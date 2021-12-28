Netflix відповів на обурення Ткаченка щодо "карикатурного" зображення українки у серіалі "Емілі в Парижі"
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Міністр культури Олександр Ткаченко написав листа в Netflix, у якому виклав кілька зауважень стосовно нового сезону серіалу "Емілі в Парижі", де з’явилась героїня-українка.
Як інформує Цензор.НЕТ, в коментарі dev.ua міністр розповів, що отримав відповідь.
"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі "Емілі в Парижі" достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", - розповів Ткаченко.
Міністр вважає, що хоч таке некоректне зображення українки в серіалі є художнім образом, ми всі маємо абсолютне право обуритись на це.
"Така активна громадська позиція точно сприятиме тому, щоб при подальшому показі персонажів української національності у майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців", - пояснив він.
На його думку, ця ситуація підіймає важливе питання - іміджу України за кордоном.
Раніше повідомлялось, що міністр культури Олександр Ткаченко обурений тим, що у новому сезоні серіалу Netflix "Емілі в Парижі" створено "карикатурний" і "образливий" образ українки.
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на Россия 24 кипятком писались делая анонс
позитивний образ нашого Найвеличнішого у ролі козака-гомосексуаліста,
https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
а ще Найвеличнійшого у образі нєзабвєнної неньки - німецької порноактриси
https://www.youtube.com/watch?v=YCpeU6_2gAw
ролік 2016 р., - до інагурації
німецької порноактриси на роль Президента України залишалось неповних три роки
с проката сериал никто не снял.
Але "это другое", "творчество" бл...ть...
вже час настав
Після обрання президентом людини, яка привселюдно грає куєм на роялє та називає українок "брендом" , а Україну називає "акторкою німого кіно для дорослих" .. образити гірше країну вже не можливо....
Вот например "Сваты" ...
Невже Британія, знімаючи шоу Бенні Хілла чи Рована Аткінсона, невже Польща, знімаючи серіал "Справи родини Кепські", чи Франція, знімаючи П'єра Рішара - ганьбили себе!?
Що за маячня? Конкретна комедійна роль конкретного персонажу. Ніхто про націю нічого не казав поганого. Але ж хайп, всі на захист, відпрацьовуємо гроші платникив податків!
Украинки не шлюхи? Ну, извините!