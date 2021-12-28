УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10420 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 336 36
дороги (1504) Кубраков Олександр (252) Велике будівництво (718)

У 2021 році 1 км доріг обходився на 19% дешевше, ніж у 2019 році, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У 2021 році 1 км доріг обходився на 19% дешевше, ніж у 2019 році, - Кубраков

Попри збільшення обсягів дорожніх робіт, ціна 1 км доріг у 2021 році коштувала державі менше, ніж у 2019 році. А в порівнянні з попереднім роком зросла лише на 1,5%.

Про це заявив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кубракова, у 2019 році 1 км доріг обходився державі у 25,2 млн гривень, у 2020 році – 20,4 млн гривень, у 2021 році – 20,7 млн гривень.

"Ми довели, що державні кошти можуть витрачатися ефективно. Будувати в Україні масштабно, швидко, а головне – якісно – можливо. 5 098 км державних доріг та 250 штучних споруд – це результати, які нам вдалось отримати за підсумками року", - наголосив міністр.

Він уточнив, що за 2 роки виконання програми президента "Велике будівництво" було оновлено і збудовано 13 860 км доріг. Для порівняння, це більше ніж за попередні 10 років: у 2009-2019 зробили лише 10 603 км.

Серед найбільших проєктів "Великого будівництва", які зараз в роботі, Кубраков назвав продовження будівництва Запорізького і початок зведення Кременчуцького мостів, оновлення на 97% найдовшої траси країни М-30 Стрий – Ізварине, запуск процедури будівництва Київської обхідної дороги, оновлення за рекордні 90 днів 116 км дороги Немирів – Ямпіль.

Також читайте: IFC та ЄБРР допоможуть Укравтодору залучати інвестиції на ремонт і утримання доріг

"Саме цей маршрут стане основним у подорожі між столицями України та Молдови. Також цього року ми вже розпочали будівництво Ямпільського мосту через річку Дністер", - уточнив міністр.

Одночасно з ремонтами розвивають і мережу комплексів "зважування-в-русі" (WiM), яких до кінця грудня встановлять 102 по країні.

"Нам вдалося розворушити галузь, і її вже так просто не зупиниш. Тепер я можу з упевненістю говорити, що за наявності фінансування ми зможемо оновити ще 15 тис. км доріг загального користування до кінця 2024 року", - додав Кубраков.

Раніше повідомлялось, що за перші два роки програми президента "Велике будівництво" було відремонтовано і збудовно 560 мостів і мостових переходів. В планах на наступні 2 роки – зробити ще 810.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зведення найбільшого в області спорткомплексу завершено у Полтаві, - ОДА. ФОТОрепортаж

У 2021 році 1 км доріг обходився на 19% дешевше, ніж у 2019 році, - Кубраков 01
У 2021 році 1 км доріг обходився на 19% дешевше, ніж у 2019 році, - Кубраков 02
У 2021 році 1 км доріг обходився на 19% дешевше, ніж у 2019 році, - Кубраков 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
В 2018 году в Украине на ремонт дорог государственного и местного значения выделили более 35 млрд гривен. За средства улучшили 3800 километров путей.

В 2021 Cумма в 116,25 млрд грн = 5000 км. путей

ЗЕБИЛЫ ПЛЯДИ
показати весь коментар
28.12.2021 11:54
+16
Головне, впевнено брехати.
Лохторат повірить. Перевірено.
показати весь коментар
28.12.2021 11:48
+11
"Средняя температура по больнице" - когда в среднем между моргом и реанимацией температура = 36,6 градусов.
Обычно:
Стоимость строительства дороги I категории превышает стоимость строительства дороги V категории в 18 раз.
А сколько-каких категорий построили - не указано.
показати весь коментар
28.12.2021 12:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне, впевнено брехати.
Лохторат повірить. Перевірено.
показати весь коментар
28.12.2021 11:48 Відповісти
просто добавили трішки зеленого гівна в якості вяжучої субстанції
показати весь коментар
28.12.2021 13:51 Відповісти
красти стали менше? НЕВІРЮ
показати весь коментар
28.12.2021 11:49 Відповісти
Просто - дороги стали тоншими . .
показати весь коментар
28.12.2021 11:56 Відповісти
Просто Петі не стало
показати весь коментар
28.12.2021 11:57 Відповісти
. .
показати весь коментар
28.12.2021 11:59 Відповісти
Слава Богу вже ні, тільки в Польщі )
показати весь коментар
28.12.2021 12:01 Відповісти
А чому не у Ростові? Як дебіли тут волали?
показати весь коментар
28.12.2021 12:18 Відповісти
Порох робить те що вважає за потрібніше . Схотів - поїхав у Польщу , схотів - не поїхав . Чхати йому на забаганки Зе . .
А ти скатай губу , зебіл. Заставити Порошенка втекти з України , твоїй бубочці не вдасться . Після Нового Року він повернеться . Йому в Україні ніщо не загрожує .
показати весь коментар
28.12.2021 12:19 Відповісти
Та втік він, втік. Протри очі.
показати весь коментар
28.12.2021 12:25 Відповісти
Він поїхав у своїх справах .. Які запланував ще заздалегідь .
До речі , якщо він тікав , то чому його не затримали на кордоні . ?
показати весь коментар
28.12.2021 12:32 Відповісти
А кто то мозги потерял в 2019 году и напрочь забыл математику
показати весь коментар
28.12.2021 13:31 Відповісти
В 2018 году в Украине на ремонт дорог государственного и местного значения выделили более 35 млрд гривен. За средства улучшили 3800 километров путей.

В 2021 Cумма в 116,25 млрд грн = 5000 км. путей

ЗЕБИЛЫ ПЛЯДИ
показати весь коментар
28.12.2021 11:54 Відповісти
Ви б на ті гроші , краще б озброїли армію . .
Уявляю таку ситуацію ,якби під час війни 41-45 , сталін , замість виробництва танків і літаків , почав будувати дороги . гітлер би був у шоці , від такої тактики ведення війни .
показати весь коментар
28.12.2021 11:55 Відповісти
Обходився дешевше - правда.
Записали дорожче - правда.
показати весь коментар
28.12.2021 11:55 Відповісти
По любе зрада )
показати весь коментар
28.12.2021 11:58 Відповісти
не зрада а брехня
показати весь коментар
28.12.2021 12:11 Відповісти
Спеціаліста по дорожньому покриттю видно одразу. )
показати весь коментар
28.12.2021 12:13 Відповісти
ты что ли специалист? разве что по лизанию опы зе
показати весь коментар
28.12.2021 12:20 Відповісти
Лизати шоколадне очко - це ваше
показати весь коментар
28.12.2021 12:26 Відповісти
но написал-отлизал же ты а не я
показати весь коментар
28.12.2021 12:28 Відповісти
После зельки хоть дороги останутся,в отличие от его предшественника оставившего только разруху и драные минские угоды.
показати весь коментар
28.12.2021 12:00 Відповісти
Розруха у дебілів в головах. І це надовго.
показати весь коментар
28.12.2021 12:16 Відповісти
"Средняя температура по больнице" - когда в среднем между моргом и реанимацией температура = 36,6 градусов.
Обычно:
Стоимость строительства дороги I категории превышает стоимость строительства дороги V категории в 18 раз.
А сколько-каких категорий построили - не указано.
показати весь коментар
28.12.2021 12:03 Відповісти
То что ушло на откаты зебилы не считают. А вообще брехать все стали смелее. Вон недавно Зеля сказал, что свою дачу отдал детям-сиротам.
показати весь коментар
28.12.2021 12:04 Відповісти
В 2, 5 раза дороже!!!!
показати весь коментар
28.12.2021 12:07 Відповісти
Суки! Уявіть скільки Зе крали на дорогах, якщо і пальне і ресурси у 2019 році були значно дешевше.
показати весь коментар
28.12.2021 12:10 Відповісти
Вот обычная местная дорога - бюджет ремонта 660000000 (шестьсот шестьдесят миллионов) грн. за 25 км. Итого - 26+ млн. грн. за 1 км. https://www.facebook.com/alexandr.abchugskyy/posts/5162910963737286
показати весь коментар
28.12.2021 12:11 Відповісти
Сейчас Зе пляди еще кучу ТВ кналов прикупят...И 2 года будут вдувать как всем хорошо! Как Путлер в Рашке будет!
показати весь коментар
28.12.2021 12:12 Відповісти
Путлирашк! Зелеплесень! Дороги! Дороги! Абырвалг!
показати весь коментар
28.12.2021 12:50 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2021 12:13 Відповісти
Асфальт катається - мами депутатів багатіють, телеканали купуються. Дивна кореляція.
показати весь коментар
28.12.2021 12:13 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2021 12:14 Відповісти
Путлирашк! Зелеплесень! Дороги! Дороги! Абырвалг!
показати весь коментар
28.12.2021 12:51 Відповісти
По перше зеленим жабам збрехати це,як два пальці об асфальт,по друге якість виконаних робіт.
показати весь коментар
28.12.2021 14:58 Відповісти
а там где землей притоптали ямы так вообще почти даром))) смотря какого КАЧЕСТВА дороги делать...
показати весь коментар
28.12.2021 15:49 Відповісти
 
 