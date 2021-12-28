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Перемовини РФ зі США щодо гарантій безпеки мають відбутися 10 січня в Женеві, - МЗС РФ

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Перемовини РФ зі США щодо гарантій безпеки мають відбутися 10 січня в Женеві, - МЗС РФ

Російсько-американські міжвідомчі консультації щодо гарантій безпеки заплановано на 10 січня в Женеві.

 Про це заявили у МЗС Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Переговори намічено на 10 січня", - заявили на Смоленській площі.

Росія в середині грудня висунула пропозиції щодо гарантій забезпечення її безпеки. Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки й Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ і держав-членів організації північноатлантичного договору.

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував скликати нараду Ради Росія-НАТО 12 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори між США та Росією щодо України відбудуться 10 січня, - ЗМІ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".

І що? До нинішнього куратора українських розвідувальних структур Руслана Демченка (2019-го президент Володимир Зеленський призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони. 2010 року наполягав на підписанні Харківських угод. - Країна) і голови Офісу президента Андрія Єрмака немає запитань у цьому контексті?

"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
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28.12.2021 11:43
+2
Які перемовини? Про що? Зовсім з розуму зїхали у НАТО почали перемовини вести з теранами та терористами......
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28.12.2021 11:35
+2
рассєя вже напала, дурко, у 14му році.
Казали що Січень- Лютий може спробувати повномаштабне вторгнення, відкрито. Поки що воює срассєя як трусливі шакали "настамнєт" й могили з номерами на рф.
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28.12.2021 11:38
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А казали що 10 січня Росія нападе...
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28.12.2021 11:07 Відповісти
рассєя вже напала, дурко, у 14му році.
Казали що Січень- Лютий може спробувати повномаштабне вторгнення, відкрито. Поки що воює срассєя як трусливі шакали "настамнєт" й могили з номерами на рф.
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28.12.2021 11:38 Відповісти
Де казали? На верхній полиці плацкарта,де тебе робили?
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28.12.2021 12:06 Відповісти
Таки прогнул путин НАТО. Заставил плясать под свою дудку. Усадил за стол переговоров обсуждать путинские бредни.
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28.12.2021 11:28 Відповісти
С какого вы решили что кто-то кого-то прогнул? Уже и НАТО и США дали четкий ответ ***** с его хотелками - *****) А эти "переговоры" - так все правильно, говорить с неадекватом лучше, чем перестреливаться. Надо понимать , что война с рашкой неизбежна в принципе, но за Украину и вместо Украины воевать никто не будет. А нам нужно время для подготовки. Единственная проблема - зеленая плесень у руля, которая профукала 2,5 года и , боюсь, профукает и эту возможность подготовиться к войне получше.
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28.12.2021 11:39 Відповісти
"говорить с неадекватом лучше, чем перестреливаться" - это ярко! Маловато, видать, у вас жизненного опыта. Когда вас пьяные гопники в подворотне встретят, я бы хотел посмотреть на ваши "переговоры" с ними
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28.12.2021 11:45 Відповісти
Я могу вам еще с десяток тупых аналогий накидать. одна только проблема - это не работает в межгосудартсвенных отношениях и в случае, когда у гопника есть ЯО, 146 миллионов населения и миллионная армия. а так вы конечно герой. ага. Нахер послать - куда уж проще. Только потом не НАТО будет отстреливаться от них, а мы. выдать вам парабеллум? в первых рядах по мобилиации будете, я в вас верю.
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28.12.2021 13:02 Відповісти
С гопниками всегда работает только сила. И от того, что гопником является целое государство, это правило не меняется. Это подтверждается всей мировой историей. Что бы далеко и долго не ходить, поинтересуйтесь историей "переговоров" с тем же Гитлером.
"ЯО и 146 млн." - это не более чем фактор страха и усиление агрессивной позиции гопника. Сильный - делает, слабый - ищет отмазки.

Но, отчасти вы правы. С такими, прости господи, президентами и правительствами ... остаются только переговоры.
Помню я эту "мобилизацию" 2014-15 гг. Спортзалы полны здоровенных лбов на мерседесах, а военкоматы ездят по селам и ловят беззащитных селян. Аэропорты перевыполнили все рекорды по "срочно вылетающей молодежи".
И, кстати, я в 14 г., по собственной инициативе, пришел в военкомат. Записали мой № телефона и сказали перезвонят. Так никто и не перезвонил ...
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28.12.2021 13:23 Відповісти
ключевые слова-МИД РФ.Просто завезли партию дури в мид.Не факт что она качественная
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28.12.2021 12:55 Відповісти
https://youtu.be/r0txiwemWOg...как РАБссия сама себя обвела вокруг тупого Мавзолея... с газом
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28.12.2021 11:30 Відповісти
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28.12.2021 11:32 Відповісти
Які перемовини? Про що? Зовсім з розуму зїхали у НАТО почали перемовини вести з теранами та терористами......
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28.12.2021 11:35 Відповісти
Про що? Про судьбу Украины. Или ещё не понял, что всё очень серьёзно и идёт к войне? Не к заварушке как на Донбассе, а к серьезной войне.
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28.12.2021 11:41 Відповісти
Та кацапи "серйозной" війною терроризують вже світ років 70!
Й з цього приводу треба збиратися й вирішувати але без московитів бо як усі знають домовленості з кацапами не варті й паперу на котрому написані.
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28.12.2021 11:45 Відповісти
Путлер переиграл даже самого себя Сократа и даже ГрязьПром...
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28.12.2021 11:41 Відповісти
Олександр Скіпальський, фундатор ГУР Міноборони України, заявив, що активність російських спецслужб у країні добре помітна.
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".

І що? До нинішнього куратора українських розвідувальних структур Руслана Демченка (2019-го президент Володимир Зеленський призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони. 2010 року наполягав на підписанні Харківських угод. - Країна) і голови Офісу президента Андрія Єрмака немає запитань у цьому контексті?

"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753
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28.12.2021 11:43 Відповісти
Видно - "кацапам припекло"!!! Бо спочатку ставили дату 12 січня! Тепер перенесли на 10-те! Значить прибуття танкерів газових у Європу і збільшення кількості "сопливих" у "побідоносному воїнстві" навкруги українських кордонів досягать почало критичного рівня!!!
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28.12.2021 12:10 Відповісти
...і ніхто ніколи не дізнається, скільки москвинських вартових не прокинулося на посту в польових таборах під українським кордоном
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28.12.2021 14:16 Відповісти
Решение проблемы - это договорится с РФ и ЕС о вступлении Украины и России в ЕС. Лидеры Европы - Макрон уже говорил от Португалии и до Владивостока, Меркель агент России с ГДР и русский она знает и на олимпиаду в РФ ездила молодая. Бывшие канцлеры в ГазПроме работают. В общем ЕС получит долгосрочный мир в Европе и получит огромный рынок РФ, а РФ рынок ЕС и Украина получит мир ибо мы станем все союзники. Выход из ситуации - это взять Россию с Украиной в состав Запада! Это будет сделка величайшая в истории и Запад получит мощнейшее усиление. И на этот союз согласны и ЕС и РФ и Украина ибо это решит все беды. То бишь выигрыши Украины - это мир, подъем торговли, получение дешевых ресурсов РФ, и т.д. Только в одном союзе Украина сможет получать выгоды от местоположения, когда мы все будем в союзе, а без союза - это будет наоборот война на территории Украины. Украине нужно принимать решения выгодные Украине, а не мылить мозги пропагандой. Нужно смотреть на проблему и искать ее решение, а не делать ее усугубление.
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28.12.2021 12:20 Відповісти
А пам'ятаєте у свій час заговорили в країні про поза-НАТОвське союзництво зі США як, наприклад, у Ізраїлю? І яка реакція була у Зеленського та Маркаровой? Вони непритомні ледь не впали, ні, такого не буває, нам це не потрібно, і відмовилися. А чому ? Тому що першою вимогою США стала б передача Коломойського американському правосуддю.
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28.12.2021 13:13 Відповісти
 
 