторію, - це виключно маркетингові пастки і якесь заспокоєння власне, тому я одразу кажу, - якщо ви вакциновані, ви захищені від переігу хвороби середнього або важкого ступеню, і ви не потрапите в реанімацію", - пояснив голова МОЗ. Джерело: https://censor.net/ua/n3288601

"Вчені" на підставі "досліджень", зроблених на кількох людях, висувають "гіпотези", роблять "висновки" і висловлюють "рекомендації" для мільйонів / мільярдів людей.
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28.12.2021 08:39 Відповісти
Що ви хочете? Людина тільки як дві тисячі років тому почала вчитись писати. Бігала за тваринами з камінням щоб вбити та зїсти.
Тепер все зна бо знайшла дірку в скотомогильнику і кача відтіля трупний газ.
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28.12.2021 08:59 Відповісти
Тут вже новий кітайський фуфлотест рекламують, "боротьба" по всіх напрямках.
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28.12.2021 09:00 Відповісти
Який ?
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28.12.2021 09:10 Відповісти
Милистан (рос.).
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28.12.2021 09:34 Відповісти
Від кашлю ?
Бо я ще знайшла обезболюючий. І мультисимптомний.
Як можуть бути медикаменти з однією назвою з різними діючими речовинами ?
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28.12.2021 09:45 Відповісти
З Новим роком!!!
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01.01.2022 01:46 Відповісти
Дякую ! І тебе та твою родину ! Здоров'я і щастя !

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01.01.2022 07:57 Відповісти
Надо в каждом стационаре установить детектор лжи и перестать, наконец, лечить антиваксеров. Пусть лечатся у попов и спутником.
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28.12.2021 09:06 Відповісти
Блажен, кто верует! Особенно во всемогущество вакцины от ковида!
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28.12.2021 09:29 Відповісти
Во всех странах одновременно говорят одно и тоже...Сговорились чтоли??????Или всем одно и тоже распоряжения из М.П. посылают?
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28.12.2021 09:31 Відповісти
Европа продолжает неприятно удивлять
https://www.youtube.com/watch?v=JCCX_SvpWu8&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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28.12.2021 12:21 Відповісти
 
 