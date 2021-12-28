Переговори між США та Росією щодо України відбудуться 10 січня, - ЗМІ
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У Білому домі назвали дату переговорів між США та Росією, на яких розглянуть безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє українська служба Голосу Америки із посиланням на посадовця Ради з національної безпеки США.
"Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. На додачу, наскільки ми розуміємо, РФ та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія - НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13-те число", - йдеться в повідомленні.
В адміністрації додали, що підхід президента Байдена стосовно України полягає в поєднанні стримування та дипломатії. "Як Альянс ми спільні щодо наслідків, з якими стикнеться Росія, якщо почне наступ на Україну. Але ми також єдині в нашій готовності брати участь у принциповій дипломатії з Росією", - підкреслили в Раді з нацбезпеки США.
Очікується, що на перемовинах представники США та Росії обговорять безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.
"Коли ми сядемо до переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння щодо діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія", - повідомили українській службі Голосу Америки.
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Цікаво, на що фюрер прогне цих імпотентів цього разу.
Так що, вперед, "животворящий", проявляй "таланти".
Аа, найвеличніший лідер ********** буде в буковелі жопу в сауні гріти, не до України йому