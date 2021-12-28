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газопровід (374) росія (47327) Північний потік (1366)

Постпред Росії в ЄС переконує, що від затримки "Північного потоку-2" нібито постраждає європейський споживач

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Постпред Росії в ЄС переконує, що від затримки

Російська сторона переконує, що терміни сертифікації і запуску "Північного потоку-2" не мають принципового значення для Москви. Однак у разі затримки введення в експлуатацію газопроводу нібито постраждають європейські споживачі.

Про це заявив постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Для нас (РФ. - Ред.) терміни сертифікації ("Північного потоку-2" - Ред.) принципового значення не мають", - запевняє він.

Дипломат пояснив, що російський монополіст "Газпром" має можливості прокачування газу в Європу по існуючих трубопроводах. Однак, як стверджує Чижов, у разі постачання блакитного палива через Україну воно нібито буде обходитися дорожче, а надійність постачання в цьому випадку буде нижче.

Постпред зазначив, що в разі затримки сертифікації "Північного потоку-2" постраждає європейський споживач, якому доведеться платити більше за газ і "чекати подальшого розвитку подій".

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Дипломат також підкреслив, що сертифікація газопроводу - питання політичне, а не технічне.

Автор: Ірина Дашківська
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Кремлёвская крыса продолжает успешно запугивать европейских терпил.....
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28.12.2021 15:47 Відповісти
Почему они - терпилы?! Они, вполне, соучастники ***** и ничем не лучше *****. Разница только в том, что они делают вид, что на стороне демократии, европейских ценностей, Украины, а внутри ********** гниль.
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28.12.2021 15:52 Відповісти
Без ПП2 ніколи не страждали, а зараз усі в Європі будуть страждати. Риторичне питання: на який хер він потрібен, якщо без нього було краще?
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28.12.2021 15:51 Відповісти
чи вони в єс тупі, чи грают на руку москві?
вони розуміють що буде, коли північний і південний газопровод запрацює?
наш накриється медним тазом
при найменьшій аварії, європа беде в ср...ці
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28.12.2021 15:56 Відповісти
Слухай кацапа - та роби навпаки!
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28.12.2021 16:11 Відповісти
почему при ес сидят фашисты?
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28.12.2021 19:06 Відповісти
 
 