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Міноборони про петицію щодо скасування військового обліку: "Паніка та переляк безпідставні - це ніяк не змінить життя жінок"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міноборони про петицію щодо скасування військового обліку:

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала петицію про скасування наказу про військовий облік для жінок "нормальним демократичним процесом", але зазначила, що причин для паніки немає.

Про це вона сказала в ефірі на каналі "1+1", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона наголосила, що нікого з жінок до армії не забиратимуть.

"Паніка та переляк безпідставні – це жодним чином кардинально не змінить життя жінок", – сказала заступниця глави Міноборони, коментуючи петицію про скасування наказу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тис. голосів

Вона також уточнила, що у разі виникнення "скрутних" ситуацій у країні жінки-юристи виконуватимуть функції юристів, журналісти – журналістів.
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Топ коментарі
+47
Слушайте, вы, твари лживые - хватит нам врать! Ваши успехи в управлении государством мы уже видим во всех сферах, а не только в военной! Вы довели страну до полного пи**ца, против которого даже 90-е легкой прогулкой выглядят! "Лисапетные батальоны" со своих корабельных сосен комплектуйте.
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28.12.2021 12:23
+37
Паніка і переляк свого часу зробила з уклоніста першу особу в державі.)))
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28.12.2021 12:23
+31
Так с какого штрафы за эту хрень ,если она вообще ничего для зекрыс не значит?правильно ,забрать последнее бабло даже у беременных и у бабушек
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28.12.2021 12:33
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Жидам и клоунам верить нельзя...П.с к евреям отношусь положительно.

Таки на всякий случай, немного подумав, слегка по-еврейски, сказал Лева
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28.12.2021 18:38 Відповісти
Сколько стоит стать не пригодным. Не меньше косаря наверное. 100 тысяч заплатят это уже 100 лямов зелени. Плюс проверки предприятий с военкомата. В минобороне считать умеют. По вычеркивай половину специальностей и прибыль сразу упадет
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28.12.2021 18:25 Відповісти
"Паніка та переляк безпідставні - це жодним чином кардинально не змінить життя жінок", - сказала заступниця глави Міноборони, коментуючи петицію про скасування наказу ,що вони у владі нюхають?/Якщо облік кардинально не змінює життя жіно,.тоді для чого його взагалі придумали.?Все,що влада придумує- вносить зміни у життя українців,правда в гіршу сторону і то кардинально
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28.12.2021 18:37 Відповісти
самe ставання на облiк вжe гeморой а наявнiсть гeмороя важко назвати "нeзмiною життя"
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29.12.2021 11:28 Відповісти
"Паніка та переляк безпідставні - це жодним чином кардинально не змінить життя жінок", - сказала заступниця глави Міноборони, коментуючи петицію про скасування наказу. Джерело: https://censor.net/ua/n3307516


Та, да, тільки тепер жінкам треба скакати по воєнкоматам і збирати довідки.
Не мала баба клопоту - купила порося
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28.12.2021 20:01 Відповісти
Не мала баба клопоту обрала мудака.
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28.12.2021 22:18 Відповісти
Баби-дурепи (на роботі)- в 2019 жопу і глотки рвали за "нове обличчя" Валодю! Мене заледве не били за спроби "отрезвити" виборчий запал і обзивали порохоботом ! Вчора ж цілий день на роботі стояв гвалт (крики -лайка-прокльони) з приводу недолугого наказу ЗЕ про жіночу мобілізацію: таких соковитих епітетів не чув давненько! На мої слушні зауваження про "нового і справедливого Валодєньку" відповідь : " Так хто ж знав шо він (!) така сволоч"! І це люди з вищою освітою. Висновки : ніякі офшорні і "вагнергейтні" скандали не впливають на рейтинги ось таких "мудрих" українців-і лише коли зачепило шкурний інтерес- вилізло на поверхню наше хуторянське "моя хата з краю" і "плювати на всіх і вся"! Яка Україна- кому воно надо! На жаль це правда! Ніколи нам не жити як європейці або американці !
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29.12.2021 08:22 Відповісти
Думаю є просвіт. Рух держави робить національна налаштована менщість,анетупабільщість.
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29.12.2021 11:29 Відповісти
Аналогічно. Позавчора весю нічь і на ранок ішов сніг ну і ясний перець ніхто не прибирав його. Я приходжу на роботу, а там гвалт з цього прриводу - і пробки на дорогах, і маршрутки буксують, і по тротуару не пройти. Я встиг лише сказати: " Зате... ", і мені у відповідь: "Мы здесь не причём." А я лише хотів сказати: "Зате не Порошенко".
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29.12.2021 19:33 Відповісти
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29.12.2021 11:27 Відповісти
"...кардинально не змінить життя жінок", а не кардинально? Джерело: https://censor.net/ua/n3307516
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28.12.2021 22:16 Відповісти
дЭбилы бл@ть …
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28.12.2021 23:10 Відповісти
Чистая математика , нас 35 лямов , минус 5 заробитчане . То есть в реале 30 , 50% это мужики , то есть 15 миллионов мужиков , теперь еще минус 60% , дети , старики и больные , по факту мы имеем 6 миллионов нормальных здоровых мужиков , 10% от этого количества , это 600 тыс человек . А теперь вопрос для идиотов : На какой хрен при таком мобилизационном ресурсе мужского населения страны , морочить голову еще и женскому населению.
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28.12.2021 23:56 Відповісти
записаны на Анну Маляр:

квартира в Киеве на 107 кв.м., без указания цены, с 2017 года;

квартира в Киеве на 54,3 кв.м., без указания цены, с 2017 года;

квартира в Киеве на 46,3 кв.м., без указания цены, с 2017 года;

квартира в Киеве на 40,5 кв.м. за 602 тыс. грн с 2012 года;

нежилое помещение в Киеве на 62,8 кв.м., без указания цены, с 2019 года;

нежилое помещение в Киеве на 76,2 кв.м., без указания цены, с 2020 года.

жилой дом в Киевской области (с. Малая Александровка) на 177 кв.м. за 368 тыс. грн, с 2017 года;

земельный участок в Киевской области (с. Малая Александровка) на 600 кв.м. за 122,7 тыс. грн, с 2017 года;
Больше читайте на портале Компромат: https://m.kompromat1.pro/articles/188959-4_kvartiry_zagorodnyj_dom_zemlja_inomarka_i_semejnyj_dohod_pochti_na_1_mln_grn__aktivy_novogo_zamministra_oborony_maljar
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29.12.2021 05:12 Відповісти
От тому її першою потрібно бігти в воєнкомат- в неї є що "захищати"
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29.12.2021 06:47 Відповісти
Ей, зебуїни, вам тут новорічну програмку підвезли - вимиє залишки ваших мізків наглухо
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29.12.2021 06:57 Відповісти
Поздравления обдолбыша ктото будет смотреть.
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29.12.2021 07:59 Відповісти
немає процедури додавання мізків дурням, це робиться одноразово при народженні і протягом життя тільки витрачається без будь-якої компенсації
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29.12.2021 08:47 Відповісти
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29.12.2021 11:31 Відповісти
Говносми распространяют говноинформацию беззаконного характера. Лживые мрази уже совсем заигрались во всемогущих! Гореть им в аду, добро победит! Опомнитесь пока не поздно, дети вам это не простят. Будете на выжженной завоёванной земле доживать свои дни!
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29.12.2021 09:58 Відповісти
Люди, к вам всем обращаюсь (как к Людям, а не физособам, под статус которых нас пытаются подписать), просвещайтесь, читайте грамотную научную литературу, литературу государственного устройства, законы и т.д. Не будьте загнанными в тупик животными, подымите голову, посмотрите по сторонам, что происходит. Пришло время набираться грамотности, всех затронет, по принципу "Моя хата скраю уже не получится отсидеться". У нас уже забирают землю, завтра придут за детьми! Обратной дороги нет, наших детей больше никто не защитит!
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29.12.2021 10:04 Відповісти
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