СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора зареєстрували заяви про "держзраду" та "фінансування тероризму" Зеленським, - Ірина Геращенко

Заяви про державну зраду та фінансування тероризму з боку Володимира Зеленського і його оточення зареєстровані у ДБР, Офісі Генпрокурора та СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

"Ми заздалегідь повідомили керівництво СБУ, що згідно із Законом про статус народного депутата ми хочемо записатись на невідкладний депутатський прийом – для того, щоб передати заяву про здійснення злочину. Такі самі заяви наші колеги передали до ДБР і Офісу Генпрокурора минулого тижня, щоб поінформувати про здійснення злочину в енергетичній сфері керівництвом держави, зокрема Володимиром Зеленським", - розповіла парламентар.

За словами Геращенко, в заяві йдеться про те, що через дії нинішньої влади Україна сьогодні опинилася в умовах енергетичної кризи.

"Сьогодні команда Зеленського почала свою бурхливу діяльність з того, що повернула закупівлю електроенергії з РФ та Білорусі. Також повернули закупівлю вугілля. Вугілля з РФ – вкрадене на українських експропрійованих окупаційним режимом шахтах на окупованих територіях. Очевидно, 3 млрд доларів, які цього року виплачені за енергоносії Росії та Білорусі, це фінансування тероризму, фінансування країни-агресора. Зараз на російських каналах йде серіал "Свати", і це теж є фінансування країни – агресора, отримання від них дивідендів на свої роялті, на свої компанії. Все це має стати дуже серйозним предметом розгляду СБУ. Наша команда минулого тижня звернулася з такими ж заявами до ДБР і ОГПУ", - наголосила нардеп.

У повідомленні про кримінальне правопорушення, поданому до СБУ, зокрема, зазначено: за президентства Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук не отримував передбачених законом документів щодо "підозри" Порошенку, - нардеп "ЄС" Геращенко. ФОТО

Також зазначається, що зі вступом на посаду Президента України Зеленського відбулися системні зміни в постачанні українських ТЕС російським вугіллям, а також, під виглядом російського і вугіллям з тимчасово окупованих територій.

"За часи президенства Зеленського близько 4 млрд дол США було витрачено на вугілля з РФ і РБ, а також на закупівлю електроенергії із цих країн", – йдеться у заяві про злочин.

У "Європейській Солідарності" наголошують - вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111 КК України "Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України". В частині закупівлі вугілля із окупованих територій після заборони такої закупівлі рішенням Ради національної безпеки і оборони України (введено в дію Указом Президента України від 15 березня 2017 року № 62/2017) "Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України" – кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.258-5 "Фінансування тероризму". А також за ч.3 ст.255 КК України, тобто "створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами вчинені службовою особою з використанням службового становища".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дії, які відбуваються сьогодні щодо Порошенка, шкодять державі, - Кличко