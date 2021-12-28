В жодному разі не можна погоджуватися на вимоги Росії, - прем'єрка Естонії Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що за жодних умов не можна погоджуватися на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і в принципі немає сенсу вести такі переговори.

Про це вона сказала в інтерв'ю, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"З погляду безпеки дуже лякає те, що такі переговори з Росією взагалі ведуться. Наші союзники обіцяли нам, що такі переговори не вестимуться і що пред'явлення таких вимог неприйнятне. Але мені завжди здається, що щодо Росії ми менш наївні у порівнянні з деякими союзниками, тому нам просто не можна мовчати. Але є й позитивний момент - до нас прислухаються, у нас запитують поради, з нами ведуть обговорення", - сказала Каллас.

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Вона також заявила, що судячи з розміщення військових підрозділів навколо України, все вказує на те, що Росія має план рухатися далі.

"І якщо подивитися на пропаганду, яка виставляє Україну в поганому світлі, складається досить чітка картина. Водночас, Росія намагається вести переговори із Заходом, мовляв, давайте поділимо світ на сфери впливу: ви не візьмете Україну в НАТО, ви не будете розміщувати війська в країнах Балтії та біля наших кордонів. Звичайно, з цим нам не можна погоджуватися в жодному разі, інакше вийде, така ситуація, коли країна створює всім проблему, всі лякаються, а потім вона каже: "Добре, я героїчно вирішу для вас цю проблему і змушую вас поступитися мені". На такий прийом не можна піддаватися", - сказала прем'єрка Естонії.