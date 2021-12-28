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Переговори між США та Росією щодо України відбудуться 10 січня, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Переговори між США та Росією щодо України відбудуться 10 січня, - ЗМІ

У Білому домі назвали дату переговорів між США та Росією, на яких розглянуть безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє українська служба Голосу Америки із посиланням на посадовця Ради з національної безпеки США.

"Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. На додачу, наскільки ми розуміємо, РФ та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія - НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13-те число", - йдеться в повідомленні.

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В адміністрації додали, що підхід президента Байдена стосовно України полягає в поєднанні стримування та дипломатії. "Як Альянс ми спільні щодо наслідків, з якими стикнеться Росія, якщо почне наступ на Україну. Але ми також єдині в нашій готовності брати участь у принциповій дипломатії з Росією", - підкреслили в Раді з нацбезпеки США.

Очікується, що на перемовинах представники США та Росії обговорять безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.

"Коли ми сядемо до переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння щодо діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія", - повідомили українській службі Голосу Америки.
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Топ коментарі
+3
Мюнхен 38
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28.12.2021 09:18
+3
А Україну запросять?
Аа, найвеличніший лідер ********** буде в буковелі жопу в сауні гріти, не до України йому
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28.12.2021 09:22
+2
Усе залежить від самої України - покажемо зуби, нам допоможуть. Інакше - не надто гарні перспективи. А з нашим зеленим лайном при владі - залишається тільки сподіватися.
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28.12.2021 09:53
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Вже набалакали: оборонний бюджет, який передбачав санкції проти півн.потоку-2, одразу після тріпання "козачка" з х**лом по відео - забрали.

Цікаво, на що фюрер прогне цих імпотентів цього разу.
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28.12.2021 09:09 Відповісти
рашка, до речі, не підтверджує цю інфу: не влаштовують абстракції, якими їх годують американці (на ехо так подають). У фюрера конкретна мета - гарантії нерозширення ГАТО на схід і всі ці бла-бла-бла, які заплітають диплЬОмати, йому ніде не впали.

Так що, вперед, "животворящий", проявляй "таланти".
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28.12.2021 09:33 Відповісти
10,12 та 13 сiчня і все без України навіть Кулеба не був запрошений
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28.12.2021 09:17 Відповісти
Мюнхен 38
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28.12.2021 09:18 Відповісти
А Україну запросять?
Аа, найвеличніший лідер ********** буде в буковелі жопу в сауні гріти, не до України йому
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28.12.2021 09:22 Відповісти
Запросять, обов'язково запросять. Порошенка. Бо більше немає кого!😉😉😉
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28.12.2021 11:37 Відповісти
Суцільний гішпанський сором
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28.12.2021 09:22 Відповісти
"Шерхани" вирішуватимуть долю "табакі".
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28.12.2021 09:33 Відповісти
Ходи на швабру.
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28.12.2021 09:42 Відповісти
Заметил, что у тебя нездоровый интерес к швабрам. Каждый второй пост про швабры
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28.12.2021 10:15 Відповісти
Ну так на бутылочку сходи,кацапская рожа.
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28.12.2021 10:37 Відповісти
"выступила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, заявив, что администрация США не подтверждает переговоры с Россией в Женеве."
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28.12.2021 09:34 Відповісти
По сути различные переговоры распланированы на 10-11-12-13 января 2022. О том что решат на них мы увидим быстро. Так как Раше если начинать полномасштабную войну то это сделать необходимо не позже февраля месяца. ( хотя для небольшой войнушки в пределах 2-3 областей они готовы в любой момент) Результат переговоров будет виден и по действиям Раши, или по переговорам стран Запада с Украиной ( и насколько быстро они пройдут), и последующие шаги украинской власти. ( только последним нужно всегда помнить, народ у нас может простить воровство, коррупцию, обогащение ( просто уже привыкли), но только не предательство и сдачу национальных интересов, а также узурпацию власти ( в какую бы красивую обертку это все не заворачивалось). Так что выбор у власти весьма ограничен в этом смысле.
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28.12.2021 09:36 Відповісти
А почему не позже февраля?
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28.12.2021 10:51 Відповісти
Начнется весенняя распутица.
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28.12.2021 11:18 Відповісти
Если амеры пошли, то обязательно уже будут жертвовать. По всей видимости, Украина застрянет в совке...
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28.12.2021 09:45 Відповісти
Усе залежить від самої України - покажемо зуби, нам допоможуть. Інакше - не надто гарні перспективи. А з нашим зеленим лайном при владі - залишається тільки сподіватися.
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28.12.2021 09:53 Відповісти
Я не знаю як вся Україна, Західна Україна НІКОЛИ не буде під совком. НІКОЛИ.
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28.12.2021 11:35 Відповісти
Що знов про Україну без України Будуть домовлятися як здавати Україну
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28.12.2021 09:56 Відповісти
Підсумки цієї зустрічі можна спробувати підвести наступним чином: закулісно амери пообіцяють куйлу, що не братимуть Україну в НАТО. а на камери будуть говорити про те, що тільки Україна і члени НАТО мають право вирішувати це питання, і, по суті, будуть і далі десятиліттями товкти воду в ступі із вступом України в НАТО; натомість куйло дасть амерам гарантії, що далі вторгатись в Україну воно не буде; питання Криму винесуть за дужки по типу нинішнього Кенігсберга (Калінінграда), а питання ОРДЛО будуть вирішувати по тому сценарію, який нещодавно виплив в рашкаінформ, з імплементацією формули Штайнмаєра (там проведуть торги стосовно того якою саме має бути версія трактування цієї формули). з іншої сторони амери точно повністю не зіллють куйлу Україну по типу нинішньої Білорусі, бо це ні їм, ні Європі зовсім невигідно, оскільки тоді майже 500 тис українських силовиків буде вже на стороні куйла і луки. І головний висновок нам, українцям, потрібно на найближчий час робити, як зробили фіни після лінії Манергейма - продовжувати розбудовувати Україну, бути мудрим народом і голосувати виключно за рішуче прозахідноналаштованих українських політиків, викорінювати корупцію, хабарництво, казнокрадство тощо. Зміцнювати нашу армію ******** озброєнням і достатнім фінансуванням. тільки тоді будемо мати шанс на успіх. інший шлях - то буде топтання в болоті. а в гіршому випадку, якщо нарід за ці роки не помудрішає і не навчиться на своїх помилках і знову проголосує чи за ригів, чи за зелених нинішніх, то взагалі може положити Україну під ноги русні.
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28.12.2021 10:29 Відповісти
 
 