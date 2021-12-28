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США та Польща обговорили російську загрозу: Вашингтон готовий стати на захист союзників на східному фланзі НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США та Польща обговорили російську загрозу: Вашингтон готовий стати на захист союзників на східному фланзі НАТО

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з головою Бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом та керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії польського президента Якубом Кумохом.

Про це повідомила речниця Ради національної безпеки США Емілі Горн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, сторони обмінялися думками стосовно нарощування Росією військ поблизу кордону України та підтвердили важливість єдності союзників у дипломатичних заходах та зусиллях зі стримування РФ.

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Радник Байдена наголосив на підтримці Сполученими Штатами статті 5 Північноатлантичного договору (згідно з якою країни НАТО розглядають збройний напад на одну з них як напад на всіх) та запевнив у готовності Вашингтона стати на захист союзників на східному фланзі Альянсу.

Зазначається, що Салліван також переказав подяку від імені президента Байдена польському колезі Дуді, який ветував спірну поправку до закону про ЗМІ. За словами Саллівана, це позитивний сигнал перед головуванням Польщі в ОБСЄ, яке розпочнеться 1 січня 2022 року.

Як повідомлялося, Анджей Дуда в понеділок наклав вето на зміни до закону про телебачення і радіомовлення, які могли стати підставою для позбавлення ліцензії головного опозиційного телеканалу Польщі TVN, що перебуває у власності американської компанії Discovery.
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Топ коментарі
+6
А "нахрєна" захищать тих хто сам захищаться не хоче? На відміну від афганців поляки можуть і будуть захищаться І українці - теж - не дивлячись на те ЧМО яке аморфна "більшість" тимчасово привела до влади Так і передай своїм "кураторам" "мериканець внутріМКАДівський"
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28.12.2021 08:48
+5
А не загрожує лише тим країнам, що є членами НАТО.
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28.12.2021 08:15
+5
Всё более комичными становятся причитания Путтолини насчёт расширения оборонительного блока НАТО, включающего в себя всё больше цивилизованных стран. Абсурдность и ушлое лицемерие сквозит в этих причитаниях. Очевидно, что его беспокоит лишь то, чтобы западное антикоррупционное законодательство ни в коем случае не помешало бы ему и его мафиозной шайке дербанить природные богатства страны по своим карманам как это сейчас происходит. И ещё империалистические "хотелки", которые уже однажды привели страну к развалу в результате империалистического вторжения в Афганистан и 10-летней войны там, закончившейся позорным ретированием. Так же и сейчас милитаристские "ястребы" в его окружении хотят новой войнушки, им подвывают обезумевшие от жажды крови пропагандисты с зомбоящика
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28.12.2021 08:17
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Це нас не радує((((
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28.12.2021 08:00 Відповісти
Всё более комичными становятся причитания Путтолини насчёт расширения оборонительного блока НАТО, включающего в себя всё больше цивилизованных стран. Абсурдность и ушлое лицемерие сквозит в этих причитаниях. Очевидно, что его беспокоит лишь то, чтобы западное антикоррупционное законодательство ни в коем случае не помешало бы ему и его мафиозной шайке дербанить природные богатства страны по своим карманам как это сейчас происходит. И ещё империалистические "хотелки", которые уже однажды привели страну к развалу в результате империалистического вторжения в Афганистан и 10-летней войны там, закончившейся позорным ретированием. Так же и сейчас милитаристские "ястребы" в его окружении хотят новой войнушки, им подвывают обезумевшие от жажды крови пропагандисты с зомбоящика
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28.12.2021 08:17 Відповісти
Вашингтон готовий стати на захист тих країн, яким нічого не загрожує?
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28.12.2021 08:04 Відповісти
А не загрожує лише тим країнам, що є членами НАТО.
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28.12.2021 08:15 Відповісти
Или есть яо.
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28.12.2021 08:47 Відповісти
У которых адекватное правительство , правильно реагирующее на соседа-агрессора ,маньяка -убийцу! А не хитросделанные коллаборанты , заглядывающие убийце в одно место За помощь союзники ,получили хамство и чёрную неблагодарность ! "
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28.12.2021 08:29 Відповісти
Кроме помощи есть ещё и обязательства, которые похерены заглядыванием в одно место убийце.
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28.12.2021 08:50 Відповісти
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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28.12.2021 08:19 Відповісти
Расскажите полякам как защитили союзников в Афганистане.
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28.12.2021 08:40 Відповісти
А "нахрєна" захищать тих хто сам захищаться не хоче? На відміну від афганців поляки можуть і будуть захищаться І українці - теж - не дивлячись на те ЧМО яке аморфна "більшість" тимчасово привела до влади Так і передай своїм "кураторам" "мериканець внутріМКАДівський"
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28.12.2021 08:48 Відповісти
Чому "більшість" у лапках? А про афганців ти мабуть нічого не розумієш.
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28.12.2021 08:53 Відповісти
"Петрусь"! На відміну від тебе я афганців бачив і спілкувався з ними ще тоді коли ти "під стіл пішки ходив" І чого вони варті - мені прекрасно відомо
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28.12.2021 09:04 Відповісти
А скільки мені, діду? І може ти краще мене знаєш про війну в Афгані?
Твоя помилка у тому, що ти брешеш і сам у це віреш.
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28.12.2021 09:28 Відповісти
"Петрусь"! Я не знаю наскільки ти знаєш "війну в Афгані" - багато хто з тих що там побував так нічого і не зрозуміли Однак з тебе "афганець" - "як з гімна - куля"!
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28.12.2021 10:10 Відповісти
Не знаєш? А кулі з гімна робиш, гімняний воїн.
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28.12.2021 10:17 Відповісти
Синок! "Плювання лайном" в мій бік - марна справа "Соплі втри" спочатку!
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28.12.2021 10:33 Відповісти
Пердун, ти вже сам обплювався. Не плюй проти вітру.
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28.12.2021 10:42 Відповісти
Не порівнюй свій "пердь" з вітром! Морду заляпає!
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28.12.2021 12:16 Відповісти
Афганистан член НАТО? ????
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28.12.2021 08:58 Відповісти
Сегодня-- праздник- произошли географические ЧУДЕСА на Кавказе О НИХ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ПРАЗДНИКИ САТУРНАЛИИ(Шад Эр-торжественный муж с одэри), 22-27 декабря -7 дней сделал имп.КалиГула.Слава!
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28.12.2021 10:11 Відповісти
 
 