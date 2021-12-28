Україна - активний суб'єкт перемовин щодо гарантій безпеки: Ми не просто слухаємо, а викладаємо свою позицію, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оцінив роль України в консультаціях з приводу так званих "гарантій безпеки", які вимагає Росія від США і НАТО. Він наголосив, що українська сторона є активним учасником, який висловлює свою позицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Україна скрізь, в буквальному сенсі. Україна є ключовою причиною появи цих документів, Україна присутня в усіх консультаціях, в усіх розмовах, які ведуть з Росією. І з Україною партнери діляться тим, про що вони говорять з Росією, координують з нами свої позиції. Україна зараз в центрі цих процесів", - зазначив Кулеба.

За його словами, якщо раніше Україна була більше пасивним суб'єктом, то зараз виступає як активний суб'єкт, активний учасник міжнародної політики, а іноді "навіть нав'язує буквально своє бачення, свою позицію".

"Подивіться, де була представниця Держдепартаменту США Карен Донфрід перед поїздкою в Москву та отриманням там цих документів? Вона була в Києві. З ким США першими обговорили зміст цих документів? З Україною. Це і є відповідь...І ми ж не просто слухаємо в цих розмовах, ми викладаємо свою позицію, і наголошуємо, що ось це, це і це заздалегідь "не злітає", - підкреслив Кулеба.