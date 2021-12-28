Громадяни вже витратили понад 365 млн грн в межах програми "єПідтримка", - нарада у Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На сьогодні вже понад 5,5 млн вакцинованих українців подали заяву на отримання 1 тис. грн від держави в межах програми "єПідтримка".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусу.
Загалом 6,6 млн громадян України відкрили спеціальні рахунки в банках.
За словами Шмигаля, через Ощадбанк на спецрахунки українців переказано понад 3,6 млрд грн, з яких громадяни вже витратили понад 365 млн грн. За інформацією уряду, 35% цих коштів українці витратили на книжкову продукцію, 32% – на відвідання кінотеатрів, 11% – на залізничні перевезення і 10% на інші напрямки.
Як повідомили представники Міністерства охорони здоров’я, наразі в Україні зафіксовано 116 тис. активних хворих на COVID-19. У медичних закладах зайнято 18 тис. ліжок, що становить 26% усього ліжкового фонду.
У Кабміні зазначили, що для забезпечення киснем ліжок для ковідних хворих було додатково закуплено кисневі станції. Підписано контракти на придбання 225 кисневих станцій на загальну суму 648 млн грн.
"Також на виконання указу Президента України Кабмін усунув диспропорцію між посадовими окладами керівників закладів охорони здоров’я та лікарів. Тепер посадовий оклад керівника медзакладу не може перевищувати розмір середньої зарплати медпрацівників цього закладу більш ніж на 60%". - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Да и время-деньги видно у народа полно, что бы в конце года, всякой уйней заниматься заместо работы...
Після дворічного протистояння з олігархом Ігорем Коломойським канадський інвестор залишив Україну
Гендиректор TIU Canada Майкл Юркович демонтував усі сонячні панелі СЕС, збудованої під Нікополем та залежної від потужностей Нікопольського заводу феросплавів.
Коломойський відключив станції подачу електроенергії, а потім запропонував викупити поле сонячних панелей за безцінь.
Юркович, про чий бізнес президент Володимир Зеленсьий розповідав на конференції у Оттаві, як про приклад вдалих інвестицій в Україну, каже, що правоохоронна система виявилась не спроможною захистити його компанію від олігарха.
Анастасія Чорномор
Даже не знаю - хорошо что в президенты не пошел или плохо? У нас страна любых президентов)
Я щось не пам'ятаю, щоб націоналісти отримували більше пари відсотків. За вас навіть ваші родичі не голосують.
Щось не так, правда?
Але всі інші аспекти їх ідеології ніхто в Україні не підтримує і ніколи не підтримає. Навіть їх родичі. На всіх виборах це було чітко видно. Буде так і надалі.
Очевидно, що націоналістам всіх штибів давно пора щось змінювати у власному мозку. А потім в ідеології.
у грудні 2020 року Міністерство оборони підготувало проект закупівлі трьох військово-транспортних літаків Ан-178 у варіанті Ан-178Т для Повітряних Сил ЗСУ.
В березні 2021 року «Антонов» у рамках контракту з Міноборони отримало аванс за три літаки Ан-178 для української армії.
ПЕРШИЙ ЛІТАК ГОТОВИЙ І ПРИСТУПАЄ ДО СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ!
И снова впервые при зеледенте?
28 ДЕК, 14:02
Украинское предприятие представило первый серийный самолет Ан-178
Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р предназначен для проведения летных сертификационных испытаний
КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Госпредприятие "Антонов", входящее в концерн "Укроборонпром", представило первый серийный самолет Ан-178.
Мероприятия по случаю выкатки первого серийного самолета Ан-178 прошли на предприятии "Антонов".
Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р предназначен для проведения летных сертификационных испытаний. Он построен в рамках государственного контракта на три самолета Ан-178 для Вооруженных сил Украины.
Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 является развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148 и Ан-158. Максимальная высота полета Ан-178 - 12,2 км, дальность - 5 500 км, максимальная скорость - 825 км/ч, грузоподъемность - до 18 тонн.
Серийный лайнер построен на Украине впервые с 1991 года. Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2020 года предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 с 2021 года, а также создать украинскую авиакомпанию, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".
Давайте зачислим на карточки каждому украинцу по 1 000 000 грн., и станем все богатыми!
Лечение больного коронавирусом стоит десятки тысяч гривень.
Прививка+деньги стоят в десятки раз меньше лечения. Чем больше привитых, тем меньше госпитализируемых больных, тем меньше затраты на лечение, тем больше экономия бюджетных денег.
Лечение от ковида условно-бесплатное. Всем, кого я знал и знаю доплачивали за пребывание в больнице и реанимации доплачивали 3-8 тыс.дол. К сожалению выжили только треть из них. Треть из умерших были вакцинированы 2 дозами.
Что касается "умирают дважды привитые" - то это явно ложь. Либо они непривиты, либо вакцина неправильно хранилась перед применением. Других вариантов нет. "Привитыми" таких людей считать нельзя.
350 450 550
Клоунская Тысяча уже нихера не стоит.