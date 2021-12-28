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Епідзонування України: рівень захворюваності перевищено у 2,7 рази, дві області досі "червоні", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Епідзонування України: рівень захворюваності перевищено у 2,7 рази, дві області досі

Станом на 28 грудня в "червоній" зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області - Волинська та Запорізька.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

До жовтого рівня епіднебезпеки віднесено Київ та решту регіонів.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 28 грудня по країні становить 207 на 100 тис. населення (перевищення 2,76 рази). Найвищий рівень захворюваності у Києві (459), Полтавській області (343) та Волинській області (337).

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За даними за 27 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 29,1 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 25,6% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

Епідзонування України: рівень захворюваності перевищено у 2,7 рази, дві області досі червоні, - МОЗ 01
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Сами себе уровень выставили, сами себе и рапортуют
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28.12.2021 10:27 Відповісти
29 у стаціонарі на сто тисяч! ліжка з киснем заповннені лише на ЧЕТВЕРТЬ!
плядь, Ляшки - ви повинні трубитти про перемогу. А ви червоні зони повстановлювали. От уроди.

Люди добрі! (Це я звертаюся до читачів цензора) прочитайте ще раз цифри і вдумайтесь: на місто в сто тисяч 29 чоловік лежить в лікарні з певною хворобою. Це по вашому епідемія?
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28.12.2021 19:34 Відповісти
 
 