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Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Путін прагне нарешті хоч щось вичавити для себе із перемовин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Путін прагне нарешті хоч щось вичавити для себе із перемовин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому президент РФ Володимир Путін стягує війська до українських кордонів. Разом з тим, він вважає, що поки Росія нічого суттєвого не досягла.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія зрозуміла, що розмовляти з нею вже всі навчилися, але вона все ще не може з цих розмов вичавлювати для себе потрібні їй результати.

"Тому зараз задача, яку ставить перед собою Путін - не в тому, щоб із ним знову хтось поговорив, а в тому щоб нарешті з цих розмов щось для себе вичавити", - заявив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Ради Федерації Матвієнко про скупчення військ РФ біля України: У Росії на всі випадки є сценарій адекватних заходів

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
А може ви з Ослом, Кулеба, просрали оборонні закупівлі, не згуртували суспільство для боротьби з Макшанією, гуляли та дуркували а тепер єдина надія що макшанці просто блефують?
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28.12.2021 09:21
+3
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА ТАКЖЕ ПОКИНУТЬ КАРАБАХ(Шушинское ханство=ШУШ=СУЗЫ),КОТОРЫЙ ОНА ОККУПИРОВАЛО.За 100лет(карта 1919г.у меня ютуб и тикток) нерусский Кремль в несколько раз уменьшил земли ИндоПэриджана=Греко(Ахеруш)Анара(РИМ).Земли от моря до моря Одэрбэйджана.Слава Кавказу и Украине!
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28.12.2021 09:46
+2
Арешт Порошенка - синхронно зі здачею інтересів України кремлю.

https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
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28.12.2021 09:37
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А може ви з Ослом, Кулеба, просрали оборонні закупівлі, не згуртували суспільство для боротьби з Макшанією, гуляли та дуркували а тепер єдина надія що макшанці просто блефують?
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28.12.2021 09:21 Відповісти
Кулеба, just relax і помовч.

Хоч щось намагається вичавити "великий дружок" і НАТО з рештою партнерів, а х**ло якраз пре буром, бо зрозуміло, що цих "професіоналів", які тільки язиками тріпати вміють, він може прогнути і отримати те, що йому потрібно.
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28.12.2021 09:22 Відповісти
Наметилась последовательность нашей правоты: у нас за сегодня дважды, в дате, 4 последние цифры совпадают в сумме и в номинале.
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28.12.2021 10:15 Відповісти
https://censor.net/ua/n3307449
Zlata Dara

москалі вже почали святкувати Новий Рік ?
Господи, марять війною - і все.
Не навоюються ніяк, аніки-воїни.

28.12.2021 01:53 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 5

alexandr shamov

Не, НАТА будет нежеть жевать поглядывая на 170 тысячную орду... ПХИ...

28.12.2021 05:13 Відповісти Видалити
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28.12.2021 11:05 Відповісти
Ленин - о революции... Ленин об увеличении производства табака.... Ленин о коллективизвции...
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28.12.2021 09:22 Відповісти
Арешт Порошенка - синхронно зі здачею інтересів України кремлю.

https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
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28.12.2021 09:37 Відповісти
Я думаю шо сдача Украины началась со сдачи Порошенко... И наметилась сдача, согласно написанной методички (известно где), и зачалась еще во времена предвыборной, с зебика тупых слоганов , на кшталт : "думаай-те". ЗЫ... Смутно догадываюсь , из-за чего и Карабас-Барабас к этому подключился. Но мы выдим ясно , что это делается через злобу. Такое впечатление, что это гундосо-мстительная черта лиц определенной(неопознанной) национальности, начиная с пыни.
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28.12.2021 10:19 Відповісти
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28.12.2021 09:39 Відповісти
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА ТАКЖЕ ПОКИНУТЬ КАРАБАХ(Шушинское ханство=ШУШ=СУЗЫ),КОТОРЫЙ ОНА ОККУПИРОВАЛО.За 100лет(карта 1919г.у меня ютуб и тикток) нерусский Кремль в несколько раз уменьшил земли ИндоПэриджана=Греко(Ахеруш)Анара(РИМ).Земли от моря до моря Одэрбэйджана.Слава Кавказу и Украине!
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28.12.2021 09:46 Відповісти
Героям слава !!!
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28.12.2021 09:52 Відповісти
Армия России также встала по всей границе Иреванского ханства,для защиты пришлых хайских арабов.
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28.12.2021 09:57 Відповісти
Фуфел мавзолейный кроме СкреПОНОСа нести пургу КГБшную давно разучился...Остались Швабры и чупакабры...
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28.12.2021 09:48 Відповісти
Крысы краснопузые...всего один вопрос...когда ж вы шакалы нажретесь крови людской в бывшем дохлом Сссре?
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28.12.2021 10:00 Відповісти
Пыня обосравшись
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28.12.2021 10:39 Відповісти
ЗеЛупа виконує завдання пуйла. Швидше навiть не ЗеЛупа, воно, це чмо, можливо, навiть не все розумiє, його смикають за мотузки бородата баба каломойша та агент Козирь-дЄрьмак, виконуючи завдання пуйла та кремлядi.

Завдання - посадити Саакашвілi.

Завдання - посадити Порошенка.

i головне Завдання- впихнути раковi пухлини дИнИрИ та лИнИрИ в тiло Неньки на умовах пуйла.

потрiбно поспiшати, бо пуйло хворе, в нього рак. воно, можливо, здохне до кiнця наступного 2022 -до середини 2023 року. тому до цього потрiбно вбити Україну, зробивши її сателiтом, частиною азiопського рюзьге мiра, перекреслети її европейcьку перспективу та вступ до НАТО.

як зроблять- пiдняти градус iстерики до найвищого рiвня, перемовини з США, потiм пообiцяти мир, втовхнувши ОРДЛО в тiло України на своїх умовах, дотиснувши ЗеЛупу.

завдання виконують Салiван, Керрi, дЄрьмак та iншi агенти та кориснi дурники.

свiту, насамперед старiй Европi та ЗеБiльному нарiду розкажуть, що наступив довгоочiкуваний мир....можливо навiть паРаша пустить багато дешевого на якийсь час газу для зубожiлого та втомленого нарiду бувшої України через українську трубу...
Европа та нарiд задоволенi будуть. мир, дешевий газ, вiйни нема...а що там Україна...що це таке?

тобто пуйло все отримає задарма, лише пiднявши градус своєi iстерики, вдавши з себе божевiльного, злякавши Захiд та ЗеЛупу абсолютно божевiльними вимогами, зробить руками своiх агентiв в Українi та на Заходi.

чи є сили в Українi протистояти такiй найближчiй перспективi ?
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28.12.2021 12:22 Відповісти
 
 