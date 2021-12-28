В жодному разі не можна погоджуватися на вимоги Росії, - прем'єрка Естонії Каллас
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Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що за жодних умов не можна погоджуватися на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і в принципі немає сенсу вести такі переговори.
Про це вона сказала в інтерв'ю, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
"З погляду безпеки дуже лякає те, що такі переговори з Росією взагалі ведуться. Наші союзники обіцяли нам, що такі переговори не вестимуться і що пред'явлення таких вимог неприйнятне. Але мені завжди здається, що щодо Росії ми менш наївні у порівнянні з деякими союзниками, тому нам просто не можна мовчати. Але є й позитивний момент - до нас прислухаються, у нас запитують поради, з нами ведуть обговорення", - сказала Каллас.
Вона також заявила, що судячи з розміщення військових підрозділів навколо України, все вказує на те, що Росія має план рухатися далі.
"І якщо подивитися на пропаганду, яка виставляє Україну в поганому світлі, складається досить чітка картина. Водночас, Росія намагається вести переговори із Заходом, мовляв, давайте поділимо світ на сфери впливу: ви не візьмете Україну в НАТО, ви не будете розміщувати війська в країнах Балтії та біля наших кордонів. Звичайно, з цим нам не можна погоджуватися в жодному разі, інакше вийде, така ситуація, коли країна створює всім проблему, всі лякаються, а потім вона каже: "Добре, я героїчно вирішу для вас цю проблему і змушую вас поступитися мені". На такий прийом не можна піддаватися", - сказала прем'єрка Естонії.
Будь ласка, зачекайте...
У Естонії як і в цілому у Балтії - цей ексгібіціоніст ніколи б не був зареєстрованим навіть на конкурс на носаду двірника - а ви тепер навіть скинути його не спроможні!
Президент Естонії- Алар Каріс.
28 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 2
Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал «выборочно» бомбить Украину и Запад в новогоднюю ночь.
С таким предложением эточмо выступило в эфире Первого канала, передают росСМИ.
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«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января.
Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе.
Не обязательно их всех бомбить!
Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - заявил Жириновский.
Клоун добавил, что сам обязательно нанес бы подобный удар, если бы занимал пост президента России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Ранее Владимир Жириновский заявил, что Россия должна полностью «освободить» Украину, так как ее «быть не должно».
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После вхождения Украины в состав России, по мнению Жириновского, там не будет «ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии», а также снова откроются русские школы.
Жириновский также считает, что добиться уступок от США по этому вопросу легко, однако Вашингтону надо показать, что «в воздухе пахнет войной».
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Как видим, в России погнала дикая истерика.
Теперь уже на сцену вылезли даже клоуны, типа Жириновского…
Украіну 😡
Штурм дворца Амина: победа, которой не было, и предательство, которое уничтожило Советский Союз Источник: https://censor.net/ru/r3307430 -Это все,что нужно знать про эту недострану.Жаль ,что подобная информация пришла слишком поздно. Иначе бы наши хлопцы под Иловайском не были бы забиты как безоружный скот. Не так обидно было бы,если бы зная их каждый с собой хотя бы по одному ихнему забрал.Если умирать,то лучше в бою.Надежды не жди.
https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY
Хоч тепер Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!
Там не буде коли розбиратись...
никогда не допускайте ущербных, закомплексованных, злобных карликов до управления страной!
Хочется узнать у ребят вот что (и у девчат, конечно тоже):
когда вы поняли, что в России начинается необратимый писец?
Я это понял с подлодки Курск, с Беслана и со взрывами домов. А вы?