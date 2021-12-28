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Шипи "Омікрону" сильно мутували і гірше пронизують клітинну мембрану: вірус тепер рідше вражає легені, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Шипи

Через численні мутації S-шип коронавірусу у заразнішого "Омікрон"-штаму втратив здатність ефективно проникати до клітин. Іншими словами, вірус тепер рідше "спускається" у легені та вражає там альвеоли; основне вірусне навантаження йде на бронхи, верхній відділ дихальної системи.

Про це у препринті на bioRxiv пише міжнародна група мікробіологів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Щоб вірусна частинка, яка прикріпилася до рецептора S-шипом на мембрані клітини, проникла всередину, його має розщепити клітинний фермент TMPRSS2. Його дуже багато в клітинах легень, що під час зараження на дельту та попередні штами сприяло сильній вірусемії в альвеолах та розвитку пневмонії.

Однак у "Омікрон" S-шип більше не розщеплюється TMPRSS2, або цей процес проходить не до кінця, чи довше, ніж раніше: "заважають" безліч дефектів шипа через мутації.

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"Попри три мутації, які, як передбачено, сприяють розщепленню шипа S1/S2, ефективність розщеплення, що спостерігається, істотно нижча, ніж для дельти", – йдеться в тексті. Тепер, втративши здатність пронизувати мембрану активно, "Омікрон" довше і складніше проникає до клітини внаслідок ендоцитозу – звичайного поглинання речовин клітиною за допомогою "вп'ячування" мембрани з утворенням бульбашок.

Крім того, частки дельта-коронавірусу добре уникають антитільного імунітету, переходячи з клітини до клітини через синцитій – цитоплазматичні містки між ними (тобто значною мірою не залишаючи клітини, де їх нейтралізували б антитіла). "Омікрон", пишуть дослідники, погано утворює синцитії.

У хом'яків, інфікованих на "Омікрон", у легенях було виявлено набагато нижче вірусне навантаження проти тварин, заражених початковим варіантом коронавірусу, причому у цьому органі не було виявлено інфекційного вірусу.

Шипи Омікрону сильно мутували і гірше пронизують клітинну мембрану: вірус тепер рідше вражає легені, - дослідження 01

До того ж, дослідження легень хом'яків з "Омікроном" не виявило ознак перибронхіального запалення чи бронхопневмонії.

Шипи Омікрону сильно мутували і гірше пронизують клітинну мембрану: вірус тепер рідше вражає легені, - дослідження 02

Ці новини, вважають автори препринту, вселяють певний оптимізм – можливо, це вказує на зниження частоти та тяжкості коронавірусних пневмоній від "Омікрону" у людей.
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Топ коментарі
+12
Пояснення на кшталт цього наприклад

- Почему вы продолжаете называть белый цвет белым?
- А как надо называть белый цвет?
- Зелёным, конечно.
- Как это? Почему?
- Вы разве не знаете? Еще вчера Всемирная Организация Цветообозначения порекомендовала называть белый цвет зелёным.
- А зеленый тогда как теперь называть?
- Идут консультации. Надо подождать.
- Но ведь это идиотизм.
- Нет. В ВОЦ сидят специалисты. Они лучше знают как называть цвета.
- Но ведь белый цвет не перестанет быть белым, если кто-то решит его называть по другому.
- Конечно, перестанет. Поначалу будет не удобно, но потом все привыкнут.
- Да зачем это надо?
- Там лучше знают. Они специалисты.
- И что? Теперь вместо фразы «во всём белом свете» надо будет говорить ‌«во всём зеленом свете»? «Черным по зеленому написано»? Да как вы себе это представляете?
- Думаю, это решается очень просто. Эти фразы запретят и за их использование будут штрафовать.
- Штрафовать?
- Конечно. Как вас упёртых еще образумить то? Ведь, если неправильно называть цвета, представляете какой бардак начнётся?
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28.12.2021 15:13
+8
Та вони ж вже готують пояснення , чому легка форма це ще гірше . А відмінять поки не збираються.
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28.12.2021 15:03
+8
Обязательная вакцинация не имела и не имеет никакого смысла если не гарантирует хотя бы 90% результата.
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28.12.2021 15:08
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А вакцина не модифицируют иммунную систему в непонятном направлении?
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28.12.2021 15:42 Відповісти
Цель вакцины-постоянно заставлять иммунитет вырабатывать антитела,ни к чему хорошему это не приведет,еще побочки вылезут со временем
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28.12.2021 15:54 Відповісти
А цель такого бота как ты. Писюкать чухню. Кожен божый дэнь.
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28.12.2021 16:10 Відповісти
Я чтото вру?Опровергни !!!
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28.12.2021 16:13 Відповісти
Опровергнуть бота. Это утопия.
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28.12.2021 16:22 Відповісти
Ответа другого не ожидал
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28.12.2021 16:33 Відповісти
И это. Прекрасно.
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28.12.2021 16:36 Відповісти
Проте якими будуть довготривалі наслідки епідемій, ще невідомо.

Ну чому - невідомо? На протязі тисячолітть людство спостерігає навалу то одного вірусу, то другого. Все закінчується виробленим міцним імунітетом з передачою оного потомству. Віруси - санітари людської спільноти. Для того вони й існують. Піджкреслю: про це говорить багатотисячолітній досвід людства. А от з щепелнням який досвід? Менше сотні років? І то вже справді вчені бьють на сполох. Нажаль у нас на планеті все вирішує не наука, а бізнес. А наука, як колись казали про генетику...
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28.12.2021 20:35 Відповісти
Розкажи-но мені, санітар людської спільноти, про вірус віспи. Вірус чорної віспи. Про вірус поліомієліту. Перший забирав десятки мільйонів людських життів, поки Луї Пастер не придумав щеплення. А другий вірус робив мільйони дітей інвалідами на все життя. Теж, поки не придумали щеплень. Ми тепер і не знаємо про ці хвороби...
Те, що ти плетеш, це психопатологія.
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28.12.2021 20:45 Відповісти
від психопата чую. Я ці ваші брехеньки читаю вже не перший рік - про десятки міліонів загиблих. Ти хоч задумувався - скільки це?
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28.12.2021 20:48 Відповісти
А розкажи мені, вумний, про СНІД
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29.12.2021 02:11 Відповісти
подруга жены работает в ковидном отделении. имеет выход на СБУ. говорит что сейчас больше половины тяжёлых,с двумя прививками.
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28.12.2021 15:36 Відповісти
Проблемы у тех,кто не переболел в прошлом году,вакцина до одного места.В начале эпидемии умные люди говорили о бесполезности вакцины.Их просто поросили помолчать и давай стадо колоть))))
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28.12.2021 15:46 Відповісти
Смешно читать. Как бот на пол ставки. Рассуждает про проблемы и умных людей. По его теории выходит, что в число самых вумных входят Попы РПЦ и их паства. Одни из самых главных антиваксеров Украины. Хотя. Ошибся. "Самые вумные". Цензоровские боты. Вроде тебя.
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28.12.2021 16:17 Відповісти
Когда нет аргументов-начинаем писать всякую ерунду,и главное слово (антиваксер) должно присутствувать,попы,рпц и прочее,я не оттуда.Я простой человек,которого иногда достает тупость биомассы.73% уже зделали выбор,спасибо большое
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28.12.2021 16:28 Відповісти
Нет ботик. Как раз ты и в их числе. В числе ярых антиваксеров. Ты бот. Они Попы. Но цель у вас одна.
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28.12.2021 16:32 Відповісти
Ты дурак?)
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28.12.2021 16:34 Відповісти
Ты бот. Этого достаточно.
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28.12.2021 16:37 Відповісти
А почему ты один остался?Не заплатили остальным?Ирен кудато подевалась и Антипа нет)
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28.12.2021 17:24 Відповісти
зате ти наявний...
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28.12.2021 19:10 Відповісти
Так я не в их компании. Они пытаются вам ботам что то доказать. Благородно. Но... Наивно.
Еще раз. Что то там доказывать боту-это утопия. А вот посмеяться с их пистежа. Самэ то.
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28.12.2021 19:33 Відповісти
уже ні, павлуша-антип сидів, як виявилося, в засаді
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28.12.2021 20:37 Відповісти
Ты прав- цель у нас одна, анализировать и делать выводы. Вас это и бесит
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29.12.2021 02:13 Відповісти
Понятно.
Бот-антивакс=Попы РПЦ. По целям. И умственному содержанию.
Что и требовалось доказать. Как говорится "явка с повинной".
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29.12.2021 06:52 Відповісти
Как вы классно и "логично" у себя в голове всех поставили на место. Что голоса шепчут?
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29.12.2021 10:50 Відповісти
Бот спалился. Если класно.
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29.12.2021 13:01 Відповісти
https://med-expert.com.ua/ru/news-ru/kakim-obrazom-nekotorye-vakciny-protiv-covid-19-mogut-vyzyvat-tromboz
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28.12.2021 16:32 Відповісти
не стоит метать бисер перед свиньями)
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28.12.2021 21:11 Відповісти
Виход на СБУ в неї з відділення ковід, чи з кухні, в квартирі?
Ти диви. Як у Папи Карло з Буратіном.
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28.12.2021 20:47 Відповісти
выход на МПХ
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28.12.2021 20:59 Відповісти
это значит что связи есть в СБУ,дятел.
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28.12.2021 21:09 Відповісти
смотря какая вакцина
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28.12.2021 22:22 Відповісти
Лжецы в белых халатах с бездельниками-учеными в 3-ем тысячилетии так и не научились бороться с обыкновенной пневманией(как результатом ковидов,микронов и т.д. и т. п.). Но мы упорно хотим добраться до Марса какого-то х#я и колдуем над ядерным оружием,неся чушь про какие-то шипы. Все же обезьяны произошли от людей, без сомненья.🧐
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28.12.2021 15:40 Відповісти
чушь про какие-то шипы...

І ВААЩЕ..
ЕСТЬ ПРОВЕРЕННИЕ ВЕКАМИ РЕЦЕПТИ..

Кровопускание

Пластыри из внутренностей птиц и опиумные компрессы

https://diletant.media/articles/45250287/
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28.12.2021 19:09 Відповісти
А геморрой лечили раскалённым докрасна в кузнице штырём. Антипрививочникам стоит воспользоваться.
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28.12.2021 20:49 Відповісти
Всё удивляюсь, откуда у людей столько злости? Привился- радуйся. Но нет, злоба и проклятия. Может чувствуешь что?
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29.12.2021 02:15 Відповісти
Злиться на бота?
Совсем ботик з глузду зьихав. Ты же на работе. Не будет тебя. Будет другой. Такой же. Ботик.Только под другими никами-кликухами.
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29.12.2021 08:14 Відповісти
Да, оказывается у вас ещё проблема с анализом- не можете человека от всего прочего отличить.
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29.12.2021 10:47 Відповісти
Ну и ладно. На мнение бота. Плюнуть. И растереть.Пускай писюкает дальше.
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29.12.2021 13:03 Відповісти
а Израиль уже по 4-му заходу ширяется...
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28.12.2021 15:56 Відповісти
Нормально,еще и 5 от омикрона будет,просто нет слов
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28.12.2021 16:09 Відповісти
Израильтяне не дураки, потому и вакцинируются по предписаниям. Или вы хотите сказать, что евреи идиоты?
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28.12.2021 22:21 Відповісти
да
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28.12.2021 22:23 Відповісти
Так евреи таки умные или дураки?
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28.12.2021 22:35 Відповісти
идиоты. У вас после зеленского с гордоном остаются эти вопросы???
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28.12.2021 22:47 Відповісти
Просто на его фоне- они гении
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29.12.2021 02:16 Відповісти
Эти просто рубят бабло на других идиотах
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29.12.2021 07:43 Відповісти

Женя. Женя. Бот-антивакс. И этим все сказано.
Так. Для информации. Примерно 30% Нобелевских лауреатов. Евреи.
За то ни одного бота -антивакса. В их числе нет.
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29.12.2021 08:19 Відповісти
серьезно?? что-то вы за Люка Монтанье забыли. Он Ноб. лауреат и антивакс.
Съели??
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29.12.2021 17:56 Відповісти

Браво. Нашел одного. Теперь сравним с количеством , а главное качеством Евреев.

"С 1901 по 2020 год Нобелевскую премию получили 934 лауреата и 28 организаций. Несколько людей и организаций из этого числа были удостоены награды более одного раза. Это значит, что по факту премия вручалась 25 уникальным организациям и 930 разным людям. Из этого числа людей 209 были евреями."
https://jewish.ru/ru/stories/chronicles/194474/

Энштейн. Ландау. Жирес-Алферов. Визель. Эрлих... И т.д. и т.п.
209 против одного.
Это разгром. Ботик.
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29.12.2021 18:37 Відповісти
Халилуя!

Ну, а оскільки всі ширки були не від самого віруса, а від його S-подібного відростку,
то всім бройлерам треба пройти святковий бустерний патч за спонсорства Всесвітньої Оздоровчої Організації "ДУРНі - ГРИЛЬ"
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28.12.2021 16:23 Відповісти
А вам известны принципы работы вакцины? Чего ж вы такой "умный" за копейки посты антивакс строчите?
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28.12.2021 22:23 Відповісти
Принципи відомі, і не лише мені. Ви теж могли б почитати, але там мабуть забагато букв.

Якби мені хтось платив за мої пости, я був би вдячний, але нажаль ніхто не платить.
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28.12.2021 23:06 Відповісти
Так от если б вы знали принцип работы вакцины (в данном случае векторной), то не писали бы оту дичь. Либо писали бы за вознаграждение
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29.12.2021 07:35 Відповісти
На счет вознограждения. Вы в яблочко.
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29.12.2021 08:22 Відповісти
Я все вірно написав. В чому саме по-вашому "дичь"?
Конкретніше, якщо можете.
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29.12.2021 11:08 Відповісти
Як у цьому безглузді можливо щось виділити. Це не варто обговорювати. Некомпетентний бот. Мінус
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29.12.2021 15:27 Відповісти
Платят. Тому и строчат. Так же как и расейским попам.
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29.12.2021 08:21 Відповісти
Чого і варто було чекати. Я ще два роки тому казав- у вірусу нема сенсу вбивати носія. Ти маєш жити, просто чхати й кашляти. Вірус хоче жити і розмножуватися.
Так що все добре.
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28.12.2021 17:20 Відповісти
ЗА МІСЯЦЬ УКРАЇНА ВТРАЧАЄ МІСТЕЧКО. ВІД КОВІД..

АГА..ВСЕ ПРЕКРАСНО
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28.12.2021 19:02 Відповісти
Дудра, це ж ти під ніком Кірілл Лєщенко проти масок та щеплень тут строчив?
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28.12.2021 19:36 Відповісти
Ні. Це зовсім різні люди.
Дудра - зебіл, сварився зі мною. А Лещенко - порохобот.
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28.12.2021 20:24 Відповісти
ну чому ж? якщо платять і як зебілу, і як порохоботу, то цілком можливо гавкатти під різними ніками.
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28.12.2021 20:40 Відповісти
Я сам з ним сварився. До речі, помоніторив ситуацію по омікрону- ситуація налагоджується. Шкода тих що не дожили.
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28.12.2021 20:55 Відповісти
Але отримує три за рахунок хворих на СНІД, сухоти та грип.
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29.12.2021 02:17 Відповісти
"Я ще два роки тому казав",да да,только вченые тебя не слушали т.к. не сидят на форуме Цензора и не в курсе о чем ты говорил,а занимаются всякой х ней.
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28.12.2021 21:06 Відповісти
Ось воно що. Нобеля цьому пану. Заразіть його вірусом *****, може ппосто покашляє і все
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28.12.2021 22:15 Відповісти
И надо было затевать всю эту байду с прививками? Такой иммунитет был бы приобретен естественным путем. Причем количество жертв было бы примерно таким же. Короче, ковид это хорошо распиаренная новая разновидность гриппа.
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28.12.2021 17:37 Відповісти
путінотроль,ПНХ!
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28.12.2021 18:59 Відповісти
Причем здесь *****..(с учетом того чьо он втюхивает свой шмурдяк) ...или логика такая не испытал на себе экспериментальный преппарат значит ты агент *****...

И запомни слово путин только для кацапов, в Украине это *****
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28.12.2021 19:16 Відповісти
Я не проти вакцинації, я проти насилля в ім"я вакцинації.
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28.12.2021 17:54 Відповісти
Я тоже против любого ущемления прав человека. Я бы сделал вакцинацию чтобы поехать скажем в Италию. Но ведь этого недостаточно. Нужна куча документов, а документы не действительны даже 9 месяцев. Тогда игра не стои свеч.
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28.12.2021 18:44 Відповісти
Насилие.
Кого то посадили. Повесили. Или сожгли на костре? Отправили на лесоповал или на строительство Беломор-канала?
Вродебы нет.
А жаль.
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29.12.2021 08:26 Відповісти
Шипы)) Вы хотели написать варионы, а потом поняли, что дурачье не вкурит)
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28.12.2021 18:08 Відповісти
Нет. Вирион - это вирион. Это целая самостоятельная частица вируса, не назовешь же ее организмом? А шипы - это S-белки на поверхности вириона.
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28.12.2021 20:13 Відповісти
" дурачье не вкурит) "- не тужтеся, він же вам написав одразу
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29.12.2021 00:02 Відповісти
ЧОМУ НЕОБХІДНО НОСИТИ МАСКИ І ДАЛІ. ВСІМ.

більшість випадків передачі COVID-19 відбувається за 1-2 дні до появи симптомів і через 2-3 дні після
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28.12.2021 19:03 Відповісти
Жоден вірус дихальних шляхів не передається до появи симптомів. Щоб вірус передався, йому треба спочатку розмножитися, а коли він розмножується, то организм людини дає симптоми.
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28.12.2021 20:50 Відповісти
бред
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28.12.2021 22:25 Відповісти
Пофиг уже все решено и деньги вложены...А посему ковидобесы на вакцинацию бегоом ...руки согнули в локтях дебилы...Марш!!!
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28.12.2021 19:13 Відповісти
Антиваксы не смогут бегом, даже на локтях, только на носилках в печь. Зато сожжены будут не зря. Во имя не быть "загнанным в стойло" и за свои "права"))) они ж не "дебилы" вакцинироваться и жить
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28.12.2021 22:09 Відповісти
Странно почему переболевшие не в печи и не на носилках??? А вот на каком основании государство устраивает печь для переболевших без справки непонятно...На каком основании меня не пустят в транспорт межобластного сообщения? И на каком основании меня не пустят кофе в кафе попить?
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28.12.2021 22:26 Відповісти
Странно, почему ребенка не выпустят при рождении без бцж. Устройте митинги перед роддомами. Этож ущимление ваших прав и ваших детей
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28.12.2021 22:29 Відповісти
По поводу БЦЖ...она изменяется каждые 3 месяца?? Она не проверена не испытана ???
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28.12.2021 23:09 Відповісти
Да и для переболевших есть в дие сертификат. Действует 3 месяца после болезни. Или ты с другой страны?
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28.12.2021 22:33 Відповісти
А как доказать что ты болел? штатный семейный врач был в отпуске официально и выписал только рецепт... официально я не работаю, на справке не настоял...откуда я знал, что устроят такой дурдом..а теперь докажи через 5 месяцев...
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28.12.2021 23:02 Відповісти
Что ты такое несешь? Болезнь подтверждают тестом, тест заносится в официальный реестр. Ты явно ботяра. Да еще и не с Украины, потому как не знаешь принципов работы нашей стстемы
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29.12.2021 07:25 Відповісти
Тут 99,999% антиваксов боты. Не стоит удивлятся. Нормальных
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29.12.2021 08:30 Відповісти
Да ..и только 3 месяца...и дальше куда...? каждые 3 месяца колоть херню???
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28.12.2021 23:05 Відповісти
Сертификат о вакцинации действует год. Хоть матчасть изучи, потом строчи антивакс пропоганду. Плохой бот
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29.12.2021 07:27 Відповісти
+1000%. Вот это правильный подход.
Доказывать что то боту. Не имеет смысла.Они на ставке. Почасовой.
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29.12.2021 08:33 Відповісти
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