Молдова не прагне вступу в НАТО, але добиватиметься інтеграції з ЄС, - Санду

Президент Молдови Майя Санду заявила, що влада країни не розглядає питання приєднання до НАТО.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу Pro TV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Статус нейтралітету прописаний у нашій Конституції. Немає жодної ініціативи про відмову від нейтралітету чи вступ до НАТО. Ми не становимо військової загрози для будь-кого. Ми хочемо миру, хочемо, щоб справи розвивалися у позитивному напрямі", - сказала Санду.

Водночас вона заявила про необхідність зміцнення безпеки та вжиття заходів для збереження стабільності у країні. У цьому контексті Санду вказала на ризики, пов'язані із напруженою ситуацією в регіоні.

"Не дай Боже, розпочнеться війна, і в нас також буде неспокійно, ми не зможемо займатися реформою юстиції, поліпшувати діловий клімат. Тому ми потребуємо спокою та миру. Дуже багато залежить від того, як ми діятимемо тут, усередині країни", - сказала Санду.

Президент заявила, що добиватиметься приєднання Молдови до ЄС.

"Я вважаю, що приєднання Молдови до ЄС реальне. Багато залежить від нас. Звісно, є і зовнішні виклики, і ризики, які можуть втрутитися та загальмувати реформи, відволікаючи наші сили", - сказала Санду.

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Відповідаючи на запитання, чи не постраждають відносини Молдови з Росією через курс на євроінтеграцію, Санду визнала, що такий ризик є. "Але ми поважаємо вибір інших країн, і хочемо, щоб наш вибір також поважали. Той факт, що ми просуваємось у бік ЄС, не означає, що ми не можемо мати конструктивних та прагматичних відносин із Росією. Є приклади країн ЄС, які підтримують добрі відносини з Росією", - заявила Санду.

Згідно з конституцією, Молдова є нейтральною державою. З 1994 року Молдова співпрацює з НАТО в рамках програми "Партнерство заради миру", а з 2006 року співробітництво розвивається в рамках IPAP - індивідуальних планів співпраці. У грудні 2016 року в Кишиневі відкрилося бюро зв'язків НАТО. Згідно з опитуваннями, понад 60% населення виступає проти вступу Молдови до НАТО.