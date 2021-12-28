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Новини Політика України
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Геращенко Ірина (1126) Зеленський (17522) СБУ (10074) державна зрада (1078) ДБР (2564) Європейська Солідарність (1019) Офіс Генпрокурора (2359)

СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора зареєстрували заяви про "держзраду" та "фінансування тероризму" Зеленським, - Ірина Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора зареєстрували заяви про

Заяви про державну зраду та фінансування тероризму з боку Володимира Зеленського і його оточення зареєстровані у ДБР, Офісі Генпрокурора та СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

"Ми заздалегідь повідомили керівництво СБУ, що згідно із Законом про статус народного депутата ми хочемо записатись на невідкладний депутатський прийом – для того, щоб передати заяву про здійснення злочину. Такі самі заяви наші колеги передали до ДБР і Офісу Генпрокурора минулого тижня, щоб поінформувати про здійснення злочину в енергетичній сфері керівництвом держави, зокрема Володимиром Зеленським", - розповіла парламентар.

За словами Геращенко, в заяві йдеться про те, що через дії нинішньої влади Україна сьогодні опинилася в умовах енергетичної кризи.

СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора зареєстрували заяви про держзраду та фінансування тероризму Зеленським, - Ірина Геращенко 01

"Сьогодні команда Зеленського почала свою бурхливу діяльність з того, що повернула закупівлю електроенергії з РФ та Білорусі. Також повернули закупівлю вугілля. Вугілля з РФ – вкрадене на українських експропрійованих окупаційним режимом шахтах на окупованих територіях. Очевидно, 3 млрд доларів, які цього року виплачені за енергоносії Росії та Білорусі, це фінансування тероризму, фінансування країни-агресора. Зараз на російських каналах йде серіал "Свати", і це теж є фінансування країни – агресора, отримання від них дивідендів на свої роялті, на свої компанії. Все це має стати дуже серйозним предметом розгляду СБУ. Наша команда минулого тижня звернулася з такими ж заявами до ДБР і ОГПУ", - наголосила нардеп.

У повідомленні про кримінальне правопорушення, поданому до СБУ, зокрема, зазначено: за президентства Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.

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Також зазначається, що зі вступом на посаду Президента України Зеленського відбулися системні зміни в постачанні українських ТЕС російським вугіллям, а також, під виглядом російського і вугіллям з тимчасово окупованих територій.

"За часи президенства Зеленського близько 4 млрд дол США було витрачено на вугілля з РФ і РБ, а також на закупівлю електроенергії із цих країн", – йдеться у заяві про злочин.

У "Європейській Солідарності" наголошують - вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111 КК України "Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України". В частині закупівлі вугілля із окупованих територій після заборони такої закупівлі рішенням Ради національної безпеки і оборони України (введено в дію Указом Президента України від 15 березня 2017 року № 62/2017) "Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України" – кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.258-5 "Фінансування тероризму". А також за ч.3 ст.255 КК України, тобто "створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами вчинені службовою особою з використанням службового становища".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
Вы абсолютно правы - ничего хорошего для Украины. Всё только на пользу кремлёвской нечисти и полудохлой кремлёвской крысы...
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28.12.2021 15:57
+32
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28.12.2021 16:12
+30
При Порошенко предотвратили полномасштабную войну, вернули часть территорий, освободили тысячи пленных, провели декоммунизацию, добились независимость УПЦ, безвиз и др...Если зеленая власть считает, что это было во вред Украины, тогда кто действительно изменник?... Они себя хоть слышат?
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28.12.2021 16:24
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Хочу подякувати Прошенко за Томос , ЧІТКУ УКРАЇНЬКУ ПОЗИЦІЮ і злим тихим словом згадати , як він боровся з Садовим. Багато питань по Іловайську
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28.12.2021 17:10 Відповісти
шукайте відповіді у дзеркалі, ваша довершеність
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28.12.2021 17:11 Відповісти
До Зе немає питань - чудово грає роль написану Бенею
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28.12.2021 17:12 Відповісти
По Іловайську- питання до Коломойського з Хомчаком, а Садовий ще те лайно.
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28.12.2021 17:14 Відповісти
Томос був готовий ше до янука ...
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28.12.2021 17:32 Відповісти
Нет, это не прокатит...только румынский вариант, хотя можно и ливийский
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28.12.2021 17:14 Відповісти
Завтра клоун откроет на себя дело? Скорее будет дело на депутатов, подавших заявление.
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28.12.2021 17:25 Відповісти
а коли буде нормальна пенсія?
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28.12.2021 17:30 Відповісти
є варіант для тих хто ще молодий ,їхати за кордон там працювати та платити податки і з часом отримати гідну пенсію.
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28.12.2021 20:27 Відповісти
идиотам из "европейской солидарности" нельзя объяснить как работает бумеранг...
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28.12.2021 17:31 Відповісти
Только полные мудаки могут думать,что зекрысу надо боятся,а не бить по крысиной морде)
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28.12.2021 17:43 Відповісти
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28.12.2021 17:39 Відповісти
Порох відкопав томагавк війни.
Посадять зеленого, не посадять, а за причинне місце по інстанціях потягають.
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28.12.2021 17:52 Відповісти
Я б сказав - ЗАТЯГАЮТЬ! Бо там роботи непочатий край.
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28.12.2021 18:54 Відповісти
Все заявления обоих "геращенков", и Иришки, и Антошки создают только информационный шум, без всякого содержания и наполнения. Создаётся такое впечатление, что они не однофамильцы, а брат и сестра, или близкие родственники. И супружеская пара из них была бы достойная.
Вот уж где настоящее "горе от ума". ))
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28.12.2021 19:52 Відповісти
Неужели?)а что создаёт звиздешь твоей зекрысы,как будто суд разрешил Пороха арестовывать ,когда даже заяви в суд от зелупы твоей не было,зесрань
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28.12.2021 21:18 Відповісти
Спасибо Лерочка, за твоё "экспертное авторитетное" мнение.
Я тебя тоже взаимно "люблю".
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28.12.2021 21:28 Відповісти
Это не мое 'мнение",а заявление прессекретаря Печерского суда на 28
12.21)
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28.12.2021 22:03 Відповісти
Лера, вообще-то мой коммент был об "умственном мышлении" данных персонажей, не об "указе 7/8", которое тоже мог бы вынести "запечный" суд.
Извиняюсь конечно, но нет у меня к его решениям доверия. Причём любым.
Простыми словами -кто в нём сеял, тот там и пасётся. ))
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28.12.2021 22:25 Відповісти
Це відміняє той факт, що при Зе закуповували електроенергію і енергоносії у кацапів і бульбофюрера?
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28.12.2021 23:50 Відповісти
Ні в якому разі!
Так само як і те, що такі угоди укладалися й раніше. Просто більш завуальовано.
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29.12.2021 00:01 Відповісти
Так чому тоді проти одних можна кримінальні справи, а проти інших - ні? Що за вибіркове правосуддя?
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29.12.2021 00:25 Відповісти
лакмусовий папірець для тих хто спостерігає на заході за Україною та обіцянок боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади.
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28.12.2021 20:31 Відповісти
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28.12.2021 23:03 Відповісти
Уже майже 300 людей відгукнулись на флешмоб...ГОТОВИЙ БУТИ КАТОМ ЗЕЛЕНОЗРАДНИКАМ. Бажаючого народу більше,але споконвічна цивілізаційна толерантність народу нашого обмежує нас самих в САМОЗАХИСТІ від покидьків,крадіїв та зрадників всілякого пошибу до нашої Державності. Тому не цураємось відповідальності за нашу країну,не соромтесь виявляти ворожих агентів серед людей і контролюйте наші сумнівні вже органи правопорядку та безпеки,які останнім часом вкрай негативно себе зарекомендували ( окрім наряду ДПС МВС при спротиву прориву агента РФ Гогілашвілі на передову фронту без відповідних документів). Офіс на Банковій ВИЗНАЧИЛИ ЛЮДИ як....
ШТАБ ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНОЇ РЕЗЕДЕНТУРИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ.
Фактів доведеного значно більше,а ніж могло буть визначено для КАРИ через .....
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29.12.2021 06:52 Відповісти
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