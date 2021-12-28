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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1423) Саакашвілі Міхеіл (2099) госпіталізація (176)

Саакашвілі не можна переводити до в'язниці, йому необхідне лікування у багатопрофільній клініці або за кордоном, - лікар Кіпшидзе

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі не можна переводити до в'язниці, йому необхідне лікування у багатопрофільній клініці або за кордоном, - лікар Кіпшидзе

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не можна відправляти до в'язниці, а треба лікувати у багатопрофільній цивільній клініці.

Про це заявив у вівторок його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кіпшидзе зазначив, що рішення про переведення експрезидента зі шпиталю в Горі, ймовірно, до Руставської в'язниці було ухвалено Мін'юстом на підставі висновку одного з лікарів шпиталю.

"Я не знаю, хто з лікарів підписав довідку про стан здоров'я Саакашвілі, але підписувати таку довідку було не можна. Саакашвілі наразі є хворим середньої тяжкості, і його в жодному разі не можна повертати до в'язниці. Кілька годин тому він отримав чергову стресову травму , яка може дуже негативно вплинути на його здоров'я", - сказав Кіпшидзе.

Він зазначив, що поширюється вкрай тривожна інформація про готовність Саакашвілі розпочати чергове голодування.

"Цього не можна допустити, оскільки ми можемо втратити Міхеіла. Я вимагаю перевести його на лікування в багатопрофільну цивільну клініку або за кордон", - сказав Кіпшидзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Саакашвілі також не братиме участі у судовому процесі через погіршення здоров'я, - адвокат Садзаглішвілі

За його словами, після інциденту ввечері у понеділок, коли Саакашвілі знепритомнів у палаті, Кіпшидзе не впускають у госпіталь.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Амстердам. Только Амстердам.
К слову, а всех подследственных и осуюждённых лечат в многопрофильных клиниках да ещё и зарубежных пенитенциарные службы Грузии и Украины ?
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28.12.2021 09:00
+13
Ох, уж эти политики. С виду, такие крепкие, цветущие, почти все мордатые, а как до тюрьмы, так сразу критическое состояние. Вот и Саакашвили , на вид откормленный и любвеобильный боров, а сразу сдулся.
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28.12.2021 09:10
+10
Персонаж шукав пригод на свою голову - знайшов.
Погрожував в'язницею іншим - сидить сам.

В Україні щось хворим не був.
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28.12.2021 09:03
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ага, в Баден-Бадені, бо Міша так патрудівся, так патрудівся!
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28.12.2021 08:52 Відповісти
Амстердам. Только Амстердам.
К слову, а всех подследственных и осуюждённых лечат в многопрофильных клиниках да ещё и зарубежных пенитенциарные службы Грузии и Украины ?
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28.12.2021 09:00 Відповісти
...і лікують коштом платників податків
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28.12.2021 09:02 Відповісти
Ох, уж эти политики. С виду, такие крепкие, цветущие, почти все мордатые, а как до тюрьмы, так сразу критическое состояние. Вот и Саакашвили , на вид откормленный и любвеобильный боров, а сразу сдулся.
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28.12.2021 09:10 Відповісти
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28.12.2021 11:00 Відповісти
Ага, вигріти пролежні червоними ліхтарями цюу відповідному кварталі
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28.12.2021 09:35 Відповісти
Как и Навальный добровольно приехал и сел на бутылку, а теперь скулёж про лечение. Не хотите ли испить эту чашу до дна? Неет? А придётся!
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28.12.2021 08:54 Відповісти
Дайте вже йому банку полуничного варення і як рукою зніме
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28.12.2021 08:54 Відповісти
Бачу, у вас ненависть до Саакашвілі, така ж параноїдальна,як і в Путіна..
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28.12.2021 09:07 Відповісти
Треба співати оди реХворматору, який вилизує Зєлю з єрмаком і гонить на Бурбу, який готував операцію по арешту злочинців світового масштабу Бурбу?
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28.12.2021 09:17 Відповісти
Поздравляю вас СОВРАМШИ.
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28.12.2021 09:21 Відповісти
В українській мові немає словосполучення "круглосуточно"
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28.12.2021 09:25 Відповісти
У меня к нему нет ненависти, просто у меня к нему брезгливое отношение.
А вы его любите?
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28.12.2021 09:20 Відповісти
Заслуженная - прохвост,аферист и пустобрёх международного масштаба !
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28.12.2021 09:51 Відповісти
Твої слова для Путлера,як бальзам,а Труханов навіть грамоту випише..
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28.12.2021 10:46 Відповісти
Приблизно така, як в Саакашвілі до Порошенка.
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28.12.2021 10:00 Відповісти
иЛИ ЭТОГО БИТЮГА В САНАТОРИЙ В НИЦЦУ ОТПРАВИТЬ!
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28.12.2021 08:55 Відповісти
Персонаж шукав пригод на свою голову - знайшов.
Погрожував в'язницею іншим - сидить сам.

В Україні щось хворим не був.
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28.12.2021 09:03 Відповісти
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28.12.2021 09:06 Відповісти
Твои волнения ему до самой жопы. Поволнуйся лучше из-за повышения тарифов на воду с 1 января.
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28.12.2021 09:34 Відповісти
та дайте ему клетчатое одеяло,а то загнется же
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28.12.2021 09:04 Відповісти
Ну і потрібна лікувальна дієта, з лобстерів, шампанського і кокаїну!
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28.12.2021 09:06 Відповісти
швабры это на Московии - в Грузии веники были
впрочем писали, что это было самоуправство без ведома Миши и при нем же вертухаи были наказаны..
- но это не 100% - нужно уточнять..
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28.12.2021 09:17 Відповісти
Ну він же був президентом? Був. Тоді в нього як у представника клану правлячої еліти є
не гласні права бути вищим над плебсом.
І він має право порушувати закон плебеїв.
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28.12.2021 09:09 Відповісти
15 минут с Ясько вернут Мишу к жизни.
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28.12.2021 09:16 Відповісти
бедненький щящлык не жрав с лета(это траур
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28.12.2021 09:17 Відповісти
Рабинович разоблачает. 15 ноября 2017г. на телеканале Newsone нардеп Рабинович обвинил Саакашвили: снайперы, которые стреляли на Майдане, принадлежали Саакашвили. 16 ноября 2017 г. вышел итальянский фильм с теми же обвинениями. Автор фильма Джан Микалессин-сотрудник СМИ Берлускони , друга Путина.-Были ли «грузинские снайперы» на Майдане? 20 февраля, 2018.

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28.12.2021 09:17 Відповісти
Рабинович такая же МРАЗЬ И МЕГАВОРЮГА
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28.12.2021 09:54 Відповісти
Где то жалко Мишу.. ну авантюрист, позер.. ну вот такой он. Но и одновременно стыдно.. трусоват,хлипок, без стержня для политика такого уровня ( каким он себя считает) Хотя разве он один такой, достаточно вспомнить наших " больных" от политики да и не только ( " элиту" так сказать). Если не "смертельно болеют" ( до освобождения или бегства), то уж просто дают деру... и отсиживаются кто в Ростове, кто в Израиле, кто в Европе.
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28.12.2021 09:18 Відповісти
Ну нормально, требую говорит отправку на заграничный курорт а то как начну опять голодать.
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28.12.2021 09:23 Відповісти
Как только политика берут за пятую точку, сразу превращается в косого, храмого, немощного инвалида
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28.12.2021 09:29 Відповісти
Про необхідність його лікування в клініці говорять вже багацько років. Якщо і не в багатопрофільній, то в наркодиспансері точно.
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28.12.2021 09:34 Відповісти
Кому цікавий цей мудак? Нехай хоч і розстріляють його. Це внутрішня справа Грузії.
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28.12.2021 09:35 Відповісти
💯 абсолютно , в Украине наркоманов-марионеток предостаточно !
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28.12.2021 09:56 Відповісти
Краще б дали йому тоді з криші **********, бо тепер грузинські бариги знущаються над найвеличнішим реформатором🤣
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28.12.2021 09:41 Відповісти
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28.12.2021 09:47 Відповісти
Сакашвили живая иллюстрация почему нельзя подсаживаться на кокс. Из мощного, успешного, всеми уважаемого политика чувак превратился в потешную истеричную клоунессу. Снюхал мозг! Зе идет тем же путем но гораздо быстрей. А вот Юля Тимошеко умело кокаином пользуется, как и тысячи других политиков и бизнесменов . Нюхают но для дела , а не злостно как Зе и Сакашвили.
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28.12.2021 09:53 Відповісти
Как только кто то из них попадает в тюрьму , ему сразу нужно лечение именно за границей. Ну не суки
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28.12.2021 10:13 Відповісти
В нас державою керують хворі і реформи роблять хворі
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28.12.2021 10:28 Відповісти
бальной бєлий, бєлий такой і многапрофільний.
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28.12.2021 13:00 Відповісти
Лучше сразу в морг
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28.12.2021 13:33 Відповісти
Судя по всему, мишин попередник больше не пропутинский для него Экс-президент Грузии Маргвелашвили посетил Саакашвили и анонсировал совместную встречу с действующим президентом

Саакашвили назвал это "беспрецедентным шагом примирения".

Об этом сообщается в фейсбуке Саакашвили.

"У меня была по-настоящему отличная встреча со своим бывшим политическим врагом и преемником, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, который посетил меня в камере тюремной больницы. Такая встреча стала беспрецедентным шагом примирения, чрезвычайно необычным для нашего региона. Президент Маргвелашвили назвал меня "личным политическим узником Владимира Путина». Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили, и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время", - говорится в сообщении от имени Саакашвили.

По данным издания "Новости-Грузия", встреча Саакашвили с Маргвелашвили длилась несколько часов. После ухода из госпиталя он заявил, что выступает за введение моратория на уголовные дела, которые могут восприниматься как политически мотивированные. "Это не значит, что они являются преступниками или не совершали преступлений. Это значит, что в процессе переоценки и общения друг с другом мы остановим этот процесс", - сказал он.
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28.12.2021 23:28 Відповісти
 
 