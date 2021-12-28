УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5049 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Газова війна
3 464 11
Німеччина (4565) Північний потік (1366) Анналена Бербок (325)

"Північний потік-2" не може бути комерційним проєктом: він має велике геостратегічне значення, - МЗС Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російський газопровід "Північний потік-2" не може бути приватним комерційним проєктом, оскільки він відіграє велику геостратегічну роль.

Таку думку висловила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Таким чином позиція влади розділилася. Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає "Північний потік-2" спільним комерційним проєктом.

"Останні кілька років з урахуванням різних уявлень в Європі прояснили, яку геостратегічну роль відіграє "Північний потік-2", - сказала Бербок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти "Північного потоку-2" майже підготовлені. Їхньому запровадженню заважають дві причини, - Кулеба

Разом з тим, ексгенсекретар ХСС Олександр Добріндт виступив за введення в експлуатацію газопроводу, але тільки після того, як будуть усунені юридичні перешкоди. "Постійно ставити під сумнів "Північний потік-2" – принципово неправильний підхід", – зазначив Добріндт.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Рашинські холуї.
показати весь коментар
28.12.2021 14:14
+1
Вона все правильно сказала.
показати весь коментар
28.12.2021 14:21
+1
А не тільки вона одна там висловлюється, дочитайте до кінця.
показати весь коментар
28.12.2021 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почалось.
показати весь коментар
28.12.2021 14:11 Відповісти
Рашинські холуї.
показати весь коментар
28.12.2021 14:14 Відповісти
Вона все правильно сказала.
показати весь коментар
28.12.2021 14:21 Відповісти
А не тільки вона одна там висловлюється, дочитайте до кінця.
показати весь коментар
28.12.2021 14:24 Відповісти
Просто з вашого коменту не ясно, хто з них холуї, а хто -ні
показати весь коментар
28.12.2021 14:33 Відповісти
Та майже всі, рахуючи колишню фрау.
показати весь коментар
28.12.2021 14:35 Відповісти
походу эта коалиция долго не проживет) и зеленые победят)
показати весь коментар
28.12.2021 14:15 Відповісти
Пабідят, пабідут переможуть.
показати весь коментар
28.12.2021 14:19 Відповісти
Внезапно. А как же сказки фрау Меркель?
показати весь коментар
28.12.2021 14:35 Відповісти
За фрау мракель то був просто бізнес, за шольца вже не бізнес, тобто проект вже спільний. Може він просто натякає, що спільний не з ЄС, а з ****** і що треба би йому, наприклад, місце у раді директорів майбутнього проєкту. Може це просто торг.
показати весь коментар
28.12.2021 15:05 Відповісти
А щоб він не відігравав ніякої стратегічної ролі потрібно його підірвати. Одної тони вибухівки хватить і ціна - просто смішна.
показати весь коментар
28.12.2021 14:57 Відповісти
 
 