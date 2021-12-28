Маркарова про участь США у перемовинах щодо Донбасу: Обговорюємо усі потенційні можливості

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що для залучення Штатів до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі простіше використати новий формат. Наразі українська сторона розглядає всі можливі варіанти - мова йде як про тристоронні, так і про багатосторонні перемовини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю LB.ua.

"Чи відбудеться вступ США в якийсь існуючий формат? Ми розуміємо, що, з дипломатичної точки зору, це може бути складно зробити: простіше долучитися до нових форматів, аніж стати частиною платформ, де вже діють певні механізми", - зазначила Маркарова.

За її словами, Україна буде вітати будь-яке залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання.

"Нещодавно заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд сказала, що США готові долучатися до перемовин; головний критерій - щоб їхня участь була ефективною. Наразі ми обговорюємо усі потенційні можливості - від багатосторонніх до тристоронніх перемовин", - резюмувала Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не готові поступатися суверенітетом України, - Маркарова