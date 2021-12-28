Росія має право використовувати армію для захисту своїх громадян, - Рада Федерації РФ про війну з Україною
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія не має наміру ініціювати військову операцію проти України, але має право оперативно використовувати свої збройні сили для захисту громадян РФ за кордоном у разі нападу на них.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов.
За його словами, Росія не виношує планів з власної волі здійснювати військову операцію щодо України.
Косачов зазначив, що немає жодного сенсу у тому, щоб проводити "якусь ініціативну військову операцію проти України".
"Росія ніколи ні на кого не нападала першою. Я думаю, що і надалі цього не станеться", - сказав він.
"Як сталася трагедія Цхінвала, в листопаді 2009 року в Росії були внесені серйозні поправки в чинний федеральний закон "Про оборону". Десята стаття цього закону дає можливість оперативно використовувати Збройні сили РФ за кордоном", - зауважив Косачов.
За його словами, однією з підстав, за якою ЗС РФ можуть оперативно використовуватися за кордоном, є захист громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них.
Будь ласка, зачекайте...
который криворогий шлимазл вовочка благополучно отменил
північ Казахстану - від Кустанаю до Усть-Каменогорська.
Ось шляг "Руського миру". А Європа буде пильно спостерігати та фінансово підтримувати агресора. А " санції" для лохів.
Найбільше )(.йло боїться свого оточення та бунту рабів. Тож коли отара "ропщет", її негайно спрямовують на бійню.
Щоб козломорді не могли захищати ********** на території України потрібно щоб ні одного москаля в Україні не було. Тому повний розрив дипломатичних стосунків і закриття кордонів.
Никаких оправданий и поводов для этого не нужно. Законное право.
Я удивлен, что до сих пор нет визового режима, а на оккупированной части нет военного положения... Хорошо, что хоть недавно отменили особый экономический статус Крыму.
Бачиш що федераст намагається покинути свою федерацію - ліквідуй його, щоб терористична організація російська федерація не починала війни.
Что б у росии потом был повод напасть на нас!
А тем временем в Украину прибыло потенциально, нуждающихся в защите рашей своих соотечественников «Водночас посвідку на тимчасове або постійне проживання цьогоріч (2021) видали 4 379 білорусам та 13 377 росіянам Джерело: https://censor.net/ua/n3306755
Хижаки в першу чергу поїдають слабаків і хворих (особливо на голову).