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Росія має право використовувати армію для захисту своїх громадян, - Рада Федерації РФ про війну з Україною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія має право використовувати армію для захисту своїх громадян, - Рада Федерації РФ про війну з Україною

Росія не має наміру ініціювати військову операцію проти України, але має право оперативно використовувати свої збройні сили для захисту громадян РФ за кордоном у разі нападу на них.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов.

За його словами, Росія не виношує планів з власної волі здійснювати військову операцію щодо України.

Косачов зазначив, що немає жодного сенсу у тому, щоб проводити "якусь ініціативну військову операцію проти України".

"Росія ніколи ні на кого не нападала першою. Я думаю, що і надалі цього не станеться", - сказав він.

"Як сталася трагедія Цхінвала, в листопаді 2009 року в Росії були внесені серйозні поправки в чинний федеральний закон "Про оборону". Десята стаття цього закону дає можливість оперативно використовувати Збройні сили РФ за кордоном", - зауважив Косачов.

За його словами, однією з підстав, за якою ЗС РФ можуть оперативно використовуватися за кордоном, є захист громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них.

Також читайте: Прийняття вимог РФ було б найбільшим приниженням для США та НАТО, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+116
Кто там ****.л про двойное гражданство?
А-а! Это ЗЕленые гавноеды в Раде.
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28.12.2021 11:00
+80
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28.12.2021 11:00
+77
Ні на що інше й не сподівались ,коли кацапи почали масово видавать свої паспорти.
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28.12.2021 10:59
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Україна якщо і вбиває кацапів так захищающі свою Вітчизну
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28.12.2021 19:03 Відповісти
Я всегда говорил - пока кацапы и их сторонники на Украине,мира никогда не будет.Нужно гнать их отсюда с пожизненным запретом на въезд.Тут кацапам делать нечего,их тут не ждут.
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28.12.2021 13:10 Відповісти
"Росія ніколи ні на кого не нападала першою. Я думаю, що і надалі цього не станеться", - сказав цей московський маньяк-брехун найгіршої, кассапської запічки. Тому коментувати його - нижче всякої гідності. Потрібно підкреслити інше. 1-е: використовувати всі законні засоби для захисту своїх громадян у всьому світі - це не винахід Московщини, а цивілізованих країн Заходу (починаючи із США). Московити тільки примазались до цього, намагаючись витягнути звідси максимальний політичний зиск (бо плодять своїх громадян по всьому світові, але найбільше - в люто ненависній нею Україні). Сьогодні ця імперія-виродок використовує всі засоби захисту (чи розправ), і всюди, окрім США й Туреччини (яких панічно боїться). 2-е: виразний натяк цього маніяки засвідчує, що Україні нині треба зняти будь-які балачки про силове повернення окупованих в 2014 - 2015 роках земель. Тим більше, що відібрані без жодних пояснень і підстав Стародубщина, Суджанщина, Шахтинщина та Таганрожчина не менш "українські", аніж Донбас чи Крим... Натомість треба серйозно взятись за послаблення цієї дикунської імперії "РФ" (поки що влада України працює в протилежному напрямі).
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28.12.2021 13:15 Відповісти
Візовий режим! Негайно! Можливо - депортація деяких осіб з російським громадянством!
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28.12.2021 13:22 Відповісти
Який візовий режим? Два президенти-імпотенти не спромоглися його ввести. То хто ж візьме на себе таку відповідальність? Олігарх-"опозиціонер" час якого минув, чи сцикливий блазень олігарха? Брехливе екс-бепепе, чи зелений мононабрід?
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28.12.2021 19:31 Відповісти
при пете действовал запрет на въезд всех совершеннолетних кацапов мужескаго полу

который криворогий шлимазл вовочка благополучно отменил
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13.01.2022 11:33 Відповісти
Сьогодні_-- Україна, завтра Прибалтика, потім -Азербайджан, а потім
північ Казахстану - від Кустанаю до Усть-Каменогорська.
Ось шляг "Руського миру". А Європа буде пильно спостерігати та фінансово підтримувати агресора. А " санції" для лохів.
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28.12.2021 13:22 Відповісти
пропагандонское враньё
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28.12.2021 14:01 Відповісти
Цинізм - для рашистів... не має меж.)))
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28.12.2021 13:47 Відповісти
Использование войск в чужой стране без ее разрешения, без решения ООН,, есть вооруженная агрессия против этой страны. попросту разбой в международных отношениях. Именно таким разбоем и собирается заниматься РФ, освятив его всякими своими "законами".
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28.12.2021 13:50 Відповісти
Не бачу сенсу обсмоктувати москальські висери. Вони призначені виключно для москалів - безправних, безголосих рабів, що мусять підкоритися та здохнути заради безпеки )(.йла та Ко.
Найбільше )(.йло боїться свого оточення та бунту рабів. Тож коли отара "ропщет", її негайно спрямовують на бійню.
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28.12.2021 13:53 Відповісти
Заявления Кремля о военной защите граждан кацапии в других странах должно бы было отрезвить наших зеруководителей от внедрения института двойного гражданства. Особенно российского. А по большому счету владельцы российского паспорта не должны получать даже вид на жительство. Мало ли кому то из них на улице и.пало набъют. Вот и повод для вторжения. Защита подданых пуйла.
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28.12.2021 13:56 Відповісти
А для чего они двойное гражданство вводили? Как раз для этого.
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28.12.2021 14:22 Відповісти
после таких заяв сколько еще импотентная Европа и США (за наших дегенератов я вообще молчу) будут курить бамбук и продолжать выдавать визы кацапам??? они что, не видят что творится?? куда делся их инстинкт самосохранения???
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28.12.2021 14:26 Відповісти
Залишається заборони в'їзд громадян єреіфії до України (ще зненацька впадуть на бутилку під час туру по Україні) та давати по мордякам усім, хто ратує за подвійне громадянство.
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28.12.2021 14:43 Відповісти
Кордони росії визначає "русское гавно"
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28.12.2021 15:40 Відповісти
ТАК ИХ КИТАЙ УЖЕ СОТНИ ЛЕТ ЩИМИТ, А ОНИ ВСЁ ТЕРПЯТ !)
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28.12.2021 15:41 Відповісти
цю шоблу потрібно розвалити і поділити
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28.12.2021 15:41 Відповісти
кацапы как всегда больше борются за Украину чем кто-либо еще. после таких заяв нужно всех кацапов официально разворачивать на границе (с пояснительным линком на выступление этого хера, так как армия рф нам нужна исключительно для удобрений, а они пока есть) ну и всех "замминистров" забывших свое гражданство рф + тех кто адиннарот и сочувствующие также не мешало бы отправить сразу на историческую родину, а имущество продать с молотка на аукционе, по законам капитализма. ну и граница, визовый режим и т.п.
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28.12.2021 15:51 Відповісти
Перевожу на русский. Чтобы защитить расейских зольдатен от ВСУ в случае нападения России на Украину, расейским зольдатен придется первыми напасть на ВСУ.
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28.12.2021 16:19 Відповісти
Ну и шо теперь Зе скажет?Там же практически все сруПаспортами.
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28.12.2021 16:23 Відповісти
"...За його словами, однією з підстав, за якою ЗС РФ можуть оперативно використовуватися за кордоном, є захист громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них..."

Щоб козломорді не могли захищати ********** на території України потрібно щоб ні одного москаля в Україні не було. Тому повний розрив дипломатичних стосунків і закриття кордонів.
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28.12.2021 16:38 Відповісти
Надо срочно решать - рабство или отпор.Банковая выбрала рабство,потому что надеется,что они заслужили на полмиски баланды больше и нарядный ошейник.
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28.12.2021 16:41 Відповісти
Самі нападуть і самі будуть захищати, але не від того хто напав, а від тих у кого щось хочуть вкрасти.
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28.12.2021 17:23 Відповісти
Совсем кацапы обнаглели. Видят, что им всё сходит с рук.
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28.12.2021 18:07 Відповісти
Украине не остается другого пути, только уничтожать всех, кто пришел с оружием на ее землю.
Никаких оправданий и поводов для этого не нужно. Законное право.
Я удивлен, что до сих пор нет визового режима, а на оккупированной части нет военного положения... Хорошо, что хоть недавно отменили особый экономический статус Крыму.
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28.12.2021 18:07 Відповісти
Отсюда вывод - никаких других граждан кроме граждан Украины в Украине не должно быть. В случае появления таковых, немедленно должны предприниматься меры по их утилизации.
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28.12.2021 18:13 Відповісти
тут не про "граждан", тут про мову. Вино паспорти не перевіряють, вони слухають мову.
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28.12.2021 19:04 Відповісти
Там брехня на брехні і брехнею поганяє.
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28.12.2021 18:23 Відповісти
Со са ти
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28.12.2021 18:37 Відповісти
Обвиняя Украину в фашизме сами московиты действуют фашистским методом,получается что проснувшись утром почесав свой затылок воевода из московии решит ч то где то обижают московитов ну вот война и началась
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28.12.2021 18:56 Відповісти
Почалася з окупації Криму
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10.01.2022 16:15 Відповісти
Це проста відповідь на запитання про подвійне громадянство та "узкий язик". Якщо ти говориш, що не важливо якою мовою розмовляти, то тебе "прийдуть захищати брати". І головне, коли вони будуть використовувати ракети, їм буде не важливо якою мовою ти розмовляєш, твої політичні погляди та захоплення ******
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28.12.2021 19:01 Відповісти
Тобто ми зобов'язані знищувати та ліквідовувати будь-яких членів рф що висрала із себе клоака під назвою російська федерація. Тому що дозволяти цьому гівну розповзатись по планеті це наражати всіх на небезпеку. Жителі параші мають сидіти в своєму лепрозорії.

Бачиш що федераст намагається покинути свою федерацію - ліквідуй його, щоб терористична організація російська федерація не починала війни.
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28.12.2021 19:26 Відповісти
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28.12.2021 19:55 Відповісти
Если так опаравдывается оккупация лугандонии, то у нас двойное гражданство не предусмотрено... Если кацап и официально оказался на нашей земле, то через 90 дней - киш нафиг за межi. Если неофициально пришел, то это оккупация...
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28.12.2021 20:11 Відповісти
Підтримуйте українських націоналістів! - лише ми здатні депортувати та інтернувати кацапське та прокацаплене бидло з України.
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28.12.2021 20:19 Відповісти
Тут скоріше не про націоналізм, а про антирашизм - треба показувати відмінності в розвитку мислення рашистів від усього цивілізованого світу
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10.01.2022 16:19 Відповісти
Тоді Україна має право знищувати іхтамнєтів, які "заблудились" у степах українського Донбасу зі зброєю.
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28.12.2021 20:48 Відповісти
Ну ок задумка тупа, але причину знайшли щоб не виглядати агресорами якими вони є, яка приписка в тих паспортах що на окупованій території ?
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28.12.2021 21:49 Відповісти
Так вот зачем зеленский хочет ввести у нас двойное гражданство...
Что б у росии потом был повод напасть на нас!
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28.12.2021 22:02 Відповісти
Росія не має наміру ініціювати військову операцію проти України, але має право оперативно використовувати свої збройні сили для захисту громадян РФ за кордоном у разі нападу на них. Джерело: https://censor.net/ua/n3307495

А тем временем в Украину прибыло потенциально, нуждающихся в защите рашей своих соотечественников «Водночас посвідку на тимчасове або постійне проживання цьогоріч (2021) видали 4 379 білорусам та 13 377 росіянам Джерело: https://censor.net/ua/n3306755

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28.12.2021 22:27 Відповісти
Дозвіл на це дали Єрмак і Зєлєнський - патентовані зрадники і холуї *****.
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28.12.2021 22:34 Відповісти
ЗаГАДачная руцкая душа-мечтает сдохнуть над Днепром, от калаша…
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28.12.2021 22:28 Відповісти
Україна має право в державних інтересах депортувати та інтернувати з країни всіх носіїв кацапського паспорту, тобто громадян країни-агресора з яким ми знаходимось де факто в стані війни. Нам не потрібна масса іноземних агентів яка буде волати "Путєн введі вайска!" Окремим законом таких осіб потрібно дозволити вбивати на місці як ворожих диверсантів незважаючи на вік, стать і національність.
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28.12.2021 22:33 Відповісти
Задача Зеобрізаних надати привід вважати що в Україні є громадяни РФії навіть не питаючи їх небажання бути захищеними. А так ніякої зради, ну бубочка не догнал, дайте йому можливість ще начудити.
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28.12.2021 22:49 Відповісти
Чим більше заграють з кремлем боягузи та кремлівські підлабузники в нашій владі здаючи Цемаха, операцію з вагнерівцями і т.п., тим більш нахабніє рашенфюрер.
Хижаки в першу чергу поїдають слабаків і хворих (особливо на голову).

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28.12.2021 23:14 Відповісти
Відразу. 21.04.2019 року, ті хто набрехав народу про "РаЙ" від радикальноі сіоніської контори "ЄВА", мали на меті не створення " благ" для нашого незрозумілого різноязикового насєлєнія, а створити ще більші проблеми в консолідаціі з московитами для цього ж, виборчого, електорату. А там розпорошення суспільства, вилучення з мізків консолідацію та ознаки державності, поселення серед стосунків анархічних та бандитських форм життєдіяльності, втокмачити зневіру, зневагу до армії...і ще трохи і бери цю країну в рабство,в анексію, в окупацію. Все як в любій міжнародній компаніі росії за останні роки. Без доповнень. А Україна зараз на межі КАТАСТРОФИ І ЗНИКНЕННЯ. ТІЛЬКИ США з Великобританією дадуть "задню".
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28.12.2021 23:31 Відповісти
Украина нападает на своих граждан... а х#йло миротворец придет защищать . Только дебил мог такое придумать.
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29.12.2021 01:17 Відповісти
То треба в Нью-Йорку дати кацапам звіздюлей та й з попкорном дивитись веселу пригоду!
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29.12.2021 01:40 Відповісти
Если что-то и будет,то повторится операция в Югославии,ракетно-бомбовые удары по скоплению техники и живой силы.
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29.12.2021 07:24 Відповісти
Їх підараційний внутрішній "закон" говорить лише про одне... САМОВИЗНАННЯ СВОЇХ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА КОРДОНОМ. І все. Тому цих Міжнародних Злочинців треба по всьому світі ганьбити, бити і судити СУВОРОЮ КАРОЮ. Як це роблять наші воїни-захисники з Збройних Сил України. Тварі і людожери не мають права на ПОЩАДУ!
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29.12.2021 07:26 Відповісти
В Киеве два человека есть точно, которые нуждаются в защите - кум и кива. Даже Ерёменко с Тищенко, хотят что бы улусское иго не мешало им аналить и митболить на родной земле.
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29.12.2021 07:48 Відповісти
Черговий москальський висер нічогісінько не змінить для нас. Що стосується самої московії, то слід розуміти що для )(.йла настав час списати утаємничені москальські втрати за 8 років "мирного часу" ))). Покажуть по зомбоящику стрілянину на лугандоні, смажених бурятів, запчастини до давно зажмуреного товаріща Кічаткіна та зарюмсаних москальських удовиць.
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29.12.2021 09:07 Відповісти
Вони можуть казати що завгодно, це розраховано на внутрішній плєбс. Нам залишається прийняти той факт, що раніше чи пізніше доведеться зіткнутися з ордою " у повний зріст" і від нас залежить лише як завзято ми будемо вдобрювати рідну Україну москалями благо фахівців вже достатньо. І це не урапатріотичне марення, це факт. Незважаючи на то чи будуть нам допомогати демократії, чи ні у нас немає вибору. І це треба доводити до молоді...
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29.12.2021 09:11 Відповісти
Дык и Украина имеет ышшшо более другое право мочить на своей территории, в своих сортирахъ граждан с паспортами чужих государств призывающи к действиям составляющим угрозу государственности Украины и участвующим в них, а уж ежели такой счастливый обладатель книжонки с логотипом цыплёнка табака нарисуется с оружием в руках, тут приговор один ,- куля в лобъ
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29.12.2021 09:23 Відповісти
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