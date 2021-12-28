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Новини За кордоном
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Молдова (1299) НАТО (5165) Євросоюз (7138) Майя Санду (205)

Молдова не прагне вступу в НАТО, але добиватиметься інтеграції з ЄС, - Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Молдова не прагне вступу в НАТО, але добиватиметься інтеграції з ЄС, - Санду

Президент Молдови Майя Санду заявила, що влада країни не розглядає питання приєднання до НАТО.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу Pro TV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Статус нейтралітету прописаний у нашій Конституції. Немає жодної ініціативи про відмову від нейтралітету чи вступ до НАТО. Ми не становимо військової загрози для будь-кого. Ми хочемо миру, хочемо, щоб справи розвивалися у позитивному напрямі", - сказала Санду. 

Водночас вона заявила про необхідність зміцнення безпеки та вжиття заходів для збереження стабільності у країні. У цьому контексті Санду вказала на ризики, пов'язані із напруженою ситуацією в регіоні.

"Не дай Боже, розпочнеться війна, і в нас також буде неспокійно, ми не зможемо займатися реформою юстиції, поліпшувати діловий клімат. Тому ми потребуємо спокою та миру. Дуже багато залежить від того, як ми діятимемо тут, усередині країни", - сказала Санду.

Президент заявила, що добиватиметься приєднання Молдови до ЄС.

"Я вважаю, що приєднання Молдови до ЄС реальне. Багато залежить від нас. Звісно, є і зовнішні виклики, і ризики, які можуть втрутитися та загальмувати реформи, відволікаючи наші сили", - сказала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова хоче стати членом ЄС. Москву попереджено, - Санду

Відповідаючи на запитання, чи не постраждають відносини Молдови з Росією через курс на євроінтеграцію, Санду визнала, що такий ризик є. "Але ми поважаємо вибір інших країн, і хочемо, щоб наш вибір також поважали. Той факт, що ми просуваємось у бік ЄС, не означає, що ми не можемо мати конструктивних та прагматичних відносин із Росією. Є приклади країн ЄС, які підтримують добрі відносини з Росією", - заявила Санду.

Згідно з конституцією, Молдова є нейтральною державою. З 1994 року Молдова співпрацює з НАТО в рамках програми "Партнерство заради миру", а з 2006 року співробітництво розвивається в рамках IPAP - індивідуальних планів співпраці. У грудні 2016 року в Кишиневі відкрилося бюро зв'язків НАТО. Згідно з опитуваннями, понад 60% населення виступає проти вступу Молдови до НАТО.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
@tendertorg21

"Євросоюз нам потрібен щоб життя було кращим, а НАТО потрібно, щоб життя .... було!", -
Г. Науседа (Президент Литви).
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28.12.2021 12:34
+15
Натомість Молдова має всі шанси повністю перетворитись на придністров'я...
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28.12.2021 12:34
+10
Подібні заяви може робити лише добре законсервований "додон".
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28.12.2021 12:38
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нажаль нам такого не світить - або або ...
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28.12.2021 12:34 Відповісти
@tendertorg21

"Євросоюз нам потрібен щоб життя було кращим, а НАТО потрібно, щоб життя .... було!", -
Г. Науседа (Президент Литви).
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28.12.2021 12:34 Відповісти
Натомість Молдова має всі шанси повністю перетворитись на придністров'я...
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28.12.2021 12:34 Відповісти
це крок назад Санду...якщо без НАТО
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28.12.2021 12:44 Відповісти
якщо влада Молдови не розглядає питання приєднання до НАТО, то московіти постійно розглядають питання перетворення Молдови на придністров'я . чи пуйло вже цілком скупило молдовську владу?
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28.12.2021 13:20 Відповісти
А на кой їм НАТО, Рядом миролюбиві Україна, та Румунія, скоро та придністровська недорегіон накриється, то на віщо тратитися поряд з такими країнами!!!!!!!
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28.12.2021 12:36 Відповісти
Молдавия Грузия Украина ..Только слепой не видит присутствие кремля
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28.12.2021 12:37 Відповісти
Подібні заяви може робити лише добре законсервований "додон".
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28.12.2021 12:38 Відповісти
мутна тітонька
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28.12.2021 12:41 Відповісти
якби Молдова межувала з паРашею, то вона б не так спiвала...
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28.12.2021 12:49 Відповісти
а шо, 14-та армія московітів вже пішла геть з Молдови?
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28.12.2021 13:23 Відповісти

всього одна тисяча кацапо-ординцiв в мiсцевому ордло, кордон з нормальними країнами

та

сотнi тисяч оркiв на кордонi з Україною, двi тисячi кiлометрiв кордону з азiопським Мордором та тисяча км кордону з його бiлоруським округом-вассалом, майже щоденнi втрати, анексована частина країни, вiсiм рокiв вiйни - це не одне i те ж.

Не знаходите?
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28.12.2021 13:58 Відповісти
А что там с Чаусом, куда его дели то?
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28.12.2021 12:42 Відповісти
улетит войско и Санду в два счета обтяпает и ЕС и НАТО
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28.12.2021 12:43 Відповісти
А от і не м'ясо ні риба. Молдова кацапшині підігрує .. Газку то їм дали по бросовой ціні... От точно в сім'ї не без урода або -дярмократія. Шановна пані президент Санду ЕС це демократія - чесна і сумлінна. А молдова -це дярмократія чесна і продажна
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28.12.2021 12:49 Відповісти
Ну логично... Кто цигане будут служить?
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28.12.2021 12:51 Відповісти
От мені дуже наравиться вислів з дуже хорошого фільму .."Або царство совісті або ні чого" Недоросла Молдов до царства небесного.... Ми звісно теж не доросли
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28.12.2021 12:52 Відповісти
А здавалася нормальною спочатку. Потім будуть молдовани гіркими сльозами плакати, що в свій час не попросились в НАТО. Ми цю позаблоковість уже проходили.
Санду, прокинься, ви не Австрія, ви МОЛДОВА!
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28.12.2021 12:56 Відповісти
Санду верит в географию, что если Мордор не сможет уничтожить Украину, то НАТО им ни к чему. Спасибо за доверие в нашу обороностойкость и способность защититься.
Мы будем защищаться.
Но вот Норвегия все-таки вступила в НАТО, хотя общей границы после аннексии орками Северной Финляндии с Мордором у нее всего ничего, 70 км.
А сколько границы у Молдовы с оккупированными орками районами вашей страны?
Ваша безопасность прочнее, чем у Норвегии, если вам не нужен блок стран, которые обязуются всех своих членов защищать от внешнего агрессора?
Санду, я тобой разочарован. Точно так же как сейчас давит на вас Путлер, в 1940 г. шантажировал страны Балтии Сталин, тогда они согласились на все, даже на введение на свою территорию его орков, в отличие от решившейся защищаться Финляндии, и к чему это привело?
У вас такой комфортный вариан, за нашей спиной вступить в НАТО и обеспечить навечно свою защиту, в, формально, боитесь 3 тысяч ублюдков, котоые с 2014 г. Мордор доставляет в оккупированные районы с вашей же территории.
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28.12.2021 12:56 Відповісти
боитесь 3 тысяч ублюдков, которые с 2014 г. Мордор доставляет в оккупированные районы с вашей же территории. (с) Не только доставляет, но и охотно продает для рашкованских вояк провизию, топливо и т.д.
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28.12.2021 15:18 Відповісти
Ой зря... Сожрет вас путло при таком раскладе.
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28.12.2021 13:26 Відповісти
Понятно. В перспективе Молдавская губерния России.
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28.12.2021 13:32 Відповісти
Не дально видная позиция.НАТО это организация,у которой основная задача защищать экономические достижения стран содружества.Там законы соблюдаются, которые находятся на демократическом фундаменте.
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28.12.2021 13:40 Відповісти
ахаха)) вскрылась, консерва)
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28.12.2021 13:49 Відповісти
Молдове не нужно проводить какие то телодвижения в виде ПДЧ в НАТО или ЕС. При желании референдум и в в пару месяцев воссоединение с Румынией. И все. НАТО и ЕС как довесок. И Великой Румынии имперскую пилюлю подсластят и сами прыжком в европейский поезд запрыгнут. А такие желания есть с обоих сторон. И все законно.
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28.12.2021 14:03 Відповісти
дурненька "санду". Утім, як і вся Молдова. Совецке низькоінтелектуальне кодло.
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28.12.2021 14:55 Відповісти
Ну от навіть молдавани розумніші в цьому питанні.
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28.12.2021 16:09 Відповісти
Сколько молдаван нужно,чтобы вступить в НАТО?
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28.12.2021 21:11 Відповісти
 
 