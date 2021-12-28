У МОЗ розповіли, коли викликати швидку у разі захворювання на COVID-19

Ряд симптомів під час захворювання на COVID-19 можуть свідчити про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, такі симптоми, як біль у грудній клітці, задишка у стані спокою, сатурація із рівнем кисню в крові менше 92%, порушення свідомості, свідчать про те, що краще викликати швидку допомогу.

Остаточне рішення про необхідність госпіталізації вже прийме лікар після обстеження.

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"Не відкладайте турботу про здоров’я на "після свят". Консультуйтесь із сімейним лікарем та дотримуйтесь рекомендацій щодо лікування!" - зазначили в МОЗ.