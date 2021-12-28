Netflix відповів на обурення Ткаченка щодо "карикатурного" зображення українки у серіалі "Емілі в Парижі"

Міністр культури Олександр Ткаченко написав листа в Netflix, у якому виклав кілька зауважень стосовно нового сезону серіалу "Емілі в Парижі", де з’явилась героїня-українка.

Як інформує Цензор.НЕТ, в коментарі dev.ua міністр розповів, що отримав відповідь.

"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі "Емілі в Парижі" достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", - розповів Ткаченко.

Міністр вважає, що хоч таке некоректне зображення українки в серіалі є художнім образом, ми всі маємо абсолютне право обуритись на це.

"Така активна громадська позиція точно сприятиме тому, щоб при подальшому показі персонажів української національності у майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців", - пояснив він.

На його думку, ця ситуація підіймає важливе питання - іміджу України за кордоном.

Раніше повідомлялось, що міністр культури Олександр Ткаченко обурений тим, що у новому сезоні серіалу Netflix "Емілі в Парижі" створено "карикатурний" і "образливий" образ українки.

Також читайте: Ткаченко розповів, на що українці витрачають "ковідну тисячу": Кіно, книги та театр, музеїв в списках поки немає