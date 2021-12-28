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Netflix відповів на обурення Ткаченка щодо "карикатурного" зображення українки у серіалі "Емілі в Парижі"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Netflix відповів на обурення Ткаченка щодо

Міністр культури Олександр Ткаченко написав листа в Netflix, у якому виклав кілька зауважень стосовно нового сезону серіалу "Емілі в Парижі", де з’явилась героїня-українка.

Як інформує Цензор.НЕТ, в коментарі dev.ua міністр розповів, що отримав відповідь.

"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі "Емілі в Парижі" достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", - розповів Ткаченко.

Міністр вважає, що хоч таке некоректне зображення українки в серіалі є художнім образом, ми всі маємо абсолютне право обуритись на це.

"Така активна громадська позиція точно сприятиме тому, щоб при подальшому показі персонажів української національності у майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців", - пояснив він.

На його думку, ця ситуація підіймає важливе питання - іміджу України за кордоном.

Раніше повідомлялось, що міністр культури Олександр Ткаченко обурений тим, що у новому сезоні серіалу Netflix "Емілі в Парижі" створено "карикатурний" і "образливий" образ українки.

Також читайте: Ткаченко розповів, на що українці витрачають "ковідну тисячу": Кіно, книги та театр, музеїв в списках поки немає

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+67
А слабо Ткаченкові висловити зауваження, щодо "карикатурного" і "образливого" зображення українців в "шедеврах" шапіто-95)
Але "это другое", "творчество" бл...ть...
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28.12.2021 14:34
+43
может пропустил? - а за Украину-"порноактрису" местное чмо-недохйло перед Украинцами уже извинилось?
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28.12.2021 14:43
+40
А шо "СКОТЫ"????
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28.12.2021 14:28
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А шо "СКОТЫ"????
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28.12.2021 14:28 Відповісти
Та шо, седьмой сезон вышел. ЗЕбилы наверное в экстазе бьются от счастья
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28.12.2021 14:43 Відповісти
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28.12.2021 15:46 Відповісти
У вишиванки повбиралися, в косоворотках (як на день вишиванки) комедію не ламали. Які ж бо вони огидні! Пане Ткаченко, Вам подобається?
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28.12.2021 19:51 Відповісти
вчера пошли
на Россия 24 кипятком писались делая анонс
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28.12.2021 15:10 Відповісти
виробник Сватов, звісно 95 квартал
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28.12.2021 15:12 Відповісти
Хоть щось користне від цього клоуна.
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28.12.2021 14:28 Відповісти
З клоуна нічого корисного, навіть аналізи сумнівні.
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28.12.2021 14:35 Відповісти
у наступній серії Netflix як компенсацію покаже

позитивний образ нашого Найвеличнішого у ролі козака-гомосексуаліста,
 https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc

а ще Найвеличнійшого у образі нєзабвєнної неньки - німецької порноактриси
https://www.youtube.com/watch?v=YCpeU6_2gAw

ролік 2016 р., - до інагурації
німецької порноактриси на роль Президента України залишалось неповних три роки
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28.12.2021 15:29 Відповісти
Які аналізи? Воно ж у баночку посцяти боїться.
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28.12.2021 16:31 Відповісти
дипломатично послали на х* короче....
с проката сериал никто не снял.
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28.12.2021 14:31 Відповісти
А слабо Ткаченкові висловити зауваження, щодо "карикатурного" і "образливого" зображення українців в "шедеврах" шапіто-95)
Але "это другое", "творчество" бл...ть...
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28.12.2021 14:34 Відповісти
Кто ж плюнет против ветра? Вы такое скажете... против команды? - сразу выкинут на мусорку.
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28.12.2021 16:45 Відповісти
Все вірно.Ми самі себе можемо і ображати і висміювати,як завгодно.А всяким іншим -ЗАСЬ.Нехай на себе спочатку глянуть...
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29.12.2021 06:38 Відповісти
цe внутрiшнє. а у статтi про зовнiшнє. сатиру ти i в школi вчив. алe то була сатира на iнших. ти був споглядач. а тeпeр тeбe сатирять. тобi цацi нe подобаєтья.
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29.12.2021 11:13 Відповісти
Фильму больше года, позднее зажигание.
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28.12.2021 14:38 Відповісти
это у тебя позднее зажигание, речь о втором сезоне, он только вышел
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29.12.2021 21:16 Відповісти
может пропустил? - а за Украину-"порноактрису" местное чмо-недохйло перед Украинцами уже извинилось?
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28.12.2021 14:43 Відповісти
чмо-недохйло за цю роль українці мають "зняти з прокату" ...
вже час настав
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28.12.2021 15:31 Відповісти
Когда в каждом кацапском фильме показывают украинца самым гнусным образом, то руководство страны молчит. И сейчас, и молчало все тридцать лет.
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28.12.2021 14:48 Відповісти
Правда глаза колет.
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28.12.2021 14:58 Відповісти
Покажите мне видео Зелинского в квартале 95 ,где он не изображал украинца умственно отсталым
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28.12.2021 14:58 Відповісти
цe внутрiшнє. а у статтi про зовнiшнє. сатиру ти i в школi вчив. алe то була сатира на iнших. ти був споглядачeм. а тeпeр тeбe сатирять. тобi цацi нe подобаєтья. у багатьох випадках украiнцi самe такi.
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29.12.2021 11:16 Відповісти
Каких "украинцев"? Речь об одном персонаже в одном сериале. Где ты тут углядел обобщение?
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28.12.2021 15:35 Відповісти
Надо посмотреть. Доля правда там есть конечно
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28.12.2021 15:08 Відповісти
Після такої перемоги, якщо немає важливіших справ, пану Ткаченко потрібно накатати пред'яву в РФ за фільм Брат-2, де українів зобразили недалекими бандитами. Та й взагалі в цему напрямі непочатий край роботи!
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28.12.2021 15:12 Відповісти
Это что за госслужба,смотреть импортные сериалы и критиковать образы героинь,за это ему охрененная зарплата,служебный мерс s класса,шофера,охрана,секретутки,кофеледи,заместители,роскошный офис,феофания,премии и прочие вкусняшки?
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28.12.2021 15:15 Відповісти
Іміджу країни ??? якого "іміджу"???
Після обрання президентом людини, яка привселюдно грає куєм на роялє та називає українок "брендом" , а Україну називає "акторкою німого кіно для дорослих" .. образити гірше країну вже не можливо....
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28.12.2021 15:16 Відповісти
Нина вы уже встали на учет?
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28.12.2021 15:20 Відповісти
Ще ні...але планую обов'язково! Мені ця ідея подобається...
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28.12.2021 15:23 Відповісти
Унижение инородцев это естественная человеческая потребность. Чтобы возвысить и сохранить свое племя. Американцы измываются над канадцами (над мексиканцами уже нельзя, потому что это расизм). Западные европейцы над восточными. Русские над украинцами, чукчами, туркменами прочими. Бытовой шовинизм.
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28.12.2021 15:19 Відповісти
А украинцы над вами,свинособаками)
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28.12.2021 15:37 Відповісти
Валерия, вы встали на учет?
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28.12.2021 15:38 Відповісти
Тебе то что?)
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28.12.2021 15:40 Відповісти
Может вы тоже уклонист, как Зеленский.
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28.12.2021 15:42 Відповісти
она тебя насадила на бутылку! зачем тебе учет?
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29.12.2021 21:18 Відповісти
Хорошо что фильмы под предводительством Президента Украины показывают украинцев как умных, работящих, предприимчивых ...
Вот например "Сваты" ...
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28.12.2021 15:25 Відповісти
свати нe показують на Європу
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29.12.2021 11:17 Відповісти
У касабов в каждом фильме украинцы или быдло, или трусы, или предатели. Чого мовчимо?
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28.12.2021 15:32 Відповісти
У Зеленського в "Сватах" українець саме такий дебіл. Тому й мовчать холуї.
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28.12.2021 16:15 Відповісти
Дебільна маячня. Ткаченко вирішив пропіаритися, щоб не забули. Якийсь хрущовський підхід до мистецтва.

Невже Британія, знімаючи шоу Бенні Хілла чи Рована Аткінсона, невже Польща, знімаючи серіал "Справи родини Кепські", чи Франція, знімаючи П'єра Рішара - ганьбили себе!?
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28.12.2021 15:33 Відповісти
А ще Джекі Чан робить негативний імідж Гонконгу, а Джим Кері взагалі ганьба для американців...

Що за маячня? Конкретна комедійна роль конкретного персонажу. Ніхто про націю нічого не казав поганого. Але ж хайп, всі на захист, відпрацьовуємо гроші платникив податків!
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28.12.2021 15:33 Відповісти
А тот ткаченко сериалы с кварталом по г+г пусть посмотрит ,тем более оно к этому дерьму имеет самое непосредственное отношение
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28.12.2021 15:36 Відповісти
Украинки не шлюхи.
Украинки не шлюхи? Ну, извините!
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28.12.2021 15:57 Відповісти
Это что за блудница? Сосна новенькая?
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28.12.2021 16:38 Відповісти
Вы - не патриот. Патриот должен знать своих политиков в лицо. Или, как минимум, в задницу или сиськи. Это - замминистра. Гордитесь! Вы оплачиваете содержание этой шлюхи из своих налогов! Круто, правда?
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28.12.2021 17:19 Відповісти
помiчниця заммiнiстра а нe сам мiнiстр як у тeбe получилось.
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29.12.2021 11:19 Відповісти
поправка - помощница замминистра. Но это ничего не меняет в написанном выше
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28.12.2021 17:20 Відповісти
адвакатeса за дипломом
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29.12.2021 11:20 Відповісти
одная бл..ть та три три курви
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28.12.2021 20:44 Відповісти
Імідж України за кордоном - це Зеленський у відосіку з роялем. Цей витвір мистецтва розійшовся по багатьом телеканалам світу з коментарем: "Це - їхній президент. Уявляєте що це за країна?"
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28.12.2021 16:10 Відповісти
netflix показує в США купу совіцьких фільмів : "оні сражалісь за родіну", і так далі. там повно кацапів працює.
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28.12.2021 17:55 Відповісти
Я не фанатка Радянського Союзу. Але фільм "Они сражались за Родину" дійсно варто подивитися навіть сьогодні, навіть американцям. Правда війни без прикрас.
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28.12.2021 19:45 Відповісти
просто вона 3 слуг ліпили 3 третьяковоі і досі нема реакціі від слуг на xамство до томос у нашоі мови і навіть до украіни
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28.12.2021 18:07 Відповісти
Дивно - росіські повії по кількості у всьому світі займають перщі місця, а кінематограф цього не фіксує
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28.12.2021 20:16 Відповісти
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28.12.2021 20:20 Відповісти
Клас...і все. Дивлюсь я на небо та й думку гадаю ( Т.Г.Шевченко....крилаті вирази) . мені інтересно знати,чим займається у нас "дипломатична служба" за кордоном ? Кулєба - це до вас питання! Головний обов'язок цих ,пробачте за вираз, дармоїдів з "міністерства доручень по умовчанню за кордоном Єрмака" проводити активну роботу цивілізацінійної популяризації іміджу і подовженню просуванню авторитету України ,розпочатого при Порошенку і Клімкіну, та проводити активну роботу протидії ворожим до України проявам у всіх сферах життєдіяльності на відповільній для дипломатів територіях за кордоном. Ми вже маємо у недавній час приклади,практично зрадників України, при службі в посольствах України в Білорусії, Італії, Чехії, Угорщині і т.д. І тепер знову видно,що декотрі дипломати ,м'яко кажучи, втратили "Нюх" по виконанню своїх обов'язків. При Клімкіну Міністерство працювало як єдиний міжнародний загін України з дією "на випередження". А що зараз? Та хіба тільки цей flug Netlix подібне витворяє на гроші з РФ? Десятки випадків тільки сьогодні ми фіксуємо звідси з України розповсюдження антиукраїнської пропаганди в Європі, Китаї, Великобританії,Швеції, вмарабських країнах,я вже не кажу про Мокву гидоносну. А " НАШЕ" чи вже ненаше міністерство робить вигляд,що нічого не відбувається за кордоном в аспекті дискредитації авторитету України. Гнать Кулєбу сумісно з ДРГ з Банкової від повноважень! ГНАТИ або в Трибунал!
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29.12.2021 07:17 Відповісти
 
 