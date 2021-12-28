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Маркарова про участь США у перемовинах щодо Донбасу: Обговорюємо усі потенційні можливості

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маркарова про участь США у перемовинах щодо Донбасу: Обговорюємо усі потенційні можливості

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що для залучення Штатів до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі простіше використати новий формат. Наразі українська сторона розглядає всі можливі варіанти - мова йде як про тристоронні, так і про багатосторонні перемовини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю LB.ua.

"Чи відбудеться вступ США в якийсь існуючий формат? Ми розуміємо, що, з дипломатичної точки зору, це може бути складно зробити: простіше долучитися до нових форматів, аніж стати частиною платформ, де вже діють певні механізми", - зазначила Маркарова.

За її словами, Україна буде вітати будь-яке залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання.

"Нещодавно заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд сказала, що США готові долучатися до перемовин; головний критерій - щоб їхня участь була ефективною. Наразі ми обговорюємо усі потенційні можливості - від багатосторонніх до тристоронніх перемовин", - резюмувала Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не готові поступатися суверенітетом України, - Маркарова

Автор: Ірина Дашківська
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Лучше бы было если бы там была не маркарова, а кто-то другой. Но при Зеле воров даже послами ставят. Типа какая-никакая неприкосновенность!
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28.12.2021 12:13 Відповісти
Купила она себе должность, а авторитет у посла нулевой, смотрящая за тем, что б чужие не приезжали
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28.12.2021 12:45 Відповісти
А помните одно время заговорили в стране об вне-НАТОвском союзничестве с США как например у Израиля? И какая реакция была у Зеленского и Маркаровой ? Они в обморок чуть не упали, нет, такого не бывает, нам это не нужно, и отказались. А почему ? Потому что первым требованием США стало бы передача Коломойского американском правосудию.
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28.12.2021 12:50 Відповісти
Який новий формат? Де подівся Будапештський меморандум? Обіцяли нам безпеку? Виконуйте! Зараз весь світ бачить, що підпис Президента США нічого не вартує. Пане Джо, ще не пізно виправити ситуацію. Треба рішуче діяти, а не домовлятись з агресором за нашою спиною.
Передайте, будь ласка, моє послання у білу хатинку.
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28.12.2021 12:58 Відповісти
 
 