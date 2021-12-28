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Поліцейські перевіряють інформацію про замінування ТРЦ на проспекті Бандери у Києві: відвідувачів та персонал евакуюють

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейські перевіряють інформацію про замінування ТРЦ на проспекті Бандери у Києві: відвідувачів та персонал евакуюють

На місці події працюють профільні служби. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу ТРЦ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, на електронну адресу торгівельно-розважального закладу, що на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці надійшов лист про замінування установи.

Для перевірки інформації на місце виїхали вибухотехніки, кінолог зі службовою собакою та інші профільні служби.

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На даний час перевірка триває, проводиться евакуація відвідувачів та персоналу ТРЦ.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані в Оболонському управлінні столичної поліції. За результатами перевірки події буде надана правова кваліфікація.

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Як відомо, за адресою проспект Степана Бандери, 36 знаходиться торгово-розважальний центр "Блокбастер молл".
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Бєснуються козлорилі...
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28.12.2021 15:29 Відповісти
Монастирський не справляється із своїми обовязками.Гнати в шию.
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28.12.2021 16:04 Відповісти
 
 