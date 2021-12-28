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Україна - активний суб'єкт перемовин щодо гарантій безпеки: Ми не просто слухаємо, а викладаємо свою позицію, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оцінив роль України в консультаціях з приводу так званих "гарантій безпеки", які вимагає Росія від США і НАТО. Він наголосив, що українська сторона є активним учасником, який висловлює свою позицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Україна скрізь, в буквальному сенсі. Україна є ключовою причиною появи цих документів, Україна присутня в усіх консультаціях, в усіх розмовах, які ведуть з Росією. І з Україною партнери діляться тим, про що вони говорять з Росією, координують з нами свої позиції. Україна зараз в центрі цих процесів", - зазначив Кулеба.

За його словами, якщо раніше Україна була більше пасивним суб'єктом, то зараз виступає як активний суб'єкт, активний учасник міжнародної політики, а іноді "навіть нав'язує буквально своє бачення, свою позицію".

"Подивіться, де була представниця Держдепартаменту США Карен Донфрід перед поїздкою в Москву та отриманням там цих документів? Вона була в Києві. З ким США першими обговорили зміст цих документів? З Україною. Це і є відповідь...І ми ж не просто слухаємо в цих розмовах, ми викладаємо свою позицію, і наголошуємо, що ось це, це і це заздалегідь "не злітає", - підкреслив Кулеба.

Автор: Ірина Дашківська
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Молодці!
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28.12.2021 09:38 Відповісти
активный субъект
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28.12.2021 10:54 Відповісти
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28.12.2021 11:10 Відповісти
Я думаю, марихуана!
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28.12.2021 11:16 Відповісти
Я думаю ,в кращому випадку - кокс.
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28.12.2021 11:20 Відповісти
Накладаєте ви, а не викладаєте. Базікало.
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28.12.2021 09:39 Відповісти
Сам себе не похвалиш, то ніхто не похвалить. Кульома.
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28.12.2021 09:40 Відповісти
кулема......Квартал 95 и неудачная шутка. беда для украины.
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28.12.2021 09:58 Відповісти
А а этот все врет, переговоры будут без Украины.
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28.12.2021 10:01 Відповісти
я ж не просто балабоню, я ж политику веду
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28.12.2021 10:11 Відповісти
даешь пуйлу дохлых гнилых ихтамнетов на закусь !
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28.12.2021 10:15 Відповісти
Да уж...!
Мы хорошо увидели эту "субъектность" после переговоров Байден - Путин!
Наши клоуны были ознакомлены о результатах переговоров в последнюю очередь. О них вообще могли забыть...!!
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28.12.2021 11:25 Відповісти
Скоро будемо мати нову поговірку "бреше як кулєба"...
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28.12.2021 13:15 Відповісти
 
 