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З початку агресії РФ в Україні викрито понад 20 російських шпигунів, - контррозвідка СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

З початку агресії РФ в Україні викрито понад 20 російських шпигунів, - контррозвідка СБУ

З 2014 року в різних регіонах України нейтралізовано понад 30 ворожих агентурних мереж. Більше ніж 180 зловмисників засуджено за державну зраду та шпигунство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Водночас викрито більше 20 кадрових співробітників російської розвідки, які працювали в Україні під прикриттям посад дипломатів РФ. За матеріалами СБУ, їх оголошено рersona non grata.

Крім того, з 2014 року українські контррозвідники знешкодили понад 300 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. 26 зловмисників затримано на спробі підриву об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі оборонного значення.

Більше ніж 250 російських найманців суд покарав до різних термінів ув’язнення за злочини проти державної безпеки України. Серед них - ватажки та учасники незаконних збройних формувань і терористичних угруповань так званих "Л/ДНР".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затриманій 59-річній учасниці зенітно-ракетного угруповання російських найманців, що їхала по українську пенсію, повідомлено про підозру, - СБУ

З початку агресії РФ в Україні викрито понад 20 російських шпигунів, - контррозвідка СБУ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Можу повідомить ще про 20 і ільше!
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28.12.2021 10:32 Відповісти
пора бы уже мураеву голому в окно выпасть. И далее по списку.
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28.12.2021 10:44 Відповісти
ще два крота точно знаю.
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28.12.2021 10:44 Відповісти
Знаю 450.
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28.12.2021 10:56 Відповісти
даю бесплатную наводку для СБУ
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28.12.2021 10:57 Відповісти
Ха!За сім років війни?Визнання в небажанні працювати !
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28.12.2021 10:58 Відповісти
В эту Пургу поверил даже Христо Грозев... и я тоже...лийтинант Баканов ганяет Крыс Штирлицов Путлера нагайкай Запорожского козака..
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28.12.2021 11:03 Відповісти
Это наверное что сами пришли с повинной.
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28.12.2021 11:05 Відповісти
Профессор Плейшнер,как вы умудрились работая на сраное НКВД выпасть из окна отеля в Швейцарии?Уважаемый Пастор Шлаг,вы же тоже работали на быдло Штирлица...у меня не оказалось ваших лыж...так бы остался жив...
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28.12.2021 11:08 Відповісти
Если бы СБУ дали аналитику сколько с 2014 г. они накрыли конвертационных центров (обнальщиков), то ПРИОРИТЕТЫ СБУ были бы, как говориться, налицо.
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28.12.2021 11:08 Відповісти
За сім років агресії 20 шпигунів????!!!!! На)(уя таке СБУ????
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28.12.2021 11:08 Відповісти
У нас їх кожен 10-й! Треба ширше ваідкривати очі!
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28.12.2021 11:09 Відповісти
Баканов жжёт!
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28.12.2021 11:22 Відповісти
С дипломатами вообще просто, особенно с рашистскими, там каждый из них обязательноработает на фсб, на гру или на внешнюю разведку. Их и разоблачать не надо - всех и сразу высылать . А лучше не принимать вообще… так шо товарисч бакланов это никакая не заслуга!
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28.12.2021 11:26 Відповісти
Справи за фактами шпигунства, державної зради слід показувати шодня по усіх телеканалах, щоби потенційні зрадники всир....я від страху.
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28.12.2021 11:38 Відповісти
Билетер 95 квартала с липовым званием, фигурант нескольких уголовных производств с женой гражданкой ПИД...раши решил развеселить, малоПИД...роский, бенин нарко-Дегенерат по мимо того, что сам работает на кремль в обмен на сохранение киностудий, офшороф и хат в маЦковии и Крыму так еще и окружил себя Крысами типа Дермака, портного, татарова, демченко, деркача и т.д Петушками из ОПГ за Жопу шуфричами, королевскими, бойками и тд пока это Недоразумение " у руля" Украина будет сдавать на всех "фронтах".....
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28.12.2021 13:07 Відповісти
Треба викривати кожний день по 20 шпигунів Росії, тоді, можливо,їх кількість зменшиться...
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28.12.2021 13:52 Відповісти
 
 