Постпред Росії в ЄС переконує, що від затримки "Північного потоку-2" нібито постраждає європейський споживач

Російська сторона переконує, що терміни сертифікації і запуску "Північного потоку-2" не мають принципового значення для Москви. Однак у разі затримки введення в експлуатацію газопроводу нібито постраждають європейські споживачі.

Про це заявив постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Для нас (РФ. - Ред.) терміни сертифікації ("Північного потоку-2" - Ред.) принципового значення не мають", - запевняє він.

Дипломат пояснив, що російський монополіст "Газпром" має можливості прокачування газу в Європу по існуючих трубопроводах. Однак, як стверджує Чижов, у разі постачання блакитного палива через Україну воно нібито буде обходитися дорожче, а надійність постачання в цьому випадку буде нижче.

Постпред зазначив, що в разі затримки сертифікації "Північного потоку-2" постраждає європейський споживач, якому доведеться платити більше за газ і "чекати подальшого розвитку подій".

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Дипломат також підкреслив, що сертифікація газопроводу - питання політичне, а не технічне.