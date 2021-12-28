В Україні за добу від COVID-19 померли 134 особи, зафіксовано 2 248 нових випадків зараження, 4 789 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 2 248 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 28 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 27 грудня в Україні:
зафіксовано 2 248 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 137, медпрацівників – 19);
46 024 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну дозу – 197 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 944 особи;
летальних випадків – 134;
одужало – 4 789 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 649 236 осіб;
одужало – 3 437 528 осіб;
летальних випадків – 95 105;
проведено ПЛР-тестувань – 16 691 695.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, отримали дві дози – 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу – 2 208 людей, ревакцинальну дозу – 990 людей. Загалом проведено 28 055 523 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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Эти пропоганду ведут?)Как они так могли?У многих ваксобесов наблюдается полное замешательство
Зараз маємо нову болячку від якої ліки існуючі не допомагають Слава богу - знайшли "проміжний варіант - вакцинування Так - воно не дає імунітету на все життя! Але ж і та ж вакцина від грипу такої гарантії не дає! І протистолбнячна протименінгітна чи ботулінна сироватка цього не дає! Однак ми нею користуємося і навіть не "пирхаємо" То чому ви такий "вереск" піднімаєте стосовно вакцини проти "ковіду"?
Подкожные чипы шведской компании BioHax International, которые планирует завезти в Грузию компании iPlus, станут доступны для пользователей уже с марта 2022 года․ Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.
Накануне гендиректор сети магазинов электронной техники iPlus Кахи Сепиашвили сообщил Sputnik Грузия, что чипы могут быть импортированы в Грузию уже в январе будущего года.
Чип запрограммирован с помощью простой системы RFID, однако обладает огромными возможностями, в том числе может включать в себя паспортные данные и данные банковских карт. https://t.me/voyager1970
https://antitrole.livejournal.com/804113.html
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/49-year-old-new-york-times-editor-dies-heart-attack-one-day-boasting-getting-covid-booster-shot/
тестирование, что бы не создавать очереди в лабораторию
На сифилис себя проверьте, клопы.