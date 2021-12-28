У МОЗ розповіли, коли викликати швидку у разі захворювання на COVID-19
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Ряд симптомів під час захворювання на COVID-19 можуть свідчити про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зокрема, такі симптоми, як біль у грудній клітці, задишка у стані спокою, сатурація із рівнем кисню в крові менше 92%, порушення свідомості, свідчать про те, що краще викликати швидку допомогу.
Остаточне рішення про необхідність госпіталізації вже прийме лікар після обстеження.
"Не відкладайте турботу про здоров’я на "після свят". Консультуйтесь із сімейним лікарем та дотримуйтесь рекомендацій щодо лікування!" - зазначили в МОЗ.
Топ коментарі
+8 Марина Лисицкая
показати весь коментар28.12.2021 14:11
+6 Мистер Икс 00711c20
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+5 Омерзительный
показати весь коментар28.12.2021 16:23
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Будь ласка, зачекайте...
2. Чи здатна людина викликати швидку при порушенні свідомості?
Не дякуйте.
Я писала и на счёт эпидемии, что в эпидемию семейный не может лечить всех!!!!
В очереди и бабушка-диабетиков, и дедушка сердечник и БОЛЬНОЙ КОВИДОМ.
Т.е больной другим заболеванием человек просто не может без последствий попасть к семейному.
У нас в отличии от ЕС и США не у всех машины и, чтобы доехать к врачу нужно посетить общественный транспорт....
В очереди к семейному несколько часов и семейный мать его есть не у всех.....
Лежи умирай, когда совсем подыхаешь можешь вызвать скорую.
А потом, почему мы на первом месте по смертям?
ПС раньше была медицина платной, но не койко место и не каждая процедура, а дальше больницы будут платить по тарифам и вы узнаете, что такое платная медицина.
ПС2 делать платную медицину в стране где 98% население за чертой бедности - геноцид. Начинать нужно с экономики. врачей лишних уволят, а мед помощь позволят себе не все.
Вимкніть російський телевізор і викиньте методичку
І все залежить від знайомств і середовища. Якщо хтось їсть хліб з ікрою, то це не значить що усі так.
Якби в нас було усе добре, то 60% (не пам'ятаю точну цифру гугл в поміч) населення не враховуючи пільговиків, не отримували б субсидії.
Я не знаю, что в борисполе.
Сколько украинцев пенсов могут позволить себе лечение инсульта с восстановлением, операцию на сердце или онкологии лечение?
Посмотрите на цены Израиля США. Когда нужно платить за ВСЁ, все процедуры никто себе этого не позволит.
Интересующиесь могут уже посмотреть на цены коммерческих клиник типа обериг, добробут итд итп и сравнить со своим заработком. Лечение операции, переломы....
Когда один анализ 200 грн стоит!!!!!
И пусть народ рассудит кто прав, многочисленные боты или я.
Я имею представление о том, что ни одна мед реформа не может быть без наличия денег, экономика - фундамент медицины и зп населения, если медицина коммерческая.
А начинать с реформы когда экономическая падения и война это высшая мера скудоумия или без человечности, потому что в итоге получается, что больницы закроют, что и происходит, врачей сократят, а останутся только те кому смогут платить, а население лишиться мед помощи.
Это понимает любой адекватный человек.
Как и то, что в США у большинства транспорт и больной в общественном транспорте не заразит ещё 100500 человек и в очереди к семейному....
А хотя нет.... США показали в эпидемию себя не с лучшей стороны, что показывают цифры смертности и заражения.
Ьудь это чуть более смертельная зараза с системой семейных нам гаплык.
ПС коммерческая медицина в войну вообще песня....
Всё это не учитывает эпидемий, инфекции втч тубика, это к сведению, ведь в США нет ещё и эпидемии тубика, которая никуда не делась.
Тарифы на ресурсы уже коммерческие.... Продовольственных безопасность в войну.... А ну её к черту, хлеб по коммерческим тарифам закроем хлебощаводы, долой промышленность пережиток совка.....
Я просто смотрю как вы все заваливаете.....
А не нужна нам медицина после того как построим экономику сначала все сделаем платным и маски в эпидемию продадидим, это так патриотично, и земля на не нужна....
И медицина тол ко для избранных.
В 21 веке умирать без мед помощи это так демократично, в отличии от совка это совсем не то что от голодомора
Мусів їхати в ресторан , замовити 12 пампушків . Правда вдвічі дорожче . Вдалось замовити 7шт. останні . Решту цілий день розкуповували зубожілі , поки я був зайнятий
Якщо хтось купує пампушки, є ті хто не купує.
Яка середня пенсія? Скільки пенсіонерів і чи потрібна їм мед допомогла?
А завистливые жлобы будут гундеть - сколько машин у кого-то и пампушек у него забрали пенсы. Заграницей почему-то стоянки многоуровневые - а почему? Наверно, от дурости некуда им деньги девать..
Сравните наших и их пенсов.... И
Смачнющі пампушки , з хорошою начинкою та присипані цукром-пудрою , на Різдв'яні свята є в кожного українця на святковому столі .
Ви напевно кацап , якщо цього не знаєте .
Вчіться розмовляти правильно .
Подозреваю, что по логике Минздрава, в этом случае нужно вызывать уже не неотложку, а структуры, связанные с ритуальной службой. COVID-19 все недоработки спишет. ))
Лучше открыть интернет и посмотреть дыхание по Бутейко.
В последнее время врачи стараются добить, а не вылечить.
Сперва высосав все имеющиеся деньги.