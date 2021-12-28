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США дадуть Україні $20 млн на посилення кордону з Росією та Білоруссю, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США дадуть Україні $20 млн на посилення кордону з Росією та Білоруссю, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба та Посольство США кілька тижнів тому підписали План спільних дій щодо реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги обсягом 20 мільйонів доларів США. Наразі Проєкт зареєстровано відповідно до затверджених рішенням Уряду України вимог.

"Держприкордонслужба України спільно з відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні провели дуже важливу роботу для посилення спроможностей прикордонного відомства. Ми щиро вдячні нашим партнерам за допомогу в підвищенні потенціалу служби. Результатом нашої співпраці став новий Проєкт міжнародної технічної допомоги. Зважаючи на старі та нові виклики, він направлений на безпеку північного та східного кордонів України", - зазначив Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Проєкт розпочнеться вже в січні і буде реалізований протягом року. Обсяг домовленого фінансування – 20 млн доларів США. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів.

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"Сучасні засоби відеофіксації та безпілотні комплекси, індивідуальний захист прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв’язку – це ті потреби, які ми узгодили з нашими стратегічними партнерами. Для якнайшвидшої реалізації Проєкту ми докладемо всіх зусиль і спільно оцінюватимемо ефективність", - наголосив Сергій Дейнеко.

Реципієнтами Проєкту виступають всі прикордонні загони, які виконують завданні на кордоні з Росією та Білоруссю.

"Це не єдиний новий приклад підтримки Держприкордонслужби Сполученими Штатами Америки. В рамках співробітництва з Державним Департаментом США за Програмою питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) днями також зареєстровано ще один Проєкт. За ним партнери допоможуть нам в розвитку інфраструктури кордону. Зокрема, це буде допомога в нарощенні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування погоджено у розмірі 4,5 мільйона доларів США", - відмітив керівник ДПСУ.
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Топ коментарі
+7
Нам не нужно давать, нам нужно приезжать и делать.....
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28.12.2021 13:58
+6
только вместе со своими прорабами и бухгалтерами...******* суки
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28.12.2021 14:01
+5
мины... много-много мин, всех расцветок и мастей...
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28.12.2021 13:50
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мины... много-много мин, всех расцветок и мастей...
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28.12.2021 13:50 Відповісти
Не, нельзя - запрещено междунородной конвенцией. Только фугасы, всенеприменно и архиважно!
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28.12.2021 13:59 Відповісти
Керовані міни не заборонено, мають бути сейсмосенсори і оператор.
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28.12.2021 14:08 Відповісти
Дык, это и имел ввиду
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28.12.2021 14:12 Відповісти
Приємно,але це реально копійки! Нажаль... Про крадівництво я взагалі мовчу.
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28.12.2021 14:04 Відповісти
God bless America!
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28.12.2021 13:51 Відповісти
Нам не нужно давать, нам нужно приезжать и делать.....
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28.12.2021 13:58 Відповісти
уж это точно...
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28.12.2021 14:45 Відповісти
только вместе со своими прорабами и бухгалтерами...******* суки
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28.12.2021 14:01 Відповісти
У начальника Держприкордонслужби будет новый забор?
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28.12.2021 14:04 Відповісти
А может нах єтот сша пока нас не продали рашке!
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28.12.2021 14:05 Відповісти
да ты сам продашься...
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28.12.2021 14:47 Відповісти
Дякую США за допомогу.
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28.12.2021 14:06 Відповісти
Засраному Афганістану давали на порядок більше. А тут європейська держава! Жаль, немає Рейгана... Царство небесне та добра пам'ять.
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28.12.2021 14:08 Відповісти
У США есть регистр национальных интересов. Отрабатывают по приоритету.
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28.12.2021 14:20 Відповісти
Мы - европейская держава, которой правят клоуны, предатели, воры ... Разве ворам можно что-то давать? Разве кремлёвским кротам можно давать деньги на забор с кремлём? Пусть сразу дают деньги кремлёвской крысе - тот же будет результат...
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28.12.2021 15:45 Відповісти
20 млн? Даже на премии Администрации не хватит...
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28.12.2021 14:09 Відповісти
Новиє літса швиденько прилаштують бабло до своїх кишень.
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28.12.2021 14:15 Відповісти
Надеюсь на колючую проволоку останется ?
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28.12.2021 14:24 Відповісти
пригласите яйценюка, он быстро освоит
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28.12.2021 14:24 Відповісти
Продавцы автосалонов мазератти и бентли в предвкушении потирают руки.
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28.12.2021 14:34 Відповісти
2000 км з Мордором... 20 млн. $ ...щедра допомога, аж по 10 $ кiлометр...

але подяка i за це. можливо, пiде на технiчне обладнання.
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28.12.2021 14:35 Відповісти
дайте по щам картофельной свинюке ракету из турнепса в картофельный кремль..
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28.12.2021 15:06 Відповісти
Заминировать всю границу этих денег не хватит даже.
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28.12.2021 15:16 Відповісти
теперь начинаешь понимать, зачем китайцы строили Великую Китайскую Стену
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28.12.2021 15:29 Відповісти
це на мітли і лопати мабуть
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28.12.2021 16:13 Відповісти
 
 