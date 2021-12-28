США вдвічі скорочують рекомендований час ізоляції для людей, які хворіють на COVID-19 безсимптомно

Сполучені Штати вдвічі скоротили рекомендований час ізоляції для людей з безсимптомним перебігом коронавірусної інфекції нового типу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

27 грудня Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили, що після п’ятиденного періоду ізоляції слід ще щонайменше пʼять днів носити маску в оточенні інших людей.

Нові рекомендації не є обов’язковими, але їх зазвичай дотримуються американські підприємства та політики.

Зміна відбувається через те, що сплеск інфекцій COVID-19, викликаний варіантом "омікрон", спричинив брак робочої сили та збоїв у роботі авіакомпаній та інших служб. Нові рекомендації дають більшій кількості людей можливість швидше повернутися до роботи.

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"Ці оновлення гарантують, що люди можуть безпечно продовжувати своє повсякденне життя", – сказала директорка CDC Рошель Валенскі.

У CDC уточнюють, що ця зміна "вмотивована наукою", оскільки більшість випадків передачі COVID-19 відбувається за 1–2 дні до появи симптомів і через 2–3 дні після.

CDC також вказує, що, попри нижчу ефективність проти штаму "омікрон", вакцини проти COVID-19, як і раніше, зменшують ризик важких захворювань, госпіталізації або смерті.

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"Омікрон" є домінантним штамом у Сполучених Штатах, де кількість випадків захворювання подвоїлася за останні два тижні.