Стефанчук не отримував передбачених законом документів щодо "підозри" Порошенку, - нардеп "ЄС" Геращенко. ФОТО

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не отримував передбачених законом документів щодо так званої "підозри" п’ятому Президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку.

Про це повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Минулого тижня Генпрокуратура оголосила про підозру Петру Порошенку. Правда, сама пані Генпрокурор при цьому самоусунулася, а цей сумнівний листочок підписав один із заступників", – нагадала Геращенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозра Порошенку - це вимога Путіна, щоб він погодився з Зеленським говорити, - Чалий

"Стаття 482-2 КПК України вимагає, аби "орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це Голову Верховної Ради України", – нагадала Ірина Геращенко норми законодавства.

"Минулого тижня ми надіслали спікеру парламенту листа з проханням надати нам відповідні копії повідомлень відносно Петра Порошенка. Сьогодні зранку завітали до спікера. З’ясувалося, що він ніяких офіційних повідомлень не бачив/не отримував, хоч від дня "підозри" пройшло вже не 24, а 124 години", – зазначає Геращенко.

"Чергове грубе порушення закону за сфабрикованою проти лідера опозиції справою. Ми все фіксуємо", – резюмує Ірина Геращенко.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.

24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Адвокати експрезидента заявили, що будь-які таємні рішення Офісу Генпрокурора чи Печерського суду з приводу запобіжного заходу, арешту чи застави Петру Порошенку є незаконними. Якщо такі рішення підтвердяться, це означатиме, що Офіс Генерального прокурора як інституція остаточно знищений і перетворений на виконавця замовлень від Зеленського.