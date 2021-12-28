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Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Путін прагне нарешті хоч щось вичавити для себе із перемовин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому президент РФ Володимир Путін стягує війська до українських кордонів. Разом з тим, він вважає, що поки Росія нічого суттєвого не досягла.
Про це Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія зрозуміла, що розмовляти з нею вже всі навчилися, але вона все ще не може з цих розмов вичавлювати для себе потрібні їй результати.
"Тому зараз задача, яку ставить перед собою Путін - не в тому, щоб із ним знову хтось поговорив, а в тому щоб нарешті з цих розмов щось для себе вичавити", - заявив Кулеба.
Топ коментарі
+5 aleks kyb
показати весь коментар28.12.2021 09:21
+3 BaktriyaKavkaz
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+2 Чайка Київ
показати весь коментар28.12.2021 09:37
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Будь ласка, зачекайте...
Хоч щось намагається вичавити "великий дружок" і НАТО з рештою партнерів, а х**ло якраз пре буром, бо зрозуміло, що цих "професіоналів", які тільки язиками тріпати вміють, він може прогнути і отримати те, що йому потрібно.
Zlata Dara
москалі вже почали святкувати Новий Рік ?
Господи, марять війною - і все.
Не навоюються ніяк, аніки-воїни.
28.12.2021 01:53 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 5
alexandr shamov
Не, НАТА будет нежеть жевать поглядывая на 170 тысячную орду... ПХИ...
28.12.2021 05:13 Відповісти Видалити
https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
Завдання - посадити Саакашвілi.
Завдання - посадити Порошенка.
i головне Завдання- впихнути раковi пухлини дИнИрИ та лИнИрИ в тiло Неньки на умовах пуйла.
потрiбно поспiшати, бо пуйло хворе, в нього рак. воно, можливо, здохне до кiнця наступного 2022 -до середини 2023 року. тому до цього потрiбно вбити Україну, зробивши її сателiтом, частиною азiопського рюзьге мiра, перекреслети її европейcьку перспективу та вступ до НАТО.
як зроблять- пiдняти градус iстерики до найвищого рiвня, перемовини з США, потiм пообiцяти мир, втовхнувши ОРДЛО в тiло України на своїх умовах, дотиснувши ЗеЛупу.
завдання виконують Салiван, Керрi, дЄрьмак та iншi агенти та кориснi дурники.
свiту, насамперед старiй Европi та ЗеБiльному нарiду розкажуть, що наступив довгоочiкуваний мир....можливо навiть паРаша пустить багато дешевого на якийсь час газу для зубожiлого та втомленого нарiду бувшої України через українську трубу...
Европа та нарiд задоволенi будуть. мир, дешевий газ, вiйни нема...а що там Україна...що це таке?
тобто пуйло все отримає задарма, лише пiднявши градус своєi iстерики, вдавши з себе божевiльного, злякавши Захiд та ЗеЛупу абсолютно божевiльними вимогами, зробить руками своiх агентiв в Українi та на Заходi.
чи є сили в Українi протистояти такiй найближчiй перспективi ?