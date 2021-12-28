Міноборони про петицію щодо скасування військового обліку: "Паніка та переляк безпідставні - це ніяк не змінить життя жінок"
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала петицію про скасування наказу про військовий облік для жінок "нормальним демократичним процесом", але зазначила, що причин для паніки немає.
Про це вона сказала в ефірі на каналі "1+1", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Вона наголосила, що нікого з жінок до армії не забиратимуть.
"Паніка та переляк безпідставні – це жодним чином кардинально не змінить життя жінок", – сказала заступниця глави Міноборони, коментуючи петицію про скасування наказу.
Вона також уточнила, що у разі виникнення "скрутних" ситуацій у країні жінки-юристи виконуватимуть функції юристів, журналісти – журналістів.
Топ коментарі
+47 Светлана Круп
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Таки на всякий случай, немного подумав, слегка по-еврейски, сказал Лева
Та, да, тільки тепер жінкам треба скакати по воєнкоматам і збирати довідки.
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