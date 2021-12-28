Стефанчук не отримував передбачених законом документів щодо "підозри" Порошенку, - нардеп "ЄС" Геращенко. ФОТО
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не отримував передбачених законом документів щодо так званої "підозри" п’ятому Президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку.
Про це повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Минулого тижня Генпрокуратура оголосила про підозру Петру Порошенку. Правда, сама пані Генпрокурор при цьому самоусунулася, а цей сумнівний листочок підписав один із заступників", – нагадала Геращенко.
"Стаття 482-2 КПК України вимагає, аби "орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це Голову Верховної Ради України", – нагадала Ірина Геращенко норми законодавства.
"Минулого тижня ми надіслали спікеру парламенту листа з проханням надати нам відповідні копії повідомлень відносно Петра Порошенка. Сьогодні зранку завітали до спікера. З’ясувалося, що він ніяких офіційних повідомлень не бачив/не отримував, хоч від дня "підозри" пройшло вже не 24, а 124 години", – зазначає Геращенко.
"Чергове грубе порушення закону за сфабрикованою проти лідера опозиції справою. Ми все фіксуємо", – резюмує Ірина Геращенко.
Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.
Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.
24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Адвокати експрезидента заявили, що будь-які таємні рішення Офісу Генпрокурора чи Печерського суду з приводу запобіжного заходу, арешту чи застави Петру Порошенку є незаконними. Якщо такі рішення підтвердяться, це означатиме, що Офіс Генерального прокурора як інституція остаточно знищений і перетворений на виконавця замовлень від Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
А нічого по-суті не змінилось в характері українців.
..."Всі покою щиро прагнуть,
А не в оден гуж всі тягнуть,
Той направо, той наліво.
А все браття: то-то диво!
Не маш любви, не маш згоди,
Од Жовтої взявши Води.
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали...
https://youtube.com/watch?v=olB5Jwx90lU
клоун ссыкливый доневозности (во всех смыслах), поэтому рассчет что "Порошенко испугается.. и тут мы начнем видосики снимать что оно испугался и не вернулся, а значит виновен..ууу!"
Результат - зеленский, как всегда, обос*рался - вместе со своей шоблой.
И теперь не знают что делать..
а тут еще и из кремля от ермака требуют что "посодить Порошенко немедленно к моменту вторжения "зеленных человечков", идущих на помощь зеленому клоуну!"
Правда с вторжением тоже все под вопросом.
Там очередная "многоходовочка фуйла", сделанная руко*опами" - накрывается:
1. в Польше бардак не смогли устроить, руками сирийско-иракских беженцев.. В Германии - тоже все обломалось с иммигрантами.
2. с газом (и отвлечением ЕС высокими ценами и коллапсом на газе) - облом, танкеры с газом идут из Азии, Австралии и США.. Цены на газ рухнули на 1000 долл за 4 дня. Шантаж не удался, более того - если год назад от газа из США в ЕС отворачивались (германия), то сейчас танкеры из США встречают как ОСВОБОДИТЕЛЕЙ в 1945 году..
3.Комплекс мероприятий по отвлечению ЕС и США от внимания к Украине - рассыпается.. Запад стоит на ушах и готовится дать отпор рашке...
И т.д...
Единсвенный КОЗЫРЬ, который остался в руках кремлеского фуйла - это ермак и зеленский.
И их действия по нефинансированию ВСУ и гособоронзаказа..
Хотя зная идиотизм зеленского и его шоблы - в кремле особых надежд на клована не накладывают..
Будь во власти Порошенко сейчас - рашка не посмела бы даже разрабатывать план вторжения..
Видосик снят, клоун отыграл сценарий, прозвучало "стоп, снято" - а что дальше нужно было делать (подавать документы в ВР) - в оп(г) клоуна и не думали даже)
стефанчук и гоп-компания слуг урода тоже не в теме)
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не отримував передбачених законом документів щодо так званої "підозри" п'ятому Президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку.
"Стаття 482-2 КПК України вимагає, аби "орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов'язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це Голову Верховної Ради України"
"Минулого тижня ми надіслали спікеру парламенту листа з проханням надати нам відповідні копії повідомлень відносно Петра Порошенка. Сьогодні зранку завітали до спікера.
З'ясувалося, що він ніяких офіційних повідомлень не бачив/не отримував, хоч від дня "підозри" пройшло вже не 24, а 124 години"
Штрафы во времена зеЛоха офшорного увеличились в 5-7 раз, не говоря уже об отжимах имущества без решения судов..
Так что терпи - терпилО, ты его избрало - тебе теперь на своей шкуле пробовать справедливость зебильной власти и судов
2. Про підозру не повідомили, бо він втік.
3. Запобіжний захід не застосували, бо - дивись п.2.
Тому, нема про що повідомляти. Далі буде.
2. Узгодили графіки зустрічей з серйозними діловими людьми за півроку.
3. Купили квитки і забронювали проживання в готелях.
4. Повідомили про це кого треба.
5. Ви і ваші юристи на знанні законів "собаку з'їли"
І тут якесь чмо, порушуючи всі процесуальні норми заявляє Вам про підозру в т.п.
Що Ви робите? Вірно, посилаете його нах-нах і робите свою справу. Далі буде.
А к "пи.даболам" отношение соответствующее.
Согласно идеологии порохоботов: чем хуже в стране - тем лучше.
Если у Вас есть факты об обратном - озвучьте.
Не ганьбись так.
Ні- я не проти - зібраться десь в кафе на Трухановому і - як писала Ліля Буджурова ""И вместе мы справим по вами поминки" Але не раніше нашої перемоги!Було-б цікаво подивиться на реальну людину що спілкується зі мною зараз!
А в мене ще не вилізло!
Але ж яким дебілом це треба бути, щоб скорочення нашого імені в наших логінах - і на цій підставі заявити, що ми одна і та ж особа Це попри те, що адмінам це видно, і вони за це деактивують...
Але ж: - зебіли, сер!
чи, мо', просто мало дають і непевно гарантують?..
2 ч
Печерський районний суд Києва не отримував клопотання правоохоронних органів про запобіжний захід щодо народного депутата Петра Порошенка.
Станом на 12:30 вівторка клопотання до суду передано не було.
Згідно з законом, стаття 80 Конституції України викладається у новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
П'ятий Президент України повернеться в Україну в першій половині січня. Він підтвердив такий свій намір в інтерв'ю Ларисі Губіній, передає "5 канал".
"У першій половині січня я точно, відповідно до свого графіка, який не збираюся узгоджувати з Зеленським, повернуся до України. І дам відповіді на всі питання. І щодо державної зради, і щодо фінансування тероризму", - розповів Петро Порошенко.
Повну версію інтерв'ю п'ятого Президента України дивіться у вівторок 28 грудня в авторській програмі Лариси Губіної "Токшоу ДІЙОВІ ОСОБИ" о 19:40 на 5-му каналі та в Ютуб.
Співчуваю...
фотокопія додається...
Тільки от що цікаво: де бомага гуляла вісім днів, допоки не лягла на стіл Стефанчуку? Що цікаво інше: Стефанчук заявив Геращенко і Герасимову, що 24-го він переглядав пошту, і цього повідомлення не бачив...
Адвокати Пороха вже шукають вихідні з ОГПУ за 21, 22, і 23 число, щоб порівняти номера вихідних