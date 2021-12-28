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Кулеба про ризик повномасштабного вторгнення РФ: "Рівень загрози підвищився, але не перетнув червоної позначки"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про ризик повномасштабного вторгнення РФ:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив ймовірність нового масштабного російського вторгнення.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що за останній місяць цей ризик підвищився. У грудні 2020 року безпекова ситуація була стабільнішою, а рівень загрози, який існував з боку Росії, був нижчим.

"Тому можна сказати, що за цей рік рівень загрози суттєво підвищився... Тепер за останній місяць - рівень загрози підвищився, але він не перетнув червоної позначки. Знаєте, як на термометрі є червона риска на 37 градусах. Ми наблизились до цієї червоної риски за останній місяць, але її ще не перетнули. І зараз всі зусилля все ще спрямовані саме на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії", - пояснив міністр.

Також читайте: Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Путін прагне нарешті хоч щось вичавити для себе із перемовин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
вы заметили, Зеленый Клоун вообще никак не комментирует ситуацию..
хотя бы обращение к нации выпустил, что ли?..
эй! придурок!.. очнись!!!!!!!!!!
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28.12.2021 09:23
+12
Це вже сталося 8 років тому, коли анексувалаи Крим і війна на Донбасі,куди ще червонiшати лінії?вже не кажучи що наші захисники гинуть на сході
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28.12.2021 09:21
+12
А что такое " не пересек красной линии" Это то что по дорогам Украины где то в районе Полтавы не движутся рашистские танки. У нас оккупировано два региона, война идет 8 лет, 14 тыс. убитыми и 50 тыс раненными, миллионы беженцев, блокада акватории Азовского и частично Черного моря, захват заложников и политические убийства. Экономическая блокада. Нарушение будапештского меморандума, Большого договора с Украиной и договора об аренде базы в Севастополе, нарушения всех международных законов и хартий, не признается право Украины на государственность в принципе, а оказывается " красные линии " еще не пройдены...
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28.12.2021 09:27
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При Зеле в ВР и в министры попадают только больные люди. Чаще всего инвалиды детства, такие как и он.
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28.12.2021 09:14 Відповісти
На шо намек? На дурь подсели еще в детстве?
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28.12.2021 09:38 Відповісти
Кулеба, давай я вгадаю - червоною лінією буде перехід військ Макшанії кордону України.
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28.12.2021 09:16 Відповісти
Та ні... по кулебі червоною лінією буде перехід кордону міста Київа
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28.12.2021 09:29 Відповісти
А можливо Кулеба буде кричати на бурятів, які будуть перелазити через паркан його вілли - Куди ви, це вже червона лінія!
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28.12.2021 09:40 Відповісти
Це в кращому варіанті, а в гіршому це через 10 днів вілізе десь в Буенос Айресі унюхане *********** і скаже. Віроломно на нас напали 10 днів тому. Ми до останнього не вірили але нажаль вони вже в Києві.
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28.12.2021 09:35 Відповісти
Це вже сталося 8 років тому, коли анексувалаи Крим і війна на Донбасі,куди ще червонiшати лінії?вже не кажучи що наші захисники гинуть на сході
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28.12.2021 09:21 Відповісти
При всеобъемлющем ""ПЕРЕМИРИИ" Д'Ерьмака Клоунарию верить ,себя не уважать
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28.12.2021 09:38 Відповісти
Шел 100 год войны, но они не перетнули красную линию, нах надо если они за наш счет живут и с нас имеют, и пирог потихоньку рюмсают.
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28.12.2021 09:41 Відповісти
вы заметили, Зеленый Клоун вообще никак не комментирует ситуацию..
хотя бы обращение к нации выпустил, что ли?..
эй! придурок!.. очнись!!!!!!!!!!
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28.12.2021 09:23 Відповісти
Про що повинно бути це "обращение"? Про прогнози Арєстовіча з МІ6, чи про маячню жиріка?
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28.12.2021 09:34 Відповісти
Вов очко воює з Порохом. У нього своя війна.
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28.12.2021 09:35 Відповісти
Один хер, что обратится, что нет. Тебе уже только таблетки помогут.
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28.12.2021 09:56 Відповісти
Он не придурок, он - предатель! Давно пора это понять!
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28.12.2021 11:33 Відповісти
повысился, но.-Чтобы да так нет.Будем посмотреть.Стиль заяв кодлана Коломойско го.
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28.12.2021 09:24 Відповісти
Рівень загрози вигідний всім крім України. Росії, щоб з нею Байден говорив, Китаю продавати свої товари, Європа культурна, навчена робоча сила за копійки. А інвестиції не йдувть і хто ж буде відганяти клоунів від бюджету під час війни.
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28.12.2021 09:26 Відповісти
А что такое " не пересек красной линии" Это то что по дорогам Украины где то в районе Полтавы не движутся рашистские танки. У нас оккупировано два региона, война идет 8 лет, 14 тыс. убитыми и 50 тыс раненными, миллионы беженцев, блокада акватории Азовского и частично Черного моря, захват заложников и политические убийства. Экономическая блокада. Нарушение будапештского меморандума, Большого договора с Украиной и договора об аренде базы в Севастополе, нарушения всех международных законов и хартий, не признается право Украины на государственность в принципе, а оказывается " красные линии " еще не пройдены...
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28.12.2021 09:27 Відповісти
"опасность миновала,но угроза сохраняется"
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28.12.2021 09:27 Відповісти
А раз угроза сохраняется, то к территориальной обороне стройся!! Раз-два!

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28.12.2021 09:53 Відповісти
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28.12.2021 09:55 Відповісти
Ризик не перетнув червоної позначки", а если и перетне, то все по плану и под контролем... -Каарочи зебилы по полной отрабатывают пыня-методичку. Где окажется эта красная линия?
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28.12.2021 09:28 Відповісти
Ну то, коли тепер? МІ6 з Арестовичєм - облажалися. Тепер чекаємо новорічну ніч від жиріновського.
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28.12.2021 09:31 Відповісти
Просто кончена ця не додердава Украіна, на чолі з коксонюхом на кулебами!
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28.12.2021 09:47 Відповісти
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28.12.2021 09:51 Відповісти
Ризик підвищується, але зе-контора потребує новорічної відпустки у теплих водах Оманської затоки. Вони дуже втомилися.
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28.12.2021 09:52 Відповісти
Ага-ага, верим-верим. Вон уже одни звездуны (я про британскую разведку, обещавшую полномасштабное вторжение в минувшую субботу) обоср... со своими закидонами - этот же путь ждет и Кулебу
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28.12.2021 10:41 Відповісти
Видно,що і рівень загрози,і сам Кулеба ці лініі перетнуть одночасно...Рівень загрози - на сході,Кулеба - на заході...
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28.12.2021 11:13 Відповісти
Тільки почнеться вторгнення росії в Україну....ТРЕБА НЕГАЙНО АРЕШТУВАТИ ВСЕ ЦЕ ЗРАДЛИВЕ КОДЛО ЗЕЛЕНСЬКОГО. Особливо Єрмака і його диверсійної групи. Боятись тут не має чого,оскільки вони вже давно висвітились як агенти РФ, бо там вже не "зрада", а дієва ворожа резедентура путіна. Досвідчені специ по міжнародним операціям бувшого сересера вже давно чітко визначили задачі стягненої на Банкову агентури і посібників ворога. Це все вже чітко видно навіть з "орбіти". Готуємось!
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29.12.2021 07:36 Відповісти
 
 