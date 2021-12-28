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Прийняття вимог РФ було б найбільшим приниженням для США та НАТО, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прийняття вимог РФ було б найбільшим приниженням для США та НАТО, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вірить в те, що США чи НАТО погодяться з вимогою Росії зупинити розширення на схід чи відкотяться з країн центральної Європи, як вимагає Росія.

Про це голова МЗС розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Там же не лише вимога, щоб НАТО не розширювалось, там же є вимога припинити військову присутність НАТО - в країнах-членах НАТО. Я в це не вірю, бо пристати на таку вимогу в будь-якій формі – це було б найбільшим приниженням США і НАТО в історії з моменту заснування Альянсу", - зазначив Кулеба.

За його словами, у дипломатії є такий термін - madman strategy, стратегія безумця.

"Тобто демонструвати партнеру, що ти просто скажений, готовий на будь-що, непередбачуваний, і тому до тебе треба підходити з особливою поступливістю і лагідністю. Карибська криза зародилася саме з такої стратегії Хрущова, і ми знаємо, чим вона закінчилася", - пояснив міністр.

"Але я би зараз не заглиблювався в мотивацію Росії, тому що ми не можемо насправді залізти їм в мозок і достеменно побачити там детальний план дій", - додав Кулеба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Як легко коментувати події, на які ти не маєш впливу.
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28.12.2021 09:54
+3
Кульома копитан очевидність.
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28.12.2021 09:53
+2
зеленожопые тупорылые дебилы за 2 года развалили международную антихуйловскую коалицию, и теперь еще что-то кукарекают! заткнитесь уже кретины, дяди теперь без вас убогих решают вопросы.
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28.12.2021 10:57
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Кульома копитан очевидність.
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28.12.2021 09:53 Відповісти
Як легко коментувати події, на які ти не маєш впливу.
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28.12.2021 09:54 Відповісти
Але добрим наказанням зрадників во владі України.
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28.12.2021 10:22 Відповісти
это их работа. какое же наказание.
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28.12.2021 10:27 Відповісти
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28.12.2021 10:28 Відповісти
Байден здав Вьетнам Байден здав Афган чому ви думаете що Байден не здае Україну
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28.12.2021 10:38 Відповісти
А ніхто не думає що хтось когось здає, Афганістан і В'єтнам в більшості своїй вибрали свій шлях не пов'язаний із Заходом. Україна напроти захищає сама себе заради шляху до західних цінностей. США навіть близько так не допомагає нам як Афганістану і противник в нас набагато сильніший. але нічого боремося і судячи по істерії в московії навіть перемагаємо.
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28.12.2021 11:12 Відповісти
Дональд Трамп перед дембелем подписал бомагу Конгресса США о выводе войск из Афгана..Байден весной начал постепенный вывод своих войск ..,правда первыми ушли немцы и британцы в юне...Хреновая у вас память АналитегИ
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28.12.2021 10:56 Відповісти
зеленожопые тупорылые дебилы за 2 года развалили международную антихуйловскую коалицию, и теперь еще что-то кукарекают! заткнитесь уже кретины, дяди теперь без вас убогих решают вопросы.
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28.12.2021 10:57 Відповісти
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28.12.2021 10:58 Відповісти
Хм. А я думал, что Карибский кризис начался из-за размещения американских ракет в Турции. Но то такое.

А вообще многовато Кулебы сегодня. Какой-то он... активный...
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28.12.2021 11:05 Відповісти
может директор елдак отьермачил с утра) вот и работает, рассказывает очевидные вещи, которые происходят в мире вокруг нас)))
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28.12.2021 12:44 Відповісти
Konechno ne primim ili razvalitsia NATO, no po ljubosu, samoje boljshoje unizhenije bilo vibor ukraincev, da teh kto po prikolu vibral zeljonih idiotov.
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28.12.2021 11:09 Відповісти
Найдут решение, которое устроит обе стороны.
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28.12.2021 11:14 Відповісти
Ukrainu i NATO, tam drugih nema, ah da, kakoje to sborishche ruspitarikov
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28.12.2021 11:26 Відповісти
"...ты просто бешеный, готов на что угодно, непредсказуемый, и поэтому к тебе надо подходить с особой уступчивостью и нежностью." Лучшая нежность для параши вот эта:

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28.12.2021 11:15 Відповісти
было бы самым большим унижением для США и НАТО.-Тревожится Кулеба за честьСША и НАТО. Кулеба .При том, что:Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России./ Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
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28.12.2021 11:18 Відповісти
Скукожились иички у свободномирских, скукожились...
Как говаривал один умный, с горки все дорожки ведут в ямку...
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28.12.2021 11:25 Відповісти
Кулеба: "Прийняття вимог РФ було б найбільшим приниженням для США та НАТО"
NATO: - Hold my bear
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28.12.2021 11:51 Відповісти
Эх, Кулебу с его мозгами в Госдеп, он бы там порядки навел
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28.12.2021 17:05 Відповісти
 
 