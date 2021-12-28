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В жодному разі не можна погоджуватися на вимоги Росії, - прем'єрка Естонії Каллас

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В жодному разі не можна погоджуватися на вимоги Росії, - прем'єрка Естонії Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що за жодних умов не можна погоджуватися на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і в принципі немає сенсу вести такі переговори.

Про це вона сказала в інтерв'ю, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"З погляду безпеки дуже лякає те, що такі переговори з Росією взагалі ведуться. Наші союзники обіцяли нам, що такі переговори не вестимуться і що пред'явлення таких вимог неприйнятне. Але мені завжди здається, що щодо Росії ми менш наївні у порівнянні з деякими союзниками, тому нам просто не можна мовчати. Але є й позитивний момент - до нас прислухаються, у нас запитують поради, з нами ведуть обговорення", - сказала Каллас.

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Вона також заявила, що судячи з розміщення військових підрозділів навколо України, все вказує на те, що Росія має план рухатися далі.

"І якщо подивитися на пропаганду, яка виставляє Україну в поганому світлі, складається досить чітка картина. Водночас, Росія намагається вести переговори із Заходом, мовляв, давайте поділимо світ на сфери впливу: ви не візьмете Україну в НАТО, ви не будете розміщувати війська в країнах Балтії та біля наших кордонів. Звичайно, з цим нам не можна погоджуватися в жодному разі, інакше вийде, така ситуація, коли країна створює всім проблему, всі лякаються, а потім вона каже: "Добре, я героїчно вирішу для вас цю проблему і змушую вас поступитися мені". На такий прийом не можна піддаватися", - сказала прем'єрка Естонії.
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Топ коментарі
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28.12.2021 14:42
+11
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28.12.2021 14:43
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Вона прем'єр-міністр. Президент пан Каріс.
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28.12.2021 14:59
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28.12.2021 14:42 Відповісти
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28.12.2021 14:43 Відповісти
Россияне такой поганый народ и у них такие поганые условия жизни что им даже хорошо что на медицину тратится так мало-сдохнешь быстрее и перестанешь мучаться проживая в Рашке.
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28.12.2021 14:46 Відповісти
Логично.
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28.12.2021 14:57 Відповісти
предельно ясно и четко изложено ! Эстонка даже не советует что то Украине ! Незачем и некому. Тут Гоги надо пристроить, что бы у него не опустились руки загребущие.
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28.12.2021 14:46 Відповісти
У премьерки Эстонии есть яйца у у 73% и Зеленского-их нет. И у кого их нет-тех всегда ****. Это простой закон жизни
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28.12.2021 14:48 Відповісти
Інколи, це роблять з тим, в кого яйця ніби є. От як в твоєму випадку.
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28.12.2021 14:52 Відповісти
Добре сказано а щодо Зелепуги - то ви ж зробили це разом!
У Естонії як і в цілому у Балтії - цей ексгібіціоніст ніколи б не був зареєстрованим навіть на конкурс на носаду двірника - а ви тепер навіть скинути його не спроможні!
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28.12.2021 16:52 Відповісти
Нагадаю, що пані Кая Каллас є Президенткою Естонії - однієї з 9 країн, з якою Зеленський в ім'я України підписав документ про підтримку вступу України в Євросоюз і НАТО.
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28.12.2021 14:51 Відповісти
Вона прем'єр-міністр. Президент пан Каріс.
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28.12.2021 14:59 Відповісти
О, перепрошую. Все одно вона чудовий політик.
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28.12.2021 15:02 Відповісти
Так. Разів у 1000000000000000000000000000000000000000000000000000 більше політик, ніж один російський клоун богообраної національності.
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28.12.2021 15:03 Відповісти
В тебе палець в чоколяді до нуля прилип чи просто руки трусяться? Щось зарано. Чи Польське Різдво пересв'яткував?
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28.12.2021 15:08 Відповісти
А наш бот ще й ПГМ страждає? І Япончика поважаєш?
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28.12.2021 15:18 Відповісти
Міко , ти не сильно відволікайся від миття сральників у Польщі , інакше виженуть 😡
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28.12.2021 17:33 Відповісти
І тут бот Лєщенка обісрався.
Президент Естонії- Алар Каріс.
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28.12.2021 15:02 Відповісти
Клоун Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
28 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 2






Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал «выборочно» бомбить Украину и Запад в новогоднюю ночь.

С таким предложением эточмо выступило в эфире Первого канала, передают росСМИ.

В тему - Если Украина не пойдет навстречу Донбассу, мы войдем в Киев и покончим там с анархией - Жириновский

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января.

Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе.

Не обязательно их всех бомбить!

Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - заявил Жириновский.

Клоун добавил, что сам обязательно нанес бы подобный удар, если бы занимал пост президента России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).

Ранее Владимир Жириновский заявил, что Россия должна полностью «освободить» Украину, так как ее «быть не должно».

В тему - Кадыров: «Украинцы - наш народ, это наша территория»

После вхождения Украины в состав России, по мнению Жириновского, там не будет «ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии», а также снова откроются русские школы.

Жириновский также считает, что добиться уступок от США по этому вопросу легко, однако Вашингтону надо показать, что «в воздухе пахнет войной».

* * *

Как видим, в России погнала дикая истерика.

Теперь уже на сцену вылезли даже клоуны, типа Жириновского…
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28.12.2021 14:53 Відповісти
Бажаю Жіріку здохнути в Новорічну ніч і більше ніколи не лякати мирну
Украіну 😡
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28.12.2021 17:30 Відповісти
тут не стоит вопрос принимать не принимать, а давать ***** за выдвижение таких требований или не давать
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28.12.2021 14:55 Відповісти
По поводу желаний всяких там кацапов. - Спасибо Бутусову за статью "
Штурм дворца Амина: победа, которой не было, и предательство, которое уничтожило Советский Союз Источник: https://censor.net/ru/r3307430 -Это все,что нужно знать про эту недострану.Жаль ,что подобная информация пришла слишком поздно. Иначе бы наши хлопцы под Иловайском не были бы забиты как безоружный скот. Не так обидно было бы,если бы зная их каждый с собой хотя бы по одному ихнему забрал.Если умирать,то лучше в бою.Надежды не жди.
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28.12.2021 14:59 Відповісти
Статья бомба 💥! Коммуно-рашисты ТЕРРОРИСТЫ
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28.12.2021 18:35 Відповісти
Да мы только в глаза-посмотрим.
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28.12.2021 15:03 Відповісти
Pociйcькoмoвнi бpaти, сестри, сусіди, пoбpaтuми!!! Починайте oбpaжaтucь!!! Саме час..

https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY

Хоч тепер Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!

Там не буде коли розбиратись...
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28.12.2021 15:05 Відповісти
" Cædite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius" (С)
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28.12.2021 15:24 Відповісти
Внимание: вражеский бот!
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28.12.2021 15:21 Відповісти
маленькое пуйло, чмо-недомерок из ********* подвортни...невозможно было себе даже представить куда он заведет свою родинку-уродинку паРашу. и сейчас уже даже страшно представить куда он может все довести...

никогда не допускайте ущербных, закомплексованных, злобных карликов до управления страной!

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28.12.2021 15:37 Відповісти
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28.12.2021 15:38 Відповісти
Даниэль Арнав דניאל ארנב @sponger86129115



Хочется узнать у ребят вот что (и у девчат, конечно тоже):
когда вы поняли, что в России начинается необратимый писец?
Я это понял с подлодки Курск, с Беслана и со взрывами домов. А вы?
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28.12.2021 15:29 Відповісти
Так серьёзно обсуждается, да поржать только можно с её требований, где россиия, где НАТО.....
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28.12.2021 15:56 Відповісти
Но во первых, в принципе, указывать другим странам что им делать, ставить какие-то ультиматумы, это уровень гопника а её президента.
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28.12.2021 15:59 Відповісти
 
 