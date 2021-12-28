Перемовини РФ зі США щодо гарантій безпеки мають відбутися 10 січня в Женеві, - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Російсько-американські міжвідомчі консультації щодо гарантій безпеки заплановано на 10 січня в Женеві.
Про це заявили у МЗС Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Переговори намічено на 10 січня", - заявили на Смоленській площі.
Росія в середині грудня висунула пропозиції щодо гарантій забезпечення її безпеки. Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки й Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ і держав-членів організації північноатлантичного договору.
Раніше повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував скликати нараду Ради Росія-НАТО 12 січня.
Топ коментарі
+3 olele
показати весь коментар28.12.2021 11:43
+2 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар28.12.2021 11:35
+2 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар28.12.2021 11:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Казали що Січень- Лютий може спробувати повномаштабне вторгнення, відкрито. Поки що воює срассєя як трусливі шакали "настамнєт" й могили з номерами на рф.
"ЯО и 146 млн." - это не более чем фактор страха и усиление агрессивной позиции гопника. Сильный - делает, слабый - ищет отмазки.
Но, отчасти вы правы. С такими, прости господи, президентами и правительствами ... остаются только переговоры.
Помню я эту "мобилизацию" 2014-15 гг. Спортзалы полны здоровенных лбов на мерседесах, а военкоматы ездят по селам и ловят беззащитных селян. Аэропорты перевыполнили все рекорды по "срочно вылетающей молодежи".
И, кстати, я в 14 г., по собственной инициативе, пришел в военкомат. Записали мой № телефона и сказали перезвонят. Так никто и не перезвонил ...
Й з цього приводу треба збиратися й вирішувати але без московитів бо як усі знають домовленості з кацапами не варті й паперу на котрому написані.
А пізніше пояснив: "Кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює. Якби сьогодні настав день Х, усі були б шоковані так само, як були вражені ситуацією в Криму. Ми начебто заборонили Комуністичну партію, але я впевнений, що російський комуністичний центр має в Україні конспіративні структури й персоналії. Лідери та керівники замаскованих антиукраїнських організацій почуваються привільно. І з боку держави та правоохоронної системи жодних обмежень для них немає. А їхні корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії".
І що? До нинішнього куратора українських розвідувальних структур Руслана Демченка (2019-го президент Володимир Зеленський призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони. 2010 року наполягав на підписанні Харківських угод. - Країна) і голови Офісу президента Андрія Єрмака немає запитань у цьому контексті?
"Всі вороги, які мають хоча б найменші прикмети антиукраїнської діяльності, - це об'єкти конспіративного контролю з боку нашої правоохоронної системи і насамперед СБУ", - наголошував Олександр Скіпальський. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vagnergejt-doviv-scho-v-***********-rozvidci-ye-dzhentlmeni/1063753