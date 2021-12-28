США дадуть Україні $20 млн на посилення кордону з Росією та Білоруссю, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба та Посольство США кілька тижнів тому підписали План спільних дій щодо реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги обсягом 20 мільйонів доларів США. Наразі Проєкт зареєстровано відповідно до затверджених рішенням Уряду України вимог.

"Держприкордонслужба України спільно з відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні провели дуже важливу роботу для посилення спроможностей прикордонного відомства. Ми щиро вдячні нашим партнерам за допомогу в підвищенні потенціалу служби. Результатом нашої співпраці став новий Проєкт міжнародної технічної допомоги. Зважаючи на старі та нові виклики, він направлений на безпеку північного та східного кордонів України", - зазначив Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Проєкт розпочнеться вже в січні і буде реалізований протягом року. Обсяг домовленого фінансування – 20 млн доларів США. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів.

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"Сучасні засоби відеофіксації та безпілотні комплекси, індивідуальний захист прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв’язку – це ті потреби, які ми узгодили з нашими стратегічними партнерами. Для якнайшвидшої реалізації Проєкту ми докладемо всіх зусиль і спільно оцінюватимемо ефективність", - наголосив Сергій Дейнеко.

Реципієнтами Проєкту виступають всі прикордонні загони, які виконують завданні на кордоні з Росією та Білоруссю.

"Це не єдиний новий приклад підтримки Держприкордонслужби Сполученими Штатами Америки. В рамках співробітництва з Державним Департаментом США за Програмою питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) днями також зареєстровано ще один Проєкт. За ним партнери допоможуть нам в розвитку інфраструктури кордону. Зокрема, це буде допомога в нарощенні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування погоджено у розмірі 4,5 мільйона доларів США", - відмітив керівник ДПСУ.