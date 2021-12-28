Шипи "Омікрону" сильно мутували і гірше пронизують клітинну мембрану: вірус тепер рідше вражає легені, - дослідження
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Через численні мутації S-шип коронавірусу у заразнішого "Омікрон"-штаму втратив здатність ефективно проникати до клітин. Іншими словами, вірус тепер рідше "спускається" у легені та вражає там альвеоли; основне вірусне навантаження йде на бронхи, верхній відділ дихальної системи.
Про це у препринті на bioRxiv пише міжнародна група мікробіологів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Щоб вірусна частинка, яка прикріпилася до рецептора S-шипом на мембрані клітини, проникла всередину, його має розщепити клітинний фермент TMPRSS2. Його дуже багато в клітинах легень, що під час зараження на дельту та попередні штами сприяло сильній вірусемії в альвеолах та розвитку пневмонії.
Однак у "Омікрон" S-шип більше не розщеплюється TMPRSS2, або цей процес проходить не до кінця, чи довше, ніж раніше: "заважають" безліч дефектів шипа через мутації.
"Попри три мутації, які, як передбачено, сприяють розщепленню шипа S1/S2, ефективність розщеплення, що спостерігається, істотно нижча, ніж для дельти", – йдеться в тексті. Тепер, втративши здатність пронизувати мембрану активно, "Омікрон" довше і складніше проникає до клітини внаслідок ендоцитозу – звичайного поглинання речовин клітиною за допомогою "вп'ячування" мембрани з утворенням бульбашок.
Крім того, частки дельта-коронавірусу добре уникають антитільного імунітету, переходячи з клітини до клітини через синцитій – цитоплазматичні містки між ними (тобто значною мірою не залишаючи клітини, де їх нейтралізували б антитіла). "Омікрон", пишуть дослідники, погано утворює синцитії.
У хом'яків, інфікованих на "Омікрон", у легенях було виявлено набагато нижче вірусне навантаження проти тварин, заражених початковим варіантом коронавірусу, причому у цьому органі не було виявлено інфекційного вірусу.
До того ж, дослідження легень хом'яків з "Омікроном" не виявило ознак перибронхіального запалення чи бронхопневмонії.
Ці новини, вважають автори препринту, вселяють певний оптимізм – можливо, це вказує на зниження частоти та тяжкості коронавірусних пневмоній від "Омікрону" у людей.
Будь ласка, зачекайте...
Ну чому - невідомо? На протязі тисячолітть людство спостерігає навалу то одного вірусу, то другого. Все закінчується виробленим міцним імунітетом з передачою оного потомству. Віруси - санітари людської спільноти. Для того вони й існують. Піджкреслю: про це говорить багатотисячолітній досвід людства. А от з щепелнням який досвід? Менше сотні років? І то вже справді вчені бьють на сполох. Нажаль у нас на планеті все вирішує не наука, а бізнес. А наука, як колись казали про генетику...
Те, що ти плетеш, це психопатологія.
Еще раз. Что то там доказывать боту-это утопия. А вот посмеяться с их пистежа. Самэ то.
Бот-антивакс=Попы РПЦ. По целям. И умственному содержанию.
Что и требовалось доказать. Как говорится "явка с повинной".
Ти диви. Як у Папи Карло з Буратіном.
І ВААЩЕ..
ЕСТЬ ПРОВЕРЕННИЕ ВЕКАМИ РЕЦЕПТИ..
Кровопускание
Пластыри из внутренностей птиц и опиумные компрессы
https://diletant.media/articles/45250287/
Совсем ботик з глузду зьихав. Ты же на работе. Не будет тебя. Будет другой. Такой же. Ботик.Только под другими никами-кликухами.
Женя. Женя. Бот-антивакс. И этим все сказано.
Так. Для информации. Примерно 30% Нобелевских лауреатов. Евреи.
За то ни одного бота -антивакса. В их числе нет.
Съели??
Браво. Нашел одного. Теперь сравним с количеством , а главное качеством Евреев.
"С 1901 по 2020 год Нобелевскую премию получили 934 лауреата и 28 организаций. Несколько людей и организаций из этого числа были удостоены награды более одного раза. Это значит, что по факту премия вручалась 25 уникальным организациям и 930 разным людям. Из этого числа людей 209 были евреями."
https://jewish.ru/ru/stories/chronicles/194474/
Энштейн. Ландау. Жирес-Алферов. Визель. Эрлих... И т.д. и т.п.
209 против одного.
Это разгром. Ботик.
Ну, а оскільки всі ширки були не від самого віруса, а від його S-подібного відростку,
то всім бройлерам треба пройти святковий бустерний патч за спонсорства Всесвітньої Оздоровчої Організації "ДУРНі - ГРИЛЬ"
Якби мені хтось платив за мої пости, я був би вдячний, але нажаль ніхто не платить.
Конкретніше, якщо можете.
Так що все добре.
АГА..ВСЕ ПРЕКРАСНО
Дудра - зебіл, сварився зі мною. А Лещенко - порохобот.
И запомни слово путин только для кацапов, в Украине это *****
Кого то посадили. Повесили. Или сожгли на костре? Отправили на лесоповал или на строительство Беломор-канала?
Вродебы нет.
А жаль.
більшість випадків передачі COVID-19 відбувається за 1-2 дні до появи симптомів і через 2-3 дні після
Доказывать что то боту. Не имеет смысла.Они на ставке. Почасовой.