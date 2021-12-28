Дві дози COVID-вакцини Pfizer та Moderna діють на "Омікрон" слабше, ніж на "Дельту", - дослідження
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Японські вчені у перебігу досліджень виявили, що дві дози COVID-вакцин Pfizer і Moderna значно менш ефективні проти штаму "Омікрон", аніж проти "Дельти".
Таку інформацію оприлюднило агентство NHK, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Група фахівців під керівництвом професора Катаяма Кадзухіко з Університету Кітасато виміряла рівні нейтралізуючих антитіл у культивованих клітинах, взятих зі зразків крові дванадцяти осіб, які пройшли повну вакцинацію… Шість зразків були взяті у людей, які отримали дві дози вакцини Pfizer, решта шість - у тих, хто вакцинувався препаратом Moderna", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, рівні антитіл у зразках, узятих у людей, вакцинованих три місяці тому препаратом Pfizer, проти варіанта "Омікрон" були в середньому на 72% нижчі, ніж рівні проти варіанта "Дельта". Рівні у зразках тих, хто три місяці тому отримав другу дозу вакцини Moderna, були в середньому нижчими на 82%.
Утім, за словами професора, який очолює групу дослідників, результати цього лабораторного експерименту не означають, що вакцини неефективні проти "Омікро"н-штаму.
При цьому, додає NHK, Катаяма закликав тих, хто повністю пройшов вакцинацію, продовжувати дотримуватися основних заходів профілактики інфекції.
Як повідомлялося, науковці Гонконгу опублікували дослідження, в якому йдеться про те, що три дози COVID-вакцини CoronaVac, виробленої китайською компанією Sinovac, не продукують достатньо антитіл для боротьби з "Омікроном".
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У тебя никогда домашней кошки не было? Вот кошки мрут от коронавируса (другого, не ковида). Даже если никогда из дома не выходят. Достаточно, чтобы ты походил в обуви по следам больного животного, а потом этой же обувью потоптался на коврике возле входной двери. А кошки на них обожают ждать своих хозяев. И всё...
У вас все только темное-не просвещенное население и виновато... Идите уколитесь вакцинкой еще раз, продвинутьій и учОній вьі наш
Бенджамин Дизраэли
- А мы что говорили?! Без предел!!!!
Нужно срочно исследовать внутричерепную субстанцию,думаю,нас ждут большие открытия
В стране,где из того количества привитых официально,у половины левые сертификаты, но ничего не происходит и не мрут согласно вашим страшилкам...В стране, где врачи бегут от вакцинаций, и по знакомству рассказывают,что на самом деле происходит и отговаривают от прививок...В стране, где нет доверия к властям, которые ежечасным враньем дискредитировали всех и вся, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПАНДЕМИИ, такой как вы рисуете, иначе бы за три осенних месяца, в условиях разваленной медицины, в Украине уже осталось бы 25-30 процентов населения!
не государственный падход у вас таварищъ...
а вдруг поможет, ну если не поможет то хоть видимость заботы и борьбы создадим...
Тестуватися на наявність антитіл після вакцинації не потрібно, це виключно маркетингові пастки, - Ляшко Джерело: https://censor.net/ua/n3288601
Здавати аналіз крові на антитіла після вакцинації не потрібно. Після вакцинації організм захищений. Джерело: https://censor.net/ua/n3288601
Оте, що ви бігаєте, здаєте в лабораторію, - це виключно маркетингові пастки і якесь заспокоєння власне, тому я одразу кажу, - якщо ви вакциновані, ви захищені від переігу хвороби середнього або важкого ступеню, і ви не потрапите в реанімацію", - пояснив голова МОЗ. Джерело: https://censor.net/ua/n3288601
"Вчені" на підставі "досліджень", зроблених на кількох людях, висувають "гіпотези", роблять "висновки" і висловлюють "рекомендації" для мільйонів / мільярдів людей.
Тепер все зна бо знайшла дірку в скотомогильнику і кача відтіля трупний газ.
Бо я ще знайшла обезболюючий. І мультисимптомний.
Як можуть бути медикаменти з однією назвою з різними діючими речовинами ?
https://www.youtube.com/watch?v=JCCX_SvpWu8&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5