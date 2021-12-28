Саакашвілі не можна переводити до в'язниці, йому необхідне лікування у багатопрофільній клініці або за кордоном, - лікар Кіпшидзе

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не можна відправляти до в'язниці, а треба лікувати у багатопрофільній цивільній клініці.

Про це заявив у вівторок його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кіпшидзе зазначив, що рішення про переведення експрезидента зі шпиталю в Горі, ймовірно, до Руставської в'язниці було ухвалено Мін'юстом на підставі висновку одного з лікарів шпиталю.

"Я не знаю, хто з лікарів підписав довідку про стан здоров'я Саакашвілі, але підписувати таку довідку було не можна. Саакашвілі наразі є хворим середньої тяжкості, і його в жодному разі не можна повертати до в'язниці. Кілька годин тому він отримав чергову стресову травму , яка може дуже негативно вплинути на його здоров'я", - сказав Кіпшидзе.

Він зазначив, що поширюється вкрай тривожна інформація про готовність Саакашвілі розпочати чергове голодування.

"Цього не можна допустити, оскільки ми можемо втратити Міхеіла. Я вимагаю перевести його на лікування в багатопрофільну цивільну клініку або за кордон", - сказав Кіпшидзе.

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За його словами, після інциденту ввечері у понеділок, коли Саакашвілі знепритомнів у палаті, Кіпшидзе не впускають у госпіталь.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.