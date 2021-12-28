Кулеба про 10 кроків Зеленського стосовно Мінських угод: Це комплексна спроба зрушити з мертвої точки переговорний процес
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чи проглядаються якісь сутнісні зрушення щодо Мінських переговорів. Останнім часом ТКГ була такою собі заїждженої платівкою, і здавалося, в ній нічого не доб'єшся, але потім домовилися про нове перемир'я.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, якщо говорити в цілому про врегулювання, то в Тристоронній контактній групі більшість ключових рішень вже готові до прийняття.
"Там вже нема про що говорити, воно вже стільки разів все обговорено і написано. Там немає потреби в переговорах, потрібне тільки зелене світло від Москви, як і у випадку із заявою про відданість режиму припинення вогню. Але те, що відбувається, це здебільшого складно назвати переговорами з боку Росії і їх маріонеток. Більш доречна характеристика - заговорювання процесу", - заявив він.
Він також пояснив, що це за 10 кроків з виконання Мінських угод, про які заявив Володимир Зеленський.
"Це комплексна спроба зрушити з мертвої точки переговорний процес. Але по суті, ці 10 кроків не змінюють ні Мінських домовленостей, ні формату функціонування ТКГ або Нормандського формату", - заявив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
ворогипартнери вже війська підтягнули під кордони , щоб "мудрий нарід" не мітингував.
Завдання - посадити Саакашвілi.
Завдання - посадити Порошенка.
i головне Завдання- впихнути раковi пухлини дИнИрИ та лИнИрИ в тiло Неньки на умовах пуйла.
потрiбно поспiшати, бо пуйло хворе, в нього рак. воно, можливо, здохне до кiнця наступного 2022 -до середини 2023 року. тому до цього потрiбно вбити Україну, зробивши її сателiтом, частиною азiопського рюзьге мiра, перекреслети її европейcьку перспективу та вступ до НАТО.
як зроблять- пiдняти градус iстерики до найвищого рiвня, перемовини з США, потiм пообiцяти мир, втовхнувши ОРДЛО в тiло України на своїх умовах, дотиснувши ЗеЛупу.
завдання виконують Салiван, Керрi, дЄрьмак та iншi агенти та кориснi дурники.
свiту, насамперед старiй Европi та ЗеБiльному нарiду розкажуть, що наступив довгоочiкуваний мир....можливо навiть паРаша пустить багато дешевого на якийсь час газу для зубожiлого та втомленого нарiду бувшої України через українську трубу...
Европа та нарiд задоволенi будуть. мир, дешевий газ, вiйни нема...а що там Україна...що це таке?
тобто пуйло все отримає задарма, лише пiднявши градус своєi iстерики, вдавши з себе божевiльного, злякавши Захiд та ЗеЛупу абсолютно божевiльними вимогами, зробить руками своiх агентiв в Українi та на Заходi.
чи є сили в Українi протистояти такiй найближчiй перспективi ?
Десятое. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:
об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера";
об амнистии;
о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
о специальной (свободной) экономической зоне;
об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
Какие пункты вошли украинский документ "Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, "нормандского формата", выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года":
Первое. Украина в ТКГ 8-9 декабря предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.
Второе. Украина на заседании ТКГ 8-9 декабря предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда. Речь идет о КПВВ "Золотое" в Донецкой области и "Счастье" в Луганской области, а также для повторного открытия всех уже существующих КПВВ. Украина также готова продлить режим работы КПВВ в перед праздниками.
Третье. Украина в ТКГ 8-9 декабря покажет списки удерживаемых на освобождение или обмен, чтобы провести обмен до конца 2021 года. Украинская сторона будет готова завершить процессуальною очистку в отношении установленных тех, кто захотел быть перемещенным в ОРДЛО или Россию.
Четвертое. Вместе с первыми тремя шагами Украина готова на заседании ТКГ:
вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера»
Пятое. На заседании ТКГ 8-9 декабря Украина поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.
Шестое. Телефонный разговор между президентами Украины и России по следующим темам:
поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
заявления Владимира Зеленского и Владимра Путина после телефонного разговора о деэскалации возле украински границ;
содействия проведению "новогоднего/рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.
Седьмое. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Восьмое. Проведение встречи президентов РФ и Украины.
Девятое. Проведение саммита лидеров "Нормандской четверки", куда входят Украина, Германия, Франция и Россия.
Десятое. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:
об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера";
об амнистии;
о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
о специальной (свободной) экономической зоне;
об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
Бо відповідь очевидна- здати Україну