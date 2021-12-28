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Україна депортує до Вірменії "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Україна депортує до Вірменії

Ще одного "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО буде примусово повернуто до країни походження.

Про це сьогодні, 28 грудня, повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Нагадується, що наприкінці травня цього року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу. До санкційного списку потрапив і неодноразово засуджений громадянин Вірменії, який входить до найближчого оточення вора в законі на прізвисько Антимос.

Наразі на виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення 60-річним так званим "кримінальним авторитетом" злочинного впливу співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з міграційною службою вживають заходів для примусового повернення чоловіка до країни його походження. Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України.

Україна депортує до Вірменії кримінального авторитета із санкційного списку РНБО, - Нацполіція 01
 

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Автор: Ірина Дашківська
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Ця дрібна качка не варта такої уваги. Такі як Тищенко сидять в Раді і відчувають себе сповна комфортно. На таких як Добкін не антисеміти не те що сказати, а навіть подумати бояться.
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28.12.2021 13:11 Відповісти
Авакова еще не депортируют?
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28.12.2021 13:33 Відповісти
Як можна, він же в Законі.
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28.12.2021 14:21 Відповісти
в или на
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28.12.2021 15:34 Відповісти
над
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29.12.2021 17:51 Відповісти
Його кришує сам Петро.
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28.12.2021 14:23 Відповісти
з дорожнього бізнесу видалили, тепер по ключових фігурах вдаряють - одразу вказують хто, звідки
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28.12.2021 13:38 Відповісти
А Рюкзакяна?Він же волав,що Україна буде постачати зброю Азербайджану лише через його труп.От би і відправили на пару.
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28.12.2021 14:41 Відповісти
 
 