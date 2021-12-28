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У МОЗ розповіли, коли викликати швидку у разі захворювання на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У МОЗ розповіли, коли викликати швидку у разі захворювання на COVID-19

Ряд симптомів під час захворювання на COVID-19 можуть свідчити про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, такі симптоми, як біль у грудній клітці, задишка у стані спокою, сатурація із рівнем кисню в крові менше 92%, порушення свідомості, свідчать про те, що краще викликати швидку допомогу. 

Остаточне рішення про необхідність госпіталізації вже прийме лікар після обстеження.

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"Не відкладайте турботу про здоров’я на "після свят". Консультуйтесь із сімейним лікарем та дотримуйтесь рекомендацій щодо лікування!" - зазначили в МОЗ.

У МОЗ розповіли, коли викликати швидку у разі захворювання на COVID-19 01
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Топ коментарі
+8
Кияны живут в другом мире....

Я не знаю, что в борисполе.

Сколько украинцев пенсов могут позволить себе лечение инсульта с восстановлением, операцию на сердце или онкологии лечение?

Посмотрите на цены Израиля США. Когда нужно платить за ВСЁ, все процедуры никто себе этого не позволит.

Интересующиесь могут уже посмотреть на цены коммерческих клиник типа обериг, добробут итд итп и сравнить со своим заработком. Лечение операции, переломы....

Когда один анализ 200 грн стоит!!!!!

И пусть народ рассудит кто прав, многочисленные боты или я.
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28.12.2021 14:11
+6
Короче говоря ,на последнем издыхании попробуйте позвонить в скорую .
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28.12.2021 13:31
+5
Домашнего (или семейного) врача вызвать невозможно. Они больше по вызовам не ходят после великой реформы от Супрун.
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28.12.2021 16:23
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Короче говоря ,на последнем издыхании попробуйте позвонить в скорую .
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28.12.2021 13:31 Відповісти
1. Як визначити % сатурації у домашніх умовах?
2. Чи здатна людина викликати швидку при порушенні свідомості?
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28.12.2021 13:33 Відповісти
1. пульсоксиметром
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28.12.2021 13:39 Відповісти
Нада просто купити на Aliexspress чи в аптеці ПУЛЬСОКСИМЕТР (від 3$ до 10$)
Не дякуйте.
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28.12.2021 13:42 Відповісти
Вызвать Скорую ещё куда ни шло, а вот Домашнего врача вызывать - это прямая дорога в психушку. Если выживете, конечно.
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28.12.2021 14:05 Відповісти
Домашнего (или семейного) врача вызвать невозможно. Они больше по вызовам не ходят после великой реформы от Супрун.
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28.12.2021 16:23 Відповісти
Это же скольких паразитов мы кормим, осталось ещё десятину церкви отдать и получить бессмертную душу.
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28.12.2021 16:46 Відповісти
Ещё когда начиналась вся эта реформа с семейными я предупреждала, что ничего хорошего.

Я писала и на счёт эпидемии, что в эпидемию семейный не может лечить всех!!!!
В очереди и бабушка-диабетиков, и дедушка сердечник и БОЛЬНОЙ КОВИДОМ.
Т.е больной другим заболеванием человек просто не может без последствий попасть к семейному.

У нас в отличии от ЕС и США не у всех машины и, чтобы доехать к врачу нужно посетить общественный транспорт....

В очереди к семейному несколько часов и семейный мать его есть не у всех.....
Лежи умирай, когда совсем подыхаешь можешь вызвать скорую.

А потом, почему мы на первом месте по смертям?

ПС раньше была медицина платной, но не койко место и не каждая процедура, а дальше больницы будут платить по тарифам и вы узнаете, что такое платная медицина.

ПС2 делать платную медицину в стране где 98% население за чертой бедности - геноцид. Начинать нужно с экономики. врачей лишних уволят, а мед помощь позволят себе не все.
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28.12.2021 13:39 Відповісти
Через ці 98% зубожілих , що живуть за чєртой бєдності , я не можу машину біля супермаркетів припаркувати + мушу стояти в гігантських чергах на касі , де зубожілі так пакують возики смаколиками , що колеса відвалюються
Вимкніть російський телевізор і викиньте методичку
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28.12.2021 13:48 Відповісти
Як ви дістали зі всіма цими машинами, на бідність живляться виходячи з середнього споживання продуктів, а не машин, у деяких великих містах.

І все залежить від знайомств і середовища. Якщо хтось їсть хліб з ікрою, то це не значить що усі так.

Якби в нас було усе добре, то 60% (не пам'ятаю точну цифру гугл в поміч) населення не враховуючи пільговиків, не отримували б субсидії.
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28.12.2021 13:52 Відповісти
С Борисполя каждый день тьма чартеров: Тайланд, Доминикана, Канкун, , Египет, Дубаи, Барселона и тдСамолеты не успевают вовремя вылетать. То зубожилы на отдых рванули.. Новогодние праздники встречать. Зайдите Борисполь онлайн табло , поинтересуйтесь.
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28.12.2021 14:07 Відповісти
Кияны живут в другом мире....

Я не знаю, что в борисполе.

Сколько украинцев пенсов могут позволить себе лечение инсульта с восстановлением, операцию на сердце или онкологии лечение?

Посмотрите на цены Израиля США. Когда нужно платить за ВСЁ, все процедуры никто себе этого не позволит.

Интересующиесь могут уже посмотреть на цены коммерческих клиник типа обериг, добробут итд итп и сравнить со своим заработком. Лечение операции, переломы....

Когда один анализ 200 грн стоит!!!!!

И пусть народ рассудит кто прав, многочисленные боты или я.
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28.12.2021 14:11 Відповісти
Вы представления не имеете о процедуре лечения по медстраховке в США, а лезете обсуждать.
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28.12.2021 14:26 Відповісти
В США население может платить страховку, не все, но большинство может, а у нас нет.

Я имею представление о том, что ни одна мед реформа не может быть без наличия денег, экономика - фундамент медицины и зп населения, если медицина коммерческая.
А начинать с реформы когда экономическая падения и война это высшая мера скудоумия или без человечности, потому что в итоге получается, что больницы закроют, что и происходит, врачей сократят, а останутся только те кому смогут платить, а население лишиться мед помощи.

Это понимает любой адекватный человек.

Как и то, что в США у большинства транспорт и больной в общественном транспорте не заразит ещё 100500 человек и в очереди к семейному....

А хотя нет.... США показали в эпидемию себя не с лучшей стороны, что показывают цифры смертности и заражения.
Ьудь это чуть более смертельная зараза с системой семейных нам гаплык.

ПС коммерческая медицина в войну вообще песня....

Всё это не учитывает эпидемий, инфекции втч тубика, это к сведению, ведь в США нет ещё и эпидемии тубика, которая никуда не делась.
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28.12.2021 14:35 Відповісти
Ну что же, остаётся признать, что и Конституция в Украине - вовсе не Конституция. И тогда мы действительно получим правдивую картину.
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28.12.2021 14:42 Відповісти
Чисто совковые ухватки - пойти к врачу без записи и в супермаркете в очерели постоять.
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28.12.2021 14:12 Відповісти
Ну да ну да, у нас же нужно выиграть войну без "совковых ухваток" умники собрались....

Тарифы на ресурсы уже коммерческие.... Продовольственных безопасность в войну.... А ну её к черту, хлеб по коммерческим тарифам закроем хлебощаводы, долой промышленность пережиток совка.....

Я просто смотрю как вы все заваливаете.....

А не нужна нам медицина после того как построим экономику сначала все сделаем платным и маски в эпидемию продадидим, это так патриотично, и земля на не нужна....

И медицина тол ко для избранных.
В 21 веке умирать без мед помощи это так демократично, в отличии от совка это совсем не то что от голодомора
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28.12.2021 14:17 Відповісти
А ти не там дивишся. підеш викидати сміття -там зустрінеш тих хто збирає вторсировину після тих хто пакує смаколики.
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28.12.2021 14:31 Відповісти
На Святу Вечерю , 24 грудня чуть без пампушків не залишився . Зранку завезли 100 мільйонів вагонів пампушків в супермаркети , до вечора зубожілі розкупили буквально все . Залишилось 8 штучок , деформовані і без начинки .
Мусів їхати в ресторан , замовити 12 пампушків . Правда вдвічі дорожче . Вдалось замовити 7шт. останні . Решту цілий день розкуповували зубожілі , поки я був зайнятий
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28.12.2021 13:58 Відповісти
https://agropolit.com/news/17015-spojivannya-hliba-v-********-skorotilosya-na-15?amp=1 перший сайт що попався, за 2020 рік, споживання хліба падає....

Якщо хтось купує пампушки, є ті хто не купує.

Яка середня пенсія? Скільки пенсіонерів і чи потрібна їм мед допомогла?
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28.12.2021 14:04 Відповісти
Что с сытым говорить о голодных? Они от зависти умирают - у кого-то бриллианты крупнее и им начхать, что если бы в стране был достаток, то того количества маркетов не хватило бы на всех. Только на процентов 20 населения. Кто живет заграницей - скажет - сколько магазинов и магазинчиков на нос приходится?
А завистливые жлобы будут гундеть - сколько машин у кого-то и пампушек у него забрали пенсы. Заграницей почему-то стоянки многоуровневые - а почему? Наверно, от дурости некуда им деньги девать..
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28.12.2021 16:41 Відповісти
Начиная с того, что там пенсы часто с винишком в кафе сидят, а у нас.
Сравните наших и их пенсов.... И
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28.12.2021 17:12 Відповісти
и еще путешествуют на накопленную пенсию. А у нас заставят накапливать и опять отберут. Ничего не меняется.. место проклятое, что ли..
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28.12.2021 22:33 Відповісти
Споживання хліба падає , бо зубожілі мясо їдять і рибу . А пампушки на Різдво купують усі українці . І кутю варять усі .
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28.12.2021 21:47 Відповісти
Що то таке "без пампушків" на Різдво?
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29.12.2021 01:54 Відповісти
Це дуже погано . Це означало б , що ми починаємо перетворюватись на кацапів . Диких , недорозвинених напів-людей , що на свята їдять вчорашні , холодні , немащені макарони , кільку в томаті , олів'є і п'ють стєкломой .
Смачнющі пампушки , з хорошою начинкою та присипані цукром-пудрою , на Різдв'яні свята є в кожного українця на святковому столі .
Ви напевно кацап , якщо цього не знаєте .
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29.12.2021 07:00 Відповісти
У нас кажуть "без пампушок", а не "без пампушків". Це більше схоже на кацапізм.
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29.12.2021 13:56 Відповісти
Це у вас так кажуть . Я кажу , як у нас . Пампушок - один , пампушків - багато.
Вчіться розмовляти правильно .
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29.12.2021 14:18 Відповісти
Пампушка - одна, пампушок - багато. Ви - вчитель, що повчаєте мене?
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29.12.2021 15:10 Відповісти
Пампух - чоловічого роду а не жіночого , баране безголовий . І не мороч мені голову , бестолоч .
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29.12.2021 22:40 Відповісти
Тобто, оце у вас розмовляють правильно. Не ганьбіть українців.
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30.12.2021 00:40 Відповісти
О чем говорить если по нормативам у семейного врача должно быть - цитата из постановления ВОЗ:"оптимальное количество пациентов для семейного врача составляет 1,8 тыс., для терапевта - 2 тыс., а для педиатра - 900". Кроме того 50% времени на приеме врач заполняет всякие бумажки о квалификации многих лучше промолчать.
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28.12.2021 14:03 Відповісти
Меня при сатурации меньше 85 на скорой послали в поликлинику, а в поликлинике дежурный врач (была суббота) послал со словами - я не слышу у вас одышки (по телефону), пейте больше жидкости и лежите на животе. В реанимацию через несколько часов я попал через знакомого благодаря чему до сих пор жив. Вот такое у нас медобслуживание
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28.12.2021 14:59 Відповісти
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28.12.2021 15:54 Відповісти
меня при сатурации 88 выписали из больницы. протокол выполнили и иди нах...
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28.12.2021 15:59 Відповісти
Хочешь остаться жив, лучше вообще не ложись в больницу. Раньше была медицина, а сейчас парафармацевтика.
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28.12.2021 18:04 Відповісти
Якщо не визвав швидку і тебе не положили в лікарню, то є якись шанс залишитися живим.
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28.12.2021 18:04 Відповісти
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28.12.2021 18:10 Відповісти
"Ряд симптомов во время заболевания COVID-19 могут свидетельствовать о том, что вам или вашим родным может потребоваться госпитализация".

Подозреваю, что по логике Минздрава, в этом случае нужно вызывать уже не неотложку, а структуры, связанные с ритуальной службой. COVID-19 все недоработки спишет. ))
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28.12.2021 18:09 Відповісти
А зачем вызывать скорую при одышке ? Она прибавит кислорода ?
Лучше открыть интернет и посмотреть дыхание по Бутейко.
В последнее время врачи стараются добить, а не вылечить.
Сперва высосав все имеющиеся деньги.
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28.12.2021 20:27 Відповісти
От шо за публіка . А як всі возмущались коли я запропонував заборонити лікувати невакцинованих . То ж я для їхнього ж блага 🤣🤣🤣
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28.12.2021 21:54 Відповісти
 
 