Епідзонування України: рівень захворюваності перевищено у 2,7 рази, дві області досі "червоні", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 28 грудня в "червоній" зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області - Волинська та Запорізька.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
До жовтого рівня епіднебезпеки віднесено Київ та решту регіонів.
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 28 грудня по країні становить 207 на 100 тис. населення (перевищення 2,76 рази). Найвищий рівень захворюваності у Києві (459), Полтавській області (343) та Волинській області (337).
За даними за 27 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 29,1 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 25,6% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.
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плядь, Ляшки - ви повинні трубитти про перемогу. А ви червоні зони повстановлювали. От уроди.
Люди добрі! (Це я звертаюся до читачів цензора) прочитайте ще раз цифри і вдумайтесь: на місто в сто тисяч 29 чоловік лежить в лікарні з певною хворобою. Це по вашому епідемія?